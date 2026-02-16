Новини
Трагедията в "Петрохан" и кампанията срещу ПП-ДБ

Трагедията в "Петрохан" и кампанията срещу ПП-ДБ

16 Февруари, 2026 19:01 1 020 27

Все някога истината за инструментализацията на служби срещу опозицията ще лъсне

Трагедията в "Петрохан" и кампанията срещу ПП-ДБ - 1
Тези, които смятат, че ще предотвратят оставането си извън парламента с крясъци за "педофилия" срещу ПП-ДБ, най-вероятно са се объркали. Все някога истината за инструментализацията на служби срещу опозицията ще лъсне.

Трагедията в "Петрохан" става повод за организирана политическа акция срещу ПП-ДБ, която заплашва да се превърне в централна предизборна тема. ИТН, "Възраждане", "Ново начало" открито, а ГЕРБ по-отстрани и пасивно, вменяват вина на ПП-ДБ за случая, като обвиненията варират от подкрепа за престъпници до педофилия и съучастие в убийство. Материалите, които "изтичат" от следствие и прокуратура, са подбрани по такъв начин, че да подпомагат подобни внушения.

Размерът на кампанията и чудовищността на обвиненията

Както се е случвало и преди други парламентарни избори, сега отново имаме инструментализация на разследващи органи и служби за политически цели и то отново срещу ПП-ДБ. Това не е новина. Новото е размерът на кампанията и чудовищността на обвиненията, които изглеждат копирани от наръчниците на КГБ и Гестапо. Същевременно версиите, които се тиражират, са толкова съшити с бели конци, че се саморазпадат и самооборват. И няма да е изненада, ако тази кампания в един момент се обърне срещу поръчителите и извършителите си и доведе до огромни протести срещу мафиотски методи, използвани от държавни служби в угода на политически патрони.

Като във всяка манипулативна кампания, и в случая "Петрохан" има смущаващо зърно истина наред с доминиращата плява. Това са обвиненията в педофилия срещу един от загиналите – Ивайло Калушев. Срещу него има свидетелства от негов ученик, които са били известни на ДАНС и други институции още от 2022 година. Съмненията за педофилия са сериозен проблем сами по себе си. Калушев е вече мъртъв и не може да защити името си. Върху най-близкия кръг на тази група пада огромната тежест да хвърли светлина, доколкото има информация, по този въпрос. Някои от тези близки също са мъртви; други – включително родителите на децата – проговориха и дават своята гледна точка. Държавата с разследването си е длъжна да направи всичко възможно за изясняването на тези въпроси, като същевременно отчита и огромната лична трагедия на близките на загиналите. Към момента такава чувствителност просто няма. Каквото и да излезе от тези съмнения за педофилия обаче недопустимо е деца да се дават за отглеждане на чужди хора без някаква форма на родителски и държавен надзор.

Но този реален проблем няма политически измерения, както мнозина се опитват да внушат. Това, че кметът на София Васил Терзиев е дал дарения на рейнджърите няма никаква връзка със съмненията в педофилия. Рейнджърите са били истински и искрени природозащитници по думите на всички, които са ги познавали. Организацията им е била член на международни асоциации на рейнджъри. А и те са вършели полезна природозащитна работа, като очевидно са сътрудничели с редица държавни институции. Ивайло Калушев все пак е спасил седем живота в по-ранен период, а и наскоро е участвал в различни съвместни акции с държавни органи, включително залавяне на убиец. Обвиненията към групата за паравоенно формирование също се разпаднаха. Дори оръжие и техника, с които са разполагали, са били давани за обучение на полицията. Като цяло са нелепи и атаките срещу Борислав Сандов, че подписал споразумение за сътрудничество с рейнджърите. Не е негова работа да знае дали срещу тях има съмнения в педофилия. А в това, че министър на околната среда е сключил споразумение с човек, който е легенда сред пещерняци и други любители на природата, няма нещо кой знае колко странно. Добре е да има по-ясни процедури по сключване на подобни споразумения оттук нататък.

Защо фокусът не е върху ДАНС и прокуратурата?

Същевременно, "най-разгневените" от скандала незнайно защо не се фокусират върху ДАНС и прокуратурата, които са знаели за съмненията в педофилия повече от три години, но не са направили нищо ефективно да изведат детето от групата. Не са направили и нищо да предотвратят последвалата трагедия. Лесното оправдание за бездействието на службите - обичайна некадърност – не е достатъчно. Странното е, че вероятно сред рейнджърите е имало и сътрудници на ДАНС. Отказът на шефа на службата да разкрие имената им дори в закрито заседание на НС е индиректно потвърждение на този факт.

И тук интересен е обратът в отношението на службите и прокуратурата към рейнджърите, които от сътрудници в един момент се превърнаха в педофили и паравоенни, и то след като бяха загинали по и досега неизяснен начин. Версията за самоубийството им, която се тиражира като основна и едва ли не единствена версия, страда от многобройни и очевидни проблеми. Поне от гледната точка на лаика в криминологията – каквито сме огромното мнозинството от гражданите, има оставащи висящи въпроси. Първият е, че няма мотив за такова масова самоубийство. Опитите то да се изкара ритуално и религиозно мотивирано са неубедителни, защото нищо във вярванията на тези хора не обяснява, да не говорим да оправдава подобни действия. Нито разследващите, нито някой друг е представил някакво поне правдоподобно обяснение в тази посока.

Второ, доказателствата за самоубийство, които бяха показани (разговори, части от видео записи) са многозначни и всъщност не доказват една единствена версия. Факт е, че не са намерени ДНК следи от други хора и че раните на убитите са в области, които те могат да достигнат (главата). Но това не е достатъчно да изключи хипотезата за убийство. Най-малкото на местопрестъплението е имало още един човек – този, който ги е намерил първи и е съобщил за убийството. Мистериозно той дава показания, в които говори за пръснати множество гилзи като след престрелка, и след това изчезва. Не е изключено и той да е един от сътрудниците на ДАНС, които според кмета на Гинци са били първи на местопрестъплението. А ДАНС отрекоха, че са били там.

Трето, странно е хора, които се самоубиват, първо да обгорят телата си и да разкъсат и смъкнат дрехите си.

Всичко това може да има и обяснение от професионални криминолози, което да е съвместимо с версията за убийство на разкаяла се група, в която е имало педофилски практики. Или група, която се страхува от публичното ѝ разкритие. Но самоубийството е в противоречие с профилите на тези хора и религиозните им вярвания, следващи от твърдението за "секта". А и професионалистите не са дали окончателния си отговор и формално не са отхвърлили другите версии, макар водещата да остава за самоубийството.

На базата на всичко това, трябва да се каже, че казусът "Петрохан" се използва за политическа пропаганда и манипулация, без той да е все още разрешен по някакъв убедителен начин. Въпросителните си остават и дори нарастват, а тези, които раздухват несъществуващата по принцип политическа връзка, може да се окажат в много небрано лозе. Това може би обяснява и отсъствието на Даниел Митов и Бойко Борисов от предните линии. В един момент те вероятно ще излязат и ще кажат, както в случая с Благомир Коцев и ареста му, че те нямат нищо общо с цялата работа. Докато в момента вероятно потриват доволно ръце.

В един момент истината за инструментализацията ще излезе наяве

Най-притеснителното обаче е, че тази трагедия вероятно ще се използва за промени в "консервативна" посока в законодателство и управленски практики. Някои от обсъжданите неща са полезни, като например по-строга регулация на имената на НПО, така че да не се оказваме с "национални агенции" и други подобни подвеждащи имена (каквато е практиката в момента). Има необходимост и от засилване на контрола върху присъствието на ученици в училище. Но много от другите неща са просто мракобесни фантазии за разправа с гражданското общество, което е неудобно за този или онзи.

Тези, които смятат, че ще предотвратят оставането си извън парламента с крясъци за "педофилия" срещу опозицията, най-вероятно са се объркали. Сигурно ще има хора, които ще се "хванат" на тази подмяна на теми и реалности. Ще има хора, които няма да забележат прехвърлянето на проблема от болната глава на здравата. Но в един момент истината за поредната инструментализация на служби и репресивни органи срещу опозицията ще лъсне отново с цялата си прелест.

***
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 буда-винету

    12 8 Отговор
    как добре се разбирахме на петрохана с пи-пи ди-би ламите

    Коментиран от #25

    19:04 16.02.2026

  • 2 Дойче зеле

    23 9 Отговор
    Няма никаква кампания те сами си са накиснаха! Нали са умни и красиви!

    19:07 16.02.2026

  • 3 Да използваш

    8 8 Отговор
    жертви на екзекуция , хора , които не са сред живите , за да си чистиш с манипулации мизериите , както и да ги използваш за политически шансове , чрез клевети , е нещо , нямащо равно на себе си .

    Коментиран от #7

    19:07 16.02.2026

  • 4 DW - Пропаганден машинен

    16 8 Отговор
    Извpaтеняците от DойчеZeле естествено защитават своите, нищо, че всички видяха и чуха, какви са им връзките с тези от Петрохан! Долно!

    19:07 16.02.2026

  • 5 Торашко

    16 6 Отговор
    ППДБ са впрегнали цялата медийна пасмина да ги защитава.Ако бяха намесени други партий в този скандален случайщяха да оврякат орталъка,но за тях всичко трябва да се потули.Мръсни боклуци.

    19:08 16.02.2026

  • 6 и кой е

    15 6 Отговор
    автора на това писание?!? Май ви е срам да го напишете, че ще излезе някое острие на Подкрепящи педофилията! По статията какво да река: Не всички от ППДБ са педофили, но всички педофили са от ППДБ!

