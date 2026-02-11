Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ЕС за ситуацията в Украйна: Избори по време на война не са добро решение
  Тема: Украйна

ЕС за ситуацията в Украйна: Избори по време на война не са добро решение

11 Февруари, 2026 20:23 1 032 72

Калас поясни, че Украйна ще може да си набавя въоръжение със заетите средства от всякакви източници, ако сама не може да го произведе или ако то не се предлага на европейския пазар

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Повечето от европейските страни са предвидили в своите конституции, че по време на война не се правят избори, каза днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти преди началото на заседанието на европейските министри на отбраната в Брюксел, пише БТА.

Когато има нападение отвън, не може да се правят избори, всички усилия се насочват към отбраната, добави тя по повод съобщенията, че Украйна се готви за избори за нов президент. Избори по време на война не са добро решение, коментира Калас. Може би има надежда за мир, но не виждам усилия от руска страна в тази посока, посочи тя.

Калас съобщи, че работата по одобряването на допълнителни санкции срещу Русия продължава, но засега не е постигнато съгласие по всички предложения на Европейската комисия. Тя благодари на евродепутатите, които днес подкрепиха осигуряването на заем от 90 милиарда евро за Украйна и призова за гъвкавост при използването на средствата.

По нейните думи днес министрите от ЕС ще обсъдят европейския принос за гаранциите за мир в Украйна. Калас поясни, че Украйна ще може да си набавя въоръжение със заетите средства от всякакви източници, ако сама не може да го произведе или ако то не се предлага на европейския пазар.


  • 1 Владо

    10 41 Отговор
    На руските сбърканяци им изключиха и Телеграм.

    Коментиран от #12, #13, #40, #61

    20:24 11.02.2026

  • 2 Пич

    53 5 Отговор
    Аха..... защото нрлегитимния Зелю ви устройва!!! Няма да ви помогне, Русия ще ви спука гьона като преди!!!

    Коментиран от #11, #39

    20:24 11.02.2026

  • 3 Русофил

    8 37 Отговор
    Епа Бащицата утрепа всички опозиционери и нашите копеи са наред

    20:25 11.02.2026

  • 4 Борис Джонсън

    43 5 Отговор
    И така до последния украинец.

    Коментиран от #6

    20:26 11.02.2026

  • 5 Зеленото градинско джудже

    34 7 Отговор
    Хаяско е с изтекъл срок на годност, просрочен, незаконен.

    20:27 11.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Заетите средства

    27 4 Отговор
    означа на български заемните средства. Егати превода.

    20:30 11.02.2026

  • 8 Дон Корлеоне

    8 22 Отговор
    Хаяско няма да го бъде.

    Коментиран от #16, #19

    20:31 11.02.2026

  • 9 Кая Калас

    35 4 Отговор
    Изборите изобщо не са добро решение.
    Когато едни избори в дадена държава не ни харесват като ония в Румъния, ние ги отменяме, а кандидата с най-много гласове го обявяваме за агент на Путин и го вкарваме в затвора.
    Иначе, аз отдавна съм ви дала съвет да пиете алкохол - аз също си пия редовно, но и без да пия съм си пияна по рождение.

    20:32 11.02.2026

  • 10 Вашето мнение

    33 5 Отговор
    Надежда Йорданова министър на правосъдието одобрява НПО петрохан за два дни. Министър Сандов сключва споразумение между това НПО и МОСВ, чийто оригинал някък си изчезва. Денков като министър на образованието дава лиценз на училището, което е снабдявало с деца това НПО. Урсула е следствена за корупция свързана с Пфайзер, обкръжението на зеленски ходи в златни тоалетни. Точно тия хора говорят за цености, демокрация и против Русия.

    Коментиран от #14

    20:32 11.02.2026

  • 11 Димяща ушанка

    6 21 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Утре влизам в Киев с 200!

    Коментиран от #24, #38

    20:32 11.02.2026

  • 12 верно ли

    29 4 Отговор

    До коментар #1 от "Владо":

    А на бандерите им спряха тока, водата, парното, интернета, телевизията и радиото! И не зельо, а Путин им ги спря!

    20:33 11.02.2026

  • 13 Васил

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Владо":

    Владко виждаш ми се точен и бих могъл да ти се доверя ,би ли му издухал сополите ?Имаш след това една почерпка от мен за 10 €врака !

    20:33 11.02.2026

  • 14 Геро

    4 12 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.

    Коментиран от #45, #48

    20:33 11.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 каса

    16 3 Отговор

    До коментар #8 от "Дон Корлеоне":

    няма да го бъде зеленото градинско джудже Хаяско.

    20:34 11.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И Киев е Руски

    18 4 Отговор
    Ерата на автократите не е ерата на демократите, това е сигурно! Демократите, които, между яденето на човешка плът и изнасилването на деветгодишно момиче, ни четат лекции за демокрацията, не са ерата на автократите, които преследват подобни демократични завоевания.

    Коментиран от #26

    20:36 11.02.2026

  • 19 пиночет

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дон Корлеоне":

    Дон Корлеоне да намина отново в събота през подлеза на Централна Гара ,да ми посвириш на вълшебна та флейта ,нали цената с промоцията е пак 2.50 €вро ,в смисъл да почистя и смажа инструмента за концерта .

