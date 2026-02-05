Новини
Иво Инджев: Да питаме на 24 февруари на площада чия е България и да отговорим: “не е на Радев”

5 Февруари, 2026 16:01

Нашият шанс ще дойде в изборните секции въпреки очевидните опити те да бъдат превърнати в капан за наивници

Иво Инджев: Да питаме на 24 февруари на площада чия е България и да отговорим: “не е на Радев” - 1
Снимка: Нова телевизия
Иво Инджев Иво Инджев Журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Още преди да има дата за предсрочните парламентарни избори и яснота за формата, под която ще се яви Радев на тях , както и за название на формацията му, едно е ясно: изборите текат в момента при стриктно спазване тайната на избора. Като военна тайна!

Бившият главнокомандващ прави тих кастинг за предани бойци на предстоящия шумен фронт. Другата дума за кастинг е избор(и). Така че изборите са започнали и не просто са предварителни, а изпреварващи дори социологически проучвания. Те също се държат в тайна, което улеснява шефа на журито да поддържа високо нивото на напрежение в предполагаемо широките народни маси, копнеещи да седнат с него на една трапеза като народни представители.

Както знаем, промъкнала се в изпълнителната власт гнила ябълка може относително лесно да бъде отстранена от управленската щайга по волята на стопанина. Виждали сме това да се случва безброй пъти в плод-зеленчука на ГЕРБ като свидетелство как се обслужва клиентелата зад щанда по нейно желание. Плаща си и хоп-гнилата ябълка отива в коша за боклук. Или я пращат да ѝ плащат да си гние нейде на международен пост за прослава на родния сорт ябълки от този сорт. Стига да прояви достатъчно лоялност към шефа, няма проблем да ѝ бъде продължен срокът на годност макар и в друг комп(л)от.

Съвсем друго е положението с някой промъкнал се листите мишок с безкраен срок на консумация на депутатски кюфтета в рамките на живота на едно Народно събрание. Не само, че не можеш да го изгониш със законни средства, каквото е “махай се и да не те виждам повече, щото така искам”, но и може да ти навреди. Че и други да зарази с мишкуване.

Щом ние с вас, които само зяпаме отстрани, знаем това, какво остава за Радев, който се готви за своя кастинг от 9 години, наблюдавайки ябълките и мишоците от най-високата камбанария на света с най-големия микроскоп, този на службите, които всяка сутрин му разкриват резултатите от дейността на тайните служби.

И знаете ли коя от тях е най-важната за този вид ориентиране на главнокомандващия в задачата “кой кой е в държавата”? Не познахте. Не е контраразузнаването ДАНС. Друга е по-важна.

Нарича се Национална служба за охрана. Привидно ролята ѝ е “слугинска” по форма, но всъщност тя е най-добре осведомената за маршрутите и срещите на управленския каймак на държавата. Знае кой, къде, кога пътува, с кого се среща, какви ги говори в момент на проявена небрежност по телефона в колата.

От бивши служители на НСО знам, че им е било възлагано да наблюдават и докладват писмено(!) за т.н. “особености” на клиентите в техните автомобили: навици, странности и слабости. Попълвали са подобни бланки след свършена работа. Писал съм за това в книгата си “Президент на Ръбъ”, която посветих на др. президент Георги Първанов. С искрена обич-защото той се оказа инструмент на съдбата, благодарение на който си върнах свободата.

Обясних в онази книга, че тази осведоменост на хрисимо говорещия пред публиката Първанов обяснява защо толкова адски се страхуват от него всякакви другари и другарки на важни постове в държавата, над които формално той няма(ше) власт. Например кметът на Симитли Апостолов мълча дълго пред журналистическата инквизиция преди накрая да си признае, че Първанов наистина е бил в управлявания от него град с цел лов на вълци в близката планина в момент, когато цяла България се питаше къде е и защо не обявява национален траур за 8 изгорели българи в един влак в Североизточна България.

Мислите ли, че Първановият бивш съпартиец Радев се е отказал от тази безценна практика да научава всичко от пряко подчинената му служба, докато тя го обслужваше, а той обслужваше нейната независимост със съпротива срещу опити да бъде реформирана?

