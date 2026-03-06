Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Законни ли са атаките на САЩ срещу Иран?

Законни ли са атаките на САЩ срещу Иран?

6 Март, 2026 17:05 1 323 30

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • пентагон-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • аятолах али хаменей

Убийството на лидер, което може да се квалифицира като убийство в мирно време, обаче може да бъде легитимен военен акт по време на въоръжен конфликт, уточниха правни експерти

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters
Американската армия се присъедини към Израел и атакува над 1000 цели в Иран, убивайки много от висшите му служители, включително върховния лидер аятолах Али Хаменеи.

"Ройтерс" представя поглед върху законността на американските удари, които според критиците превишават правомощията на президента и не зачитат международното право.

Какво твърди Тръмп?

Президентът Доналд Тръмп представи различни цели и оправдания. Той заяви, че е смятал, че Иран ще удари пръв и че атаката е имала за цел да елиминира непосредствените заплахи за Съединените щати, техните военни бази в чужбина и съюзниците им. Той обаче не предостави подробности и някои от твърденията му не са подкрепени от доклади на американското разузнаване. Тръмп посочи и че Иран може да се сдобие с ядрено оръжие в рамките на един месец, но не представи доказателства и това противоречи на твърденията му от юни, че американската армия е "заличила" ядрената програма на Иран.

Президентски правомощия за използване на военните сили

Атаките срещу Иран разширяват границите на конституционните правомощия на Тръмп, считат правни експерти.

Съгласно Конституцията на САЩ президентът командва въоръжените сили и ръководи външните отношения, но само Конгресът има правомощието да обявява война.

Президентите на двете партии са провеждали военни удари без одобрението на Конгреса, когато това е било в национален интерес, но с по-малка интензивност по продължителност и обхват от това, което би се считало за война - граница, която Тръмп може би изпитва.

Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет определиха действието като война, а Хегсет го нарече "най-смъртоносната, най-сложната и най-прецизната въздушна операция в историята". Тръмп пък заяви, че тя може да продължи пет седмици или повече и предупреди, че ще има повече жертви от страна на САЩ.

Конгресът е предоставял разрешение за големи военни операции, като например инвазията на президента Джордж У. Буш в Афганистан през 2001 г. и в Ирак през 2003 г.

Резолюция за военни правомощия

Резолюцията за военните правомощия (WPR) от 1973 г. действа като контрол върху президентската власт.

Съгласно нея президентът може да включва армията във въоръжен конфликт само когато Конгресът е обявил война или е предоставил конкретни пълномощия, или в отговор на нападение срещу територията на САЩ или нейните военни. Законът изисква президентът да докладва редовно на Конгреса - нещо, което администрацията започна да прави в понеделник.

Освен това Резолюцията за военните правомощия изисква неразрешените военни действия да бъдат прекратени в рамките на 60 дни, освен ако крайният срок не бъде удължен.

Предвижда се процедура, по която Конгресът може да изтегли военните от конфликт, и членове на двете партии заявиха, че планират да гласуват подобно законодателство тази седмица.

Много малко вероятно е подобно гласуване да събере мнозинство от 2/3, необходимо за отмяна на ветото на Тръмп.

Правни експерти посочиха, че народната опозиция може да е основната пречка за способността на Тръмп да продължи атаките.

Какво казва международното право?

Правни експерти отбелязаха, че много държави ще считат атаките за неоправдани съгласно Устава на ООН, който гласи, че държавите членки трябва да се въздържат от използване на сила или заплаха от сила срещу други държави.

Има изключения, когато силата е разрешена от Съвета за сигурност на ООН или се използва в самозащита в отговор на въоръжено нападение, но нито една от тези хипотези не важи в случая. Съществува и концепцията за превантивна самозащита, която би позволила на Съединените щати да атакуват Иран, ако имат доказателства за предстояща, смазваща атака.

Съединените щати имат право на вето в Съвета за сигурност на ООН, което защитава Вашингтон.

