Иво Инджев: Да питаме на 24 февруари на площада чия е България и да отговорим: “не е на Радев”

Още преди да има дата за предсрочните парламентарни избори и яснота за формата, под която ще се яви Радев на тях , както и за название на формацията му, едно е ясно: изборите текат в момента при стриктно спазване тайната на избора. Като военна тайна!
Бившият главнокомандващ прави тих кастинг за предани бойци на предстоящия шумен фронт. Другата дума за кастинг е избор(и). Така че изборите са започнали и не просто са предварителни, а изпреварващи дори социологически проучвания. Те също се държат в тайна, което улеснява шефа на журито да поддържа високо нивото на напрежение в предполагаемо широките народни маси, копнеещи да седнат с него на една трапеза като народни представители.
Както знаем, промъкнала се в изпълнителната власт гнила ябълка може относително лесно да бъде отстранена от управленската щайга по волята на стопанина. Виждали сме това да се случва безброй пъти в плод-зеленчука на ГЕРБ като свидетелство как се обслужва клиентелата зад щанда по нейно желание. Плаща си и хоп-гнилата ябълка отива в коша за боклук. Или я пращат да ѝ плащат да си гние нейде на международен пост за прослава на родния сорт ябълки от този сорт. Стига да прояви достатъчно лоялност към шефа, няма проблем да ѝ бъде продължен срокът на годност макар и в друг комп(л)от.
Съвсем друго е положението с някой промъкнал се листите мишок с безкраен срок на консумация на депутатски кюфтета в рамките на живота на едно Народно събрание. Не само, че не можеш да го изгониш със законни средства, каквото е “махай се и да не те виждам повече, щото така искам”, но и може да ти навреди. Че и други да зарази с мишкуване.
Щом ние с вас, които само зяпаме отстрани, знаем това, какво остава за Радев, който се готви за своя кастинг от 9 години, наблюдавайки ябълките и мишоците от най-високата камбанария на света с най-големия микроскоп, този на службите, които всяка сутрин му разкриват резултатите от дейността на тайните служби.
И знаете ли коя от тях е най-важната за този вид ориентиране на главнокомандващия в задачата “кой кой е в държавата”? Не познахте. Не е контраразузнаването ДАНС. Друга е по-важна.
Нарича се Национална служба за охрана. Привидно ролята ѝ е “слугинска” по форма, но всъщност тя е най-добре осведомената за маршрутите и срещите на управленския каймак на държавата. Знае кой, къде, кога пътува, с кого се среща, какви ги говори в момент на проявена небрежност по телефона в колата.
От бивши служители на НСО знам, че им е било възлагано да наблюдават и докладват писмено(!) за т.н. “особености” на клиентите в техните автомобили: навици, странности и слабости. Попълвали са подобни бланки след свършена работа. Писал съм за това в книгата си “Президент на Ръбъ”, която посветих на др. президент Георги Първанов. С искрена обич-защото той се оказа инструмент на съдбата, благодарение на който си върнах свободата.
Обясних в онази книга, че тази осведоменост на хрисимо говорещия пред публиката Първанов обяснява защо толкова адски се страхуват от него всякакви другари и другарки на важни постове в държавата, над които формално той няма(ше) власт. Например кметът на Симитли Апостолов мълча дълго пред журналистическата инквизиция преди накрая да си признае, че Първанов наистина е бил в управлявания от него град с цел лов на вълци в близката планина в момент, когато цяла България се питаше къде е и защо не обявява национален траур за 8 изгорели българи в един влак в Североизточна България.
Мислите ли, че Първановият бивш съпартиец Радев се е отказал от тази безценна практика да научава всичко от пряко подчинената му служба, докато тя го обслужваше, а той обслужваше нейната независимост със съпротива срещу опити да бъде реформирана?
Нека допуснем нещо такова, за да не го оприличаваме несправедливо на злополучния постпрезидентски партиен строител Първанов, който до такава степен се провали в състезанието като равен с останалите политици, че връчи горещия картоф на дълго градената си с държавен ресурс партия АБВ в ръцете на проваления бивш вътрешен министър Румен Петков. Видя се, че не успя да осребри своята информираност при равни условия в междупартийната война и в крайна сметка беше отстрелян като симитлийски вълк от конкуренцията.
Ако предположим, че др. Радев е от различно тесто и не е като др. Първанов, защото е човек на честта, на пагона и т.н. все пак остава фактът, че е ползвал легално 9 години поверителната информация на службите, длъжни да му докладват за всякакви опасности за националната сигурност, сред които корупцията, то се знае, е на първо място по важност и разпространеност. Явно не му трепнало тревожно окото от факта, че България е европейски шампион по разкриване на компании ( без да броим неразкритите) с руски собственици в момент, когато страната ни формално подкрепя санкциите срещу родината им.
