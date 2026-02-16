Секс, отрова и насилия: аферите, които застрашават Орбан

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Сексуални посегателства над деца, отровена околна среда, предполагаемо секс видео с лидера на опозицията - предизборната битка в Унгария е пълна със скандални разкрития, които говорят за двойния морал на управляващите.

От десетилетия насам предизборните борби в Унгария са изключително поляризирани. Независимо дали е в опозиция или е на власт – преди избори Виктор Орбан неизменно води продължителна кампания, с която неизменно иска да внуши, че от него зависи съдбата на унгарската нация. И че той е единственият, който може да спаси страната от злото и разрушенията, причинявани от враговете ѝ.

Орбан води злостна кампания

Този път, преди парламентарните избори на 12 април, негативната кампания е още по-ожесточена. Орбан, неговото правителство и неговата партия „Фидес“ нямаха притеснения да залеят цяла Унгария с антиукраински плакати, да разпратят на държавни разноски „национална петиция“ срещу ЕС и Украйна, както и да наводнят социалните медии с генерирани от изкуствения интелект фалшиви видеа за опозицията, които целят едно: да разпространяват лъжи и безсмислици. Премиерът и неговите приближени твърдят, че при загуба на Орбан страната я заплашват всякакви беди - война, мобилизация на украинския фронт, робство и масово обедняване заради данъчните разпоредби на Брюксел.

По този повод политологът Габор Тьорьок говори за „упадък и разпад“ на политическата култура – защото съществува реална възможност Орбан да загуби властта, с която разполага от 2010 година насам. Умората от корумпирания и арогантен режим на автократа се е разпространила широко, а опозиционната партия „Тиса“ с лидера си Петер Магяр от месеци разполага с ясна и устойчива преднина. Премиерът и правителството му се борят с последиците от редица публични скандали, за които са виновни самите управляващи.

Насилия над малолетни

В една от аферите, от която постоянно излизат нови и нови епизоди, става дума за насилие и сексуални посегателства над малолетни в един дом за деца в Будапеща, който фактически е бил брутален младежки затвор и междувременно е закрит. Разкрити видеа оттам показват шокиращи сцени на насилие, извършвано от страна на служителите в дома. Представители на правителството очевидно са знаели отдавна за обстоятелствата, но не са предприели нищо. При това защитата на децата – съчетана с хомофобията – е сред основните пропагандни мотиви на правителството на Орбан. Наративът на управляващите е, че те предпазват унгарските деца от брюкселската ЛГБТИ-пропаганда и от сексуалните посегателства, които произтичали от нея.

И това съвсем не е всичко: самият Орбан, както и някои членове на кабинета дори индиректно обвиниха самите жертви от дома, като ги изкараха виновни. По този начин бе внушено, че гражданските и човешките права могат да се отменят по усмотрение, което предизвика още по-голямо недоволство сред част от унгарската общественост.

Да те накарат да замълчиш

В последните дни се стигна и до поредно разкритие, което този път се отнася до проблеми във фабрика за производство на батерии за Samsung край Будапеща. Според разследванията на портала Telex в продължение на години работниците там са били излагани на отровния прах от тежки метали, макар да се е знаело, че те са вредни и отровни. Освен това прахът е прониквал във въздуха, почвата и подпочвените води. От документите излиза, че на моменти допустимите граници са били надхвърляни над 500 пъти.

Унгарското правителство очевидно е знаело за всичко това. Дори вътрешното разузнаване трябва да е предупредило правителството за катастрофалните обстоятелства. Но под натиска на външния министър Петер Сиярто фабриката за батерии не е била затворена. Когато в началото на 2024 година антикорупционният портал Atlaszo за първи път разгласи случая, в правителството започнали да мислят как най-добре да накарат портала да замлъкне.

Аферата е взривоопасна поради това, че правителството на Орбан от години стимулира активно производството на батерии и го определя като стълб на ориентираната към бъдещето икономическа и технологична политика на страната. Заради това в Унгария бяха привлечени най-вече китайски и южнокорейски инвеститори. Въпреки многобройните местни протести, съдебни дела и съображения на експерти, правителството успя да прокара плановете си. Сега става ясно, че на т.нар. „бранители на унгарската нация“ им е било напълно безразлично какво става със здравето на работниците и с околната среда.

Аферата около възможното секс видео

Накрая се заговори и за възможно секс видео на опозиционния лидер Петер Магяр. На мистериозен уебсайт, който уж бил на заместник-председателя на „Тиса“ Марк Раднай, преди няколко дни се появи снимка на разхвърляна спалня, заснета с камера за видеонаблюдение. След няколкодневни спекулации самият Магяр написа във Фейсбук, че през нощта срещу 3 август 2024 година е правил там секс по взаимно съгласие с тогавашната си приятелка. В жилището имало и наркотици на масата, но той не бил взимал от тях.

Магяр обвини първоначално въпросната приятелка, че е го заснела в тази ситуация по поръчка на правителството на Орбан и на „Фидес“. Всичко било „кампания в руски стил“, за да се отклони вниманието от злоупотребите на правителството във фабриката за батерии. Пред унгарските медии бившата приятелка отрече да има нещо общо и предложи на Магяр при публикуването на видеоматериала заедно да подадат жалба.

Управляващите са принудени всеки ден да реагират на скандали

С изявлението си лидерът на Тиса обвини унгарските управляващи като клика, която се страхува да не загуби властта, поради което прибягва до грозни методи, за да отвлече вниманието от собствените си скандали.

Политологът Даниел Микеш казва в интервю за ДВ, че правителството на Орбан е подложено на все по-голям натиск заради такива скандали. „Едни скандали още не са приключили, а вече се появяват нови“, казва експертът и добавя: „Във „Фидес“ вече са принудени всеки ден да реагират на подобни сигнали“.