Нека допуснем нещо такова, за да не го оприличаваме несправедливо на злополучния постпрезидентски партиен строител Първанов, който до такава степен се провали в състезанието като равен с останалите политици, че връчи горещия картоф на дълго градената си с държавен ресурс партия АБВ в ръцете на проваления бивш вътрешен министър Румен Петков. Видя се, че не успя да осребри своята информираност при равни условия в междупартийната война и в крайна сметка беше отстрелян като симитлийски вълк от конкуренцията.

Ако предположим, че др. Радев е от различно тесто и не е като др. Първанов, защото е човек на честта, на пагона и т.н. все пак остава фактът, че е ползвал легално 9 години поверителната информация на службите, длъжни да му докладват за всякакви опасности за националната сигурност, сред които корупцията, то се знае, е на първо място по важност и разпространеност. Явно не му трепнало тревожно окото от факта, че България е европейски шампион по разкриване на компании ( без да броим неразкритите) с руски собственици в момент, когато страната ни формално подкрепя санкциите срещу родината им.

Ако вземем за отправна точка данните, че тук оперират напълно легално повече от 13 000 такива товаришчи със собствен персонал и капитал, не се иска голямо въображение да си представим откъде ще дойде голяма подкрепа за проекта на Радев. Хипотетично: по десетина-двайсет евро да заделят за тази цел, пак се получава внушителна братска помощ.

Ами ако се бръкнат по-дълбоко? Защо не? В края на краищата Радев се заявява като кандидат на патриотичния фронт, а кой е по-голям патриот на дело в България от братушките с легален бизнес!

Не знам за гласоподавателите. Не ни казват какви са моментните им намерения. Бавят топката социолозите.

Но за газопродавателите с руzка връзка нямам никакво съмнение, че ще подкрепят най-видния борец за запазване на зависимостта ни от руския газ. Или от “газта”, както Кузман Илиев упорито продължава да нарича от екрана в женски род природния газ, а също толкова компетентните телевизионни домакини не го коригират-или от страх да не им изстине столчето, или защото толкова (не) си могат.

Не е кой да е Илиев. Той е една от основателно заподозрените звезди от Радевата орбита, нищо че си направи отделна партия. Големият икономист, за какъвто го представят сервилните тв водещи, явно разсъждава с категориите на баба си, употребявала газта за горене на село.

Детайли, като този, помагат да се оформи картината за формиращото се Радево обкръжение, около което цари мистификация. Всички обозначили се в него повтарят в транс като цитат от цитатника с мисли на Мао заклинанието “ ако ме поканят”, т.е. не знаят дали н.в. ще благоволи да ги ощастливи със своето доверие. Или поне твърдят, че не знаят.

Това “ако” рано или късно ще се избистри. По-скоро късно, колкото се може по-късно, за да може калният поток с компромати да бъде канализиран срещу по-малко осведомени центрове на състезаващите се за властта. Радев има основание да се бои от бомбардировка с фекалии, подобна на онази, с която виртуално се “прослави” харесвания от него Тръмп.

Първо, защото е наясно, че никак не е безгрешен. И второ, вече е атакуван в такъв дух с твърде лош дъх от специалистите по омаскаряване. Ще познаем доколко е бил искрен в реториката срещу техния “модел”, ако продължават да го заливат още със същото. В противен случай противната миризма на фалш и задкулисно договаряне ще се разнесе издайнически и ще развенчае ореола му орел, готов да подгони плъховете.

Не знаем кого котка в момента Радев, но играта на котка и мишка продължава. В ролята на мишката, на която подхвърлят фалшиви интервюта без никакво съдържание, сме всички ние, зрителите.

Нашият шанс ще дойде в изборните секции въпреки очевидните опити те да бъдат превърнати в капан за наивници.

Изкуствено поддържаната мистика около проекта на Радев е хитър ход за объркване на гражданите. Има и вариант тяхната енергия да обърка хитроумните планове и на този кандидат за месия. Случи се миналия декември и няма причина да не се повтори-този път срещу клонящия с поклони на Изток кандидат за победител през април.

Предлагам тест на 24 февруари във връзка с 4-тата годишнина от агресията на путлер срещу Украйна във връзка с факта, че Радев предричаше Русия да победи за няколко дни (а след като се провали в прогнозата си започна да отстъпва с абстрактното “Русия не може да бъде победена” и “войната трябва да бъде прекратена с дипломация”).

