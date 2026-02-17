Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Красимир Каракачанов: Провалените европейски лидери де факто обявиха, че до 2030 г. се готвят за война с Русия

17 Февруари, 2026 13:01 770 26

Къде е България в този пъзел?

Красимир Каракачанов: Провалените европейски лидери де факто обявиха, че до 2030 г. се готвят за война с Русия - 1
Снимка: Нова телевизия
Красимир Каракачанов Красимир Каракачанов Бивш председател на ВМРО
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Провалените европейски лидери де факто обявиха, че до 2030 г. се готвят за война с Русия – това е една от водещите новини от конференцията по сигурността в Мюнхен.

Неслучайно Орбан заяви, че 9 държави от ЕС са взели решение за война – при това вижте кои – Стармър (75% от британците не го искат), Макрон – 77% от французите са против него, Мерц – 70% от германците искат смяната му. За Урсула да не говорим - най-мразеният от европейците председател на ЕК.

Едно е модернизация на армиите на страните членки, друго е поставяне на икономиката на ЕС на военна основа, както иска фон дер Лайен.

Урсула фон дер Лайен иска пълна подкрепа за Украйна до победата ѝ и интегрирането ѝ в новия европейския военен производствен комплекс – т.е. никакви преговори не са ѝ на дневен ред.

За втора поредна година в Мюнхен най-интересен бе американският представител - държавният секретар Марко Рубио и въпреки че неговата реч не бе така размазваща, както тази на вицепрезидента Джей Ди Ванс миналата година, Рубио направи силни послания. Той очерта трите основни проблема на Европа: липса на суверенитет, липса на отбранителен капацитет и деиндустриализация.

Изводът е:

Форумът в Мюнхен отново показа новия световен ред – САЩ ще се фокусират върху конкуренцията си с Китай. Не искат особено да се изтощават и да помагат за преговори за мир в Украйна, при положение че т.нар. лидери на ЕС искат войната да продължава. Искат ЕС да си плаща повече за отбрана, а не да чака на САЩ.

ЕС иска война с руснаците, поне сегашната върхушка, искат да наливат още милиарди на Зеленски, които потъват в джобовете на обкръжението му, а вероятно част от тях се връщат обратно при „евролидерите“, и затова те работят за провал на преговорите за мир.

Къде е България в този пъзел?

Забелязва се, че президентът Йотова бързо навлиза в брюкселската риторика и за разлика от президента Радев, който се обявяваше против продължаването на войната, тя внимателно подбира тезите си, за да не дразни старите си дружки в Брюксел.

На този етап България все още е подизпълнител на заповеди и нямаме думата за съдбата си, заради слугинската политическа класа у нас.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    14 1 Отговор
    Тоя какво се активизира покрай избори

    Коментиран от #19

    13:03 17.02.2026

  • 2 Атина Палада

    9 2 Отговор
    До последния руснак!

    Коментиран от #20

    13:04 17.02.2026

  • 3 Атина Палада

    13 3 Отговор
    Матушка никога не е била толкова слаба-ще бъде разделена м/у Китай и Украйна

    13:05 17.02.2026

  • 4 истина ти казвам

    8 10 Отговор
    Ми така е когато лидерите са от женски пол. Те просто са си кухи лейки ,съсипаха Европа. Жестокостта и глупостта на една жена немат мерна еденица,те са безкрайни!

    13:06 17.02.2026

  • 5 българина

    4 7 Отговор
    стига приказки, ала бала, който иска да напада да се пробва , хич няма да им пука на руснаците ще им измятат големите ракети и каквото оцелее

    13:07 17.02.2026

  • 6 Не на факти

    12 3 Отговор
    Доносника пак се е уригнал

    13:08 17.02.2026

  • 7 Естествено ще се готвят

    12 6 Отговор
    Нали руските генерали говореха, че ще стигнат до Лисабон, де бил!

    13:08 17.02.2026

  • 8 Шкембе Войвода

    11 2 Отговор
    раздаде 100 000 бг тескерета на макетата да си шетат из еуропската уния!

