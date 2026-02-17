Делян Добрев и ГЕРБ: Дали и тронът на Борисов не се клати

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

Крепостите се превземат отвътре, също както и партиите. Затова маневрата на знакова за ГЕРБ фигура като Делян Добрев с необявено напускане и завръщане в ГЕРБ е симптом за разлом. Без да произнесе и дума, Добрев, член на висшето ръководство на партията, каквато е Изпълнителната комисия, показа, че напрежение има. Това не е просто обичайният спор около листите, а сблъсък за власт и влияние и натрупани несъгласия.

Съобщението за напускане се появи най-напред в сайтове, свързвани с ДПС-Ново начало и с влиянието на олигарха Делян Пеевски, и бе предшествано от смяна на профилната снимка на Добрев във Facebook с мъж на върха на планина, гледащ към нови хоризонти. Спекулациите, че Добрев си тръгва от ГЕРБ след спор с лидера Бойко Борисов, и че напрежение има и с други като парламентарното острие Деница Сачева и премиера в оставка Росен Желязков се разпространиха мигновено. Сачева отрече за конфликт, Борисов също, а слуховете за раздора в ГЕРБ дори спрягат опит за преврат.

ГЕРБ не е онзи някогашен мастодонт

"Вторият в ГЕРБ, Цветан Цветанов, не успя да разцепи партията през 2020 г., какво остава за Добрев!", коментираха в социалните мрежи. Но ГЕРБ след 2021 г. вече не е познатият мастодонт - тя е партия, обременена от греховете на трите мандата на власт, принудена да прави компромиси и да влиза в компрометиращи съюзи, включително с Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания. Освен това става все по-трудно за Борисов, впримчен в подобна двойка, да навигира на терен, където и най-близките му вече не гарантират пълна лоялност, а балансът на силите е постоянно на изпитание.

Така че напускане на Добрев през 2026 г. ще окаже разрушително влияние върху ГЕРБ, значително по-голямо, отколкото Цветанов и създадената от него “Републиканци за България”. Преди шест години ГЕРБ нямаше силни противници, но днес е различно. В предстоящите избори ще участва доскорошният президент Румен Радев като лидер на коалиция и някои неофициални прогнози вече му отреждат първо място. А за второто място има много претенденти: ПП-ДБ, ДПС-Ново начало - освен партията на Борисов, разбира се, което означава, че вътрешнопартийната ѝ стабилност е от критично значение.

ГЕРБ вече няма лукса на неприкосновеност. Срещу партията се изправят организирани коалиции и нови лидери. В такъв контекст всяка стратегическа маневра на видни фигури като Добрев е сигнал, че старият ред в ГЕРБ е в риск. Нищо чудно и лидерският трон на Бойко Борисов да не е в безопасност.

Винаги е за пари и влияние

За каквото и да е бил конфликтът в ГЕРБ - влияние в енергетиката, подреждане на листи, финансови дела, Добрев излезе победител. Бойко Борисов не може да си позволи да изгуби човек от партийното ръководство преди толкова важни избори. А оставка на Добрев може да повлече след себе си и други.

На него не за първи път му се разминава. Борисов е известен с грубия начин, по който се отърваваше от съпартийци, които са се замесили в скандал - разделяше се с тях без жал и без опция за повторно завръщане. Не и с Делян Добрев.

През 2017 г. Елена Йончева, по онова време депутат от БСП, го обвини, че е създал “роднинско клиентелистка мрежа” в община Хасково. Той подаде оставка, която мнозинството в парламента начело с ГЕРБ отхвърли. БСП сезира Конституционния съд (КС), но Добрев оттегли оставката и остана депутат преди той да се произнесе. По-късно загуби делото “Кумгейт”, което водеше срещу Йончева.

Но когато през 2019 г. подаде оставка като депутат от 44-ото НС, тя беше приета. Причина за това стана информация на сайта “БиволЪ”, че майката, бащата и братовчедката му са закупили имоти в София на цени, по-ниски от пазарните. След “Апартаментгейт” две години беше извън активната политика, но през 2021 г. се завърна в парламента.

Делян Добрев не е от “бащите-основатели” на ГЕРБ, но е с Борисов от първия му управленски мандат, когато оглави Министерството на икономиката, енергетиката и туризма след отстраняването на Трайчо Трайков.

“Предстои ни жесток сблъсък с модела „Борисов-Пеевски“”, заяви Радев от Берлин. И в ГЕРБ са наясно за това, макар че в политиката непримирими противници могат да станат коалиционни партньори. Заради изборите Добрев и лидерът Борисов са сключили (временно) примирие, а конфликтът се замразява.

Добрев в отбора на Пеевски?

“Делян Добрев и Пеевски цепят групата на ГЕРБ”, гласяха заглавия след информациите за оставката на председателя на бюджетната комисия в 51-ото НС. Спекулации за тази връзка има отдавна не само заради общи предложения като проверка на “Лукойл България” - че рафинерията e преработвала и продавала в чужбина, включително и ЕС, горива, произведени от руски петрол. Добрев беше в един отбор с ДПС-Ново начало и за други сериозни промени в енергетиката. Например внесения по спешност и скоростно гласуван законопроект ДАНС да решава за продажбата на “Лукойл Нефтохим Бургас”.

Разбира се, извън политиката Делян Добрев би могъл да се занимава с бизнес. Например да участва в програми за енергийна ефективност на сгради (саниране) или нещо друго. Но политиката предоставя далеч по-необятни полета за изява. „Слуховете за моята смърт са силно преувеличени“, цитира той Марк Твен в пост във Фейсбук, с който обяви, че не напуска ГЕРБ.

А дали ключът за крепостта е още у Бойко Борисов? В чийто и джоб да е, засега ГЕРБ укроти скандала. Дали и разломът е спрян, ще покажат изборите.