Ако вземем за отправна точка данните, че тук оперират напълно легално повече от 13 000 такива товаришчи със собствен персонал и капитал, не се иска голямо въображение да си представим откъде ще дойде голяма подкрепа за проекта на Радев. Хипотетично: по десетина-двайсет евро да заделят за тази цел, пак се получава внушителна братска помощ.
Ами ако се бръкнат по-дълбоко? Защо не? В края на краищата Радев се заявява като кандидат на патриотичния фронт, а кой е по-голям патриот на дело в България от братушките с легален бизнес!
Не знам за гласоподавателите. Не ни казват какви са моментните им намерения. Бавят топката социолозите.
Но за газопродавателите с руzка връзка нямам никакво съмнение, че ще подкрепят най-видния борец за запазване на зависимостта ни от руския газ. Или от “газта”, както Кузман Илиев упорито продължава да нарича от екрана в женски род природния газ, а също толкова компетентните телевизионни домакини не го коригират-или от страх да не им изстине столчето, или защото толкова (не) си могат.
Не е кой да е Илиев. Той е една от основателно заподозрените звезди от Радевата орбита, нищо че си направи отделна партия. Големият икономист, за какъвто го представят сервилните тв водещи, явно разсъждава с категориите на баба си, употребявала газта за горене на село.
Детайли, като този, помагат да се оформи картината за формиращото се Радево обкръжение, около което цари мистификация. Всички обозначили се в него повтарят в транс като цитат от цитатника с мисли на Мао заклинанието “ ако ме поканят”, т.е. не знаят дали н.в. ще благоволи да ги ощастливи със своето доверие. Или поне твърдят, че не знаят.
Това “ако” рано или късно ще се избистри. По-скоро късно, колкото се може по-късно, за да може калният поток с компромати да бъде канализиран срещу по-малко осведомени центрове на състезаващите се за властта. Радев има основание да се бои от бомбардировка с фекалии, подобна на онази, с която виртуално се “прослави” харесвания от него Тръмп.
Първо, защото е наясно, че никак не е безгрешен. И второ, вече е атакуван в такъв дух с твърде лош дъх от специалистите по омаскаряване. Ще познаем доколко е бил искрен в реториката срещу техния “модел”, ако продължават да го заливат още със същото. В противен случай противната миризма на фалш и задкулисно договаряне ще се разнесе издайнически и ще развенчае ореола му орел, готов да подгони плъховете.
Не знаем кого котка в момента Радев, но играта на котка и мишка продължава. В ролята на мишката, на която подхвърлят фалшиви интервюта без никакво съдържание, сме всички ние, зрителите.
Нашият шанс ще дойде в изборните секции въпреки очевидните опити те да бъдат превърнати в капан за наивници.
Изкуствено поддържаната мистика около проекта на Радев е хитър ход за объркване на гражданите. Има и вариант тяхната енергия да обърка хитроумните планове и на този кандидат за месия. Случи се миналия декември и няма причина да не се повтори-този път срещу клонящия с поклони на Изток кандидат за победител през април.
Предлагам тест на 24 февруари във връзка с 4-тата годишнина от агресията на путлер срещу Украйна във връзка с факта, че Радев предричаше Русия да победи за няколко дни (а след като се провали в прогнозата си започна да отстъпва с абстрактното “Русия не може да бъде победена” и “войната трябва да бъде прекратена с дипломация”).
Организаторите на такава демонстрация, ако са все така добри, би трябвало да подготвят и излъчат на голям екран на площада цитати от прорашистките изказвания на президента Радев, включително и неспособността му да отговори адекватно на предизвиканата от него реакция на гостуващия му в София Володимир Зеленски, който го попита дали би се съгласил части от България да бъдат предадени на друга държава.
Ще бъде добър повод да бъде отворено от множеството на въпроса “Чия е България”, на който гражданите, надявам се, да отговорят с “не е на Радев”.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дърдъран
Коментиран от #108, #112
16:04 05.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хехе
16:07 05.02.2026
6 АЛОООО
16:07 05.02.2026
7 Дервишоглу
16:07 05.02.2026
8 Митко Пешев
16:07 05.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тоалетната хартия
16:08 05.02.2026
11 бай Бончо
16:08 05.02.2026
12 Урусл Лайненов
16:08 05.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 обективен
16:09 05.02.2026
15 УКРАИНА
16:09 05.02.2026
16 въпрос
16:10 05.02.2026
17 Морски
Коментиран от #101
16:10 05.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Алкохолик
16:11 05.02.2026
20 Ихуууй
16:11 05.02.2026
21 Знаещия
16:11 05.02.2026
22 Всички знаем
16:11 05.02.2026
23 Хаххаха
16:11 05.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ,,,,,,
16:12 05.02.2026
26 агент "Ивайло"
16:13 05.02.2026
27 ДрайвингПлежър
България я продадохте на Урсулица и Лагард!
