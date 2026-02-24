Военният експерт от Израел Дейвид Шарп пред ФАКТИ: Русия има инициативата, но пробив не се очертава

Войната между Русия и Украйна продължава без решителен пробив на бойното поле в четвъртата си годишнина, но с нарастващи рискове от изтощение и стратегическо прегрупиране. Има ли шанс за сериозна промяна на фронта през 2026 г., или конфликтът ще продължи като бавна война на изтощение? Какво е реалното военно значение на новите руски оръжейни системи и доколко те са инструмент за психологически натиск върху Запада? Пред ФХАКТИ по темата говори израелският военен експерт Дейвид Шарп.
- Г-н Шарп, как оценявате текущия етап от войната Русия–Украйна? Навлиза ли конфликтът в стратегическа безизходица, или виждате предпоставки за сериозен пробив от някоя от страните през 2026 г.?
- Виждам конфликта като война на изтощение, в която към настоящия момент инициативата е на страната на Русия. Не виждам ситуация, в която Украйна през тази година би могла да осъществи мащабен пробив или съществено да промени положението на фронта и да започне успешно настъпление. Това е свързано с факта, че Украйна няма достатъчно резерви и изпитва сериозен дефицит на личен състав. Проблемът е в боеспособността на подразделенията и тяхното комплектуване.
Разбира се, има и недостиг на ресурси от гледна точка на военна техника и боеприпаси. Като цяло не виждам перспектива за голямо украинско настъпление. Възможни са контраатаки или локални контранастъпателни операции.
От руска страна шансовете за голям пробив на украинския фронт също не са значителни. Те съществуват, но не са големи. Съдя по стратегията и тактиката на руската армия през последните повече от две години. Първо, руската армия също няма много резерви, а наличните не могат да се нарекат особено боеспособни. Руското командване през последните две години не показа способност да използва едновременно големи сили на тесен участък от фронта с дългосрочни стратегически цели.
Освен това техническата специфика на войната – масовото използване на безпилотни летателни апарати (дронове) както от украинците, така и от руснаците – силно влияе върху хода на бойните действия.
- Дроновете на бойното поле в тази война играят огромна роля и променят стратегическите възможности, включително възможността за дълбок пробив. Използването им просто промени начина на водене на съвременната война?
- Дроновете на бойното поле в тази война наистина играят огромна роля и оставят отпечатък върху стратегията и възможностите на руската армия да направи голям пробив. Но трябва да направя една уговорка. Ако един от участниците беше например армията на Съединените щати със своята военна машина и военновъздушни сили, тогава щяхме да видим, че традиционните подходи – по-специално въздушното превъзходство – продължават да играят решаваща роля. Но това е друг въпрос.
В настоящата ситуация давам малки шансове Русия да постигне съществен и дълбок пробив.
Но тя има инициативата и числено, и огнево превъзходство. Постепенно се придвижва напред по фронта, търси слабите места в украинската отбрана и когато ги открие, концентрира достатъчно сили за пробив в рамките на мащаба на тази война. Паралелно Путин разчита на изтощаването на Украйна и на нейните партньори – че ще възникнат трудности с мобилизацията и че западната помощ, включително от Съединените щати, ще намалее. Това е неговият разчет – паралелно с териториалните придобивки да отслаби Украйна. Путин разсъждава така: ако в бъдеще съпротивата от украинска страна отслабне, украинците може да се съгласят на определени териториални отстъпки – с други думи, да му дадат това, което иска в Донецка област, а именно непревзетата част от нея. Тогава може да се мисли за някакво спиране на войната. Ако това не се случи, ще продължим да наблюдаваме бавно настъпление и Русия може да смята, че за година или дори по-малко ще успее да превземе необходимото ѝ. Отново подчертавам – войната е на изтощение. И тук основният въпрос е кой ще се изтощи по-бързо.
- Какво е военното значение на използването на ракетната система „Орешник“ от Русия – по-скоро демонстрация на възпиране ли е, или реален опит за промяна на баланса на бойното поле?
- Що се отнася до системи като „Орешник“, тяхното военно значение в тази война е практически нулево. Всяка система, независимо дали е „Орешник“ или друга, има значение, когато е налична в достатъчно голямо количество. Единични образци, дори и технологично интересни, рядко решават нещо, освен ако не изпълняват уникална задача. „Орешник“ не може да реши такава уникална задача.
Освен това за войната с Украйна не е необходима толкова голяма далекобойност. Русия може да поразява цели в Украйна и с други ракети – например „Искандер“, „Кинжал“ или крилати ракети.
Ние дори не знаем точните характеристики на „Орешник“.
Известно е само, че обсегът ѝ е около 5–5,5 хиляди километра. Смята се, че ракетата има шест бойни глави в разделящ се боен блок, но дори това не е напълно потвърдено. Затова „Орешник“ към настоящия момент се произвежда в единични бройки. Това по същество е експериментална ракета. Макар че вече два пъти беше изстреляна по Украйна, тя не променя съществено ситуацията, защото всеки ден по Украйна се изстрелват десетки и стотици други боеприпаси, които нанасят много по-големи щети.
„Орешник“ е по-скоро медийно и пропагандно оръжие – инструмент за сплашване на Европа с посланието, че Русия при необходимост може да достигне до всяка столица на континента.
- Да разбирам, че използването на „Орешник“ е сигнал от Русия към страните от ЕС и НАТО: „Можем да стигнем до вас“?
- Да, това е част от медийната война – сигнал към НАТО и ЕС. Стратегията на Путин още от началото на войната е да сплаши страните от НАТО, за да ограничат помощта си и да бъдат по-внимателни със санкциите срещу Русия.
Затова се използва и т.нар. ядрен шантаж. „Орешник“ е един от инструментите в тази стратегия.
Когато ракетата беше използвана в района на Лвов, задачата ѝ беше не само да сплаши украинците, но и поляците. Самата близост до границите на НАТО беше послание, че подобна ракета теоретично може да бъде използвана срещу Париж или Лондон. Ако говорим за ядрена бойна глава – тя не би променила баланса. Русия разполага с много други ядрени средства. Дори появата на няколко ядрени „Орешника“ не би имала съществено значение.
При конвенционален конфликт с НАТО ракетата би могла да достигне западни цели, но въпросът е колко такива ракети има и какви са реалните им характеристики и точност. При ограничен брой значението им е сравнимо с ефекта на няколко авиобомби.
Дейвид Шарп е роден през 1974 г. в СССР, на територията на днешна Украйна. Служил е 3,5 години в израелската армия. В продължение на много години редовно сътрудничи на водещи руско- и украиноезични медии като военен коментатор и анализатор. Освен това повече от 20 години работи като военен анализатор в различни медии в Израел.
1 Атина Палада
Коментиран от #30, #32
09:06 24.02.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #12, #63
09:06 24.02.2026
3 военните не са много умни
Коментиран от #90
09:07 24.02.2026
4 Перо
09:09 24.02.2026
5 Уникално
Коментиран от #7, #8
09:11 24.02.2026
6 Пета година от началото на поzора
09:13 24.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 честен ционист
До коментар #5 от "Уникално":Руснаците мразят също и Ганчо от има-нема вече 20г. Викат му, че е предател и във всяка война е против Русия, която му е направила държавата.
Коментиран от #11
09:15 24.02.2026
9 Иван Пепеляшков
Не съм сигурен, че на руснаците им трябва голям пробив ! Така бавно и полека ни показаха как ЕС е изоставал с няколко века, под "мъдрото управление" на розови понита на сорос ясли !
09:16 24.02.2026
10 Гориил
Коментиран от #97
09:16 24.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Въй
09:20 24.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дон Корлеоне
Коментиран от #25
09:20 24.02.2026
16 Фантазйор
Коментиран от #18
09:22 24.02.2026
17 Zaxaрова
Коментиран от #24
09:22 24.02.2026
18 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #16 от "Фантазйор":От руснак войник не става.В това е проблема.
09:23 24.02.2026
19 Чорбара
09:23 24.02.2026
20 Викам да поизбессим стотина комунета
Коментиран от #75
09:25 24.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 бушприт
09:27 24.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Учуден
До коментар #17 от "Zaxaрова":Тук сме!Кво да лъжем?
09:27 24.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 бушприт
09:27 24.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 az СВО Победа 80
Значи всеки който е минал казарма става военен "експерт"....
Коментиран от #37, #38, #41, #71
09:29 24.02.2026
30 Пробив?
До коментар #1 от "Атина Палада":За какво и е на Русия пробив? Пак ли ще превзема Берлин? Няма нужда. Проблема е на територията на самата Украйна, която е арена на сблъсъка между западния олигархичен капитал и руския народ. Дано по скоро да има мир!
