Как ЕС смята да приеме Украйна още през 2027 година

На фона на агресивната война на Русия бързото присъединяване на Украйна към ЕС е изключително важно за нападнатата страна. ЕС има план как да приеме Украйна още през 2027 - въпреки ветото на Орбан, пише "Политико".

Европейският съюз подготвя план, който ще даде на Украйна възможността за частично членство в Общността още през 2027 година, съобщава "Политико", позовавайки се на разговори със свои дипломатически източници. Планът предвижда страната да "получи място на масата на ЕС, преди да проведе реформите, необходими за пълноправно членство", пише изданието.

Агенция "Блумбърг" допълва, че Брюксел предвижда присъединяването на Украйна към ЕС да бъде част от бъдещ мирен договор между Киев и Москва.

Приемане в ЕС по обратния ред

Володимир Зеленски вече коментира, че Киев ще се стреми към пълноправно членство още през 2027 година. Според дипломатически източници Брюксел може да започне интегрирането на Киев скоростно, като ще настоява страната да извърви всички необходими стъпки за пълноценното присъединяване по обратен ред - след като вече е била приета, без да е напълно интегрирана в Общността.

Украйна получи статут на страна кандидатка след началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 година, а в края на 2023 беше одобрено и започването на преговори за присъединяване. Старт на официалните преговори бе даден през 2024, но процесът е блокиран от Унгария, която възпрепятства отварянето на т.нар. преговорни глави.

Европейските лидери обаче имат план как да се справят с препятствията по пътя на Украйна към ЕС. Той включва пет стъпки, пише авторката на "Политико" Зоя Шефталович: Украйна да получи добра подготовка, да се създаде "олекотено" членство в ЕС, да се изчака оттеглянето на Орбан, да се изиграе картата "Тръмп", а ако всичко друго се провали, да се отнеме правото на глас на Унгария.

Основен фокус на кипърското председателство на Съвета на ЕС

Потенциалното присъдиняване на Украйна към ЕС е във фокуса на кипърското председателство на Съвета на ЕС. "Въпреки трудните обстоятелства, в разгара на продължаващата руска агресия, Украйна ускорява усилията си за реформи", коментира пред "Политико" Марилена Рауна, заместник-министър по европейските въпроси на Кипър.

Държавите членки ще работят усилено, за да запознаят Киев с отделните точки от преговорните глави, като очакванията са властите там да проведат бързо необходимите реформи. "Ще бъдем технически подготвени до 2027 година", уверен е президентът Зеленски. "За нас Европейският съюз е гаранция за сигурност."

Разделянето на страните членки на две групи - напълно интегрирани в структурите на ЕС и такива, които са процес на интеграция, се приема добре от държави като Албания и Молдова, които също очакват скоро да станат част от Общността. Наскоро албанският премиер Еди Рама коментира пред "Политико", че страната му е съгласна дори временно да не излъчва еврокомисар, докато не извърви всички стъпки. Според източници на изданието обаче Германия за момента е противник на идеята за създаване на няколко нива на членство.

ЕС може да неутрализира Орбан дори да бъде преизбран

Всички тези усилия обаче биха могли да се окажат напразни, ако Виктор Орбан спечели изборите през април. Унгарският премиер обяви Украйна за "враг" и се смята за най-приближения до Владимир Путин европейски лидер. Дори обаче опозицията в лицето на партия "Тиса" на Петер Магяр да не надделее, европейските лидери имат жокер, твърди "Политико".

Този жокер се казва Доналд Тръмп. От предизборната кампания през 2024 година насам Тръмп твърди, че може да спре войната в Украйна, но до момента така и не е успял. 20-точковият план, който САЩ разработиха съвместно с партньорите от ЕС, е шанс за американския президент да реализира обещанието си. Ако единствената спънка пред него е Виктор Орбан, който е смятан за близък съюзник на Тръмп, Вашингтон може да окаже натиск. Според медийни източници това вече се е случвало успешно при налагането на последните санкции срещу Русия.

Ако и това не се получи, за европейците остава "ядрената опция" - член 7 от Договора за Европейския съюз. Той дава възможност за спиране на правата, произтичащи от членството в Европейския съюз, включително правото на глас в Съвета на Европейския съюз, "ако дадена държава сериозно и непрекъснато нарушава принципите, на които се основава ЕС".

Засега Брюксел не планира да използва този механизъм, твърдят източниците на "Политико", но той е на масата, ако Орбан спечели изборите през април и продължи да блокира общоевропейските решения.