    20:36 11.02.2026

  • 20 Леля Гошо

    17 2 Отговор
    Мдааа, трудно ще намерят по-подходящ полезен идиот от Зельо.

    20:37 11.02.2026

  • 21 Сатана Z

    17 2 Отговор
    Кака Каяс фигурира във вечерното меню Джефри Епщайн

    20:38 11.02.2026

  • 22 604

    14 2 Отговор
    то не е добре, ама накрая да не дойдат болшевиките...

    20:38 11.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Грешно!

    14 2 Отговор

    До коментар #11 от "Димяща ушанка":

    Правилното е - утре ти влиза с 200!

    20:39 11.02.2026

  • 25 Шопо

    18 3 Отговор
    Един Референдум за присъединяване към РФ е добро решение.

    20:39 11.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 123456

    16 2 Отговор
    ми то официално война няма , ма , офси ! Да обявят война и няма да се налага да правят избори !

    20:39 11.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тримата мускетари и Зеленски

    8 2 Отговор
    Златни и уста на Върховната!!! Добра идея!

    Сега остава само да спретнем една Стогодишна Война и никой вече не може да ни бутне!

    20:40 11.02.2026

  • 30 хаха

    4 14 Отговор
    Охвърлините до ушите рубладжии само дуднат за "избори". Че белким да могат да подкупят когото могат и да наврат някой парцал като янукович. Хахаха!

    Жалки двукраки хомота!

    Коментиран от #37

    20:40 11.02.2026

  • 31 Сатана Z

    10 3 Отговор
    С избори или без, Зеленият нацист ще подпише капитулация и завещание в един и същи ден.

    20:40 11.02.2026

  • 32 Спецназ

    14 3 Отговор
    Половината от милиардите за Украйна са преминали през Банки на Кая и другитеот върхушката на ЕС,

    КОИТО за Договори за Консултации и Гаранции и накрая за да ги подпишат е

    имало КОМИСИОННИ с обикновено стотици милиони.

    Това банка да даде 1 ево ще иска обезпечение за 2,
    но тук те са имали ГАРАНТИ и парите са преминавали въобе през Банките на Кая Калас!


    Е КАК точно тая да спре Войната, ВЕ! ТЯ още не осъзнава че тия пари нема тя да ги харчи,

    щото е тъпа ПОДПИСВАЩА С ЛЕГИТИМЕН!

    Аре- тъпа е жената- нема да я убиваме, я!

    Похарчи 100 милиарда ЕВРОПАРИ за тия!
    Доживотен, Баце да караме по закона!

    20:40 11.02.2026

  • 33 ха ха

    9 3 Отговор

    До коментар #26 от "И ма й к а ти е":

    Лапуркай бе тръбар съдран !

    20:40 11.02.2026

  • 34 На Зелю

    11 3 Отговор
    му е дошло времето с неговата свита от на-цисти да се качат в някой кемпер, да лап-ат по един колт и да вземат пример от Петрохан.

    20:41 11.02.2026

  • 35 Реалист

    13 3 Отговор
    Пазите ли го Зеления? Най-накрая ще трябва да молим сещате се кой да помага на Европейските държави! Предполагам ще помогне, но цената на куб.м. ще е доста по-висока. За съжаление пак обикновените хора ще платят цената за решенията на малоумните европейски лидери!

    20:41 11.02.2026

  • 36 Баце ЕООД

    13 4 Отговор
    Тая е толкова проста, че дори не знае, че не са си обявили война

    Коментиран от #46

    20:42 11.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Руснак без крак

    4 10 Отговор

    До коментар #11 от "Димяща ушанка":

    И аз влизам!Ако остана с глава.

    Коментиран от #43, #54

    20:43 11.02.2026

  • 39 Омазана ватенка

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Абе нали копейките щяхте да умиргате за лева?Гледам още мърдате.

    Коментиран от #44

    20:44 11.02.2026

  • 40 Няколко дена имало проблем с Телеграм

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Владо":

    и хоп, от мухата слон! Също както със "Старлинк" медийния балон!

    Лузърски неволи!

    Коментиран от #59

    20:45 11.02.2026

  • 41 оня с кола

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Жхцгг":

    Една сурвакарска дрянова гьостерица зад врата и си готов за Сти Пешком.

    20:45 11.02.2026

  • 42 123456

    7 2 Отговор
    Чудя се дали Зеления ги е навил двете каки , даму направят камерен концерт духова симфония - вълшебната флейта ! А ! А!

    20:46 11.02.2026

  • 43 Украинец без глава

    9 2 Отговор

    До коментар #38 от "Руснак без крак":

    Много сме тук ,тъмно е и е влажно ,но пък е топло .

    20:46 11.02.2026

  • 44 Пала Марко

    10 2 Отговор

    До коментар #39 от "Омазана ватенка":

    Котенце небинарно 👅 искаш ли да те омажа по личицето ?

