Бойци на Хизбула отблъснаха израелски командоси в Източен Ливан

7 Март, 2026 04:11, обновена 7 Март, 2026 04:21

Три хеликоптера с бойци от еврейската държава се приземили в планински район близо до град Наби Шит

Бойци на Хизбула отблъснаха израелски командоси в Източен Ливан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шиитски бойци от Хизбула се сблъскаха с отряд израелски командоси, които се приземиха в планински район близо до град Наби Шит в Източен Ливан, предаде ливанския телевизионен канал LBCI.

Според съобщението, по време на сблъсъка, звеното за специални части „Радван“ успяло "да отблъсне вражеската атака".

В резултат на това, попадналите в засада израелски войски прекратиха операцията изоставиха и напуснаха позициите си.

Съобщава се, че в десанта са участвали три хеликоптера.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    13 6 Отговор
    Израелският тумор е в горящи руини, а ционистките терористи ядат бой какъвто не са яли откакто са окурали земята на Палестина.

    04:23 07.03.2026

  • 2 И другите...

    9 3 Отговор
    Горките. Добре че са избягали

    Коментиран от #7

    04:25 07.03.2026

  • 3 Kaлпазанин

    10 6 Отговор
    Само това да се чува

    04:28 07.03.2026

  • 4 Оня с коня

    11 5 Отговор
    ако само са ги блъскали и не са гиЕБАЛИ пак е добре щото можеше и да са гиЕБАЛИ

    04:31 07.03.2026

  • 5 Боруна Лом

    8 3 Отговор
    ИМА БИЛЕТИ ЗА ЕКСКУРЗИЯ ДО ТЕЛ АВИВ НА ПРОМОЦИЯ! ПРИСТИГАНЕ С РАКЕТА,А НЕ СЪС САМОЛЕТ!

    04:34 07.03.2026

  • 6 оня с коня

    8 1 Отговор
    сбогом пропаднaл сайт !
    отивам в днес беге

    04:34 07.03.2026

  • 7 Неподписан

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "И другите...":

    Френските им колеги не успяха,останаха в Коиловци...

    04:34 07.03.2026

  • 8 оня с коня

    5 3 Отговор
    сбогом пропаднaл сайт !
    отивам в днес беге

    Коментиран от #14

    04:48 07.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Прекрасно!

    4 0 Отговор
    Да, друго си е когато имаш истински войници насреща, нали?

    04:59 07.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Странно

    4 1 Отговор
    Защо триете коментари какво правят евреите в ивицата Г@з@?

    05:01 07.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.