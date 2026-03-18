25 млн. евро за подкрепа на физически лица заради поскъпването на горивата

18 Март, 2026 12:44 556 28

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Правителството осигури 25 млн. евро за изпълнение на Програмата за компенсиране на физически лица за увеличените цени на горивата заради войната в Близкия Изток. Държавата ще подкрепи хората от уязвими социални групи с по 20 евро месечно, за да компенсира по-големите им разходи на транспорт.

Право на тази подкрепа ще имат физически лица, чийто средномесечен доход за 2025 г. е бил по-малък или равен на 652,41 евро. Сумата е равна на двукратния размер на линията за бедност за миналата година. В случай, че няма информация за доходите на човека за 2025 г., доходният критерий за достъп до подпомагане ще е 537,88 евро, колкото е двукратният размер на линията на бедност за 2024 г.

Компенсацията ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане само на лица, които са собственици или съсобственици на моторно превозно средство, или имат договор за лизинг. Превеждането на средствата ще започне, в случай че в три поредни дни средната цена на дребно в страната на масовите горива бензин А95H и/или дизел надхвърли 1,60 евро за литър по данни на Националната агенция за приходите.

Средствата за обезпечаване на Програмата ще се предвидят по бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Те ще се финансират съгласно Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Гост

    5 0 Отговор
    Това е до минималната заплата.

    12:45 18.03.2026

  • 2 знаем схемите

    6 0 Отговор
    5 за 6 милионния народ и 20 за двама трима

    12:46 18.03.2026

  • 3 хмммм

    5 0 Отговор
    Те цените не са толкова. Значи ли това, че помощи няма да се изплащат?

    12:48 18.03.2026

  • 4 каде да вземаме тия центове

    7 0 Отговор
    гюров лично ли ще ги изплаща

    12:49 18.03.2026

  • 5 честен ционист

    5 11 Отговор
    Кой е казал, че бедните трябва да се возят по цял ден по бръкмите безцелно?

    12:49 18.03.2026

  • 6 ефрейтор

    11 2 Отговор
    гюрооо гюроо и ти излезе един мошеник

    12:50 18.03.2026

  • 7 Не е много ясно

    8 0 Отговор
    Последно физически лица или като членове на домакинство ще се изчислява дохода ?
    Защото, ако двора ми бликне петролен кладенец, той бил на държавата, ама ако расте марихуана, тя била моя и аз съм отговорен ! 😀 Аман от двойни стандарти ! 😀

    12:50 18.03.2026

  • 8 Истината е това което са фактите,

    3 1 Отговор
    Истината е това което са фактите,
    в този ред на нещата фактите и няколко въпроса:

    1. В какво са забъркани групата от хижа Петрохан за бъдат отстреляни като "бесни кучета", извинявам се за израза но шестимата са ликвидирани, екзекутирани професионално.
    2. Квалификациите на Борислав Сарафов от първите 24 часа след убийството на тримата в хижа Петрохан могат да се сравнят със средновековен лов на вещици?
    3. Същите квалификации също могат да се третират като предубедено склоняване към самоубийство.
    4. Главният Прокурор Борислав Сарафов в първите 24 часа си позволи въз основа на интерпретации да изкаже Версия за Самоубийство, Версия за Секта, Версия за Педофилия?5. С изказването си за Туийн Пийкс Холивууд Продукция Борислав Сарафов предубедено да създава атмосфера на истерия и паника в българското общество с целенасочен натиск към втората група в Кемпер-а оказва натиск и предубедено склоняване към самоубийство?

    12:50 18.03.2026

  • 9 Анджо

    5 0 Отговор
    И тоя навлиза предизборно да раздава пари.

    12:51 18.03.2026

  • 10 От къде

    1 2 Отговор
    Са тези пари нямам проблем за начина
    А откъде ще бъдат взети и кой отрасъл ще бъде съкратен
    Като правителство екип трябва да се грижите за всичко
    И 25 милиона са малко. 100 милиарда възможност за реализация и възможност почти същия екип правителство да остане не че ви харествам а че сте сработили и сте осигурили средства за всички пера на бюджета
    При 90 милиарда бюджет Вие сте направили проходи за половин трилион повече. Ето това правителство остана.

