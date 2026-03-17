"Как да служим на Русия": нов учебен предмет в училищата

17 Март, 2026 19:01 492 21

Засега само един на всеки десет от предложените проекти се отнася до войната в Украйна, но вероятно техният брой ще се увеличава с времето

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На фона на продължаващата война срещу Украйна в задължителната програма на руските училища ще се въведе новата дисциплина „Как да служим на родината“, която не е лишена от пропаганда. Какво ще се изучава там.

Властите в Русия продължават активно да интегрират военни теми в училищното образование. От септември в задължителната учебна програма ще бъде включен предметът „В служба на родината", съобщи министърът на образованието на Русия Сергей Кравцов.

В рамките на тази програма, съдържаща пропаганда, децата ще могат да избират проект за изпълнение от списък със задачи, предложени от нестопански организации, бизнеса или държавните институции. Програмата съществува в пилотен вариант от 2024 г. За нея отговаря „Движението на първите" – организация, замислена като аналог на съветското пионерско движение.

Програмата е по инициатива на президента Владимир Путин, който оглави Надзорния съвет. В продължение на четири години организацията все по-широко популяризира учебни програми и въвлича руски деца в милитаризирани дейности. „Движението на първите“ е поставено под санкции от Европейския съюз, САЩ и Великобритания.

Какви проекти се предлагат на учениците?

Новият предмет ще се изучава задължително в 10 и 11 клас. Принципът на работа е описан на сайта на програмата. Първо неправителствени организации, държавни институции или представители на бизнеса предлагат в системата своите проекти, които, след заключителен подбор и включването им в каталог, ще могат да се избират от учебните заведения за техните ученици. За изпълнението им ще има приблизително по един урок на седмица.

На сайта на проекта е посочено, че в програмата участват 590 висши учебни заведения, 1616 училища и почти 600 хиляди ученици в 30 региона на Русия. Към средата на февруари в програмата вече фигурираха около 140 проекта, от които учениците могат да избират. Повечето от тях не изглеждат политизирани: отваряне на екологичен щанд, поставяне на пиеса, презентации за местната история или например работа в приют за животни.

„Ако тази програма беше излязла преди 10 години, аз първи щях да напиша колко е страхотна и чудесна. В много страни подобна програма е задължителна и в бележника задължително трябва да има оценки за социална работа, благотворителност и т.н. Принципно всичко е наред, но в случая проблемът е в детайлите“, казва за ДВ Дима Зицер – педагог, основател на петербургската школа за неформално образование „Апелсин“.

За да търсят проекти, учениците могат да използват различни ключови думи: култура, урбанистика, социални проекти, но и „СВО“ („специална военна операция" – така руските власти наричат агресията срещу Украйна). „Никой не се съмнява, че акцентът ще бъде поставен върху войната, като например плетенето на маскировъчни мрежи и т.н.“, казва Зицер.

„Цветни лехи на паметта“ и военен канал в месинджър

Въпросните 140 проекта, качени вече на сайта, само 10 са пряко свързани с войната в Украйна. „Практически всяко училище има свои бивши възпитаници, загинали при изпълнение на служебния си дълг в специалната военна операция“, се казва в описанието на проекта на училище в Саратовска област. На учениците се предлага да създадат „музей на СВО“. В съседния град децата ще направят „Цветна леха на паметта“, посветена на участниците във войната в Украйна. Подобен мемориал учениците ще създадат в рамките и на друг проект – в Башкортостан.

В Бурятия учениците ще трябва да създадат и водят канал в месинджъра Max, посветен на войниците, участвали в нахлуването в Украйна. А в Ханти-Мансийския автономен окръг организацията „Пътят към елита“ подчертава в описанието на проекта за възпитание в патриотизъм следното: „Родителите, израснали по времето на разпадането на Съветския съюз, се стремяха да отгледат децата си свободни и без влиянието на пропаганда, но поради това на тях сега твърде лесно може да им бъде наложена идеология, която разрушава нашия начин на живот и застрашава съществуването на нашата страна“.

За пълното изпълнение на избрания проект децата могат да получат „точки за доброволческа дейност“, които на теория могат да бъдат обменени срещу точки за зрелостните изпити. Това обаче не е възприето от всички училища, а тези, които ще се възползват, ще могат да добавят максимум по 10 точки.

„СВО – ключова насока на курса“

„В служба на родината“ до голяма степен повтаря въведените преди време „Разговори за важното“ – извънкласни занятия, които са задължителни за посещение. С течение на времето децата все по-активно биват включени в мероприятия, свързани с войната срещу Украйна, които учителите след това отчитат в социалните мрежи. Подобни публикации вече могат да бъдат намерени и за новия предмет в училище.

Засега само един на всеки десет от предложените проекти се отнася до войната в Украйна, но вероятно техният брой ще се увеличава с времето. На главната страница на портала като най-добри проекти са отбелязани създаването на „мини-кухня за бойците от СВО“ и „мобилна полева сушилня“ за „бойците на фронта“, както и издаването на „бележник с биографии на героите от СВО“.

Автономията на училищата е мъртва?

Членът на комисията на Съвета на Федерацията по наука, образование и култура Игор Мурог вече заяви, че „въпросът за подкрепата на участниците в СВО ще бъде една от ключовите насоки в рамките на курса“. „Програмата е ориентирана към актуалните нужди на обществото, а създаването на патриотични проекти и помощта за семействата на военнослужещите вече са успешно тествани в пилотни региони“, каза депутатът.

В тази връзка педагогът Дима Зицер говори за „убийство на автономията на училищата" в Русия.


  • 1 Ненормалници!

