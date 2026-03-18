Димитър Тодоров пред ФАКТИ: Министерството на енергетиката продължава да се подиграва с потребителите на парно

Промените в Наредбата за топлоснабдяването трябваше да сложат край на дългогодишния спор около т.нар. „сградна инсталация“. Вместо това обаче те отново разпалват напрежението. Какво пак не е наред… Пред ФАКТИ говори енергийния експерт Димитър Тодоров.

- Г-н Тодоров, Министерството на енергетиката публикува за обществено обсъждане промени в Наредбата за топлоснабдяването, които трябва да запълнят правния вакуум след отмяната на старата формула за „сградна инсталация“ (СИ). Според Вас този нов механизъм реално ли решава проблема или просто го преформулира?

- След преглед на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Е-РД-04-1 от 2020 г. за топлоснабдяването, който Министерството на енергетиката представя за обсъждане,



веднага се забелязва съществен недостатък – не е написана самата формула. Не се показва как изглежда тя.



Предполагам, че не е написана, защото промените са в проекта за наредбата, а формулата е в методиката към нея. Така тя остава скрита. Но, доколкото се вижда от „новия механизъм“, формулата си остава същата като старата. С думи е написано какви фактори се включват във формулата. Те са същите като факторите в старата формула. Няма никаква разлика. Ето защо проблемът не се решава и не се преформулира. Министерството на енергетиката продължава да се подиграва с потребителите на парно, а заедно с тях и с българския и европейския съд, както това беше направено при създаването на наредбата през 2020 г.

- Министър Трайков твърди, че новият модел ще отчита балансирано интересите както на хората, които ползват парно, така и на тези, които са изключили радиаторите. Възможен ли е на практика такъв баланс в една и съща сграда?

- Министър Трайков вероятно не знае, че няма нов модел. За никакво балансиране не може да се говори. Неговите служители са го подвели. Самият той в телевизионно интервю заяви, че за енергията от сградната инсталация е най-добре да се определи процент от енергията за отопление. Запитан, какъв да бъде процентът, той отговори, че трябва да бъде „20 и няколко“. Това означава, че до този момент той не е бил запознат с промените в наредбата. Той не знае, че в проекта за промени се говори за формула и за фактори, които се включват в нея. Недопустимо е един министър да не знае какви подводни камъни му подготвят неговите служители и да се излага в ефир. За тези „20 и няколко“ процента не дава никаква обосновка.

След това се разисква как ще се плащат сметките за парното като няма още формула за сградната инсталация. Уважаемият енергиен експерт Еленко Божков каза, че „многопластова формула трудно може да се приложи и затова по-разумно е сградната инсталация да се начислява като процент от общото потребление на топлоенергия в сградата“. Както се вижда и този уважаван енергетик казва, че най-добре е да се определи процент. В неговото интервю има известни неточности. Той не каза какъв процент има предвид и не трябваше да казва „общото потребление на топлоенергия в сградата“. Правилно е „общото потребление за отопление“, така както е записано в изравнителните сметки.

Думите на тези известни личности в енергетиката са достатъчни, за да се каже, че съставянето на нова формула е движение в грешна посока.

- В проекта се предвижда количеството топлинна енергия за сградна инсталация да се определя по комплексен механизъм – с фактори като инсталирана мощност, период на отопление, външна температура, енергиен клас на сградата и климатична зона. Прави ли това системата по-справедлива или я прави още по-неразбираема за потребителите?

- Както вече казах, този комплексен механизъм съдържа същите фактори, каквито съществуват и в сегашната формула. Нищо ново. Предлага се същата стара формула, която е отменена от съда именно защото е несправедлива и неразбираема. Трябва да се върви по нов път. С писмо вх.№ Е-94-00-128/26.01.2026 г. до бившия министър на енергетиката Жечо Станков, на което нямам отговор и досега, направих предложение за формула за изчисляване на енергията от СИ, за което давам обосновка.