Правни експерти заявиха, че нарушаването на международното право все още носи цена и както Обединеното кралство, така и Испания ограничиха използването на базите си при атаките, позовавайки се на липсата на оправдание за конфликта.

Законно ли е убийството на Хаменей?

Правни експерти обясниха, че това не е ясно.

Съобщава се, че Израел е извършил действителния удар, който е убил Хаменей, а САЩ са предложили разузнавателна и оперативна подкрепа.

През 1981 г. президентът републиканец Роналд Рейгън подписа Изпълнителна заповед 12333, която забранява на всеки, работещ за правителството на САЩ или действащ от негово име, да участва в убийство. Освен това тя забранява участието в убийство от страна на американската разузнавателна общност.

Убийството на лидер, което може да се квалифицира като убийство в мирно време, обаче може да бъде легитимен военен акт по време на въоръжен конфликт, уточниха правни експерти.

В случая с Хаменеи законността би зависила отчасти от това дали САЩ са били във война, когато той е бил убит, и дали е бил считан за военен лидер.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 11 гласа.
  • 1 относително е

    26 0 Отговор
    Ако спечелиш войната, е законно. Ако обаче я загубиш, не е законно и победителят ще те съди. Теорията на относителността важи и в правото.

    17:11 06.03.2026

  • 2 Пич

    33 2 Отговор
    Няма конспирации бе !!!
    Ама...... А някой да ми каже тогава, как една държава джудже, която е от Пловдив до Бургас, командва най великата ( уж ) световна сила!!!

    Коментиран от #7

    17:12 06.03.2026

  • 3 Конспиратор

    16 2 Отговор
    Убийството на лидер, по американската джунгла от закони може да се дебатира в САЩ, без да е ясно дали израелска ракета е поразила аятолаха.

    17:18 06.03.2026

  • 4 ПИТАЙТЕ НЕ НАС

    30 2 Отговор
    Питайте ТИКВАТА, ПРАСЕТО, КИРЕТО, ПАСИТО, цялата ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА .......

    17:18 06.03.2026

  • 5 НАТО ЛИ

    28 2 Отговор
    ДА СИ ГО ЗАВРЕТЕ знаете къде

    17:18 06.03.2026

  • 6 Вижте

    29 1 Отговор
    Как,дявола чете евангелието….

    17:18 06.03.2026

  • 7 До Пич

    19 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Не само Западен Израел, тя командва и света, оплела го е като паяжина. Така, че си Прав, но с допълнения.

    17:19 06.03.2026

  • 8 Яяяяя

    17 3 Отговор
    Няма нищо законно. Нито в действията на Русия, нито на САЩ. Абсолютно погазване на всички правила на ООН. Вече няма ООН. Има само вълци жадни за власт със сила. Човечеството ще поумнее само, когато се самоунищожи. Вместо да се бори за мир и благоденствие, всички откачиха и тръгнаха да воюват. Африка се самоубива. Европа се самоубива, САЩ натиснаха Азия. Откачени колкото искаш. И всички хукнаха към ядреният апокалипсис.

    Коментиран от #12

    17:21 06.03.2026

  • 9 На америка

    22 2 Отговор
    Е разрешено да си измисля несъществуващи причини да атакува и разсипва държави - САМО в неин интерес . Сега Тръмп ще избира президенти на Венецуела и Иран после на целия свят , а след това ще участва и при възпроизвеждане на населението там . ТЕ това е ДЕМОКРАЦИЯТА за която РУЧАХМЕ жабетата .

    Коментиран от #22

    17:23 06.03.2026

  • 10 Вашето мнение

    25 0 Отговор
    Няма закон, който да позволява да се убиват деца, ама титлата дадена им от борисов се правят на улави за хилядите деца избити в Палестина и 171 момичета убити с първия американски удар по Иран.