    2 8 Отговор
    Тези от малки си подготвят материал за Груз 200...

    Коментиран от #4, #5, #21

    19:03 17.03.2026

  • 2 Истината

    2 6 Отговор
    Ако НАТО поставеше ракети по границите на Украйна, те ще стигнат до Москва за 3,46 минути. На руската система са и нужни 4,16 минути за да реагира. Логично руснаците решиха да преместят границата на необходимите за руската отбранителна система минути.

    Коментиран от #6

    19:05 17.03.2026

  • 3 Кажи честно ... 🤣

    3 6 Отговор
    Еххх, ако имаха интернет по московията, можеше да се запиша на онлайн обучение. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #8, #9, #12

    19:05 17.03.2026

  • 4 Браво сине

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ненормалници!":

    Танцувай със знамето с цветовете на дъгата, може и да ми намериш зет.

    19:06 17.03.2026

  • 5 Ко каза, ко?

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ненормалници!":

    Освен,че ходихме в казармата, едно време в училището, учихме теория и практика Гражданска отбрана ГО.Да не мислиш,че е по-различно?

    19:07 17.03.2026

  • 6 Истината

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Истината":

    Всичко е било напразно - оказа се, че руската система не реагира изобщо.

    Хотели как лучше, а получилось как всегда.

    Коментиран от #17

    19:07 17.03.2026

  • 7 матю хари

    1 5 Отговор
    Руски крепостни = мизерия и смърт.

    19:08 17.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Спокойно

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кажи честно ... 🤣":

    На u6рик като теб не му р нужен интернет

    19:09 17.03.2026

  • 10 Попов

    2 2 Отговор
    Аз, както и повечето от вас израснах сред мирис на лъжа, руска, мръсна, долна лъжа, осъществявана на български език от копои-престъпници и малоумни глашатаи-слуги. Денонощно - по радиото , телевизията учебниците, местоработата, курортите, спортните площадки, стадионите, обществения транспорт, заведенията за обществено хранене и всички останали места, където бедният, незащитен, български гражданин можеше да потърси мир!
    И тъй като това не им беше достатъчно, като допълнение - всеки ден по националното радио по половин час директно предаване от кочината в 18.30, а в петък цялата програма на телевизията, пак от кочината!
    В ресторант отидеш - оркестрите 60% руска музика!
    Та всички, които са 50+ години, волю не волю, са засегнати от московския бацил, някои малко, други "болезнено" и неизлечимо.
    Дайте път на младите, за да я има България - независима, просперираща и модерна.

    Коментиран от #19

    19:10 17.03.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Всеки българин трябва да служи на Русия. Без Русия, нямаше да има България.

    Коментиран от #18

    19:14 17.03.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кажи честно ... 🤣":

    Споко, имаме.

    19:14 17.03.2026

  • 13 Съвет

    2 0 Отговор
    Не им обръщайте внимание на ДВ(може да им теглите една) ами учете и служете на Русия да не служите на САЩ като някои безродници.

    19:16 17.03.2026

  • 14 Българин

    2 0 Отговор
    Да служим на Русия е свещен дълг на всеки българин!

    19:19 17.03.2026

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор
    Аз, както и повечето от вас израснах сред мирис на лъжа, американска, мръсна, долна лъжа, осъществявана на български език от копои-престъпници и продажи политики и малоумни глашатаи-слуги. Денонощно - по радиото , телевизията учебниците, местоработата, курортите, спортните площадки, стадионите, обществения транспорт, заведенията за обществено хранене и всички останали места, където бедният, незащитен, български гражданин може да потърси мир!
    И тъй като това не им е достатъчно, като допълнение - спряха руските телевизии и сайтове
    В ресторант отидеш - оркестрите 100%чалга- турска музика
    Та всички, които са 40+ години, волю не волю, са засегнати от американския бацил, някои малко, други "болезнено" и неизлечимо.
    Дайте път на нормалните, за да я има България - независима, просперираща и модерна.

    19:19 17.03.2026

  • 16 Как да се крием от бусове

    1 0 Отговор
    Най-новата книга в Покрайна, милионен тираж, изчерпан за 5 часа.

    19:21 17.03.2026

  • 17 коя истина

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Истината":

    Да не говориш за еврейския гевгир и бикините на Давид.

    19:23 17.03.2026

  • 18 Tётя Мyтpaфановна

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Другари русофили!
    Не мога да разбера, защо все още се мъчите в тази европейска България.
    Путин ви покани в Русия! Издаде множество укази за да облекчи приемането ви в родината на сърцето и душата ви.
    Обещава ви високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.
    Лесно и бързо получаване на гражданство. Защита от джендъри и всякакви западни сатанински течения..
    Какво чакате още? Насладете се на руския мир.
    Или може би не сте искрени в любовта си и признателността си към майка Росия.
    Очаквам не само коментари, а с реални действия да засвидетелствате признателността и обичта си към Русия .
    Стига вече с вашето лицемерно поведение.
    Ако не вие, поне децата и внуците си пратете, защото както вие самите твърдите Русия ви е е "освободила" и имате кръвен дан да плащате.

    Веднага изпращам необходимите документи и запазвам час в руското посолство.

    19:25 17.03.2026

  • 19 Ясен си ми

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Попов":

    Бил си пробита дюза и си нямал права, за това лееш лъжи тук.

    19:26 17.03.2026

  • 20 Във всяка страна трябва да има такъв

    1 0 Отговор
    Предмет , в израелските училища няма ли

    19:26 17.03.2026

  • 21 Ние сме ненормалници

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ненормалници!":

    Защо да няма такъв предмет и у нас?

    19:28 17.03.2026