    13:13 17.02.2026

  • 9 Инж1

    9 7 Отговор
    Случайно ли е, че тоя е агент на ДС!?!?!?! Лидерите в ЕС са избрани от народите си, а не са като Путлер самозванци!!!! Европа се готви за война, защото РФ е агресивна и напада съседите си!!!! А не просто ей така....

    13:15 17.02.2026

  • 10 като беше министър

    5 3 Отговор
    не знаеше ли, че нату са фашисти и терористи ???

    13:16 17.02.2026

  • 11 Щом искат

    4 4 Отговор
    И без това още тази година ще са изхвърлени от управлението

    Първи , април- Макрон

    Стаймър- май..

    Мерц , там някъде..

    Тримата танкиста и Радко ще е авиоотряд-

    13:16 17.02.2026

  • 12 Дилбер Танас

    9 2 Отговор
    Пропаднал продажник. Нищожеството съсипало вмро.Ако можеха да станат от гр,оба воеводите на вмро щяха да те об,есят незабавно.

    13:16 17.02.2026

  • 13 агент иван

    8 0 Отговор
    не може да мине 4 процента, иначе много ги разбира нещата.Бивша патерица на агент буда, безродник и крадлив тупан.

    13:18 17.02.2026

  • 14 Ура,,Ура

    6 1 Отговор
    Тоя с какво право се изказва по каквито и да е въпроси, след като ощети държавата с F 16, които няма да можем да внедрим в армията минимум още три години. И за това се налага да правим ремонти на двигателите на МИГ29, които трябва да станат в Полша и ще струват на държавата над 80милиона. Некадърници и крадци.

    13:19 17.02.2026

  • 15 БИЛЛА

    5 1 Отговор
    Торбичка с айна, това е тоя

    13:22 17.02.2026

  • 16 пенсионер

    4 5 Отговор
    Каракачанов, ти уж си умен човек, а говориш недомислици. Европа се готви за война за да защити себе си, а не да напада руснаците. Защо преиначаваш нещата, както прави путин? Не съм очаквал подобни разбирания от теб. Смятах те за свестен човек. Аз мисля, че войната ще приключи след като и последния руснак бъде изгонен от територията на Украйна. Друго решение не виждам.

    13:23 17.02.2026

  • 17 Стига с тоя

    5 1 Отговор
    глупак и продажник и дс плъх.

    13:24 17.02.2026

  • 18 Доволен от вота

    5 3 Отговор
    Тази гнус не го показвайте.

    13:25 17.02.2026

  • 19 Еми мрънка

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Че ЕС лидерите били провалени, ама не уточнява той какъв е. Един лузър който влиза в полето на евтиния популизъм. Тоя никога повече няма да управлява камо ли в НС да стъпи. Шкембе-войвода

    13:28 17.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Казуар

    3 1 Отговор
    Каракачанка, каква икономика на военна основа в ЕС след като военните разходи на страните са по малко от 3 процента, само на Полша са под 5.

    13:30 17.02.2026

  • 22 Пламен

    4 1 Отговор
    ДанС активира всякакви ,,бивши" да пелтечат по телевизиите .

    Тоя братовчед на Бобоков как се събра в комсомолска униформа ?!
    Много смешен беше , когато си хлъзна сланините на мястото на мерача на зенитно оръдие ЗУ-23-3 на полигона в Шабла . :)
    Много се смях , когато видях сцената . :)

    13:36 17.02.2026

  • 23 Пламен

    2 1 Отговор
    Остай тия локуми, кажи колко български паспорти продаде на албански и македонски мафиоти

    13:37 17.02.2026

  • 24 Манекен на Билла

    2 1 Отговор
    По-пропаднал "политик" от тоя нещастник трудно може да се намери.

    13:38 17.02.2026

  • 25 Тъпа ушанка

    1 0 Отговор
    Този българомразец Каракачанов, пак си играе със страховете на българите и ни пречи да живеем спокойно.

    13:47 17.02.2026

  • 26 каракачанката

    0 0 Отговор
    сдаде ли А.проби?

    13:47 17.02.2026