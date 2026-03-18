Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Ядрената доктрина на Иран вероятно няма да се промени, заяви външният министър

18 Март, 2026 12:46 678 17

  • иран-
  • абас арагчи-
  • израел-
  • сащ-
  • ядрена доктрина

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Позицията на Иран срещу разработването на ядрени оръжия няма да се промени значително, заяви иранският външен министър Абас Арагчи в интервю за катарската телевизия "Ал Джазира", предаде БТА.

Новият върховен лидер на Ислямската република Моджтаба Хаменей все още не е изразил възгледите си по този въпрос, посочи Арагчи.

Аятолах Али Хаменей, който бе убит в началото на американско-израелската война срещу Иран, издава преди повече от двадесет години фетва (религиозно постановление) срещу оръжията за масово унищожение. Западни страни, сред които САЩ и Израел, години наред обвиняват Техеран, че се стреми да разработи ядрени оръжия, докато властите в Ислямската република твърдят, че програмата има единствено мирни цели.

Арагчи каза, че фетвите зависят от ислямския правов контекст, в който са издадени, и добави, че не може да съди за юридическите или политическите възгледи на новия върховен лидер Моджтаба Хаменей.

Иранския дипломат смята, че след като войната свърши, страните от Персийския залив трябва да разработят нов протокол за Ормузкия проток, с който да се гарантира безопасното плаване по морския път и който да отразява интересите на Иран и региона.

Техеран затвори Ормузкия проток, през който минават около 20% от международните доставки на петрол и втечнен газ, и се зарече да не допусне "и един литър" от тези суровини да стигне до САЩ, Израел или техните партньори. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф вчера написа в социалната мрежа "Екс", че войната безвъзвратно е променила ситуацията в протока.

САЩ се опитаха да съставят военноморска коалиция, която да ескортира танкерите в залива, но повечето държави от НАТО заявиха, че не искат да участват във военни операции срещу Иран. Франция обяви, че ще обмисли възможността за участие в такава международна коалиция само след прекратяването на огъня и след предварителни преговори с Техеран.

По думите на Арагчи прекратяването на войната е възможно, само ако бъдат спрени военните действия в целия регион и ако Иран получи обезщетение за нанесените му щети.

Арагчи бе запитан и защо иранските удари в Персийския залив са насочени не само срещу американски военни бази, но и към жилищни и търговски райони. Той отговори, че част от американските военни сили са разположени в градски райони. "Американските сили ще бъдат атакувани където и да се струпват, каквито и обекти да контролират. Възможно е част от тези места да са близо до градски райони", посочи Арагчи. Той призна, че страните в региона са "разстроени и техните народи са били засегнати" от иранските удари, но добави, че вината за това е изцяло на САЩ, които са започнали войната.

Външният министър също така коментира убийството на ръководителя на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани и на други висши фигури, като посочи, че това няма да спре операциите на Техеран. Арагчи отбеляза, че на местата на убитите висши фигури бързо се назначават нови хора. По думите му САЩ и Израел не разбират, че Ислямската република има стабилна политическа система, която не зависи от отделни личности.

Смъртта на висши служители не предизвиква нарушения в управлението и държавата продължава да функционира, подчерта Арагчи.

По-рано днес иранската държавна телевизия предаде, че Техеран е обстрелвал Тел Авив с ракети с касетъчни бойни глави в отговор на убийството на Лариджани.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    6 0 Отговор
    Няма да чета, Ама ако Заглавието е вярно и раниците допускат поредната си грешка.... Що не вземат пример от Кимчо-всяка седмица се забавлява като си стреля на воля в японско море.....

    12:49 18.03.2026

  • 2 Джони Браво

    2 9 Отговор
    Значи бомбардировките ще продължат до пълна ликвидация на терористичния режим в Техеран. Ядрените технологии са разработени от евреи и те решават, кой може да ги притежават. Дори евреи дадоха ядрената тайна на Русия.

    Коментиран от #8, #9, #11, #13

    12:49 18.03.2026

  • 3 прокопи

    1 6 Отговор
    И тоя, Арагчи, ще го гръмнат.

    12:57 18.03.2026

  • 4 Тръмп

    1 6 Отговор
    Абе Абас Арагчи ... Ти намери ли си девици вече или да те изчакаме 2-3 дена?

    12:58 18.03.2026

  • 5 Е как така...?!

    5 1 Отговор
    Та още при първитеите бомбандировки на САЩ Тръмп гордо заяви,че всички атомни центрове и инсталации на Иран са поразени и Иран вече нямат потенциала да създадат атомно оръжие...?!

    13:01 18.03.2026

  • 6 Българин

    6 0 Отговор
    "Арагчи отбеляза, че на местата на убитите висши фигури бързо се назначават нови хора." Казал си го е точно човекът.

    Коментиран от #10

    13:01 18.03.2026

  • 7 Тръмп е напълно съгласен с казаното

    1 1 Отговор
    Да ,да , да ,да ! Иран (щял) да си продължи ядрената (и военната) програма , щял да си контролира Ормузкият проток , щял да подписва протоколи , да получава репарации от САЩ и Израел и пр. и пр. , а на местото на отишлите при 99- те девици , мигом се назначавали нови фанатици ?! Забавно ,нали ?

    13:05 18.03.2026

  • 8 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Джони Браво":

    Логиката ти е ужасно глупава. Математиката през хилядолетията е развивана предимно от хора, които не са евреи. Според тебе излиза, че евреите нямат право да ползват математиката, защото те не са я развивали...

    13:06 18.03.2026

  • 9 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Джони Браво":

    Искаш да ме убедиш, че Игор Курчатов бил е евреин, А недей така като украинците-всичко било украинско,...

    Коментиран от #12, #14, #17

    13:06 18.03.2026

  • 10 А аз ще го кажа от нашият БГ- фолклор!

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Иранските водачи са ,като ,,Змей-Горянин",от нашите приказки...!
    Юнака(в случаят-Тръмп...),му отсече главата,а те автоматично на нейно място израстват...нови-три ...🙄!

    13:06 18.03.2026

  • 11 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Джони Браво":

    И квантовата механика не е разработена от евреи, а от неевреи: Макс Планк, Хайзенберг, Дирак, Шрьодингер, Паули, Луи дьо Бройл. Според твоята логика евреите не трябва да се занимават с квантова механика, защото те не са я разработвали в началото. Не е ли смешна логиката ти?

    13:11 18.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Не ми се

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Джони Браво":

    Вярва че ще успеят да свалят режима и накрая Иран ще има ядрени оръжия. Викаш на Северна Корея пак ли са им помогнали евреите?! Само не знам защо кимчо не помогне на брадатите. А иранците няма да подкрепят Америка защото знаят че ще станат колония

    13:12 18.03.2026

  • 14 Още малко и...

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    ...Менделеев,ще изкарат...Украинец...?!?!

    13:13 18.03.2026

  • 15 Атина Палада

    0 0 Отговор
    САЩ ще плаща репарации:)))

    13:14 18.03.2026

  • 16 Фъргай атома бай Дончо!

    0 0 Отговор
    Атома!

    13:15 18.03.2026

  • 17 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    Бащата на атомната бомба е Нилс Бор Датчанин Айнщайн доразвива теорията му Другото е хамалогия Първата ядрена реакция е осъществена от Енрико Ферми Италианец И те така те

    13:16 18.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания