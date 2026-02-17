Красимир Каракачанов: Провалените европейски лидери де факто обявиха, че до 2030 г. се готвят за война с Русия

Провалените европейски лидери де факто обявиха, че до 2030 г. се готвят за война с Русия – това е една от водещите новини от конференцията по сигурността в Мюнхен.
Неслучайно Орбан заяви, че 9 държави от ЕС са взели решение за война – при това вижте кои – Стармър (75% от британците не го искат), Макрон – 77% от французите са против него, Мерц – 70% от германците искат смяната му. За Урсула да не говорим - най-мразеният от европейците председател на ЕК.
Едно е модернизация на армиите на страните членки, друго е поставяне на икономиката на ЕС на военна основа, както иска фон дер Лайен.
Урсула фон дер Лайен иска пълна подкрепа за Украйна до победата ѝ и интегрирането ѝ в новия европейския военен производствен комплекс – т.е. никакви преговори не са ѝ на дневен ред.
За втора поредна година в Мюнхен най-интересен бе американският представител - държавният секретар Марко Рубио и въпреки че неговата реч не бе така размазваща, както тази на вицепрезидента Джей Ди Ванс миналата година, Рубио направи силни послания. Той очерта трите основни проблема на Европа: липса на суверенитет, липса на отбранителен капацитет и деиндустриализация.
Изводът е:
Форумът в Мюнхен отново показа новия световен ред – САЩ ще се фокусират върху конкуренцията си с Китай. Не искат особено да се изтощават и да помагат за преговори за мир в Украйна, при положение че т.нар. лидери на ЕС искат войната да продължава. Искат ЕС да си плаща повече за отбрана, а не да чака на САЩ.
ЕС иска война с руснаците, поне сегашната върхушка, искат да наливат още милиарди на Зеленски, които потъват в джобовете на обкръжението му, а вероятно част от тях се връщат обратно при „евролидерите“, и затова те работят за провал на преговорите за мир.
Къде е България в този пъзел?
Забелязва се, че президентът Йотова бързо навлиза в брюкселската риторика и за разлика от президента Радев, който се обявяваше против продължаването на войната, тя внимателно подбира тезите си, за да не дразни старите си дружки в Брюксел.
На този етап България все още е подизпълнител на заповеди и нямаме думата за съдбата си, заради слугинската политическа класа у нас.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
11 Щом искат
Първи , април- Макрон
Стаймър- май..
Мерц , там някъде..
Тримата танкиста и Радко ще е авиоотряд-
13:16 17.02.2026
19 Еми мрънка
До коментар #1 от "ООрана държава":Че ЕС лидерите били провалени, ама не уточнява той какъв е. Един лузър който влиза в полето на евтиния популизъм. Тоя никога повече няма да управлява камо ли в НС да стъпи. Шкембе-войвода
13:28 17.02.2026
22 Пламен
Тоя братовчед на Бобоков как се събра в комсомолска униформа ?!
Много смешен беше , когато си хлъзна сланините на мястото на мерача на зенитно оръдие ЗУ-23-3 на полигона в Шабла . :)
Много се смях , когато видях сцената . :)
13:36 17.02.2026
