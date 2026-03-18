БФ Борба отправи покана към състезателите на ЦСКА

18 Март, 2026 12:49 389 1

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В изпълнение на поетия ангажимент по време на проведената среща между ръководството на Българската федерация по борба (БФ Борба) и националните състезатели от СК по борба ЦСКА в петък, 13 март 2026 г., федерацията изпрати официално писмо до клуба. С него за сведение и изпълнение се предоставя Годишната план-програма за подготовка на националния отбор по класическа борба – мъже за 2026 г., внесена в Министерството на младежта и спорта.

Документът определя основните цели, задачи и етапи в централизирания тренировъчен процес на националния отбор, както и планираните лагер-сборове и участия в международни турнири и първенства през състезателния сезон.

В рамките на този процес БФ Борба отправя официална покана към националните състезатели от СК по борба ЦСКА, сред които са олимпийският шампион Семен Новиков и европейският шампион Кирил Милов, да се включат в заключителния етап от подготовката на националния отбор по класическа борба. Той е насочен към предстоящите ключови състезания в международния календар:
- Международния турнир "Дан Колов – Никола Петров",
- Европейското първенство по борба за мъже в Тирана, Албания.

Поканата за участие е изпратена официално като приложение към писмото до клуба.

Ръководството на БФ Борба изразява увереност, че включването на състезателите в централизирания тренировъчен процес ще допринесе за оптималната им спортно-техническа подготовка и за достойното представяне на България на международната сцена.

Федерацията подчертава, че остава отворена за конструктивен диалог и сътрудничество със СК по борба ЦСКА в интерес на развитиението на българската борба и постигането на високи спортни резултати.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази

    0 0 Отговор
    С танка, раглоби цялата БФБ. Всичко до, което се е докоснал Шиши е обречено предварително на фалит, и неуспех.

    13:05 18.03.2026

