Илиян Василев за "Петрохан": Когато закъсат с аргументите по „Петрохан“, вадят дъвката ДС

17 Февруари, 2026 10:02 625 16

  • илиян василев-
  • петрохан

И преди и сега службите - тогава ДС, сега ДАНС, МВР и т.н. обслужват силните на деня и политическата класа, която управлява. Те не съществуват автономно

Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Когато закъсат с аргументите по „Петрохан“, вадят дъвката ДС.

Терзиев. Калушев. Родословия. Архиви. Това си е етикет - лепваш го и повече няма нужда да мислиш. Ако не е достатъчно - минават на ниво родители, ако и това не е достатъчно - дядовците също вършат работа.

Това припомни във "Фейсбук" Илиян Василев.

Мобилизираш агитките на политическите ултраси - които реагират на "горе“ и „долу“. Важното е твоите да се консолидират в атака срещу другите. Само че това не е агитка, а публичен дебат за човешки животи и за базовите ценности.

24часа, Труд, Карбовски, Дачков са наблизо и на един бутон разстояние.

Но нека си припомним нещо просто и базисно, което удобно се забравя.

И преди и сега службите - тогава ДС, сега ДАНС, МВР и т.н. обслужват силните на деня и политическата класа, която управлява. Те не съществуват автономно. Те не диктуват политиката. Те я изпълняват. Обратното означава да приемем, че не Денев обслужва Борисов и Пеевски, а обратното. Не Живков, Луканов, Лилов и сие са управлявали, а ДС.

И в случая с „Петрохан“ въпросът не е кой е бил в ДС преди 40 години, а кой има изгода днес. Класическото Cui Bono.

И още по-класическото - следвайте парите. Не митовете за култове, течовете ЕМК или ЕЖК че са такива или онакива. Това е масово убийство с недоказан елемент на самоубийство. И тези, които истеризират ситуацията имат интерес от неразкриването на обективната истина.

Само помислете, дори да искат да се самоубият, защо ще обричат кучетата си!? Там се къса всякаква нишка с логиката. Те се самоубиват, а кучетата си изгарят?! Това дори идиот не може да приеме.

Когато дебатът стане личен, значи аргументите са свършили. И включват ДС вентилатора.

Не си изключвайте разума. Някой действително много силен и на високо в държавата има интерес и службите за пореден път го обслужват. Докато ви размахват картончета от преди 40 години.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    3 2 Отговор
    бг политици са педофили и склоняват бг деца към проституция

    довечера с туби бензин и кибрит пред парламента
    ще мирише на печена 🎃 и печено 🐖

    после отиваме към МВР, ДАНС, съдилища и прочее

    Коментиран от #5

    10:03 17.02.2026

  • 2 ХОРСКИТЕ ЛУДИ ПО ЛУДНИЦИТЕ

    8 0 Отговор
    А НАШИТЕ ЛУДИ ПО МЕДИИТЕ.

    10:05 17.02.2026

  • 3 Пич

    9 2 Отговор
    Василев!!! Умствено си го закъсал ти!!! Срамно е на тези години още да си подлога!!! Нямаш време вече, за да бъдеш мъж!!! Никой не лепи етикети - отрочето на ДС, Терзиев, сам си го лепна със самопризнания!!! А...?!

    Коментиран от #8

    10:06 17.02.2026

  • 4 те ти булке Спасовден.

    3 0 Отговор
    Връзката с всички 6 жертви от Петрохан и Околчица се губи по едно и също време - малко след 19 часа на 1 февруари, това става ясно от показанията на близките, за които съобщи Нова тв. Връзката с групата се губи между 19.07 и 19.50 ч на 1 февруари.

    10:07 17.02.2026

  • 5 ай ай ай

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Ой как хочeтся, ой ой ой! Иииих!

    10:08 17.02.2026

  • 6 българин

    2 0 Отговор
    И този г-н се изказа неподготвен "Когато закъсат с аргументите по „Петрохан“, вадят дъвката ДС.
    Терзиев. Калушев. Родословия. Архиви. Това си е етикет - лепваш го и повече няма нужда да мислиш. Ако не е достатъчно - минават на ниво родители, ако и това не е достатъчно - дядовците също вършат работа.", КОЙ да му каже, че етикетът определя вида и качеството на продукта, КОЙ?!

    10:10 17.02.2026

  • 7 дядото

    1 0 Отговор
    и отново същото - каквато оценка да дадеш,факти определят резултата.

    10:10 17.02.2026

  • 8 Не му се

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Сърди, той самият е продукт на ДС и продължава да си върши работата по тая лимия!

    10:11 17.02.2026

  • 9 до : неуважаемият г-н (г-жа) И. Василев

    2 0 Отговор
    Нашият разум е включен , бе дърти пе..алино , твоят обаче напълно се е замъглил . Колкото и да се напъваш да отървеш от скандала другарчетата си по ... "специални" хобита , колкото и съшити с бели конци опорки и конспиративни "теории" да избълваш всеки ден - по "удобните" , даващи гласност на лъжите и фантасмагориите ти сайтчета и медии , толкова повече те (другарчетата ти) затъват в л.й.ата , не го ли осъзнаваш ?

    10:12 17.02.2026

  • 10 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Стига вече!
    Всяка година на 02/Февруари да се провежда национален поход " Петрохан-Околчица".

    10:13 17.02.2026

  • 11 ИСТИНАТА

    0 1 Отговор
    Мда , познатият русофоб Илиян Василев се уплаши , че с този случай истината лъсна : Държавата ни се управлява от шиши-тиквената американо- турска ДанС , и Илиян Василев е изписал цял роман , (гузен негон н бяга) да ни убеждава в обратното .

    10:14 17.02.2026

  • 12 Тц,тц

    0 0 Отговор
    Дъвка,дъвка.. ама сладка! Де всеки българин така да е дъвкал!

    10:17 17.02.2026

  • 13 Ами

    0 0 Отговор
    20 км. до сръбската граница. Може да е Сретан Йосич бе. Дошел е и е напомнил че следващия е той.

    10:17 17.02.2026

  • 14 Хмм

    0 0 Отговор
    та колко пъти е ходил кметът при другарчето си Ивей в Петрохан, та колко пари му е дарил на личната сметка, а не на агенцията, защо му ги е дал, всичко това няма никаква връзка с ДС, но има още един въпрос, защо същият този Ивей толкова активен протестър е спечелил дело на Росатом срещу българия, и това ли е без значение, кръвта вода не става, винаги са там, където има привилегии

    10:19 17.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Някой

    0 0 Отговор
    Пропуснато то име е Бойко.

    10:20 17.02.2026