    17:25 06.03.2026

  • 11 нннн

    18 1 Отговор
    Всичките тия разсъждения касаят нормални хора.
    Тръмп е луд и не носи никаква отговорност за действията си.

    17:30 06.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тити на Кака

    12 1 Отговор
    Международно право?
    Ха-ха.
    То винаги е криво.

    17:35 06.03.2026

  • 14 Васил

    1 13 Отговор
    А законни ли са атаките на рашистите срещу Украйна?

    Коментиран от #18, #20

    17:37 06.03.2026

  • 15 Да,бе

    9 1 Отговор
    Законно е колкото концлагерите в третият райх,тъй че е време да се възстановят...

    17:46 06.03.2026

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 15 Отговор
    ЗАКОННА ЛИ Е ВОЙНАТА НА ......................... ФАШИСТКА РУСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА ? ? ? .......................

    17:46 06.03.2026

  • 17 Не не не

    10 1 Отговор
    Фащ са агресор и трябва моментално да се махат от там, нямат никакво право да нападат чужда държава без причина.

    17:50 06.03.2026

  • 18 Тити на Кака

    1 10 Отговор

    До коментар #14 от "Васил":

    Руската инвазия в Украйна е много по-незаконна от войната на САЩ/Израел срещу Иран.
    В Украйна няма нефт.

    17:53 06.03.2026

  • 19 ами...

    8 0 Отговор
    Много мЪНКА нещо Ройтерс. Това не е ясно, онова не е ... стрх ги е горките да кажат истината.

    Как беше... "ланд оф тхе брейв анд тхе фрии" ...
    май вече не е...

    18:05 06.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гост

    0 0 Отговор
    През последните 30 години, каквото и да правят САЩ е .... законно

    18:09 06.03.2026

  • 22 Миротворец

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "На америка":

    Точно изказванията на Тръмп в публичното пространство доказват несъстоятелността на всяка теза за "неумишлено" убийство на човек(независимо от титлата му )без съд и присъда при положение,че той не е участник в сражение.(Цивилен) под предлог че е командващ.Американските закони позволяват да бъде унищожен целия Свят от една личност,под предлог за заплаха,даже и от извън земни.

    18:10 06.03.2026

  • 23 Фейк на часа

    3 0 Отговор
    Кратък отговор - Не.
    За започване на такава военна операция се изисква гласуване в Конгреса на САЩ.

    18:16 06.03.2026

  • 24 Миротворец

    3 0 Отговор
    Според Тръмп по същата причина може да бъде убит,Президент,Министър Председател или даже и Папата(ако НАТО влезе във война)и разбира се всички главни"фигури" не само в Алианса а и в Съвета на ЕС.В това число и самия Американски Президент независимо кой е той.

    18:20 06.03.2026

  • 25 хаха

    0 0 Отговор
    Законни са си. След като карат под 50 км/ч в населеното място и с 30 до училищата.

    ХАХАХА

    18:26 06.03.2026

  • 26 Трудно ли е да се напише кратко

    3 0 Отговор
    точно и ясно че САЩ и Израел са военнопрестъпници и терористични държави ? Много ли е трудничко?

    18:27 06.03.2026

  • 27 Тома

    2 0 Отговор
    Всичко започна заради предчуствието на бай дончо че Иран щял да нападне първи.Няма по нагли от краварите да разбъркат целия свят във войни

    18:27 06.03.2026

  • 28 И като

    3 0 Отговор
    Конгресът има правомощието да обявява война, Конгресът обявявил ли е война ? Или списващият не може 2 със 2 да събере?

    18:30 06.03.2026

  • 29 Няма никакъв казус в случая

    2 0 Отговор
    САЩ и Израел са военнопрестъпници и терористични държави !

    18:32 06.03.2026

  • 30 Няма значение, законно или не,

    0 0 Отговор
    Важното е работата да завършена до край, и после да се направи оглед и на бункера на Владимир Владимирович.

    18:33 06.03.2026