Организаторите на такава демонстрация, ако са все така добри, би трябвало да подготвят и излъчат на голям екран на площада цитати от прорашистките изказвания на президента Радев, включително и неспособността му да отговори адекватно на предизвиканата от него реакция на гостуващия му в София Володимир Зеленски, който го попита дали би се съгласил части от България да бъдат предадени на друга държава.

Ще бъде добър повод да бъде отворено от множеството на въпроса “Чия е България”, на който гражданите, надявам се, да отговорят с “не е на Радев”.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дърдъран

    172 22 Отговор
    Не чета, но с удоволствие коментирам брътвежите на лицето с ... ... ... Инджев!

    Коментиран от #108, #112

    16:04 05.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хехе

    214 23 Отговор
    щом и тоя изпълзя да плюе Радев значи треска тресе статуквото.

    16:07 05.02.2026

  • 6 АЛОООО

    185 17 Отговор
    НА ДЕНКОВ ВАСИЛЕВ И ПЕТКОВ ЛИ ДА Я ДАДЕМ БЕ ИЗКУФЯЛ ДЯДКА

    16:07 05.02.2026

  • 7 Дервишоглу

    88 10 Отговор
    А чия е Румелия.

    16:07 05.02.2026

  • 8 Митко Пешев

    168 16 Отговор
    Тъпанар ли си бе човек? Откъде ги вадите тия бе?

    16:07 05.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тоалетната хартия

    123 14 Отговор
    Тоз е от ПеДрохан!!!

    16:08 05.02.2026

  • 11 бай Бончо

    175 22 Отговор
    г-н Иво Инджев , когато бяхме на Изток , България беше развита и уважавана държава .В Ю-туб , можеш да гледаш клипчетата озаглавени България която съградихме ,там се разказва за периода от 1944-1989 година .Нямам какво повече да добавя .Социалзма е недостижим !

    16:08 05.02.2026

  • 12 Урусл Лайненов

    112 15 Отговор
    На двете прасета и на Киро Кокоре е България. Цмукльо

    16:08 05.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 обективен

    165 12 Отговор
    И този на снимката е една от най-голямата гнус в територията !!

    16:09 05.02.2026

  • 15 УКРАИНА

    103 16 Отговор
    ЩЕ НЕ ЩЕ ЩЕ ОТСТЪТИ ТЕРИТОРИИ НАСЕЛИНИ С РУСНАЦИ КОИТО НИКОГА НЕ СА БИЛИ УКРИНСКИ ЗА КРИМ ДА НЕ ГОВИРИМ ТОЙ СИ Е РУСКИ

    16:09 05.02.2026

  • 16 въпрос

    143 15 Отговор
    Инжев , България по времето на соца за 45 години е натрупала 42 тона злато като резерв . Питам аз , с вашата прехвалена демокрация , колко тона добавихте за 36 години към златния резерв . Мухлюфци !

    16:10 05.02.2026

  • 17 Морски

    109 13 Отговор
    Белене отново трябяа да отвори врати

    Коментиран от #101

    16:10 05.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Алкохолик

    138 14 Отговор
    Щом тоя го извадиха от нафталина, очертава се, тежка загуба за мутряците!

    16:11 05.02.2026

  • 20 Ихуууй

    122 13 Отговор
    Ако не сте виждали, как изглежда жалко, дърто розово пони с жълти копитца, вижте Иво (м)Инджев!

    16:11 05.02.2026

  • 21 Знаещия

    132 11 Отговор
    Не ви ли писна от писаниците на този дегенерат?! Глупост след глупост ,само за да репортува , че и днес е заслужил надницата си! Сигурен съм,че след този пасквил,привържениците на Радев ще се умножат! Продължавай да дерзаеш Инджев!

    16:11 05.02.2026

  • 22 Всички знаем

    67 10 Отговор
    За баба Мин., джа с увисналите б, ос,ки.

    16:11 05.02.2026

  • 23 Хаххаха

    83 12 Отговор
    Кой беше ти ВЕ ?

    16:11 05.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ,,,,,,

    90 5 Отговор
    България е на нас българите

    16:12 05.02.2026

  • 26 агент "Ивайло"

    61 13 Отговор
    тръгнал да се бори с комундето радев...

