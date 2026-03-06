Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Слави Трифонов: Аз, горкият чалгар с класическо музикално образование се питам: добре бе, защо за ПП-ДБ всичко може

Слави Трифонов: Аз, горкият чалгар с класическо музикално образование се питам: добре бе, защо за ПП-ДБ всичко може

6 Март, 2026 09:09 955 28

  • слави трифонов-
  • пп-дб-
  • мррб-
  • ангелина божанова

И ще се опитам да преживея някак си мисълта, че никога няма да бъда на гост в предаването на Лора Крумова

Слави Трифонов: Аз, горкият чалгар с класическо музикално образование се питам: добре бе, защо за ПП-ДБ всичко може - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Оказа се, че министърът на МРРБ Ангелина Божанова не ще да подава оставка по здравословни причини, затваря се в кабинета си и съобщава, че няма да се поддаде на принудата от страна на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов да назначи хора, спуснати от самите тях. ППДБ натискат министър от служебното правителство да назначава техни хора, но министърът не ще.

Изкушавам се да си представя една друга ситуация. Мой човек навремето, примерно Любомир Каримански, е станал подуправител на БНБ и президентът Йотова, от немай-къде, го е избрала за министър-председател. И сега министърът на МРРБ се е барикадирал в кабинета си, не ще да подава оставка и твърди, че Тошко Йорданов и Станислав Балабанов го натискат да назначава техни хора.

Леле майко. Сега по БТВ и по Нова телевизия това щеше да измести новината за войната. Това щеше да е първа новина по частните телевизии. Щеше да има екипи пред Министерството на регионалното развитие, пред дома на министърката, пред дома на Тошко Йорданов, пред дома на Станислав Балабанов, а пред Народното събрание щяха да протестират членове и симпатизанти на ППДБ свикани от Асен Василев и „Боец“, а Ивайло Мирчев щеше да крещи от сцена на микрофон, че демокрацията е застрашена, че правителството трябва веднага да подаде оставка и че Слави Трифонов е мутра.

Простете, забравих - в неделя Асен Василев първо щеше да гостува на Светльо Иванов, а след това веднага и бързо щеше да отиде при Лора Крумова, за да може и двамата горко да плачат с големи сълзи за злощастната съдба на съдебната система на България и на самата България. Вероятно на фона на песента „Ние сме лошите в страшния филм“ и моя снимка, вероятно с черни очила и черни дрехи.

Така щеше да бъде.

Но сега правителството се управлява от подуправителя на БНБ Андрей Гюров, който е бивш председател на парламентарната група на ППДБ, прилича на ППДБ, говори като ППДБ, облича се като ППДБ и въобще си е ППДБ до мозъка на костите си.

Затова по въпроса с барикадиралата се министърка на МРРБ, която обвинява Мирчев и Божанов, че я притискат, и не ще да си подава оставката, по тоя въпрос има пълна тишина. БТВ и Нова спокойно предават за войната и ракетата, паднала в Турция. Пред МРРБ няма никакъв телевизионен екип, пред Мирчев и Божанов също няма никой, а на площада всичко е спокойно.

Няма симпатизанти на ППДБ, няма „Боец“, няма сцени, няма микрофони, защото когато става дума за ППДБ, всичко може. Да лъжат, да нарушават законите, да променят Конституцията, да си слагат тяхно служебно правителство, Мирчев и Божанов да притискат министри, Христанов да си назначава ПР-наркоман, министърът на вътрешните работи Дечев да замита следите от случая „Петрохан“.

Ама няма проблем - бе, всичко е точно. След като са от ППДБ, за тях всичко може.

И тука аз, горкият чалгар с класическо висше музикално образование се питам: добре бе, защо за ППДБ всичко е позволено, а за всички останали нищо не може? Защо тях Светльо Иванов и Лора Крумова ги обожават, а мен ме мразят?

И отговорът идва от само себе си. Защото те са от елита. Те са от центъра - извинете, от даунтаун. Пъпът им е хвърлен на жълтите павета. Те са едно ниво над всички останали. Преди да си легнат, слушат джаз. Те са по-умни и по-красиви, а аз съм един селяндур.

И колкото и да твърдя, че съм израснал с Бах, Моцарт, Малер и Шьонберг, за тях винаги ще бъда селянин, мутра и чалгар.

Дали ми е тъжно? Разбира се, че не. Напротив - щастлив съм, че нямам нищо общо с тези жалки, смешни и измислени герои. И с удоволствие ще продължа да ги мачкам и да показвам техните недостатъци, наглост, безочие и самовлюбеност.

Радвам се, че ме мразят и наистина ми е кеф да ги показвам такива, каквито са всъщност, а не такива, за каквито се мислят.

