Как ЕС смята да приеме Украйна още през 2027 година
  Тема: Украйна

Как ЕС смята да приеме Украйна още през 2027 година

10 Февруари, 2026 17:02 1 371 33

Държавите членки ще работят усилено, за да запознаят Киев с отделните точки от преговорните глави, като очакванията са властите там да проведат бързо необходимите реформи

Как ЕС смята да приеме Украйна още през 2027 година - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На фона на агресивната война на Русия бързото присъединяване на Украйна към ЕС е изключително важно за нападнатата страна. ЕС има план как да приеме Украйна още през 2027 - въпреки ветото на Орбан, пише "Политико".

Европейският съюз подготвя план, който ще даде на Украйна възможността за частично членство в Общността още през 2027 година, съобщава "Политико", позовавайки се на разговори със свои дипломатически източници. Планът предвижда страната да "получи място на масата на ЕС, преди да проведе реформите, необходими за пълноправно членство", пише изданието.

Агенция "Блумбърг" допълва, че Брюксел предвижда присъединяването на Украйна към ЕС да бъде част от бъдещ мирен договор между Киев и Москва.

Приемане в ЕС по обратния ред

Володимир Зеленски вече коментира, че Киев ще се стреми към пълноправно членство още през 2027 година. Според дипломатически източници Брюксел може да започне интегрирането на Киев скоростно, като ще настоява страната да извърви всички необходими стъпки за пълноценното присъединяване по обратен ред - след като вече е била приета, без да е напълно интегрирана в Общността.

Украйна получи статут на страна кандидатка след началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 година, а в края на 2023 беше одобрено и започването на преговори за присъединяване. Старт на официалните преговори бе даден през 2024, но процесът е блокиран от Унгария, която възпрепятства отварянето на т.нар. преговорни глави.

Европейските лидери обаче имат план как да се справят с препятствията по пътя на Украйна към ЕС. Той включва пет стъпки, пише авторката на "Политико" Зоя Шефталович: Украйна да получи добра подготовка, да се създаде "олекотено" членство в ЕС, да се изчака оттеглянето на Орбан, да се изиграе картата "Тръмп", а ако всичко друго се провали, да се отнеме правото на глас на Унгария.

Основен фокус на кипърското председателство на Съвета на ЕС

Потенциалното присъдиняване на Украйна към ЕС е във фокуса на кипърското председателство на Съвета на ЕС. "Въпреки трудните обстоятелства, в разгара на продължаващата руска агресия, Украйна ускорява усилията си за реформи", коментира пред "Политико" Марилена Рауна, заместник-министър по европейските въпроси на Кипър.

Държавите членки ще работят усилено, за да запознаят Киев с отделните точки от преговорните глави, като очакванията са властите там да проведат бързо необходимите реформи. "Ще бъдем технически подготвени до 2027 година", уверен е президентът Зеленски. "За нас Европейският съюз е гаранция за сигурност."

Разделянето на страните членки на две групи - напълно интегрирани в структурите на ЕС и такива, които са процес на интеграция, се приема добре от държави като Албания и Молдова, които също очакват скоро да станат част от Общността. Наскоро албанският премиер Еди Рама коментира пред "Политико", че страната му е съгласна дори временно да не излъчва еврокомисар, докато не извърви всички стъпки. Според източници на изданието обаче Германия за момента е противник на идеята за създаване на няколко нива на членство.

ЕС може да неутрализира Орбан дори да бъде преизбран

Всички тези усилия обаче биха могли да се окажат напразни, ако Виктор Орбан спечели изборите през април. Унгарският премиер обяви Украйна за "враг" и се смята за най-приближения до Владимир Путин европейски лидер. Дори обаче опозицията в лицето на партия "Тиса" на Петер Магяр да не надделее, европейските лидери имат жокер, твърди "Политико".

Този жокер се казва Доналд Тръмп. От предизборната кампания през 2024 година насам Тръмп твърди, че може да спре войната в Украйна, но до момента така и не е успял. 20-точковият план, който САЩ разработиха съвместно с партньорите от ЕС, е шанс за американския президент да реализира обещанието си. Ако единствената спънка пред него е Виктор Орбан, който е смятан за близък съюзник на Тръмп, Вашингтон може да окаже натиск. Според медийни източници това вече се е случвало успешно при налагането на последните санкции срещу Русия.

Ако и това не се получи, за европейците остава "ядрената опция" - член 7 от Договора за Европейския съюз. Той дава възможност за спиране на правата, произтичащи от членството в Европейския съюз, включително правото на глас в Съвета на Европейския съюз, "ако дадена държава сериозно и непрекъснато нарушава принципите, на които се основава ЕС".

Засега Брюксел не планира да използва този механизъм, твърдят източниците на "Политико", но той е на масата, ако Орбан спечели изборите през април и продължи да блокира общоевропейските решения.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    37 4 Отговор
    За сметка на България.

    17:06 10.02.2026

  • 3 Европейският съюз подготвя план, който

    45 4 Отговор
    ще кърми урк
    и след като не съществува
    макар пак наивните данъкоплатци ще продължават
    да им пълнят чекмеджетата на бункера

    17:06 10.02.2026

  • 4 Лицемерни 60клуци

    49 3 Отговор
    Уж най-корумпираната държава в Европа по международни доклади, наскоро и ЕК излезе със становище за к0рупционни скандали,а искат скоростно приемане в ЕС.Като изпълнят всички условия за присъединяване, както настоящите членки преди това, тогава. Лицемерни 60клуци.

    Коментиран от #13

    17:07 10.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Конфети "Земя-въздух-земя "

    45 3 Отговор
    Заради такива привилегии, искам Путин да ги унищожи всички.

    17:08 10.02.2026

  • 7 Дас Хаген

    41 3 Отговор
    Европа скача без парашут! Орбан ще се окаже прав че са обещани 800 милиарда евро на Зеленски за следващите десет години!

    17:11 10.02.2026

  • 8 БГР

    32 3 Отговор
    Устава на ЕС за приемане гласи че новите членове трябва да имат ясно определени граници и да не са в конфликт със своите съседи. Било то военен или културен.

    Аре да си гледат работата.

    Не само Унгария ще сложи вето но и поляците ще излязат на улицата защото знаят какво ше следва.

    Коментиран от #10

    17:17 10.02.2026

  • 9 Слава Украине

    27 6 Отговор
    Стига глупости. Дори утре да настъпи мир. Дори всичко да е наред и Путин да е съгласен и Орбан да е съгласен - няма начин, как Украйна да влезе в ЕС и НАТО в следващите 20 години.

    Пълни глупости за лапнишарани дето лапат всякаква стръв дори гола кукичка.

    17:18 10.02.2026

  • 10 Пояснявам

    13 3 Отговор

    До коментар #8 от "БГР":

    Тия статийки ги публикуват да събират коментарите от наивни глупаци като теб. Иначе си прав.

    17:19 10.02.2026

  • 11 Украйна и Турция

    2 21 Отговор
    трябва да са в ЕС. Ще правим европейски военен съюз, а това са най-подготвените армии.

    17:20 10.02.2026

  • 12 Моето мнение

    20 5 Отговор
    "Колкото по скоро Брюксел изчезне от кантата на света толкова по малко ще са градовете по света които ще пострадат при ТСВ!"

    Коментиран от #14

    17:21 10.02.2026

  • 13 Българин

    3 23 Отговор

    До коментар #4 от "Лицемерни 60клуци":

    Орбан е против приеманетго на Украйна, защото украинките ще правят конкуренция на унгарките в бардаците в Германия. А всички знаем, че унгарките държат порно и секс индустрията в ЕС. Орбан като инвеститор в много унгарски бардаци из ЕС, ще претърпи сериозен финансов ущърб.

    17:21 10.02.2026

  • 14 Росо

    17 2 Отговор

    До коментар #12 от "Моето мнение":

    Фашистите трябва да изчезнете от лицето на земята.

    17:22 10.02.2026

  • 15 Голяма

    19 4 Отговор
    и непоправима грешка ще е ,укрията да влезе в ЕС !

    17:24 10.02.2026

  • 16 Пламен

    5 16 Отговор
    Украйна в ЕС на мястото на безполезните Унгария Словакия и България

    Коментиран от #23, #24

    17:30 10.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 си пън

    14 1 Отговор
    а що не пишете как осрайна ще си плаща членството в овчия съюз,щот всички плащат,ама прошляците явно няма да плащат,те ще са на върха на хранителната верига

    17:37 10.02.2026

  • 19 Сатана Z

    11 1 Отговор
    Това е все едно на банкет в чест на 27 странин членки да поставиш труп върху масата за добро храносмилане.

    17:38 10.02.2026

  • 20 СЛОНА

    5 1 Отговор
    ЩЕ ПОЧНАТ ДА НИКНАТ ГЪБИ ,А ЧЕРНОБИЛ ЩЕ ИМ СЕ ВИДИ КАТО ЗАРЯ,САМО ДА ПРОБВА ЕС,ТОВА НЕ Е БГ ДА НЕ ПИТАТЕ РУСКИЙ ВОЖД!!!
    ТОВА ,ЧЕ НИ ОТКУПИ ОТ СССР ДА НЕ СМЕ ПОРЕДНАТА СЪВЕТСКА РЕПУБЛИКА СЕ БЛАГОДАРЕТЕ НА ЛЮДМИЛА-ЗАТОВА ЦАРЯТ ТРЯБВА ДА Е ГОЛ!!!

    17:47 10.02.2026

  • 21 защо

    7 1 Отговор
    Етати порнографията!!!

    17:50 10.02.2026

  • 22 Аха, да, добре ще ми

    7 1 Отговор
    приемат уииияяя.😃

    17:56 10.02.2026

  • 23 Де тоз

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пламен":

    късмет у нас!

    17:57 10.02.2026

  • 24 Иво

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пламен":

    Лапуркай Пламка и 10€врака са твои .

    18:14 10.02.2026

  • 25 Гай Турий

    9 2 Отговор
    Урудите които са заели началническите постове в Юръба ще вкарат най-долнопробната корумпирана страна в светас фошистка идеология. Тоя свят е полудял. Тия брюкселсдки зелки фактически възхваляват Хитлер и Мусолини и възраждат уважение и почит към такъв режим, като техния, докарал целия свят до най-голямото нещастие досега. Оставка на тия безмозъчни налъми с психика обърната с хастара навън. Никакъв ЕС за укра, иначе България вън.

    Коментиран от #28, #29

    18:17 10.02.2026

  • 26 Перо

    7 0 Отговор
    Джендърията от ЕС иска да претупа критериите и процедурите за пълноправно членство, в интерес на ционисткия режим и световната ционистка менажерия, без оглед на последствията, които ще възникнат и всички трябва да ги плащаме! Орбан е прав!

    18:34 10.02.2026

  • 27 Прол

    0 3 Отговор
    Чего тянуть кота за хвост, давно нужно было принять Украину в ЕС, а всвязи с сложившейся в мире обстановкой по вине фашистского режима Путина, в виде исключения срочно принять Украину в НАТО,

    18:37 10.02.2026

  • 28 Хохо Бохо

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гай Турий":

    Нали мразиш ЕС. Трябва да се радваш...

    18:42 10.02.2026

  • 29 Прол

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Гай Турий":

    Не велика потеря от тунеядцев, по пять выборов в год, а воз и ныне там.Своего нет ничего, лень работать, ЕС кормит!

    18:46 10.02.2026

  • 30 Уса

    1 0 Отговор
    Няма как

    18:54 10.02.2026

  • 31 Русия

    5 0 Отговор
    подготви икономиката на 404 за приемане в ЕС.
    Ние трябваше сами да си я унищожаваме.

    19:12 10.02.2026

  • 32 Вельо Дойчев

    7 0 Отговор
    ЕС има право незабавно да приеме цялата истинска Украйна без никакви условия!
    ЦЯЛАТА... Лвовска област!
    Всичко друго си е РУСИЯ!!!

    19:31 10.02.2026

  • 33 ГОСТ

    4 0 Отговор
    Планът предвижда страната да "получи място на масата на ЕС, преди да проведе реформите, необходими за пълноправно членство", ...........видяхме до сега и без членство прекален внос без ограниченията наложени на производителите от ЕС. ...сринаха се цените защото там ги няма тия ограничения който са наложени в ЕС. продукция бол без да се знае с какво е третирана. сега щтели да ги приемат без реформи козано просто от същото но в повече. защото сега имаше някакъв механизъм за ограничение но когато я приемат без реформи значи вкарваш вълка в кошарата.

    19:40 10.02.2026