    16:13 05.02.2026

  • 27 ДрайвингПлежър

    101 9 Отговор
    Вярно! Не е на Радев!

    България я продадохте на Урсулица и Лагард!

    Да попитаме българите дали им харесва да са роби на Урсулица и Лагард? А?!

    16:14 05.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ?????

    75 9 Отговор
    Ха ха.
    За да е по-масова сбирката ви викнете пак любимите си украинци които бягат в България от мобилизацията в Украйна.
    И ги проагитирайте да ходят да се бият на фронта. Ако можете.
    Или тва е друго? А?

    16:15 05.02.2026

  • 30 Чорбара

    83 9 Отговор
    Гнусена отврат,скрии се ,па се търси!

    16:15 05.02.2026

  • 31 Попа

    66 8 Отговор
    На тебе е Територията бе,Ми.джев. На тебе. Пияници и родоостъпници. Дано живееш дълго, да видиш дъщерите ти просяци!

    16:16 05.02.2026

  • 32 Хохо Бохо

    82 10 Отговор
    Некъпаният либераст току що вдигна рейтинга на Радев донебесата. Няма нужда Радев да прави предизборна кампания, те такива дегенерати като тоя, буци тиквата и свинята са достатъчни да му вдигат рейтинга

    16:19 05.02.2026

  • 33 разбира се

    62 9 Отговор
    Че не е на Радев.
    Водим се на Урсулите,ама май сме на САЩ.

    16:20 05.02.2026

  • 34 Запознат

    85 7 Отговор
    Иво Инджев завършил Московския държавен университет! СЕГА Е НАЙ-ГОЛЕМИЯ РУСОФОБ! Секретен сътрудник към Първо главно управление на ДС с псевдоним "Ивайло"! В ЗАДАЧАТА СЕ ПИТА,КОГА ТОЯ "гений на перото" се осъзна! Когато започна да получава награди от НПО-та ! Този е типичен пример за "честен" журналист -" който никога не е писал срещу заплащане"

    Коментиран от #39

    16:20 05.02.2026

  • 35 хасан двата у..

    53 6 Отговор
    НА МАКЯ МУ В РУНТАВИЯ ГЗ ,ДС ДОНОСНИК

    16:21 05.02.2026

  • 36 000

    10 41 Отговор
    Респект! Съграсни ли сте господин иво да е следващата кандидатура за президент на евроантантическа Бъргария? Иво, градската десница сву зад теб!

    16:21 05.02.2026

  • 37 малко истински факти

    17 80 Отговор
    А истината е ,че Иво Инджев е абсолютно прав за всичко което е написал , за голям ужас и страх на тукквичащите рашисти-радевисти , хи хи хи ......

    Коментиран от #53, #63, #64

    16:23 05.02.2026

  • 38 Нека

    40 9 Отговор
    на 24 февруари да му ядете главата на Радев !

    16:24 05.02.2026

  • 39 Хасковски каунь

    29 5 Отговор

    До коментар #34 от "Запознат":

    Тиражират се мо СМИ-тата тези без морал

    16:24 05.02.2026

  • 40 Опс

    59 10 Отговор
    От къде изпълзяват подобни отвратителни същества.....

    16:25 05.02.2026

  • 41 Софийски селянин,

    50 9 Отговор
    Гледай си старините и пенсйката злобар такъв,че умирачката наближава..

    16:27 05.02.2026

  • 42 Гост

    43 7 Отговор
    Айдеее, и тоя взе да лае! Баце, страх ли ви е, а?
    Шушумиги грантаджийски! Местя, Баце, местя, с много жал за такива като тебе...

    16:27 05.02.2026

  • 43 Жив ли си ве

    45 7 Отговор
    Продажен мършояд. Агент Абдулах продажник...безчестието ти скъсява живота говедар

    16:28 05.02.2026

  • 44 Роден в НРБ

    36 8 Отговор
    Тази дементна баба да не са я изпуснали от някоя психиатрия? Не знае ли, че България е на Нетаняху? Какви радевци?

    16:30 05.02.2026

  • 45 Гнусен

    44 6 Отговор
    и тотално отвр...лен индивид....

