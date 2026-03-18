25 млн. евро за подкрепа на физически лица заради поскъпването на горивата

Правителството осигури 25 млн. евро за изпълнение на Програмата за компенсиране на физически лица за увеличените цени на горивата заради войната в Близкия Изток. Държавата ще подкрепи хората от уязвими социални групи с по 20 евро месечно, за да компенсира по-големите им разходи на транспорт.
Право на тази подкрепа ще имат физически лица, чийто средномесечен доход за 2025 г. е бил по-малък или равен на 652,41 евро. Сумата е равна на двукратния размер на линията за бедност за миналата година. В случай, че няма информация за доходите на човека за 2025 г., доходният критерий за достъп до подпомагане ще е 537,88 евро, колкото е двукратният размер на линията на бедност за 2024 г.
Компенсацията ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане само на лица, които са собственици или съсобственици на моторно превозно средство, или имат договор за лизинг. Превеждането на средствата ще започне, в случай че в три поредни дни средната цена на дребно в страната на масовите горива бензин А95H и/или дизел надхвърли 1,60 евро за литър по данни на Националната агенция за приходите.
Средствата за обезпечаване на Програмата ще се предвидят по бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Те ще се финансират съгласно Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.
7 Не е много ясно
Защото, ако двора ми бликне петролен кладенец, той бил на държавата, ама ако расте марихуана, тя била моя и аз съм отговорен ! 😀 Аман от двойни стандарти ! 😀
12:50 18.03.2026
8 Истината е това което са фактите,
в този ред на нещата фактите и няколко въпроса:
1. В какво са забъркани групата от хижа Петрохан за бъдат отстреляни като "бесни кучета", извинявам се за израза но шестимата са ликвидирани, екзекутирани професионално.
2. Квалификациите на Борислав Сарафов от първите 24 часа след убийството на тримата в хижа Петрохан могат да се сравнят със средновековен лов на вещици?
3. Същите квалификации също могат да се третират като предубедено склоняване към самоубийство.
4. Главният Прокурор Борислав Сарафов в първите 24 часа си позволи въз основа на интерпретации да изкаже Версия за Самоубийство, Версия за Секта, Версия за Педофилия?5. С изказването си за Туийн Пийкс Холивууд Продукция Борислав Сарафов предубедено да създава атмосфера на истерия и паника в българското общество с целенасочен натиск към втората група в Кемпер-а оказва натиск и предубедено склоняване към самоубийство?
12:50 18.03.2026
10 От къде
А откъде ще бъдат взети и кой отрасъл ще бъде съкратен
Като правителство екип трябва да се грижите за всичко
И 25 милиона са малко. 100 милиарда възможност за реализация и възможност почти същия екип правителство да остане не че ви харествам а че сте сработили и сте осигурили средства за всички пера на бюджета
При 90 милиарда бюджет Вие сте направили проходи за половин трилион повече. Ето това правителство остана.
12:51 18.03.2026
14 бръмбароф смешарски
а не хората с таратайки които не са на чак толкова зор 2 кила сирене = 20 евро
12:52 18.03.2026
Коментиран от #28
28 Митьо джибрата
До коментар #24 от "Някой":Аз съм на ,,висококтаново"...
13:15 18.03.2026