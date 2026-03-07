Бойци на Хизбула отблъснаха израелски командоси в Източен Ливан

Главен редактор във Fakti.bg

Шиитски бойци от Хизбула се сблъскаха с отряд израелски командоси, които се приземиха в планински район близо до град Наби Шит в Източен Ливан, предаде ливанския телевизионен канал LBCI.

Според съобщението, по време на сблъсъка, звеното за специални части „Радван“ успяло "да отблъсне вражеската атака".

В резултат на това, попадналите в засада израелски войски прекратиха операцията изоставиха и напуснаха позициите си.

Съобщава се, че в десанта са участвали три хеликоптера.