    16:31 05.02.2026

  • 46 Софиянец

    46 6 Отговор
    Оф, и тази бабичка ли се показа да храчи 😂

    Виждате ли се, бе!? Е това са ви представителите на евроатлантическите подметки в България! Всички са изплискали легена, болни от жлъч и бяс, изпаднали в истерия безродници!

    16:32 05.02.2026

  • 47 Хихи

    35 4 Отговор
    а ако питаме площада какво мисли за доносниците на ДС ?!

    16:32 05.02.2026

  • 48 az СВО Победа 80

    33 5 Отговор
    Накратко:

    1. Страхът от напредването на Източния фронт е огромен. На много хора и у нас ще им бъде потърсена отговорност. Неизбежно е и така е било винаги, когато някой загуби война.

    2. Чрез човекът от снимката се отправя отчаян призив за обединение на кафявото у нас пред лицето на неизбежната справедливост, която ще застигне всеки кафяв....

    16:34 05.02.2026

  • 49 Сатана Z

    39 5 Отговор
    Евала на бившият Президент Георги Първанов,който завря това нищожество в кучи ГЗ само за броени часове ,колкото да има време да си събере багажа и повече никога да не бъде взет на работа доносника от ДС ,агент Ивайло

    16:35 05.02.2026

  • 50 Дориана

    44 4 Отговор
    Иво Инжев, България не е на Борисов и Пеевски, не е на мафиотите, корумпираните политици,техните патерици като теб. . Свършено е с вашата власт!

    16:35 05.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    44 4 Отговор

    До коментар #37 от "малко истински факти":

    Малкия с истинските факти, КОЙ можеше преди 1980-та да завърши висше образование в СССР, специалност „История на Азия и Африка“ в Московския държавен университет , че и после да отиде член-кореспондент в Бейрут❓

    Коментиран от #92

    16:39 05.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    35 5 Отговор
    Няма да кажем не на Радев! Ще кажем не на еничарските подлоги, другарю Инджев! Ако се припознавате, сори!

    16:40 05.02.2026

  • 57 Агент от ДС Ивайло

    43 4 Отговор
    Агент Ивайло, доносник на бившата Държавна сигурност, известен в социалните мрежи още и като Иво Инджев.

    Радетел за жълтопаветна демокрация

    16:40 05.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Тя Не Е !

    9 3 Отговор
    Тя Не Е !

    На Нито Един !

    От Тях !

    16:41 05.02.2026

  • 60 Ами

    28 4 Отговор
    Няма по-силно същество от доносник, който си е продал душата на сатанисти.

    16:42 05.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Левски

    38 5 Отговор
    Тоя противен човек откъде изпълзя, та ръси простотии. Едни и същи мутри плюят срещу ген. Радев. Дано дойде на власт, да ви видим тогава каква песен ще пеете.

    16:43 05.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    32 5 Отговор

    До коментар #37 от "малко истински факти":

    Малкия с истинските факти,
    Кой е Иво Инджев -
    " Майката на Иво Инджев – Люба Инджева е работила като телефонистка в МВР. През 1969 г. е била назначена за разузнавач ІV степен във ІІ-ри отдел на ІV -то управление на ДС, с офицерско звание „младши лейтенант“.

    Дядо му (по майчина линия), Асен Стоянов Ангелов, е член на БКП от 1926 г. и активен участник в партизанското движение като ятак. На 9 септември 1944 г. активно е участвал в установяването на народната власт, като комендант на Княжево. През 1948 г. постъпва на работа в МВР, откъдето се пенсионира.

    Чичото на Инджев, Емил Асенов Стоянов, е член на РМС и активен борец против фашизма и капитализма."
    ❗🤔❗🤔❗🤔❗

    16:45 05.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 гост

    38 4 Отговор
    Този е най-гнусния подлец не само в България!

    16:49 05.02.2026

  • 70 ГаГа

    37 5 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Най-обичам да ме съветват и шантажират доносници като този. Времето му е минало, песента му е изпята - да млъква и да си харчи пенсията.

    16:49 05.02.2026

  • 71 боги

    25 4 Отговор
    мИнджеFF ми е кумир...
    Той е олицетворение на дъгата

    16:49 05.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Валя

    8 5 Отговор
    явно си човек на дуета

    16:51 05.02.2026

  • 75 Валя

    5 5 Отговор
    Човек на Дуета

    16:52 05.02.2026

  • 76 Мдааа

    29 6 Отговор
    Това е умението да пишеш много, без да кажеш нищо по същество! Евала на дЕдо Иво, време е вече за заслужена почивка, че нещо картинката тотално му се е размътила.

