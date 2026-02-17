Илиян Василев за "Петрохан": Когато закъсат с аргументите по „Петрохан“, вадят дъвката ДС

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Когато закъсат с аргументите по „Петрохан“, вадят дъвката ДС.

Терзиев. Калушев. Родословия. Архиви. Това си е етикет - лепваш го и повече няма нужда да мислиш. Ако не е достатъчно - минават на ниво родители, ако и това не е достатъчно - дядовците също вършат работа.

Това припомни във "Фейсбук" Илиян Василев.

Мобилизираш агитките на политическите ултраси - които реагират на "горе“ и „долу“. Важното е твоите да се консолидират в атака срещу другите. Само че това не е агитка, а публичен дебат за човешки животи и за базовите ценности.

24часа, Труд, Карбовски, Дачков са наблизо и на един бутон разстояние.

Но нека си припомним нещо просто и базисно, което удобно се забравя.

И преди и сега службите - тогава ДС, сега ДАНС, МВР и т.н. обслужват силните на деня и политическата класа, която управлява. Те не съществуват автономно. Те не диктуват политиката. Те я изпълняват. Обратното означава да приемем, че не Денев обслужва Борисов и Пеевски, а обратното. Не Живков, Луканов, Лилов и сие са управлявали, а ДС.

И в случая с „Петрохан“ въпросът не е кой е бил в ДС преди 40 години, а кой има изгода днес. Класическото Cui Bono.

И още по-класическото - следвайте парите. Не митовете за култове, течовете ЕМК или ЕЖК че са такива или онакива. Това е масово убийство с недоказан елемент на самоубийство. И тези, които истеризират ситуацията имат интерес от неразкриването на обективната истина.

Само помислете, дори да искат да се самоубият, защо ще обричат кучетата си!? Там се къса всякаква нишка с логиката. Те се самоубиват, а кучетата си изгарят?! Това дори идиот не може да приеме.

Когато дебатът стане личен, значи аргументите са свършили. И включват ДС вентилатора.

Не си изключвайте разума. Някой действително много силен и на високо в държавата има интерес и службите за пореден път го обслужват. Докато ви размахват картончета от преди 40 години.