Да попитаме българите дали им харесва да са роби на Урсулица и Лагард? А?!
16:14 05.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ?????
За да е по-масова сбирката ви викнете пак любимите си украинци които бягат в България от мобилизацията в Украйна.
И ги проагитирайте да ходят да се бият на фронта. Ако можете.
Или тва е друго? А?
16:15 05.02.2026
30 Чорбара
16:15 05.02.2026
31 Попа
16:16 05.02.2026
32 Хохо Бохо
16:19 05.02.2026
33 разбира се
Водим се на Урсулите,ама май сме на САЩ.
16:20 05.02.2026
34 Запознат
Коментиран от #39
16:20 05.02.2026
35 хасан двата у..
16:21 05.02.2026
36 000
16:21 05.02.2026
37 малко истински факти
Коментиран от #53, #63, #64
16:23 05.02.2026
38 Нека
16:24 05.02.2026
39 Хасковски каунь
До коментар #34 от "Запознат":Тиражират се мо СМИ-тата тези без морал
16:24 05.02.2026
40 Опс
16:25 05.02.2026
41 Софийски селянин,
16:27 05.02.2026
42 Гост
Шушумиги грантаджийски! Местя, Баце, местя, с много жал за такива като тебе...
16:27 05.02.2026
43 Жив ли си ве
16:28 05.02.2026
44 Роден в НРБ
16:30 05.02.2026
45 Гнусен
16:31 05.02.2026
46 Софиянец
Виждате ли се, бе!? Е това са ви представителите на евроатлантическите подметки в България! Всички са изплискали легена, болни от жлъч и бяс, изпаднали в истерия безродници!
16:32 05.02.2026
47 Хихи
16:32 05.02.2026
48 az СВО Победа 80
1. Страхът от напредването на Източния фронт е огромен. На много хора и у нас ще им бъде потърсена отговорност. Неизбежно е и така е било винаги, когато някой загуби война.
2. Чрез човекът от снимката се отправя отчаян призив за обединение на кафявото у нас пред лицето на неизбежната справедливост, която ще застигне всеки кафяв....
16:34 05.02.2026
49 Сатана Z
16:35 05.02.2026
50 Дориана
16:35 05.02.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #37 от "малко истински факти":Малкия с истинските факти, КОЙ можеше преди 1980-та да завърши висше образование в СССР, специалност „История на Азия и Африка“ в Московския държавен университет , че и после да отиде член-кореспондент в Бейрут❓
Коментиран от #92
16:39 05.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:40 05.02.2026
57 Агент от ДС Ивайло
Радетел за жълтопаветна демокрация
16:40 05.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Тя Не Е !
На Нито Един !
От Тях !
16:41 05.02.2026
60 Ами
16:42 05.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Левски
16:43 05.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #37 от "малко истински факти":Малкия с истинските факти,
Кой е Иво Инджев -
" Майката на Иво Инджев – Люба Инджева е работила като телефонистка в МВР. През 1969 г. е била назначена за разузнавач ІV степен във ІІ-ри отдел на ІV -то управление на ДС, с офицерско звание „младши лейтенант“.
Дядо му (по майчина линия), Асен Стоянов Ангелов, е член на БКП от 1926 г. и активен участник в партизанското движение като ятак. На 9 септември 1944 г. активно е участвал в установяването на народната власт, като комендант на Княжево. През 1948 г. постъпва на работа в МВР, откъдето се пенсионира.
Чичото на Инджев, Емил Асенов Стоянов, е член на РМС и активен борец против фашизма и капитализма."
❗🤔❗🤔❗🤔❗
16:45 05.02.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 гост
16:49 05.02.2026
70 ГаГа
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Най-обичам да ме съветват и шантажират доносници като този. Времето му е минало, песента му е изпята - да млъква и да си харчи пенсията.
16:49 05.02.2026
71 боги
Той е олицетворение на дъгата
16:49 05.02.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Валя
16:51 05.02.2026
75 Валя
16:52 05.02.2026
76 Мдааа
16:53 05.02.2026
77 Ами
16:54 05.02.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 За Мирча Кришан ?
