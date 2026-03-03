Надежда Нейнски обсъди Близкия изток и Иран с временно и.д. посланик на САЩ у нас

Министър Нейнски се срещна с Мартин Макдауъл, временно изпълняващ длъжността посланик на Съединените щати в България.

Двамата обсъдиха трудната ситуация в Близкия изток и Иран, като акцент бе поставен върху гаранциите за сигурност за Европа при евентуална ескалация и разширяване на конфликта.

Министър Нейнски постави въпросът за отпадането на визите за българи, които желаят да посетят САЩ. Двете страни се обединиха около желанието си за задълбочаване на отношенията в областта на технологиите, отбраната и енергетиката. Бе обсъдено участието ни на Трансатлантическата среща за газова сигурност и в частност вертикалният газов коридор. Българският външен министър подчерта необходимостта от дерогация за Лукойл до успешното приключване на преговори за продажба. Отчетен бе интересът на американски компании добиващи и доставящи втечнен газ за разширяване на тяхното присъствие и инвестиционна дейност в България.

България изрази желание да се включи в инициативата Pax Silica в контекста на сътрудничество в областта на високите технологии, изкуственият интелект и центровете за данни. Осъден бе и напредъкът по проекта за изграждане на седми и осми блок на АЕЦ Козлодуй с американската технология AP-1000.

По-рано вчера Нейнски разговаря по телефона с колегите си от Египет и Обединените арабски емирства (ОАЕ) за ситуацията в Близкия изток, съобщиха от външното ни министерство на своя сайт.



Министър Надежда Нейнски обсъди с министъра на външните работи, международното сътрудничество и египетската общност в чужбина Бадр Абделати последните развития в Близкия изток, като двамата се обединиха около необходимостта от деескалация на напрежението в региона. Министър Нейнски приветства ролята на Египет като стабилизиращ фактор в региона и конструктивните усилия на страната за намиране на трайни решения на редица регионални предизвикателства, включително ситуацията в Газа.



По инициатива на българската страна бе проведен телефонен разговор и с външния министър на Обединените арабски емирства Абдула бин Зайед Ал Нахаян. Министър Нейнски категорично осъди иранските атаки срещу територията и суверенитета на ОАЕ и изрази солидарност с емиратския народ в този критичен момент. Тя изказа благодарност за усилията на емиратската страна за осигуряването на безопасността на всички български граждани, които в момента се намират на територията на ОАЕ, като отбеляза, че ще продължим да разчитаме на съдействие.



По-рано днес Нейнски разговаря и с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан.