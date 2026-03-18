Само на 15, а вече наемни убийци: "Gen Z" на турската мафия

Общо 1281 години затвор и две доживотни присъди грозят Берат Джан Гьокдемир, предполагаемия бос на мафиотската групировка „Далтон“, в родината му Турция. Но 29-годишният турски гражданин засега няма как да бъде арестуван, защото се намира в Русия, а тя отказва да го предаде на турските власти - въпреки искането за екстрадиране.

Турското правосъдие обвинява Гьокдемир за различни случаи на убийства, подбуждане към убийства, въоръжени нападения и грабежи, пише германската обществена медия АРД, позовавайки се на документи от следствието, с които изданието разполага. Освен това се смята, че групата около Гьокдемир се занимава търговия на оръжие и наркотици, както и с рекет.

Смяна на поколенията и в турската мафия

"Daltonlar", както се нарича на турски престъпната организация, е смятана за новото "Gen Z поколение" на организирана престъпност. Освен „Далтон“ съществуват и други групировки: "Casperlar", "Red Kits" или "Şirinler"– кръстени на герои от комикси като „Лъки Люк“ или „Смърфовете“.

Те се славят с това, че са особено брутални и излагат на показ деянията си в социалните мрежи. Само в Истанбул през последните пет години им се приписват няколко десетки убийства. „Те споделят видеоклипове, в които обявяват, че ще убият някого“, казва пред АРД турският разследващ журналист Осман Чаклъ, който наблюдава групата от няколко години. „А когато убият някого, публикуват и самото деяние.“

"Тийнейджъри на по 15 г. работят като наемни убийци"

В социалните мрежи се разпространяват видеоклипове с тийнейджъри, които стрелят в движение от мотоциклети или автомобили. Групите използват социалните платформи и за набиране на млади мъже, на които обещават пари, луксозни автомобили и оръжия. „Виждаме, че има немалко тийнейджъри, които са едва на 15 години, а вече работят като наемни убийци“, казва Чаклъ. Според неговите наблюдения групировките често използват и автоматично оръжие, включително автомати „Калашников“.

През последните години престъпните групировки в Турция са подложени на все по-голям натиск. Срещу водещи членове на бандите бяха издадени заповеди за арест. Много от тях избягаха в Европа, обяснява разследващият журналист: „След това започнахме да виждаме различни убийства и атентати и в Европа“.

"Далтон" са активни и в Германия

Тези групировки действат и в Германия. Според Федералната криминална служба (BKA) те отправят заплахи и изнудват бизнесмени,а освен това въртят незаконна търговия с оръжие. Често насилието е насочено срещу собственици на магазини от турско-кюрдски произход, казва берлинската сенаторка по правосъдието Фелор Баденберг пред АРД. „Тези хора са подложени на натиск, биват заплашвани, а в някои случаи срещу тях се използва и оръжие.“

Как се организират и осъществяват подобни изнудвания, показва случаят с един собственик на верига супермаркети. Мъж, който се представил по телефона като Ахмет от „Далтон“, поискал 250 000 евро, за да пази имуществото му и заплашил, че в противен случай магазините ще бъдат взривени. Малко след това два магазина били обстрелвани. Извършителят Аликан С. е арестуван и осъден на две години и девет месеца лишаване от свобода. От съдебното решение става ясно, че той е пристигнал в Германия като непълнолетен и е бил вербуван в бежански център от член на „Далтонс“, пише АРД.

Мафиотски бос с връзки в руските тайни служби?

Според турските медии лидерът на „Далтон“ Гьокдемир е бил арестуван в Русия през 2024 г. Предполагаемият говорител на групировката е казал в интервю за АРД, че Гьокдемир вече живее „на сигурно място“, предоставено му от руското правителство. Оттам той продължавал да координира всички дейности на групата.

За турския експерт по въпросите на мафията Джевери Гювен тези контакти с Русия повдигат много въпроси. Турция е предала на Русия документация по случая, уличаваща Гьокдемир в тежки престъпления с насилие, в това число и свидетелски показания. „Въпреки това Русия не го екстрадира“, казва разследващият журналист и добавя, че според някои слухове Гьокдемир има връзки с руските тайни служби.

Австрийският политолог и експерт по въпросите на сигурността Густав Гресел смята, че подобни контакти не са изненадващи, тъй като постоянно се откриват случаи на обвързаност между държавни институции с организираната престъпност. „Става дума за неформални споразумения с правосъдието или разузнавателните служби, в които престъпниците предоставят своите мрежи за пране на пари, контрабанда, вербуване на агенти или за дестабилизиращи действия“, казва той пред АРД.

Aвтори: ARD - Вивиан Менгес, Даниел Донат, Маркус Пол