16:59 05.02.2026
80 На тоя
17:00 05.02.2026
81 Хи хи
17:01 05.02.2026
82 Боклук мръсен
17:01 05.02.2026
83 Борисов умишлено и целенасочено
Борисов ще играе беквокал.
ППДБ са Шарлатани на Радев!
Опозицията са ДПС, ВЪЗРАЖДАНЕ И НИНОВА!
Да подкрепим опозицията, инак става еднолична власт?
Коментиран от #86
17:01 05.02.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Абе
До коментар #83 от "Борисов умишлено и целенасочено":ДО СЕГА КВО ПРАВЕХТЕ, НЕ ПОДКРЕПЯХТЕ ЛИ? - ДА НЕ ВИ СВЪРШИХА ЧАТАЛЧЕТАТА И ПАМУКА.
17:05 05.02.2026
87 Чия е България
Ами тава е "другари"...Няма да стане това което си мислите.?
България не е ваша и на Радев...
Нормалните сме повече!
Коментиран от #91, #94
17:05 05.02.2026
88 Цвете
17:06 05.02.2026
89 Хи хи
17:07 05.02.2026
90 Някой
17:10 05.02.2026
91 Хаха
До коментар #87 от "Чия е България":ВИЕ ОТ ФСЙТОНЧЕТО, ПЪЛЗИТЕ ЛИ.
17:12 05.02.2026
92 Моряка
До коментар #53 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ами както се влиза във Воено политическото училище в Лвов за военни журналисти при социализма?Учебно заведение,което не е обевено никъде?Що не питате говорителя на Атлантическия съвет( директор на департамент) Васил Данов как става това?Ами що не питате Вожда на атлантиците Пасито,как е назначил такъв отявлен верен син на Партията за свой говорител.
Коментиран от #95
17:13 05.02.2026
93 Ами
17:14 05.02.2026
94 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #87 от "Чия е България":Иво(м)ИнджEFF, доносника син и внук на членове на ДС ли е твоя идеал за нормален🤔❗❓
17:15 05.02.2026
95 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #92 от "Моряка":Щото статията е за Иво (м)ИмджЕFF❗
17:16 05.02.2026
96 А да питам
17:16 05.02.2026
97 пребоядисанияМинджак
17:18 05.02.2026
98 Селавьов Седой
17:20 05.02.2026
99 Иво мазния
17:21 05.02.2026
100 Ивчо
17:21 05.02.2026
101 Моряка
До коментар #17 от "Морски":Да,трябва,но трябва да си развъдят пак и онези,черните прасета.
17:23 05.02.2026
102 Цвете
Коментиран от #106
17:24 05.02.2026
103 Др Гълабова
17:24 05.02.2026
104 Психиатър
17:25 05.02.2026
105 АГЕНТ НА ДС ИВАЙЛО
17:26 05.02.2026
106 Русокосо Цвете
До коментар #102 от "Цвете":А ти попитай за американските имоти , за четирите военни бази в България, за Мариците и за посолсТвото, което ни управлява.
17:28 05.02.2026
107 МГУ
Как простосмъртен по онова време отива да учи в Московския държавен университет?
Другарят Инджев да отговори
17:28 05.02.2026
108 1234
До коментар #1 от "Дърдъран":какво лице ,сбръчкангъзззз
17:29 05.02.2026
109 човек ,който си задава въпрос
17:30 05.02.2026
110 Инджев
17:39 05.02.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Хараламби
18:16 05.02.2026
115 Григор
18:19 05.02.2026
116 Отроче комунистическо
18:50 05.02.2026
117 Гост
Да не търси под вола теле.
19:42 05.02.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Престараване
19:46 05.02.2026
120 Ний ша Ва упрайм
20:45 05.02.2026
121 смях в залата
22:07 05.02.2026
122 Валентин Милевски
Лиза г...за на Костов,сега лиже г...за на Тиквата и Шиши.
Ами,ако палачинката през април изведнъж се обърне,чий ли г..з ще лиже?
22:10 05.02.2026
123 Анализатор
А спри се най-после...
Като си пееш Пенке ле, кой ли те слуша...
Жалък си, едно време се отрече от родителите си и от дедите си...
Типичен доносник на ДС!!!!!!!!!!!!!!
09:53 06.02.2026
124 Кака Нашева
Коментиран от #127
12:26 06.02.2026
125 ПЕНКО
14:10 06.02.2026
126 Ива
16:04 06.02.2026
127 He са, бе...
До коментар #124 от "Кака Нашева":Не са на Радев. Нито България. Нито господина ти Инджев. Понял, а бе?
16:54 06.02.2026
128 седесарко
18:23 06.02.2026