И ще се опитам да преживея някак си мисълта, че никога няма да бъда на гост в предаването на Лора Крумова.


Оценка 2.2 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Фикри

    17 2 Отговор
    СТ е може би третия най-мразен човек в РБ, след ДП и ББ, но упорито се бори за първо място.

    Коментиран от #10

    09:12 06.03.2026

  • 2 Факт неоспорим

    19 0 Отговор
    Този положи големи усилия с неговите висши образования за опро стачването на нацията!

    09:12 06.03.2026

  • 3 Аз съм веган

    14 0 Отговор
    Кажи за зулусите.

    09:13 06.03.2026

  • 4 Промяна

    12 1 Отговор
    И при Лора Инджова няма да бъдеш !!

    09:13 06.03.2026

  • 5 Тити на Кака

    8 6 Отговор
    Убийствено.
    ППетроханърите са в ступор, докато презаредят папагалите си с нови лозунги за атака.

    09:13 06.03.2026

  • 6 ООрана държава

    12 2 Отговор
    Всеки ден се напъвате да квичите, мучите, виете и скимтите даже неандерталецтошко се напъва и да се дере по всякакви теми и с всяко ново социологическо проучване което излиза, вие все по на долу потъвате.... Добра тактика слави, отлична, само така ловецо на педофили... Абе колко от тия хвана до момента? Айде чао сте с под 1 % вот

    09:13 06.03.2026

  • 7 Ку ку бенд

    8 1 Отговор
    Слави го излъгаха жестоко, и го обидиха надълбоко.

    Коментиран от #17

    09:13 06.03.2026

  • 8 Размисли

    10 1 Отговор
    И страсти на един зулус с въздух между ушите

    09:14 06.03.2026

  • 9 УВАЖАЕМИ СТАНИСЛАВЕ

    11 0 Отговор
    НАРОДА/БЪЛГАРИТЕ/ ТИ ДАДОХА ПАНИЦА А ТИ СТАСИ СЕ ИЗАКА ЗАЩО.

    09:14 06.03.2026

  • 10 Герп боклуци

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фикри":

    На равно са с шиши и бойко, но найстина тоя има големи шансове за първото място

    09:15 06.03.2026

  • 11 Славчо

    5 1 Отговор
    Защото си предател,и недей търси под вола теле те и ПП ще духат таратора.

    09:15 06.03.2026

  • 12 срамна работа

    5 0 Отговор
    убили гуруто . а слави песен си пее . детето негово било . майката убийца . нарушили са . не са спазили закона . уж ученик . уж пещерняк . уж бъдещ лама . те всички са знаели . от 18 г . планували . щом не съдейства да я съдят . някой я е накарал да лъже . да размотава дедективите . 15 човека на маймуни ги направила . ще видим и други срамотии .

    09:15 06.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Симо

    8 1 Отговор
    Не мога да си представя ако този беше премиер

    09:15 06.03.2026

  • 15 Трол

    5 8 Отговор
    Защото ППДБ са интелектуалният и културен елит на България.

    09:15 06.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Семейство Свинсънс

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ку ку бенд":

    И го изхвърлиха като използван к0нд0м

    09:16 06.03.2026

  • 18 Продължаваме Промяната

    5 7 Отговор
    Стига рева, извън парламента сте. ПП-ДБ заедно с Румен Радев ще управляват България

    09:16 06.03.2026

  • 19 Доктор

    7 7 Отговор
    На фона на ПП измамниците, които удариха под дъното, Слави започва да става все по-приемлив, за съжаление е абсолютно прав...

    09:17 06.03.2026

  • 20 Всички атлантенца сте

    4 1 Отговор
    един долЛ дренки. Не се карайте кой е по голям фффееекаллЛ .Псевдокултурник-атланте дали е от ИТН или от ПП-ДБ няма никакво значение. Все е сметД. Все е изкууууукал паразитД

    09:17 06.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Чалгопитекът на мафията

    6 3 Отговор
    е бита карта, но за ЛГБТПП+ е прав.

    09:18 06.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 лили

    1 0 Отговор
    А ако знаеш колко си малоумен и нещастен , ще се хвърлиш от най-високият виадукт !!!

    09:24 06.03.2026

  • 25 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    Няма да бъдеш гост на Лора Крумова, защото тя не кани деградирали като теб!

    09:24 06.03.2026

  • 26 Евродебил

    0 0 Отговор
    Славчо,и ти и те(ппдб) и ГРОБ,и ново начало... ,че даже и боташко Радев сте от една мая.Вас посолствата и платените жълтопаветни облюдки ви родиха...и вие сте на всеки километър,чак докато съвсем ликвидирането България.

    09:25 06.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.