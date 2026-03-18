Революционна батерия променя сегмента на електрически мотоциклети

Макар че електрическите мотоциклети традиционно изостават от автомобилите по отношение на масовото им приемане, индустрията е на прага на мащабна промяна. Финландският производител Verge Motorcycles, в партньорство с компанията за батерийни технологии Donut Lab, наскоро проведе публичен тест на зареждане на живо, за да демонстрира, че технологията на твърдотелните батерии вече не е само лабораторна концепция.

В теста беше използван прототип от предишното поколение Verge TS Pro, оборудван с най-новия твърдотелен акумулаторен пакет на Donut Lab с капацитет 18 kWh. Въпреки простия си дизайн с въздушно охлаждане – без тежките системи за течно охлаждане, които се срещат във високопроизводителните електрически автомобили – мотоциклетът поддържаше пикова скорост на зареждане от над 100 kW. Това позволи на мотоциклета да се зареди от 10% до 70% за малко повече от девет минути и да достигне 80% за приблизително 12 минути.

Donut Lab твърди, че тази нова батерийна технология се зарежда три пъти по-бързо от предишните литиево-йонни батерии на Verge. Макар 100 kW да изглеждат скромни в сравнение със системите от 1,5 MW, с които се хвалят китайските автомобилни гиганти, те представляват значително съотношение мощност-размер за двуколесно превозно средство. Техническият директор на Donut Lab Виле Пиипо отбеляза, че високата енергийна плътност на техните твърдотелни клетки позволява гъвкави дизайни на батериите и превъзходна производителност в приложения с ограничено пространство като мотоциклетите, където простотата е от жизненоважно значение.

Освен скоростта, Verge залага и на издръжливостта на тази технология. Компанията твърди, че тези твърдотелни батерии могат да издържат до 100 000 цикъла с минимално влошаване на характеристиките, което ефективно надхвърля експлоатационния срок на самия мотоциклет. В САЩ новият TS Pro ще се предлага стандартно с NACS (J3400) порт, което ще позволи на мотоциклетистите да използват съществуващата мрежа от Tesla Supercharger за пътувания на дълги разстояния.

Флагманският модел Verge TS Pro вече се предлага с два варианта на батерията: стандартен пакет от 20,2 kWh и версия с удължен пробег от 33,3 kWh. Вторият вариант обещава зашеметяващ пробег от до близо 600 километра с едно зареждане, цифра, която го поставя наравно с много луксозни електрически седани. С въртящ момент от 1000 Nm, осигуряван от характерния за марката заден мотор без главина, TS Pro може да ускори от 0 до 100км/ч само за 3,5 секунди.