В чл.10 т. 1 от Директива 2012/27 е записано „информацията за фактурирането да бъде точна и да се основава на действителното потребление“. В чл. 155, ал. 2 от Закона за енергетиката също е записано, че „топлопреносното предприятие или доставчикът на топлинна енергия фактурира консумираното количество топлинна енергия въз основа на действителното потребление най-малко веднъж годишно“. Т.е. казано е пределно ясно , че трябва да се фактурира действителното потребление.

В унисон с тези два документа може да се каже, че енергията за отопление на етажната собственост, написана в изравнителните сметки, е наистина действително потребление. Тя е получена като от общия разход на енергия за обекта (по показанията на топломера в абонатната станция, който е търговски прибор) е извадена енергията за технологични разходи в абонатната и енергията за топлата вода. Получената енергия за отопление може да се счита за действителна. (Казвам „може да се счита“, защото енергията за топлата вода не е измерена, а е изчислена). Умножавайки тази енергия по 0,15, ще получим енергията на СИ. Предлаганата от мен формула изглежда така:



Qси = 0,15 Qот

където:

Qси = енергията на сградната инсталация;

Qот = енергията за отопление от изравнителната сметка;

0,15 = коефициент, показващ частта на енергията на сградната инсталация спрямо енергията за отопление от изравнителната сметка.



Проста, ясна, точна, разбрана, достъпна и прозрачна формула!



Коефициентът 0,15 го има и в предишната методика към Наредба 16-334/06.04.2007 за топлоснабдяване, има го и в сегашната методика към Наредба Е-РД-04-1/12.03.2020г., има го и в т.5.1.1. от правилата за дялово разпределение в Наредба № 2 от 28.05.2004 г. за топлоснабдяването. А в Закона за енергетиката и енергийната ефективност от 2004 г. в §69 ал.3 е написано „Частта от топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация по смисъла на чл. 112в, ал. 2, се определя в размер 10 на сто от общото количество топлинна енергия за отопление на сградата“. Както се вижда, предлаган е и по-нисък процент.

Тези документи показват, че 15% е един реален процент, обсъждан от много енергетици, експерти, специалисти в министерството на енергетиката, даже и депутати, приет е и се прилага вече 25 години, което дава пълно основание той да се използва при изчисляването на енергията от СИ. Това е формулата.

- Според новите правила етажната собственост ще продължи да може сама да избира процент за сградна инсталация между 20 и 40%. Това достатъчна свобода ли е за хората, или реално създава нови конфликти между съседите?

- Тези проценти и сега съществуват в Чл.63, ал.2, т.2, буква гг от Наредбата № Е-РД-04-01 за топлоснабдяване. Но, забележете, само като възможност, ако се постигне съгласие за определен процент на Общото събрание на етажната собственост. Те са определени чрез статистическа обработка на резултатите за енергията на сградната инсталация, взети от представителна извадка от изравнителни сметки в цялата страна. Но тези резултати са получени чрез изчисляване по формулата, която е отменена от съда, т.е. те не са верни. Не е възможно, бих казал глупаво е, да се прави статистическа обработка на данни, за които предварително се знае, че не са верни. Процентите между 20 и 40 трябва да изчезнат от наредбата. Съгласие между собствениците за определен процент не може да бъде постигнато, защото ползващите радиатори ще искат по-голям процент за сградната инсталация, за да плащат по-малко за радиаторите си. Собственици, които не ползват радиатори, а друг вид отопление, ще искат по-малък процент. Реално ще има конфликти между съседите. Опитът показва, че съгласие не може да бъде постигнато.

- Вие нееднократно сте критикували начисляването на т.нар. „служебни единици“ и смесването на измерена и неизмерена топлина. Промените в наредбата решават ли този проблем?

