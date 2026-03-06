Новини
Мнения »
Защо американските бази не защитават държавите от Персийския залив от ирански атаки?

Защо американските бази не защитават държавите от Персийския залив от ирански атаки?

6 Март, 2026 13:17, обновена 6 Март, 2026 13:27 1 080 19

  • сащ-
  • израел-
  • иран-
  • конфликт-
  • защита-
  • персийски залив

Действията и възможностите на Техеран от началото на конфликта показаха, че Вашингтон не допринася и за защитата на Израел

Защо американските бази не защитават държавите от Персийския залив от ирански атаки? - 1
Снимка: YouTube
Ханан Муог Ханан Муог Политически анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Регионалните съюзи, съществували преди избухването на настоящата война между Съединените щати и Израел от едната страна и Иран от другата, бяха предимно солидни съюзи, но е вероятно да бъдат подложени на „сериозни смущения“, ако конфликтът продължи и се разшири.

Едно от най-известните предположения, което се оказа невярно по време на настоящата война, е, че наличието на западни или американски бази в държавите от Персийския залив (Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар) не осигурява истинска защита за тези съюзнически страни. Иранските действия и възможности по време на конфронтацията демонстрираха липсата на тази роля и че Съединените щати просто допринасят за защитата на Израел.

Въпреки че тези бази бяха създадени в контекста на това, което Западът определи като състояние на „ирански тормоз“ над държавите от Персийския залив на политическо, дипломатическо и икономическо ниво, което подтикна тези държави, предвид дисбаланса във възможностите между тях и Иран, да изберат западна защита за тях, вместо да изградят съвместна арабска отбранителна координация, и с намаляването на защитата, предоставяна от тези бази, в бъдеще може да бъдат преразгледани други отбранителни рамки, „по-съобразени с характера на региона“.

Заслужава да се отбележи, че Съединените щати разполагат с широка мрежа от военни обекти, както постоянни, така и временни, на приблизително 19 места в региона на Близкия изток. Сред тези обекти има 8 постоянни бази, разположени в Бахрейн, Ирак, Йордания, Кувейт, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Що се отнася до позициите на основните арабски държави, египетската позиция беше ясно изразена в изявление на египетското Министерство на външните работи. Тази позиция подкрепя държавите от Персийския залив, осъжда иранската агресия и призовава за деескалация, предупреждавайки, че войната представлява пряка заплаха за регионалната стабилност и сигурност, с последици, простиращи се до международната сигурност. Няма възможност за египетска военна намеса в този конфликт, тъй като Египет има твърда позиция, основана на това да не се ангажира директно в регионални конфликти, както беше демонстрирано в предишни кризи като войната в Йемен и ситуацията в Судан, въпреки съпътстващия ги натиск.

Що се отнася до северноафриканските страни, географското разстояние, естеството на армиите и вътрешнополитическите условия правят малко вероятно тези страни да се включат в конфликта и тяхната роля да се ограничи до дипломатическо взаимодействие и призиви за спокойствие, както е посочено в изявлението на алжирското Министерство на външните работи.

Ясно е, че държавите от Персийския залив вече са сигурни, че американските бази на техните земи не са там, за да ги защитават, въпреки предишните уроци, които не са им помогнали да открият това.

Примерите включват ОАЕ, които бяха обект на ракетни удари от хусите в Йемен преди две години, и Катар, който беше обект на ракетни удари от Израел в края на миналата година, както и липсата на действия от страна на американските бази за прихващане на тези ракетни удари и в двата случая.

Ситуацията с Иран обаче свали завесата от очите ни и стана ясно, че стратегическият съюзник, представляван от Съединените американски щати, следва и е воден към прилагането на израелския план за подтикване на държавите от Персийския залив да се включат в конфликта и да задълбочат регионалната криза, което би могло да отвори широко пътя и вратите към разделянето на страните от региона, включително Саудитска Арабия и Иран.


Египет
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 5 Отговор
    5 американски бази в България ни правят цел

    13:28 06.03.2026

  • 2 китайски балон

    17 1 Отговор
    Сериозно ли питате, защо!? Ами първо проверете останал ли е някой и нещо в тези бази при положение, че и последния колесник, към САЩ беше препълнен преди атаката😉

    13:30 06.03.2026

  • 3 честен ционист

    13 13 Отговор
    Щото калбоите са си плюли на петите по Херкулесите към Терминала.

    13:30 06.03.2026

  • 4 село Кукурахцево

    9 0 Отговор
    Ма, ние сами ще се пазим.
    Нали вече си купихме чертежи на самолети за няколко милиарда долара.?!
    Остава да си купим ламарина, ножици, няколко търкалечета за табуретки и сами ще си ги сглобим.
    Вчера в ютюб се въртеше видео от някаква махала. Братята бяха направили самолета на Радев от старо легло, фолио и кофи за боклук. При такива инжинери, няма да е рокет сайнс.

