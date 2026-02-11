ЕС за ситуацията в Украйна: Избори по време на война не са добро решение

Повечето от европейските страни са предвидили в своите конституции, че по време на война не се правят избори, каза днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти преди началото на заседанието на европейските министри на отбраната в Брюксел, пише БТА.
Когато има нападение отвън, не може да се правят избори, всички усилия се насочват към отбраната, добави тя по повод съобщенията, че Украйна се готви за избори за нов президент. Избори по време на война не са добро решение, коментира Калас. Може би има надежда за мир, но не виждам усилия от руска страна в тази посока, посочи тя.
Калас съобщи, че работата по одобряването на допълнителни санкции срещу Русия продължава, но засега не е постигнато съгласие по всички предложения на Европейската комисия. Тя благодари на евродепутатите, които днес подкрепиха осигуряването на заем от 90 милиарда евро за Украйна и призова за гъвкавост при използването на средствата.
По нейните думи днес министрите от ЕС ще обсъдят европейския принос за гаранциите за мир в Украйна. Калас поясни, че Украйна ще може да си набавя въоръжение със заетите средства от всякакви източници, ако сама не може да го произведе или ако то не се предлага на европейския пазар.