09:29 24.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Фон Молтке
До коментар #1 от "Атина Палада":Войната винаги се познава в числа. Всичко което трябва да се знае заднешната война миже да се изрази със следните числа : 40, 41, 4 и 1260000. 40 - това е разсоянито в киломенри по права линия от руската граница до Купянск от където руската армия беше изтласкана преди почти 2 месеца. 41 - това е разсоянито в киломенри по права линия от линията на разграничение на 23 февруари 2022 г. до многострадалния Покровск който почти падна , украинската армия все ище има позиции в промишлената зона на североизток от града. 4- това са годинте за който руската армия постигно тези """""""невероятни"""""""" или по друг начин казано тези """"""защеметяващи""""""" """""успехи""""""". А над 1260000 ( милион и двеста хиляди) това е ценатя която плати за тях в оркски животи. От тях около 450 000 убити останалите трайно инмалидизирани или осакатени доживот
Коментиран от #49
09:32 24.02.2026
33 Да обобщим
09:34 24.02.2026
34 Гориил
09:34 24.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Следвай инструкциите!
До коментар #29 от "az СВО Победа 80":Обличаш рубашката, ватеката,шала,слагаш фуражката (или ушанката,че в Москвича нямаш парно),обуваш два чифта вълнени чорапи,ботушите и газ с Москвича към Дунав, че оня дето 4 години чакаше орките бил изяден от чакалите.
09:39 24.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Тоя Дейвид Шарп
09:40 24.02.2026
40 Възраждане
Коментиран от #42
09:41 24.02.2026
41 Тихо пръдлю!
До коментар #29 от "az СВО Победа 80":Не си компетентенТихо.
09:41 24.02.2026
42 Ачо
До коментар #40 от "Възраждане":Говори се че и тази нощ над 1000; руснаци са окобзончени.
Коментиран от #55
09:43 24.02.2026
43 от Европейска федерация на рейнджърите
Коментиран от #64, #87
09:43 24.02.2026
44 Баба ти
09:44 24.02.2026
45 Пред ФХАКТИ говори
09:45 24.02.2026
46 Дон Корлеоне
09:45 24.02.2026
47 Чфутъ
09:47 24.02.2026
48 Давидчо мама
09:47 24.02.2026
49 Числата са важни
До коментар #32 от "Фон Молтке":Русия няма нужда от тотална война, нито пък от територии. И от двете страни воюва един народ. Цифрите са достатъчно жестоки. Целта е да се минимизират жертвите сред цивилното население.
Коментиран от #58
09:47 24.02.2026
50 Гориил
09:48 24.02.2026
51 Пета година от началото на позора
Коментиран от #103
09:48 24.02.2026
52 Читател
Абе от къде ги копате тези "военни експерти" и от къде ги копате тези мисирки които името на медията си не могат да напишат правилно "Пред ФХАКТИ"
09:49 24.02.2026
53 И тоя Калин Каменов
09:49 24.02.2026
54 Логично
Коментиран от #59
09:49 24.02.2026
55 Антитрол
До коментар #42 от "Ачо":"Говори се че и тази нощ над 1000; руснаци са окобзончени"
В посолството ли се говори - а не ти ли казаха защо укрите отстъпват и защо зеления реве за мир.
Коментиран от #61
09:51 24.02.2026
56 Омазана ватенка
Коментиран от #62
09:52 24.02.2026
57 На фона на геноцида
09:53 24.02.2026
58 Ха ха ха
До коментар #49 от "Числата са важни":Блажени сте че ви има подлите и глупавите защото вие ще горите в Ада
Коментиран от #95
09:53 24.02.2026
59 Читател
До коментар #54 от "Логично":Да като опит за пропаганда е много интересно - тоя "експерт" ходил ли е в Украйна да види как "мобилизират" хората.
09:53 24.02.2026
60 Гориил
09:53 24.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Учуден
До коментар #56 от "Омазана ватенка":И защо ли зеления реве за мир тогава
09:54 24.02.2026
63 реал
До коментар #2 от "Атина Палада":За разлика от нас в днешни дни ,руснака има имперско самосъзнание за него държавата и семейството е над всичко.Това го знаят всичките им управляващи било то царе или президенти и го използват.
09:55 24.02.2026
64 Всичко ще си кажат
До коментар #43 от "от Европейска федерация на рейнджърите":Израелските терористи. Това им е слабото място. Обичат да се хвалят
09:57 24.02.2026
65 Антитрол
До коментар #61 от "Учуден":Къде ви е "силното и сплотено НАТО"
Къде ви е "проспериращия ЕС" и защо Урсула се моли на Индия на която щеше да налага санкции.