    13:30 06.03.2026

  • 5 Дааа

    14 0 Отговор
    Те себе си не могат да защитят.....

    13:30 06.03.2026

  • 6 Ами,

    2 0 Отговор
    колкото руснаците опазват Иран, толкова и американците опазват арабските държави от региона.

    13:39 06.03.2026

  • 7 Тръмп съм

    5 0 Отговор
    Преди три дена вече унищожих Иран няколко пъти! Вече дори ги няма на картата! Нашата армия е най-великата най-силната, аз съм най-красивия, най-неповторимият, най-силният, най-всемогъщият.........

    13:39 06.03.2026

  • 8 Роден в НРБ

    3 1 Отговор
    Мачкайте, иранци, мачкайте жидовете, америмътите и слугите им. Моля, хвърлете две, три ракети по 23ти и 24ти МИР. Там живеят ненужните гласоподаватели на Петроханските Пед..или

    13:41 06.03.2026

  • 9 така да е ясно

    5 0 Отговор
    Американските бази навсякъде по света защитават САМО СВОИТЕ ИНТРЕСИ! Те са там, за да държат в подчинение местните правителства! Така е и у нас!

    Коментиран от #17

    13:42 06.03.2026

  • 10 Тома

    2 0 Отговор
    Ами американците отдавна се изнесоха от базите си и са празни.

    13:42 06.03.2026

  • 11 БаГо

    3 0 Отговор
    Ми просто е .. щото не могат.

    13:45 06.03.2026

  • 12 Реалист

    0 0 Отговор
    Предлагам като акт на съпричастност към иран са шитнем нашите мошета в българия към камерите:))

    13:52 06.03.2026

  • 13 Проф.Витанов математика каза,

    2 0 Отговор
    че до 15 март на американците ще им свършат ракетите!
    Така познаваше и Ковида!

    13:52 06.03.2026

  • 14 Медведев заплашваше България

    0 1 Отговор
    но вероятно аятоласите ще изтрепат сумати путинофили!

    13:54 06.03.2026

  • 15 Сталин

    1 0 Отговор
    Ами то няма вече американски бази ,великите перси ги изравниха със земята за 4 дни

    13:55 06.03.2026

  • 16 Много страх

    0 0 Отговор
    Паднаха парчета от прихващачи в някой държави и стана страшно.

    13:57 06.03.2026

  • 17 Сталин

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "така да е ясно":

    Като в Карачи миналата седмица американските войници стреляха срещу протестиращите пред американското посолство и убиха повече от 20 души,същото чака и цървулите

    13:58 06.03.2026

  • 18 Историята не е научена

    0 0 Отговор
    5 сентября 1944 года в 7 часов вечера Народный Комиссар Иностранных Дея СССР В. М. Молотов по поручению Советского Правительства вручил посланнику Болгарии в СССР И. СТАМЕНОВУ Ноту следующего содержания:

    «Три года с лишним Болгария на деле помогала Германия в войне против Советского Союза. Советское Правительство считалось с тем, что маленькая страна Болгария не в состоянии сопротивляться мощным вооруженным силам Германии в такое время, когда Германия держала в своих руках почти всю Европу. Советское Правительство терпело такое положение. Советское Правительство терпело и то, когда болгарские правящие круги помогали немцам эвакуироваться из Крыма и спасать остатки разбитого германского войска на юге Советского Союза.

    Однако, летом этого года наступил сильный кризис в состоянии вооруженных сил Германии. Взятая в плеши советскими войсками с востока и сошными войсками на западе, высадившимися во Франция, Германия оказалась в катастрофическом положении и ее вооруженные силы, разбитые наголову, вынуждены отступать на всех фронтах. Германия окончательно потеряла Италию. Германия потеряла Францию. После этого от Германии отпала Румыния. Отпадает даже такая небольшая страна, как Финляндия, ибо она видит, что продолжение дружественных отношений с Германией ведет страну к гибели.

    Участь Германии решена. Война проиграна Германией окончательно.

    14:01 06.03.2026

  • 19 Фактически сме във война сега

    0 0 Отговор
    возможным сохранять отношения с Болгарией, рвет всякие отношения с Болгарией и заявляет, что не только Болгария находится в состоянии войны с СССР, поскольку на деле она и ранее находилась в состоянии войны с СССР, по и Советский Союз отныне будет находиться в состоянии войны с Болгарией.

    Москва, 5 сентября 1944 года, 7 часов вечера».

    Г-н Стаменов заявил, что немедленно уведомит свое правительство о Ноте Советского Правительства.

    14:03 06.03.2026