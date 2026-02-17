Красимир Каракачанов: Провалените европейски лидери де факто обявиха, че до 2030 г. се готвят за война с Русия

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Провалените европейски лидери де факто обявиха, че до 2030 г. се готвят за война с Русия – това е една от водещите новини от конференцията по сигурността в Мюнхен.

Неслучайно Орбан заяви, че 9 държави от ЕС са взели решение за война – при това вижте кои – Стармър (75% от британците не го искат), Макрон – 77% от французите са против него, Мерц – 70% от германците искат смяната му. За Урсула да не говорим - най-мразеният от европейците председател на ЕК.

Едно е модернизация на армиите на страните членки, друго е поставяне на икономиката на ЕС на военна основа, както иска фон дер Лайен.

Урсула фон дер Лайен иска пълна подкрепа за Украйна до победата ѝ и интегрирането ѝ в новия европейския военен производствен комплекс – т.е. никакви преговори не са ѝ на дневен ред.

За втора поредна година в Мюнхен най-интересен бе американският представител - държавният секретар Марко Рубио и въпреки че неговата реч не бе така размазваща, както тази на вицепрезидента Джей Ди Ванс миналата година, Рубио направи силни послания. Той очерта трите основни проблема на Европа: липса на суверенитет, липса на отбранителен капацитет и деиндустриализация.

Изводът е:

Форумът в Мюнхен отново показа новия световен ред – САЩ ще се фокусират върху конкуренцията си с Китай. Не искат особено да се изтощават и да помагат за преговори за мир в Украйна, при положение че т.нар. лидери на ЕС искат войната да продължава. Искат ЕС да си плаща повече за отбрана, а не да чака на САЩ.

ЕС иска война с руснаците, поне сегашната върхушка, искат да наливат още милиарди на Зеленски, които потъват в джобовете на обкръжението му, а вероятно част от тях се връщат обратно при „евролидерите“, и затова те работят за провал на преговорите за мир.

Къде е България в този пъзел?

Забелязва се, че президентът Йотова бързо навлиза в брюкселската риторика и за разлика от президента Радев, който се обявяваше против продължаването на войната, тя внимателно подбира тезите си, за да не дразни старите си дружки в Брюксел.

На този етап България все още е подизпълнител на заповеди и нямаме думата за съдбата си, заради слугинската политическа класа у нас.