- Според наредбата за топлоснабдяване щранг-лирите са отоплителни тела. Те трябва да се разглеждат отделно от сградната инсталация. Поради тази причина промените в наредбата не се отнасят към тях. Но при определянето на енергията, отделена от щранг-лирите се появява друг любопитен казус. На щранг-лирите се начисляват служебно дялови единици и те, заедно с единиците от радиаторите, образуват общия сбор на дялови единици. Фирмата за дялово разпределение „Техем“, в писмо изх. № 25101886/15.01.26 г. пише: „Стойността за 1 единица в кВтч. се определя като общото количество енергия за отопление се раздели на сбора от отчетените по индивидуалните уреди на радиаторите единици във всички имоти, в т.ч. и начислените служебно единици за отоплителни тела без уреди“. Самият факт, че има „начислени служебно единици“ е ужасяващ. Това означава, че дяловите единици на радиаторите не отразяват само енергията на радиаторите, но и някаква друга енергия, за която нито един собственик няма представа колко е като количество. Това, което се върши на основание на Наредбата за топлоснабдяване и методиката към нея, коренно противоречи на изискванията на т.1 “Обект и област на приложение“ на стандарт БДС/EN 834 за употребата на разпределителите. Не може да се смесват две различни потребителски групи (т.3.6 от стандарта). Едната потребителска група се състои от всички радиатори с разпределители, а другата потребителска група са всички щранг-лири, които нямат разпределители. Предстои още много работа на Министерството на енергетиката.

- В проекта се предвижда топлофикациите да предоставят ежемесечна информация за всички компоненти, които участват в изчисляването на сградната инсталация. Ще доведе ли това до реална прозрачност, или повечето потребители пак няма да могат да проверят сметките си?

- Не е необходимо да се представя каквато и да било информация. Формулата, която предлага Министерството на енергетиката за обсъждане, е същата като старата. Тя е отменена от съда. С две думи – няма компоненти. Ако, въпреки всичко, формулата остане в наредбата, каквато и информация да дават топлофикациите, потребителите пак няма да могат да проверяват сметките си.

- Защо въпросът със сградната инсталация остава нерешен толкова години – става дума за сложен технически проблем или за конфликт на интереси в системата на топлоснабдяването?

- Измерването на енергията от сградната инсталация е наистина сложен технически проблем. За целта във всяка сграда трябва да се монтира допълнителен топломер на границата на собственост, т.е. след топлообменника за отоплението в абонатната станция. Самото измерване трябва да се направи от външни специалисти и при определени условия за настройка на термостатните вентили на радиаторите във всеки апартамент. Всичко това изключва всякакви разговори на тази тема.

По-правилно е да се каже, че топлофикациите и фирмите за дялово разпределение имат интерес да ползват съществуващата формула за изчисляване на енергията от сградната инсталация, защото чрез нея те завишават изразходваната от нея енергия с повече от 30 %. Това означава, че енергията за отопление от радиаторите ще бъде по- малко. Следователно абонатите с радиатори ще плащат по-малко и няма да имат интерес да се отказват от тях. А това означава повече продадени разпределители, повече такси за тяхната проверка. При това тези такси се вдигат без никакви основания и контрол, както в банките. А какво ще стане с тях догодина, когато задължително ще трябва да се подменят разпределителите и водомерите за топла вода с такива с дистанционно отчитане? Съгласно закона те са собственост на абонатите и те ще похарчат маса пари за уреди за дялово разпределение, за водене на партида и за такси за подмяна и отчитане всеки месец.

- Защо никой в Министерството на енергетиката не обръща внимание на вашите предложения?

- Предполагам, че мнозина отговорни лица имат интереси, които моите предложения нарушават. Освен това считам, че нашите институции, включително и много от медиите, се държат напълно безотговорно към сигналите на гражданите. Нямам друго обяснение за липсата на отговори на мой сигнал, че топлинните разпредели са незаконни, изпратен още през февруари 2025 г. до Комисията по енергетика в Народното събрание с вх.№ ПГ-51-5194-Д-21/07.02.25г., до БНТ новини в Българска национална телевизия с вх.№10-01-362/ 07.02.25г., до Изправи се БГ с вх.№ 001/07.02.25г. Министерството на енергетиката не отговаря на моето писмо, споменато по-горе, за формулата, макар че два пъти напомнях чрез имейли за липсата на отговор. Нямам никаква надежда за успешен край на това обсъждане за промени в Наредбата за топлоснабдяване.