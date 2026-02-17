Илиян Василев за "Петрохан": Когато закъсат с аргументите по „Петрохан“, вадят дъвката ДС

Когато закъсат с аргументите по „Петрохан“, вадят дъвката ДС.
Терзиев. Калушев. Родословия. Архиви. Това си е етикет - лепваш го и повече няма нужда да мислиш. Ако не е достатъчно - минават на ниво родители, ако и това не е достатъчно - дядовците също вършат работа.
Това припомни във "Фейсбук" Илиян Василев.
Мобилизираш агитките на политическите ултраси - които реагират на "горе“ и „долу“. Важното е твоите да се консолидират в атака срещу другите. Само че това не е агитка, а публичен дебат за човешки животи и за базовите ценности.
24часа, Труд, Карбовски, Дачков са наблизо и на един бутон разстояние.
Но нека си припомним нещо просто и базисно, което удобно се забравя.
И преди и сега службите - тогава ДС, сега ДАНС, МВР и т.н. обслужват силните на деня и политическата класа, която управлява. Те не съществуват автономно. Те не диктуват политиката. Те я изпълняват. Обратното означава да приемем, че не Денев обслужва Борисов и Пеевски, а обратното. Не Живков, Луканов, Лилов и сие са управлявали, а ДС.
И в случая с „Петрохан“ въпросът не е кой е бил в ДС преди 40 години, а кой има изгода днес. Класическото Cui Bono.
И още по-класическото - следвайте парите. Не митовете за култове, течовете ЕМК или ЕЖК че са такива или онакива. Това е масово убийство с недоказан елемент на самоубийство. И тези, които истеризират ситуацията имат интерес от неразкриването на обективната истина.
Само помислете, дори да искат да се самоубият, защо ще обричат кучетата си!? Там се къса всякаква нишка с логиката. Те се самоубиват, а кучетата си изгарят?! Това дори идиот не може да приеме.
Когато дебатът стане личен, значи аргументите са свършили. И включват ДС вентилатора.
Не си изключвайте разума. Някой действително много силен и на високо в държавата има интерес и службите за пореден път го обслужват. Докато ви размахват картончета от преди 40 години.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
довечера с туби бензин и кибрит пред парламента
ще мирише на печена 🎃 и печено 🐖
после отиваме към МВР, ДАНС, съдилища и прочее
Коментиран от #5
10:03 17.02.2026
2 ХОРСКИТЕ ЛУДИ ПО ЛУДНИЦИТЕ
10:05 17.02.2026
3 Пич
Коментиран от #8
10:06 17.02.2026
4 те ти булке Спасовден.
10:07 17.02.2026
5 ай ай ай
До коментар #1 от "1488":Ой как хочeтся, ой ой ой! Иииих!
10:08 17.02.2026
6 българин
Терзиев. Калушев. Родословия. Архиви. Това си е етикет - лепваш го и повече няма нужда да мислиш. Ако не е достатъчно - минават на ниво родители, ако и това не е достатъчно - дядовците също вършат работа.", КОЙ да му каже, че етикетът определя вида и качеството на продукта, КОЙ?!
10:10 17.02.2026
7 дядото
10:10 17.02.2026
8 Не му се
До коментар #3 от "Пич":Сърди, той самият е продукт на ДС и продължава да си върши работата по тая лимия!
10:11 17.02.2026
9 до : неуважаемият г-н (г-жа) И. Василев
10:12 17.02.2026
10 Хасковски каунь
Всяка година на 02/Февруари да се провежда национален поход " Петрохан-Околчица".
10:13 17.02.2026
11 ИСТИНАТА
10:14 17.02.2026
12 Тц,тц
10:17 17.02.2026
13 Ами
10:17 17.02.2026
14 Хмм
10:19 17.02.2026
16 Някой
10:20 17.02.2026