    16:53 05.02.2026

  • 77 Ами

    28 5 Отговор
    Няма по-долно същество от доносник, който си е продал душата на сатанисти.

    16:54 05.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 За Мирча Кришан ?

    20 4 Отговор
    Ми.Н.джо , по добре кажи за сатанинските "обучения" на български деца от либерастите ти аверчета ,а не ми разправяй за Мирча Кришан и краставицата.

    16:59 05.02.2026

  • 80 На тоя

    16 6 Отговор
    КОГАТО И ДА МУ Е. П. М. НЕ Е КЪСНО.

    17:00 05.02.2026

  • 81 Хи хи

    29 9 Отговор
    От цялата статия разбрахме, че ще гласуваме за Радев !!

    17:01 05.02.2026

  • 82 Боклук мръсен

    22 9 Отговор
    Ако Радев вземе властта,ти пръв ще се втурнеш да му целуваш...ръката!Както винаги.

    17:01 05.02.2026

  • 83 Борисов умишлено и целенасочено

    4 16 Отговор
    предава властта на Радев, следващата сглобка ще я редят Борисов, Радев и Доган.

    Борисов ще играе беквокал.

    ППДБ са Шарлатани на Радев!

    Опозицията са ДПС, ВЪЗРАЖДАНЕ И НИНОВА!
    Да подкрепим опозицията, инак става еднолична власт?

    Коментиран от #86

    17:01 05.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Абе

    12 2 Отговор

    До коментар #83 от "Борисов умишлено и целенасочено":

    ДО СЕГА КВО ПРАВЕХТЕ, НЕ ПОДКРЕПЯХТЕ ЛИ? - ДА НЕ ВИ СВЪРШИХА ЧАТАЛЧЕТАТА И ПАМУКА.

    17:05 05.02.2026

  • 87 Чия е България

    8 20 Отговор
    Путинистите/копейки такива неща не обичат да четат.Заканват се,заплашват...храчат.
    Ами тава е "другари"...Няма да стане това което си мислите.?
    България не е ваша и на Радев...
    Нормалните сме повече!

    Коментиран от #91, #94

    17:05 05.02.2026

  • 88 Цвете

    4 15 Отговор
    ЯВНО СА ЗАДЕЙСТВАНИ РУСКИТЕ ТРОЛОВЕ ЯКО.ГЛУХИ ЛИ СТЕ ,ГЛУПАВИ ЛИ СТЕ, КАКВИ СТЕ? НАЛАЗИЛА НИ Е РУСИЯ 80 ГОДИНИ И ПОВЕЧЕ ДОРИ. ТОЛКОВА СТЕ НАВЕДЕНИ И ЗАСЛЕПЕНИ.РАЗХОДЕТЕ СЕ ПО ЧЕРНОМОРИЕТО НИ И ПОПИТАЙТЕ ОТ СЕВЕР ДО ЮГ ЗА РУСКИТЕ ИМОТИ? ТОЛКОВА СА МНОГО, ЧЕ ЧАК НЕИЗБРОИМИ ,ЗАЩОТО СЕ СКЪТАВАТ ДА НЕ БЪДАТ РАЗКРИТИ.БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПА И НАЗАД ВРЪЩАНЕ НЯМА. 💯👍🇧🇬

    17:06 05.02.2026

  • 89 Хи хи

    19 3 Отговор
    Ся Радев като вземе властта, ще разбереш чий е Крим, къв да е !!

    17:07 05.02.2026

  • 90 Някой

    17 5 Отговор
    Мислех че след като всички са един дол дренки няма да гласувам, ама като видях това безгръбначно глас за Радев.

    17:10 05.02.2026

  • 91 Хаха

    10 3 Отговор

    До коментар #87 от "Чия е България":

    ВИЕ ОТ ФСЙТОНЧЕТО, ПЪЛЗИТЕ ЛИ.