    Коментиран от #47

    20:48 11.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Механик

    2 10 Отговор

    До коментар #36 от "Баце ЕООД":

    По-проста от Захарова викаш.

    20:49 11.02.2026

  • 47 Омазана ватенка

    3 5 Отговор

    До коментар #44 от "Пала Марко":

    Ама моля ви се, няма ли да почерпите да го пийна? Защо да се хаби по лицето?

    Коментиран от #50

    20:50 11.02.2026

  • 48 Ачо

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Геро":

    Геро много бих се насладил на широкия ти ханш и най вече на сочните ти къукии !

    20:50 11.02.2026

  • 49 Хахахахаха

    9 1 Отговор

    До коментар #17 от "Жхцгг":

    И най-важното е тази копейка да е украинска като теб.

    20:50 11.02.2026

  • 50 Пала Марко

    6 2 Отговор

    До коментар #47 от "Омазана ватенка":

    Сокай бибека козяче под прикритие и не изтървай и капка от амброзията.

    Коментиран от #55

    20:52 11.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Перо

    9 3 Отговор
    Съветската другарка не знае ли, че Чърчил е избран за Премиер през ВСВ, по време на бомбардировките на Луфтвафе? А сега може Тръмп да се обади на Путин за пауза! Или страховете са да не е на чепа с €90 млрд., ако не спечели изборите, а и ционистката менажерия не иска да рискува!

    20:52 11.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Обещавам

    9 3 Отговор

    До коментар #38 от "Руснак без крак":

    Да не те оставя без глава! А после ще вкарам и това зад главата! А ти ще се вълнуваш за победата на Украйна.

    Коментиран от #57

    20:53 11.02.2026

  • 55 Омазана ватенка

    4 4 Отговор

    До коментар #50 от "Пала Марко":

    Може ли да доведеш и десетина птеятеля да смукна?

    20:55 11.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Миризлив руски палячо крепостен

    5 6 Отговор

    До коментар #54 от "Обещавам":

    На нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен, и ще станем много богати!

    Коментиран от #63, #66

    20:56 11.02.2026

  • 58 касата

    4 3 Отговор

    До коментар #53 от "Наритай Бг копейка":

    пиночет ,наритай м@й касси че се млати с тссс гннни на вересия и са и сцплли г3АА последния път !

    20:56 11.02.2026

  • 59 Цялата дандия е защото

    6 3 Отговор

    До коментар #40 от "Няколко дена имало проблем с Телеграм":

    Урсулите искат да задължат европейците да ползват тяхна социална платформа. Имаше вече информация за това по западните медии! И така подготвят почвата за свое оправдание.
    Не се знае дори дали те не са хакнали Телеграм в Русия за няколко дена, за да произведат "новината"

    Коментиран от #65

    20:58 11.02.2026

  • 60 Абе лицето Сидеров

    4 4 Отговор
    Защо не е ходил в казармата?

    Коментиран от #64

    20:58 11.02.2026

  • 61 В Русия

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Владо":

    нямат интернет в истинския смисъл на думата, като в другите държави. Има строга цензура и строги ограничения за населението. Имат достъп само до предварително одобрено от Кремъл "съдържание"

    Коментиран от #71

    20:58 11.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Мека Китка

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "Абе лицето Сидеров":

    Защото е от нашите,и го направиха доносник

    21:01 11.02.2026

  • 65 Руската пропаганда

    3 6 Отговор

    До коментар #59 от "Цялата дандия е защото":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #69

    21:01 11.02.2026

  • 66 Паветник

    4 2 Отговор

    До коментар #57 от "Миризлив руски палячо крепостен":

    Нашият живот вече е прекрасен! Всяка вечер ми правят гангбанг по десетина човека. Ама само ако им дам пари, иначе не щат!

    21:01 11.02.2026

  • 67 ТехноЛог

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Отиваш директно с групичката на еднопосочен круз със шлеп по Дунава .

    21:02 11.02.2026

  • 68 Дон Корлеоне

    4 3 Отговор
    Палячовската умирисана Гомноукрайна отново става Новорусия ,в момента цената на живота на хохохола е по ниска от цената на два нови гумени царвула .

    21:09 11.02.2026

  • 69 Каква "руска пропаганда" бе!

    5 2 Отговор

    До коментар #65 от "Руската пропаганда":

    Пишеше го по западните медии! Европейска социална медия, разработена в Швеция, за да е под контрол на Брюксел с пълни лични данни при регистрация. Дори името и бе споменато: "W. И планове да блокират "X"!!! За да опазят "новите европейски ценности"!

    Тази дандания с Русия не е спретната случайно!

    21:20 11.02.2026

  • 70 Интересно

    3 2 Отговор
    А, да поддържаш война, за да избегнеш избори, по-добро решение ли е?

    21:21 11.02.2026

  • 71 В Англия пък

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "В Русия":

    ни вкарват затвори без интернет ако се оплакваме нещо в мрежата! И почваме да обичаме правителството и грижата му за народа.

    21:30 11.02.2026

  • 72 Урсулианец

    0 0 Отговор
    Урсулите ги е страх, че новият президент може да се окаже противник на войната.

    22:07 11.02.2026

