Революционна батерия променя сегмента на електрически мотоциклети

18 Март, 2026 12:42 491 3

Verge и Donut Lab представиха изцяло нова концепция

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Макар че електрическите мотоциклети традиционно изостават от автомобилите по отношение на масовото им приемане, индустрията е на прага на мащабна промяна. Финландският производител Verge Motorcycles, в партньорство с компанията за батерийни технологии Donut Lab, наскоро проведе публичен тест на зареждане на живо, за да демонстрира, че технологията на твърдотелните батерии вече не е само лабораторна концепция.

В теста беше използван прототип от предишното поколение Verge TS Pro, оборудван с най-новия твърдотелен акумулаторен пакет на Donut Lab с капацитет 18 kWh. Въпреки простия си дизайн с въздушно охлаждане – без тежките системи за течно охлаждане, които се срещат във високопроизводителните електрически автомобили – мотоциклетът поддържаше пикова скорост на зареждане от над 100 kW. Това позволи на мотоциклета да се зареди от 10% до 70% за малко повече от девет минути и да достигне 80% за приблизително 12 минути.

Donut Lab твърди, че тази нова батерийна технология се зарежда три пъти по-бързо от предишните литиево-йонни батерии на Verge. Макар 100 kW да изглеждат скромни в сравнение със системите от 1,5 MW, с които се хвалят китайските автомобилни гиганти, те представляват значително съотношение мощност-размер за двуколесно превозно средство. Техническият директор на Donut Lab Виле Пиипо отбеляза, че високата енергийна плътност на техните твърдотелни клетки позволява гъвкави дизайни на батериите и превъзходна производителност в приложения с ограничено пространство като мотоциклетите, където простотата е от жизненоважно значение.

Освен скоростта, Verge залага и на издръжливостта на тази технология. Компанията твърди, че тези твърдотелни батерии могат да издържат до 100 000 цикъла с минимално влошаване на характеристиките, което ефективно надхвърля експлоатационния срок на самия мотоциклет. В САЩ новият TS Pro ще се предлага стандартно с NACS (J3400) порт, което ще позволи на мотоциклетистите да използват съществуващата мрежа от Tesla Supercharger за пътувания на дълги разстояния.

Флагманският модел Verge TS Pro вече се предлага с два варианта на батерията: стандартен пакет от 20,2 kWh и версия с удължен пробег от 33,3 kWh. Вторият вариант обещава зашеметяващ пробег от до близо 600 километра с едно зареждане, цифра, която го поставя наравно с много луксозни електрически седани. С въртящ момент от 1000 Nm, осигуряван от характерния за марката заден мотор без главина, TS Pro може да ускори от 0 до 100км/ч само за 3,5 секунди.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някои

    1 0 Отговор
    така и не разбраха, че хораа си искат звука на ДВГ, и изобщо не ги интересува дали са 1-2сек по-бавни или не.

    12:59 18.03.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Ох пак ли революционна батерия - нали ония ден имаше една дето реши всички проблеми, тая какво повече ще прави?
    По левче на всяка революционна батерия и революция в батериите да ми давахте вече да съм милионер и обещавам на първия милион да си купя и електричка :D :D :D

    13:00 18.03.2026

  • 3 ТеслатА

    0 0 Отговор
    от 10% до 70% =8 минути.
    от 70% до 80%= 8+4=12 минути
    Следвайки математичската логока за зареждане до 100% трябват над 25 минути по-скоро 30 минути.
    Първо,това е УЖАСНО много време за зареждане на мотоциклет. И второ не виждам какво е революционното, като показателите са идентични със съвременните батерии за автомобили.

    13:10 18.03.2026