Какви ще са последствията от войната в Иран за Украйна

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Поведената от САЩ и Израел война срещу Иран ще има последствия далеч извън границите на региона - включително в Украйна. Какви биха могли да бъдат те?

По-малко оръжия за Украйна?

Австрийският военен историк Маркус Райзнер определя войната в Близкия изток като "стратегически подарък за Русия и Китай". Според него Русия може да се възползва от обстоятелството, че вниманието на Запада е насочено към новия конфликт. Така Украйна може да бъде деградирана до фронт от второстепенно значение. Това в най-лошия случай ще означава още по-малко ресурси - конкретно ракети "Пейтриът", посочва експертът пред ДВ. Защото самите САЩ ще имат нужда от оръжия за новата война.

Директорът на киевския Център за изследвания на Близкия изток Ихор Семиволос също смята, че жизненоважните за Украйна оръжия могат да се изчерпят. Удължаването на войната в Иран би могло да направи Запада "по-отстъпчив в усилията си за прекратяване на войната в Украйна", а това би укрепило позицията на Русия.

"За Украйна всеки бърз край на войната би бил по-добър вариант от нейното продължаване", отбелязва и украинският публицист Виталий Портников. И двамата експерти смятат, че идеалната опция би била успехът на САЩ и Израел, както и свалянето на иранския режим. Щом Иран стане по-предвидим и спре да заплашва своите съседи, това ще означава "стабилност в Близкия изток и отслабване на политическата и икономическата власт на Китай и Русия в този регион", изтъква Портников пред ДВ.

Високите цени на нефта и газа са в полза на Русия

Едно от най-големите глобални последствия от войната в Иран вече е факт - трайното покачване на цените на нефта и газа. "Това е в интерес на Москва", посочва Портников. По този начин значително се повишава способността на Русия да продължи войната в Украйна. В този случай Кремъл непременно ще се опита да продава горива на ниски цени срещу отстъпки.

Новата война в Близкия Изток вече даде сериозни отражения на световния нефтен пазар. Цената за барел суров петрол надхвърли 80 долара - при положение, че в средата на миналата седмица все още струваше 71 долара. Причината е фактическата блокада на Ормузкия проток от страна на Иран, а именно оттам нефтът от Персийския залив стигаше до Индийския океан и в други региони на света.

Засега не е ясно колко време ще продължи увеличението на цените на петрола и до каква степен Русия ще има полза от това. Експертът по Русия и Украйна в германското Дружество за външна политика Вилфрид Илге се съмнява, че дългосрочното отражение на високите нефтени цени ще може да компенсира загубите, претърпени от Русия заради западните санкции. "През тази година Русия няма да претърпи срив заради санкциите и икономическата криза, но все пак в руската икономика се наблюдава забавяне, което вече не може да бъде отречено."

Загуба на престиж за Русия

Освен предимствата, войната в Иран обаче разкрива и една чувствителна слабост на Русия: в момента Москва не е в състояние да окаже подкрепа на един от най-важните си съюзници - Иран. А това е добре за Украйна, смята Илге. "Виждаме, че заради войната в Украйна Русия вече не може да поддържа доминацията си в други региони", казва еспертът. Поради това той допуска, че е много възможно в обкръжението на Владимир Путин все по-често да се поставя въпросът за това какъв е смисълът изтощението в Украйна да продължава, след като позициите като цяло се влошават.

В тази връзка трябва да се отбележат както падането на режима на съюзника на Москва Башар Асад в Сирия, така и задържането на венецуелския президент Николас Мадуро от страна на САЩ. Москва остави и двете интервенции без отговор.

Украински опит за Близкия изток

Същевременно Украйна би могла да укрепи позициите си благодарение на своя опит със свалянето на ирански дронове. Русия използваше такива дронове интензивно в началото на войната, междувременно обаче произвежда собствени. Иран от своя страна нападна с такива дронове американски военни съоръжения в държавите от Персийския залив, както и други обекти в региона. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев може да изпрати в Персийския залив специалисти, които да прехващат дроновете.

"Държавите от Персийския залив могат да се възползват от опита на украинските военни, а насреща би могла да се повиши готовността от подкрепа за Украйна от този регион", смята австрийският експерт Маркус Райзнер. Неговото мнение е, че тази подкрепа може да се изрази както в санкции спрямо Русия, така и във финансови помощи за Украйна.

Сега и Европа трябва да увеличи подкрепата си за Украйна, без да изчаква края на войната в Иран, съветва Вилфрид Илге. Конкретно той препоръчва на Европа да засили борбата си срещу руския сенчест флот, който се използва както за незаконен износ на нефт, така и за военни цели. "Трябва да поемем инициативата и да предприемем нови стъпки по отношение на военното оборудване на Украйна", казва Илге.

Автори: Данило Билек | Ирина Укина