Какви ще са последствията от войната в Иран за Украйна
  Тема: Украйна

6 Март, 2026 23:01 436 15

  • украйна-
  • иран-
  • русия-
  • оръжия-
  • сащ

Ескалацията след ударите на Израел и САЩ срещу Иран обхвана почти целия Близък изток. Как ще се отрази това на войната срещу Украйна? Ще остане ли тя на заден план?

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Поведената от САЩ и Израел война срещу Иран ще има последствия далеч извън границите на региона - включително в Украйна. Какви биха могли да бъдат те?

По-малко оръжия за Украйна?

Австрийският военен историк Маркус Райзнер определя войната в Близкия изток като "стратегически подарък за Русия и Китай". Според него Русия може да се възползва от обстоятелството, че вниманието на Запада е насочено към новия конфликт. Така Украйна може да бъде деградирана до фронт от второстепенно значение. Това в най-лошия случай ще означава още по-малко ресурси - конкретно ракети "Пейтриът", посочва експертът пред ДВ. Защото самите САЩ ще имат нужда от оръжия за новата война.

Директорът на киевския Център за изследвания на Близкия изток Ихор Семиволос също смята, че жизненоважните за Украйна оръжия могат да се изчерпят. Удължаването на войната в Иран би могло да направи Запада "по-отстъпчив в усилията си за прекратяване на войната в Украйна", а това би укрепило позицията на Русия.

"За Украйна всеки бърз край на войната би бил по-добър вариант от нейното продължаване", отбелязва и украинският публицист Виталий Портников. И двамата експерти смятат, че идеалната опция би била успехът на САЩ и Израел, както и свалянето на иранския режим. Щом Иран стане по-предвидим и спре да заплашва своите съседи, това ще означава "стабилност в Близкия изток и отслабване на политическата и икономическата власт на Китай и Русия в този регион", изтъква Портников пред ДВ.

Високите цени на нефта и газа са в полза на Русия

Едно от най-големите глобални последствия от войната в Иран вече е факт - трайното покачване на цените на нефта и газа. "Това е в интерес на Москва", посочва Портников. По този начин значително се повишава способността на Русия да продължи войната в Украйна. В този случай Кремъл непременно ще се опита да продава горива на ниски цени срещу отстъпки.

Новата война в Близкия Изток вече даде сериозни отражения на световния нефтен пазар. Цената за барел суров петрол надхвърли 80 долара - при положение, че в средата на миналата седмица все още струваше 71 долара. Причината е фактическата блокада на Ормузкия проток от страна на Иран, а именно оттам нефтът от Персийския залив стигаше до Индийския океан и в други региони на света.

Засега не е ясно колко време ще продължи увеличението на цените на петрола и до каква степен Русия ще има полза от това. Експертът по Русия и Украйна в германското Дружество за външна политика Вилфрид Илге се съмнява, че дългосрочното отражение на високите нефтени цени ще може да компенсира загубите, претърпени от Русия заради западните санкции. "През тази година Русия няма да претърпи срив заради санкциите и икономическата криза, но все пак в руската икономика се наблюдава забавяне, което вече не може да бъде отречено."

Загуба на престиж за Русия

Освен предимствата, войната в Иран обаче разкрива и една чувствителна слабост на Русия: в момента Москва не е в състояние да окаже подкрепа на един от най-важните си съюзници - Иран. А това е добре за Украйна, смята Илге. "Виждаме, че заради войната в Украйна Русия вече не може да поддържа доминацията си в други региони", казва еспертът. Поради това той допуска, че е много възможно в обкръжението на Владимир Путин все по-често да се поставя въпросът за това какъв е смисълът изтощението в Украйна да продължава, след като позициите като цяло се влошават.

В тази връзка трябва да се отбележат както падането на режима на съюзника на Москва Башар Асад в Сирия, така и задържането на венецуелския президент Николас Мадуро от страна на САЩ. Москва остави и двете интервенции без отговор.

Украински опит за Близкия изток

Същевременно Украйна би могла да укрепи позициите си благодарение на своя опит със свалянето на ирански дронове. Русия използваше такива дронове интензивно в началото на войната, междувременно обаче произвежда собствени. Иран от своя страна нападна с такива дронове американски военни съоръжения в държавите от Персийския залив, както и други обекти в региона. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев може да изпрати в Персийския залив специалисти, които да прехващат дроновете.

"Държавите от Персийския залив могат да се възползват от опита на украинските военни, а насреща би могла да се повиши готовността от подкрепа за Украйна от този регион", смята австрийският експерт Маркус Райзнер. Неговото мнение е, че тази подкрепа може да се изрази както в санкции спрямо Русия, така и във финансови помощи за Украйна.

