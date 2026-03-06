Слави Трифонов: Аз, горкият чалгар с класическо музикално образование се питам: добре бе, защо за ПП-ДБ всичко може

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Оказа се, че министърът на МРРБ Ангелина Божанова не ще да подава оставка по здравословни причини, затваря се в кабинета си и съобщава, че няма да се поддаде на принудата от страна на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов да назначи хора, спуснати от самите тях. ППДБ натискат министър от служебното правителство да назначава техни хора, но министърът не ще.

Изкушавам се да си представя една друга ситуация. Мой човек навремето, примерно Любомир Каримански, е станал подуправител на БНБ и президентът Йотова, от немай-къде, го е избрала за министър-председател. И сега министърът на МРРБ се е барикадирал в кабинета си, не ще да подава оставка и твърди, че Тошко Йорданов и Станислав Балабанов го натискат да назначава техни хора.

Леле майко. Сега по БТВ и по Нова телевизия това щеше да измести новината за войната. Това щеше да е първа новина по частните телевизии. Щеше да има екипи пред Министерството на регионалното развитие, пред дома на министърката, пред дома на Тошко Йорданов, пред дома на Станислав Балабанов, а пред Народното събрание щяха да протестират членове и симпатизанти на ППДБ свикани от Асен Василев и „Боец“, а Ивайло Мирчев щеше да крещи от сцена на микрофон, че демокрацията е застрашена, че правителството трябва веднага да подаде оставка и че Слави Трифонов е мутра.

Простете, забравих - в неделя Асен Василев първо щеше да гостува на Светльо Иванов, а след това веднага и бързо щеше да отиде при Лора Крумова, за да може и двамата горко да плачат с големи сълзи за злощастната съдба на съдебната система на България и на самата България. Вероятно на фона на песента „Ние сме лошите в страшния филм“ и моя снимка, вероятно с черни очила и черни дрехи.

Така щеше да бъде.

Но сега правителството се управлява от подуправителя на БНБ Андрей Гюров, който е бивш председател на парламентарната група на ППДБ, прилича на ППДБ, говори като ППДБ, облича се като ППДБ и въобще си е ППДБ до мозъка на костите си.

Затова по въпроса с барикадиралата се министърка на МРРБ, която обвинява Мирчев и Божанов, че я притискат, и не ще да си подава оставката, по тоя въпрос има пълна тишина. БТВ и Нова спокойно предават за войната и ракетата, паднала в Турция. Пред МРРБ няма никакъв телевизионен екип, пред Мирчев и Божанов също няма никой, а на площада всичко е спокойно.

Няма симпатизанти на ППДБ, няма „Боец“, няма сцени, няма микрофони, защото когато става дума за ППДБ, всичко може. Да лъжат, да нарушават законите, да променят Конституцията, да си слагат тяхно служебно правителство, Мирчев и Божанов да притискат министри, Христанов да си назначава ПР-наркоман, министърът на вътрешните работи Дечев да замита следите от случая „Петрохан“.

Ама няма проблем - бе, всичко е точно. След като са от ППДБ, за тях всичко може.

И тука аз, горкият чалгар с класическо висше музикално образование се питам: добре бе, защо за ППДБ всичко е позволено, а за всички останали нищо не може? Защо тях Светльо Иванов и Лора Крумова ги обожават, а мен ме мразят?

И отговорът идва от само себе си. Защото те са от елита. Те са от центъра - извинете, от даунтаун. Пъпът им е хвърлен на жълтите павета. Те са едно ниво над всички останали. Преди да си легнат, слушат джаз. Те са по-умни и по-красиви, а аз съм един селяндур.

И колкото и да твърдя, че съм израснал с Бах, Моцарт, Малер и Шьонберг, за тях винаги ще бъда селянин, мутра и чалгар.

Дали ми е тъжно? Разбира се, че не. Напротив - щастлив съм, че нямам нищо общо с тези жалки, смешни и измислени герои. И с удоволствие ще продължа да ги мачкам и да показвам техните недостатъци, наглост, безочие и самовлюбеност.

Радвам се, че ме мразят и наистина ми е кеф да ги показвам такива, каквито са всъщност, а не такива, за каквито се мислят.

И ще се опитам да преживея някак си мисълта, че никога няма да бъда на гост в предаването на Лора Крумова.