    17:12 05.02.2026

  • 92 Моряка

    20 3 Отговор

    До коментар #53 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ами както се влиза във Воено политическото училище в Лвов за военни журналисти при социализма?Учебно заведение,което не е обевено никъде?Що не питате говорителя на Атлантическия съвет( директор на департамент) Васил Данов как става това?Ами що не питате Вожда на атлантиците Пасито,как е назначил такъв отявлен верен син на Партията за свой говорител.

    Коментиран от #95

    17:13 05.02.2026

  • 93 Ами

    20 3 Отговор
    Тая много гъбясала физиономия бе. Покажете някой по жив човек, стига със мъртъвци.

    17:14 05.02.2026

  • 94 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 4 Отговор

    До коментар #87 от "Чия е България":

    Иво(м)ИнджEFF, доносника син и внук на членове на ДС ли е твоя идеал за нормален🤔❗❓

    17:15 05.02.2026

  • 95 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 4 Отговор

    До коментар #92 от "Моряка":

    Щото статията е за Иво (м)ИмджЕFF❗

    17:16 05.02.2026

  • 96 А да питам

    19 3 Отговор
    Тоя кога го измъкнаха от водата? - много подпухнал. Кога ще е погребението.

    17:16 05.02.2026

  • 97 пребоядисанияМинджак

    16 3 Отговор
    Скоро май не беше се изхoждaл публично. Даже късно се активира да плювне по Муньо.

    17:18 05.02.2026

  • 98 Селавьов Седой

    19 4 Отговор
    Много си продухан,а това ти се е отразило явно и на мисленето ти.Кой си ти съсел,да се равниш с ген. Радев?

    17:20 05.02.2026

  • 99 Иво мазния

    20 3 Отговор
    Е наистина тежък случай, шизофренното му разстройство вече е не лечимо и не влияе на терапия! Привиждат му се комунисти и руски военни по улиците!

    17:21 05.02.2026

  • 100 Ивчо

    8 2 Отговор
    Защо все след употреба, прочиташ листовката ?

    17:21 05.02.2026

  • 101 Моряка

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "Морски":

    Да,трябва,но трябва да си развъдят пак и онези,черните прасета.

    17:23 05.02.2026

  • 102 Цвете

    3 16 Отговор
    ЯВНО СА ЗАДЕЙСТВАНИ РУСКИТЕ ТРОЛОВЕ ЯКО.ГЛУХИ ЛИ СТЕ ,ГЛУПАВИ ЛИ СТЕ, КАКВИ СТЕ? НАЛАЗИЛА НИ Е РУСИЯ 80 ГОДИНИ И ПОВЕЧЕ ДОРИ. ТОЛКОВА СТЕ НАВЕДЕНИ И ЗАСЛЕПЕНИ.РАЗХОДЕТЕ СЕ ПО ЧЕРНОМОРИЕТО НИ И ПОПИТАЙТЕ ОТ СЕВЕР ДО ЮГ ЗА РУСКИТЕ ИМОТИ? ТОЛКОВА СА МНОГО, ЧЕ ЧАК НЕИЗБРОИМИ ,ЗАЩОТО СЕ СКЪТАВАТ ДА НЕ БЪДАТ РАЗКРИТИ.БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПА И НАЗАД ВРЪЩАНЕ НЯМА. 💯👍🇧🇬

    Коментиран от #106

    17:24 05.02.2026

  • 103 Др Гълабова

    16 3 Отговор
    Иво, прибирай се да не разкарвам санитарите!

    17:24 05.02.2026

  • 104 Психиатър

    18 2 Отговор
    Ние, по-старите добре помним този плужек. От едно ченге толкоз!

    17:25 05.02.2026

  • 105 АГЕНТ НА ДС ИВАЙЛО

    12 3 Отговор
    Както много други...45 ГД комунизъма и още 36 ГД тотално икономическо мачкане на народа... народа е отчаян обезверен и ни чака БЕЗПЪТИЦА. БЕЗ БЪДЕЩЕ... Жалко

    17:26 05.02.2026

  • 106 Русокосо Цвете

    13 1 Отговор

    До коментар #102 от "Цвете":

    А ти попитай за американските имоти , за четирите военни бази в България, за Мариците и за посолсТвото, което ни управлява.

