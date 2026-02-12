Изпитанието пред Андрей Гюров - тест за управление на ПП-ДБ

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Управлението на Гюров и бъдещото му правителство е едновременно изпитание и шанс за ПП-ДБ. Изпитание, защото има и заложени мини, които могат да избухнат. И шанс, защото може да покаже управленския капацитет на ПП-ДБ.

Служебният мандат на Андрей Гюров започва като мисия за честни избори, но може да се трансформира в тест за управление на ПП-ДБ - политическата сила, подкрепила го за подуправител на БНБ.

Ако не бъде формирано правителство след предсрочните избори през април, ще се наложи президентът Йотова, номинирала Гюров за премиер на 12-ото служебно правителство в най-новата история на България, да повтори избора си. В тази хипотеза кабинетът на Гюров може да управлява България до късна есен.

Илияна Йотова се спря на единствения от десетте представители на институции и регулатори, който не е пряко зависим от статуквото в лицето на ГЕРБ и ДПС-Ново начало.

Нов подуправител в БНБ

Сега обаче Народното събрание ще трябва да избере нов шеф на управление “Емисионно” на БНБ на мястото на Гюров. Според последните промени в Закона за БНБ отпреди близо година, ако управителят или някой от тримата подуправители, всички те включени в “домовата книга” за избор на служебен премиер, се съгласи да бъде назначен за такъв, трябва да подаде оставка от позицията си в БНБ. След освобождаване на поста, парламентът трябва да избере нов в срок до 1 месец след прекратяване на мандата, а по закон предложението прави гуверньорът на централната банка.

Новият председател на ПГ на БСП доц. Наталия Киселова публично заяви, че очаква Гюров да подаде оставка. Наскоро по bTV и преподавателят по европейско право доц. Христо Христев отбеляза, че ако Андрей Гюров поеме ангажимента да е служебен премиер, би следвало да излезе от управата на банката.

В момента той е в неплатен отпуск заради правен казус, довел до временното му отстраняване, но правомощията му не са прекратени. Проблемът възникна, след като закритата вече антикорупционна комисия постанови, че Гюров не е спазил сроковете за напускане на търговски дружества и организации, което води до съмнения за несъвместимост.

Предстои Съдът на ЕС да се произнесе по преюдициалното запитване на Върховния административен съд (ВАС) за тълкуване на европейското законодателство, уреждащо правата на членове на ръководствата на централни банки. А след това и ВАС ще трябва да излезе с решение по делото, което в момента е спряно.

Изпитание за ПП-ДБ

Без съмнение изборите, които предстои да бъдат насрочени, са голямата задача пред служебното управление. Изглежда, че преди това ще отпаднат ограниченията за броя на секциите в държави извън ЕС, които наложиха в Изборния кодекс ГЕРБ, “Възраждане”, БСП и “Има такъв народ”. С новия лидер на социалистите Крум Зарков обаче БСП може да напусне това съзаклятничество и тогава ще се запази досегашният ред. На последните парламентарни избори през 2024 лидерите на вота в чужбина бяха ДПС - заради гласовете от Турция, и ПП-ДБ.

Всеки успех на служебния кабинет ще легитимира управленския капацитет на коалицията, която беше движеща сила за многохилядните протести в края на 2025 г. Но и всеки скандал, кадрова грешка или социален трус ще бъде използван срещу ПП-ДБ. Предизборната им кампания ще бъде стимулирана от действията на кабинета “Гюров”, а кадровите промени - областни управители, шефове на областни дирекции на МВР и др., ще покажат с какъв административен капацитет разполагат.

Но има и прогнози, че Гюров може да се окаже част от политическия проект на Румен Радев, което ще е интересно развитие за политическата му кариера. В състава на служебния кабинет и решенията му ще прозират и бъдещи политически съюзи. Най-оспорваният пост безспорно ще е на министъра на вътрешните работи, за който лидерът на ПП Асен Василев обяви по БНР, че Бойко Рашков е добър избор.

Мините пред служебното управление

Още следващата седмица, когато поеме поста на министър-председател, Андрей Гюров ще се изправи пред първото значимо решение - дали да присъства на 19 февруари на първото заседание на Съвета за мир, създаден от американския президент Доналд Тръмп. България, заедно с Унгария са единствените от ЕС сред учредителите му.

Поканата беше изпратена до президента Румен Радев, но го свари в момента, в който напускаше “Дондуков” 2. За Давос обаче заминаха премиерът Росен Желязков и външният министър Георг Георгиев. Но впоследствие Желязков не внесе договора за ратификация - дали да го утвърди ще реши следващият 52-ри парламент, в който ще участва и политическа сила начело с Радев.

Тази седмица Росен Желязков разсекрети решението на правителството за присъединяване към ”частното ООН”. Юристи забелязаха, че e бил упълномощен да води преговори и да подпише проект за устав, но той е подписал окончателен вариант, и го изтълкуваха като превишаване на правомощията.

Другият проблем, който възниква почти всяка зима, са високите сметки за ток, предизвикващи обществено недоволство. Регулаторът КЕВР е затрупан от жалби и натиск за проверки. В същото време адекватно подпомогане на енергийно бедните не е въведено, а пълната либерализация на цените на тока беше отложена отново за неопределено време.

Какво ще стане, ако “Боташ” реши да предяви претенции за неплатените стотици милиони долари, както алармира бившият енергиен министър Александър Николов? Той обяви по БНТ, че “Булгаргаз” редовно получава от "Боташ" фактури за начислени такси (по 500 000 долара на ден за капацитет, който не ползва, б.а.), но не ги плаща и дори не ги осчетоводява. Споразумението с турската компания, което е за 13 години и няма клауза за прекратяване, беше завещано от служебен кабинет на президента Румен Радев.

На Андрей Гюров му предстои му политическо закаляване.

Този текст изразява мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.