Сега и Европа трябва да увеличи подкрепата си за Украйна, без да изчаква края на войната в Иран, съветва Вилфрид Илге. Конкретно той препоръчва на Европа да засили борбата си срещу руския сенчест флот, който се използва както за незаконен износ на нефт, така и за военни цели. "Трябва да поемем инициативата и да предприемем нови стъпки по отношение на военното оборудване на Украйна", казва Илге.

Автори: Данило Билек | Ирина Укина


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Всички забравиха за Украйна.

    Коментиран от #3, #8

    23:02 06.03.2026

  • 2 Тръмп

    1 1 Отговор
    Къде беше тази Окраина?

    Коментиран от #11

    23:03 06.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Путин не е.

    23:04 06.03.2026

  • 4 хаха

    2 1 Отговор
    Шейховете ще им наринат здраво едни кинти сега.

    А за ганчопитешките путлераски пислямисти пак един гол ... да се пръскат от злоба там

    23:05 06.03.2026

  • 5 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    Хохлобандерските нацисти ще бъдат ликвидирани и руската земя ще се освободи от нацизма пак. Урсулестите ще фалират като СССР и ще се разпаднат на 2 скорости. Ганю пак е от страната на булката

    23:07 06.03.2026

  • 6 Ами

    1 1 Отговор
    Оставете окраина.
    Мислете от къде ще взимате петрол.

    Коментиран от #10

    23:08 06.03.2026

  • 7 А50

    2 1 Отговор
    Сегашните така наречени политически елити ще бъдат изчегъртани като стоне литър бензин 10 евро. А 404 ще копитулшра пред Русия. Руснаците с два хода могат да матират ЕС

    23:08 06.03.2026

  • 8 Хохо Бохо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Също като корона вируса, за вдин ден го забравиха, така и с надрусеняка

    23:08 06.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Цомчо Плюнката

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    Руският петрол пуска 3 пъти повече нафта.

    23:11 06.03.2026

  • 11 Орбан

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп":

    Мен питаш ли ме?

    23:12 06.03.2026

  • 12 Зеленото:

    0 0 Отговор
    Толкова се радвах да нападнат Иран, а сега ми се е...а ма..та.. Ама, вече съм пълен зеленчук с това Бело.

    23:12 06.03.2026

  • 13 Хохо Бохо

    1 1 Отговор
    Просто е. Няма суровини от Русия, няма петрол от залива, няма газ от Русия, няма газ от Катар. Икономиката се срива, няма пари за нищо камо ли за надрусани просяци, няма пари и ресурси дори за собствени оръжия. Скоро Европа ще разбере колко трудно се живее в реалността, без надути балони, без надути борси. Без суровини и енергия, само с измами няма да стане.

    23:12 06.03.2026

  • 14 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !

    1 1 Отговор
    В резултат на Агресията на САЩ, и Израел срещу ИРАН,с безсмисленни удари- като този по женско Училище в Минабе,където са убити 165 ученички, на 28.02.26, Иран отвърна Светкавично ,с тежки балистични ракети 👌,и порази всички 27 американски бази,в Близкия Изток,както се оказа,са и беззащитни,вкл.Френска база в Абу Даби,в ОАЕ,в Йордания-немска база,базата в Доха Катар,унищож.е америк.база в Ел-Риад-Сауд Арабия,Ербиле-Ирак.Ударена е и Натовска база в Кувейт с над 300 итал.войници.Унищож.е друга Америк.база в Али Салейм в Кувейт.Поразен е Глав.Център на 5 Америк.Флот в Бахрейн.Поразени са 7 америк.РЛС (=4 млрд $) Напр. FPS-132.в Катар с обсег=5000км.Само там убитите америк.военослужещи са=540. Изнасят се с вертолети.Има и видеа.Поразени са Ком.пунктове в Йерусалим,и Тел Авив .Израелските ПРО се оказаха неефективни!Свалени са 5 F-15Иран започна втора вълна обстрели по всички бази на САЩ с хиперзвукови "Fattah"със скорост=15М,и обсег=1400 км.и тежките"Khorramshahr-4" с 1,5 т.БЧ,с обсег =2600 км.КВО=до 10м.Убити са високопост.Амер.офицери в унищожения Център на ЦРУ в Дубай.Поразен е Ген.Щаба на Израелската армия,и Летище Бен-Гурион ,а също и Президенството-канцеларията на Бенямин Нетаняху.На 04.03 е ударен и Израелския Авио-Космическия Център.

    23:13 06.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.