    17:28 05.02.2026

  • 107 МГУ

    19 2 Отговор
    Този 7О годишен съветски възпитаник,не може да бъде морален съдник на никого,а с оглед на възрастта му такива бръщолевения са нормални.
    Как простосмъртен по онова време отива да учи в Московския държавен университет?
    Другарят Инджев да отговори

    17:28 05.02.2026

  • 108 1234

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дърдъран":

    какво лице ,сбръчкангъзззз

    17:29 05.02.2026

  • 109 човек ,който си задава въпрос

    16 2 Отговор
    и сам си отговаря , трябва да бъде под медицинско или друго постоянно наблюдение защото може да е опасен за себе си и за другите , този индивид макар и много възрастен също е луд за връзване

    17:30 05.02.2026

  • 110 Инджев

    10 3 Отговор
    Смешнинджев

    17:39 05.02.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Хараламби

    11 1 Отговор
    Този човек е изключителен безсрамник.

    18:16 05.02.2026

  • 115 Григор

    11 1 Отговор
    Кои сте вие дето ще питате и колко сте? Вие ли ще решавате чия е България? В качеството си на какви? Тия неща не ги ли решава българския народ на избори?Май голям страх ви гони от Радев? А на въпроса "ЧИЯ Е БЪЛГАРИЯ?" ОТГОВОРЪТ Е : "НА 19 АПРИЛ НАРОДЪТ ЩЕ РЕШИ!" НЕ ВИЕ! НАРОДЪТ!

    18:19 05.02.2026

  • 116 Отроче комунистическо

    11 1 Отговор
    Да питаме на 24 февруари на площада чия е България и да отговорим: “не е на Урсула”

    18:50 05.02.2026

  • 117 Гост

    9 1 Отговор
    Такива, като този, са причината българите да изгубят вяра в демократичният изборен процес.
    Да не търси под вола теле.

    19:42 05.02.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Престараване

    10 1 Отговор
    Ивайло - доносникът на ДС иво инджев този път се е престарал. Написал предълга либерастия, щото грантовете взеха да свършват. А после глад, глад...

    19:46 05.02.2026

  • 120 Ний ша Ва упрайм

    3 1 Отговор
    тоя не е разбрал, че София не е България

    20:45 05.02.2026

  • 121 смях в залата

    3 1 Отговор
    Трябваше на 2 февруари да се съберете на площада.

    22:07 05.02.2026

  • 122 Валентин Милевски

    6 1 Отговор
    Тоя кадър на ДС и набързо пребоядисал се "демократ" отново изпълзя от дупката си,и говори глупости.
    Лиза г...за на Костов,сега лиже г...за на Тиквата и Шиши.
    Ами,ако палачинката през април изведнъж се обърне,чий ли г..з ще лиже?

    22:10 05.02.2026

  • 123 Анализатор

    6 0 Отговор
    Иво, всички в Бг знаем, че си потомствен комунист и сътрудник на ДС...
    А спри се най-после...
    Като си пееш Пенке ле, кой ли те слуша...
    Жалък си, едно време се отрече от родителите си и от дедите си...
    Типичен доносник на ДС!!!!!!!!!!!!!!

    09:53 06.02.2026

  • 124 Кака Нашева

    3 0 Отговор
    Да попитам коя е старицата преоблечена в мъжки дрехи и имаща се за много компетентна ?

    Коментиран от #127

    12:26 06.02.2026

  • 125 ПЕНКО

    2 0 Отговор
    ...-ТОЗИ ПУКЪЛ ПРЕДИ ВРЕМЕ СЕ ЗАКЛЮЧИ В КАБИНЕТА СИ В БТА -ЗА ДА НЕ ГО ИЗХВЪРЛЯТ !!!!!!!!!!!! --------ЧИЯ БЪЛГАРИЯ ИВО ---ТВОЯТА ИЛИ НАРОДНАТА ??????????????

    14:10 06.02.2026

  • 126 Ива

    0 0 Отговор
    Тя не и ваша ...а ти кой си !?!

    16:04 06.02.2026

  • 127 He са, бе...

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "Кака Нашева":

    Не са на Радев. Нито България. Нито господина ти Инджев. Понял, а бе?

    16:54 06.02.2026

  • 128 седесарко

    0 0 Отговор
    абе М, инд....жев знайш ли що е това ус...рев...ец, ако не знайш питай Фердиннда, он го е узнал през ПСВ по време на обиколка в Шоплука..............

    18:23 06.02.2026