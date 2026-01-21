ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Неотдавна не някой друг, а именно Туск каза „със съюзник като Тръмп на ЕС не му трябват врагове”. Тогава не ставаше въпрос за Гренландия, а и Линдзи Греъм, онзи сенатор с 38-ми номер обувки, не бе започнал гръмко да призовава за военна американска намеса навсякъде по света, където има нефт. Най-вече по отношение на Иран. Отвличането на Мадуро явно много му е харесало. Безспорно бе показно. Да внимават в картинката, както се казва, всички от „задния двор”, а най-много Пекин. Но днес именно Гренландия се превърна във фокус на световното внимание след вече обичайното за Тръмп изявление „искам я”. Медведев не се забави и също в типичен негов стил посъветва Тръмп да не се бави с Гренландия, че ако там спретнат референдум, може да решат да се присъединят към...Русия. Нещо като подкрепа за становище на Кирил Димитриев, че Вашингтон така или иначе ще си присвои Гренландия. Последва въпрос „полудява ли Западът”, защото е видна загубата на ориентири. Пишат го във „Фигаро”. После премиерът на Канада в Давос взриви т.н. международна общност с твърдение,че е поставен край на евроатлантическия свят, което допълва с „географията и членството в съюзи вече не осигуряват сигурност и просперитет”. Да му мисли и София.

И все пак защо Гренландия? През 2018 г Гренландия, автономна република под датско управление, възлага проект за експлоатация на летище Кангерлусуак на консорциум, в който участва Китай. Дания, под натиск на САЩ, налага вето поради опасения за „сигурност”. Но за да умилостиви Гренландия, предлага пакет за подкрепа на проекта за летището.През 2019г фирма от Австрия получава от Гренландия право за добив на уран, но 9% от фирмата са на Китай. САЩ отново са с натиск, но реакцията на гренландците е красноречива и не устройва Вашингтон. На практика Гренландия е световен резерв от изкопаеми горива, притежаваща много богатства. Не се коментира, но в условията на явно предстоящи водни войни по света, Гренландия има неизчерпаемо количество чиста прясна вода. 10% от световните запаси. Изнася за Дубай ледникова вода като луксозен продукт. Казват, че бирата от тази вода е по-ароматна и вкусна. Ел.енергията се задоволява от водите на т.н. черен лед. Гренландия с водния си капацитет и вятърна енергия явно ще се превърне в най-големия износител на зелен водороден газ в света. Отделно са нефт, газ и редкоземните елементи, както и мините за рубин и розов сапфир. Има мини за анортозит, който се използва за стъклена вата и пълнежен материал. Много важен за отбранителната промишленост и аерокосмическите технологии. Използва се и за получаване на алуминий. А златните мини в Гренландия се експлоатират отг исландско-канадско предприятие. Открити са залежи на цинк, олово, желязна руда и мед. Островът е богат на уран, но предпочита да се занимава с лов на китове и продава права за риболов на страни от ЕС. Добиват се гигантски скариди и атлантически калкан.

При тези богатства няма как да няма борба за власт за разграбване на новите ресурси на Гренландия и Северния ледовид океан. Горещата война не е далеч. Още на 13 януари 2025г Тръмп към членове на Конгреса на САЩ, които са му възразили по въпроса за Гренландия, казва „не ви е нужен бинокъл, погледнете навън, навсякъде има китайски кораби”. А 25 яуари 2025г вече говори за „САЩ ще поемат контрол над Гренландия” и „много е враждебен акт от страна на Дания да не позволи това да се случи”. Няма съобразяване със съвместното изявление на европейските лидери по въпроса. За Вашингтон е важно, че стратегически балистични или хиперзвукови ракети , изстреляни от Русия или Китай, биха могли да стигнат целите си в САЩ използвайки най-кратките маршрути през Северния ледовид океан. Русия и Китай, разбира се, продължават да предприемат стъпки, които оправдават опасенията на САЩ в Арктика. Количеството товари, които са превозвали през 2014т по този Северен път е бил 4 млн тона, а през 2024г – 51 млн тона. Руски пристанища се преустройват от Китай, а те се използват и като бази за ядрени подводници. САЩ определено се чувстват безпомощни срещу балистични и хиперзвукови оръжия от ново поколение и заемат възпираща позиция със завземане на „ключа Гренландия”. Както се казва, важно е чия е Гренландия. „Без значение къде е собственикът на имота, къде е първият собственик”. Може да ползват без ограничения цяла Гренландия, където и без това имат бази, но формално да оставят „чадъра на Дания”, без права.

Всъщност какво излиза? Отвлича се Мадуро, обявява се собственост върху венецуелския нефт и го продаваш от свое име, но целиш ликвидиране на присъствието на Китай в страната. После обявяваш, че няма да има нова военна операция в страната на Мадуро, защото „неговите хора” в Каракас са „кооперативни”. Захлупваш тази операция със събитията в Иран с масовите протести, по икономически причини, но заплашваш с военна операция, ако има насилие върху манифестиращите. Правиш отново като с Венецуела крачка назад след като управляващите в страната се справиха с вълненията, за пореден път. Не е ясно дали скоро няма да се наложи нова военна атака срещу аятоласите, защото Иран е в пряка връзка с Москва и Пекин. Това е опасно за интереси в Близкия изток и политики за натиск и стратегии към Русия и Китай. Поставяш Гренландия на вниманието на света и „си я искаш”, но отново защото Китай и Русия нямат място в тези географски ширини. Поне възпиращо действие. Украйна остава като резервен вариант, защото изтощава руснаците и още не е дошло време там да се задействат „хората за влияние на терен” . Почва има, известно е. Путин е жив и неотстъпчив. Морковите не му харесват. Праща само Кирил Димитриев – и в Маями, и в Давос. Да си говори. Знае добре английски. И има чувство за хумор. А в страната ти има масови протести срещу водената политика. Значи на всяка цена трябва успех навън. С миротворчество няма как. Не дадоха и Нобела.|Светът е на силните. И Карни го каза в Давос. Чака се тронното слово на Тръмп. Поне Гренландия да се уреди. Богата е.

Следва продължение...