    12:51 18.03.2026

  • 11 Избори

    7 0 Отговор
    Купуване на гласове с парите на народа,кой "беден" има автомобил на лизинг? Акциза трябва да свалите с 20 процента и цените на всичко ще се задържат!

    12:52 18.03.2026

  • 12 Малко е нисък но е симпатичен

    6 1 Отговор
    Новия премиер един такъв строен с хубави дрехи с костюм и с връзка което е много важно , защото разгърдените мъже са несериозни. Е , тя политиката не зависи от него. Те му се месят партиите и посолствата.

    12:52 18.03.2026

  • 13 още

    5 2 Отговор
    20 евро месечно са по-малко от 1/едно/евро на ден.ГОЛЯМА КОМПЕНСАЦИЯ-няма що!!! Пак "голяма работа".

    12:52 18.03.2026

  • 14 бръмбароф смешарски

    6 0 Отговор
    подкрепете бездомните да имат покрив над главата
    а не хората с таратайки които не са на чак толкова зор 2 кила сирене = 20 евро

    12:52 18.03.2026

  • 15 Боко

    4 2 Отговор
    пп-дб мазни , крадливи 💩💩💩

    13:00 18.03.2026

  • 16 Кирчо и кокорчо

    6 0 Отговор
    Поредната схема за подхранване на офшорката у Люксембург

    13:01 18.03.2026

  • 17 604

    6 0 Отговор
    Ся раздават после заеми..после ние плащаме ..а те са на островите....

    13:02 18.03.2026

  • 18 А подкрепа за хората

    3 0 Отговор
    ..които не могат да си позволят да притежават и издържат като разход частни коли!? Имате ли мозъци бе, id--i-oti ..кво правите, още не е толкова висока цената на бензина, ама виж на храните и лекарствата скочиха цените ударно

    13:05 18.03.2026

  • 19 Противоконституционен е този

    0 0 Отговор
    Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 ! Дублира бюджета но през постановления на МС

    13:06 18.03.2026

  • 20 Поредните милиони откраднати

    5 0 Отговор
    Едва ли ше има одобрен за "помощта" и един мизерен човек с доход под прага на бедност, който изплаща автомобил на лизинг!?

    13:07 18.03.2026

  • 21 ахааа

    2 0 Отговор
    и от тези 25 милиона дали един ще стигне до народа

    13:08 18.03.2026

  • 22 морския

    2 0 Отговор
    на децата ги дайте, бе , урунгели !!!

    13:08 18.03.2026

  • 23 Този закон дискриминира хората

    1 1 Отговор
    На такива имащи коли и с привилегии и на такива, които няма коли и са лишени от право на помощ

    13:09 18.03.2026

  • 24 Някой

    3 1 Отговор
    Държавата ще подкрепи ли хората пиещи бира !!!?

    Коментиран от #28

    13:09 18.03.2026

  • 25 Почнаха с кражбите и измамите на милиони

    0 0 Отговор
    Щом в това служебно правителство има гробарско- сдс- арски престъпни цигани като тая Румна Бъчварова , тая Надежда Михайлова разведена жена сега Нейнски, тоя гробарски престъпник Запрянов ....кражбите на милиони от държавата бяха въпрос на време да почнат със схемите им

    13:12 18.03.2026

  • 26 оня с питон.я

    0 0 Отговор
    Всички държави по света взеха мерки да овладеят поскъпването на горивата. Само българските евроатлантета комунисти оставят спекулата да се вихри и ограбват гражданите.

    13:14 18.03.2026

  • 27 ДС ковpи

    1 0 Отговор
    Лаладжии.Щом можете да си позволите свое МПС+гражданска отговорност+данък към общината+годишен преглед а някои и целогодишна винетка...не сте бедни...+това трябва със сигурност да са платени всички глоби от кат... община и т.н. кожодери...не благодаря...с държавата ортак не се става.....принцип!

    13:14 18.03.2026

  • 28 Митьо джибрата

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Някой":

    Аз съм на ,,висококтаново"...

    13:15 18.03.2026