    Коментиран от #12

    19:08 16.02.2026

  • 7 Холмс

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "Да използваш":

    Още ли вярвате че са жертви! Андреева ги разкри пред обществото!

    19:12 16.02.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    14 4 Отговор
    Ходили са на хижата да се забавляват с деца и са си плащали. И все ПП ДБ. За това всички им казват партия "Педофили".

    19:13 16.02.2026

  • 9 Бендида

    16 2 Отговор
    Оставям настрана трагедията и ПП ДБ. Когато DW(ама България) стане обективна, когато започне да прави разследващи репортажи (не само анализи от всеизвестни нагаждащи), тогава може и да има смисъл в написаното. Защото дори в тази статия, няма съдържание - ако има кампания срещу ПП ДБ, кой точно води тази кампания.... такива ми ти неща.

    19:14 16.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 терзиев фонтанелата

    10 4 Отговор
    много добри момчета бяха, как ме посрещаха горе във вилата на ужасите... така сме ние отрочеатата на доносници подушваме се и се подкрепяме....

    19:15 16.02.2026

  • 12 Отговор

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "и кой е":

    Даниел Смилов!

    19:19 16.02.2026

  • 13 Монк

    4 3 Отговор
    Спасител Калушев така се определи в едно по ранно интервю! Защо спасител не герой? Ами спасител е по възвишено, спасител месия! Всеки казва ,, спасителя Исус Христос” не героя!

    19:21 16.02.2026

  • 14 Фори

    4 3 Отговор
    Нищо не става от дългия чалгаджия Уйчиндолец и от ниския му слуга!

    19:23 16.02.2026

  • 15 МИРО

    7 1 Отговор
    ПИТАМ , КОЛЕГИТЕ СИ ТУК !!!
    КОЙ НИ Е ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА СЕГА ???
    ЗНАЧИ И БЕЗ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОЖЕЛО !!!

    Коментиран от #20

    19:23 16.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Туин Пийкс

    11 3 Отговор
    Вай, вай, вай. ПеПеТата много яко затъват в Петрохан. КОЙ ми ака у гащите? Всички са ходили на почивка в хижата с рейнджърите и дечицата.. и сега защо реват, не разбирам. Като са на пангара да си понесат "мъжки" последствията.

    19:24 16.02.2026

  • 18 Ама серизно ли?

    4 0 Отговор
    "Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло."

    А защо името на автора се крие като мишка в трици?

    19:28 16.02.2026

  • 19 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА

    4 1 Отговор
    Трагедията в "Петрохан" и ккампанията срещу ПП-ДБ

    кампанията срещу ПП-ДБ--
    П--рекрасни П--еераси----плюс---Д---е-а-- Б- а--В-Г-З.------

    АБСОЛЮТНАТА КОМБИНА

    19:29 16.02.2026

  • 20 Моарейн

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "МИРО":

    Може, разбира се. Това стана ясно още преди 30 години, когато Блага Димитрова се обиди на Жельо Желев и подаде оставка.
    По темата: не си струват усилията да провеждаш кампания против пъпко-дебарките. Те сами се закопават и го правят качествено благодарение на уникалната си глупост и некадърност.

    19:32 16.02.2026

  • 21 ?????

    3 0 Отговор
    Ха ха.
    Поредният пасквил на Дойче Велле едва ли ще помогне на приятелите на изперкалите будисти-еколози от Петрохан.
    Ако просто бяха казали - да сбъркахме, искаме прошка може биха ги разбрали, но със сегашното цунами на приближени експерти и медии само отблъскват още повече нормалните хора.

    19:37 16.02.2026

  • 22 доказателсвата си идват сами

    2 0 Отговор
    щом и нойзи са го активирали да пази ПП(партията на подлогите) значи че наистина тия боклуци трябва да се заличат от парламента !!!

    19:39 16.02.2026

  • 23 Евродебил

    0 0 Отговор
    PR на Продължаваме Педофилията.Кой друг,ако не дойче веле.Не,че партньорите им костовисти са по стока.Там ценностната система е приобщена към левите резби.

    19:43 16.02.2026

  • 24 Миндич

    0 0 Отговор
    Където пипнеш все на ППДБ мирише...или не, а вуни.Сандев,Терзиев...Остави това,ние ППДБ си ги знаем,но кръсника им сега ще ни става спасител.Пилота евроатлантик...Направо ме е гнус!

    19:47 16.02.2026

  • 25 Анка картечарката

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "буда-винету":

    От ляво надясно или на оборот!?

    19:47 16.02.2026

  • 26 ХиХи

    0 0 Отговор
    То и подмяната не са сигурни за парламенто

    19:47 16.02.2026

  • 27 Урсула от Брюксел

    0 0 Отговор
    На снимката виждам две болшевишки чеда(Бойкиев и Терзиев) и две меки китки...хеле пък кокорчо.Върли евроатлантици!

    19:49 16.02.2026