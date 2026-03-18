Новини
Култура »
18 март 1980 г.: Отива си Григор Вачков

18 Март, 2026 12:52 577 7

  • григор вачков-
  • годишнина от смъртта

Той не просто играеше роли – той ги живееше

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес отбелязваме годишнина от смъртта на Григор Вачков – един от най-обичаните и ярки български актьори, оставил незаличима следа както в театъра, така и в киното.

Човекът зад ролите

Роден през 1932 г. в село Трънчовица, Вачков изминава дълъг път до върховете на българската сцена. Завършва ВИТИЗ и бързо се утвърждава като актьор с изключителна харизма, неподражаемо присъствие и дълбока човешка чувствителност.

Той не просто играеше роли – той ги живееше. Във всяко негово превъплъщение прозираше истинност, която докосва зрителя и днес.

Роли, които не се забравят

За широката публика името на Вачков е неразривно свързано със сериала "На всеки километър", където образът му на Митко Бомбата се превръща в култов. Но неговият талант далеч надхвърля тази емблематична роля.

На театралната сцена той създава десетки незабравими образи – от драматични до комедийни, винаги наситени с дълбочина и човешка топлота. В киното участва в редица филми, които и днес се гледат с интерес и уважение.

Наследството

Григор Вачков си отива през 1980 г., но остава завинаги в сърцата на поколения българи. Неговото изкуство продължава да вдъхновява млади актьори и да напомня за силата на истинската актьорска игра – тази, която не разчита на ефекти, а на душа.

Вижте цитати и мисли, свързвани с него:

За актьорството и сцената

„Актьорът трябва да носи истината в себе си. Ако лъжеш на сцената, зрителят веднага те усеща.“

„Не играя герои — играя хора.“

„Най-трудното в нашата работа е да бъдеш простичък и истински.“

За ролите и публиката

„Публиката не се лъже. Тя или те приема, или те отхвърля — и винаги е права.“

„Когато хората запомнят героя ти, значи си свършил нещо честно.“

„Не обичам да се повтарям — всяка роля трябва да има свой живот.“

За живота

„Човек трябва да остане човек — това е най-важното.“

„Смехът и болката вървят заедно — и в живота, и на сцената.“

„Обичам простите неща — в тях има най-много истина.“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    8 0 Отговор
    Талант изписан с платинени букви

    12:54 18.03.2026

  • 2 аман от велики артисти

    8 0 Отговор
    такива като него по соца бяха много
    хората бяха себе си
    не като сега подмолни и хитреци да се уредят на службица и да папат

    при артистите който изберат да играе роли и става известен

    12:56 18.03.2026

  • 3 Никой не казва

    1 0 Отговор
    КЪДЕ си е отиде.....и КОГА ще се .......върне.

    Коментиран от #7

    13:00 18.03.2026

  • 4 Сила

    8 0 Отговор
    Дъщеря му е нагледен пример , че таланта не се предава по наследство а е строго индивидуално човешко качество и природен дар !!! Насила хубост не става Мартино !!!

    13:00 18.03.2026

  • 5 Най-голямото му наследство

    3 1 Отговор
    Невероятната му дъщеря. Красива до небесата. И много обича да си похапва.

    13:02 18.03.2026

  • 6 Бате Гойко

    2 0 Отговор
    Голям човек и артист. Ще остане завинаги в сърцата ни.

    13:02 18.03.2026

  • 7 Мъдьо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Никой не казва":

    Айде, да не казвам, къде ще те пратя тебе.

    13:05 18.03.2026