Къде ви е Гренландия
"Успехите" на нашите козячета са че успяха да съборят един паметник в замяна на разпадането на НАТО-то им и фалирането на ЕС.
09:58 24.02.2026
66 А тъй ....
09:59 24.02.2026
67 Гориил
10:01 24.02.2026
68 И какво прави в България
Коментиран от #76
10:01 24.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Що не пише?
10:03 24.02.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Ъъъъ
До коментар #69 от "Учуден":Путин ще свърши като Саддам.
Коментиран от #77, #104
10:04 24.02.2026
73 Антитрол
До коментар #69 от "Учуден":Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като бити кучета,сърдят се,пенявят се и си плюят в пазвата?
10:06 24.02.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Пратили са го
До коментар #68 от "И какво прави в България":Да откара караваната в Румъния !
10:09 24.02.2026
77 Учуден
До коментар #72 от "Ъъъъ":Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - и като не стига мозъчето копи-пейст на едно и също под всяка статия. Последно кога Русия ЩЕ се разпада и ЩЕ фалира че преди 4 години обещавахте да е до 3 месеца.
10:10 24.02.2026
78 от Европейска федерация на рейнджърите
10:11 24.02.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Левски
10:14 24.02.2026
82 А ДАНС разпитаха ли го
10:14 24.02.2026
83 Избирател
До коментар #79 от "Спете спокойно деца":"и присъединяване към РФ"
С тази ли опорка ще плашите народа сега - ако изберете Радев ще станем част от РФ.
Мъка, мъка .....
10:15 24.02.2026
84 „Орешник“ на Иран
10:17 24.02.2026
85 Зевзек
До коментар #79 от "Спете спокойно деца":"Ще имате възможност да биете бандеровци не само по форума на Факти"
Че козячетата и сега имат възможност да бият руснаците не само по форума на Факти обаче защо ли нито едно не се е записало доброволец във ВСУ или поне една заплатка да е заделило - някое ще ми каже ли?
10:18 24.02.2026
86 Много е яко тва
10:20 24.02.2026
87 Има му снимката
До коментар #43 от "от Европейска федерация на рейнджърите":И на конференцията на НПО-то в Румъния ...
10:28 24.02.2026
88 На Моссад
10:31 24.02.2026
89 Върти сучи
10:37 24.02.2026
90 Ами то не ти трябва да си много умен
До коментар #3 от "военните не са много умни":за да се сетиш, че на никой не му се мре особено пък в младежка възраст, в каквато набират войници за реални бойни действияронта. Дали знаеш как са тръгвали войниците през Втората световна? 200 грама водка на екс преди атаката и политкомисарят със зареден пистолет в ръка върви отзад и се сещаш какво се случва на този, който реши да се обърне да бяга назад. Това в героичните филми, които ни прожектираха го няма. Войната е нещо ужасно и въобще не ти трябва да си умен за да го проумееш. Лесно се разбира. Лошото е че тези новите политици не го разбират, не си дват сметка, че от 1878г. до 1944г. България е участвала в пет войни, а от 1944 до 1989г. в нито една, а това ще доведе до последствия неминуемо и какви ще са те предстои да видим.
10:50 24.02.2026
91 Ъхъъъъ....
10:52 24.02.2026
92 Аз вярвам само
10:54 24.02.2026
93 Тоя Дейвид Шарп
10:56 24.02.2026
94 роден през 1974 г. в СССР
10:58 24.02.2026
95 Кой решава?
До коментар #58 от "Ха ха ха":Аз не решавам кой, къде ще гори, ти също.
Относно цифрите. То се вижда къде е СВИ и къде е война.
Пример за разрушителна, съкрушителна война е Газа.
Ти това ли искаш за Украйна?
Няма да се учудя ако е така.
Има и не-хора у нас, които се радват еднакво на руските и украинските жертви. Защо ли?
11:23 24.02.2026
96 И те така
11:51 24.02.2026
97 Мишел
До коментар #10 от "Гориил":Войната с Иран се отлага. Най модерният , най-нов и най- голям американски самолетоносач "Джералд Форд" се връща от Персийско море в САЩ под благовиден предлог: нужда от спешен ремонт на запушени тоалетни. Екипажът на кораба е над 4000 човека, работят само 40 тоалетни. Опашките за ползване са почти по час, което означава небоеспособност на кораба.
11:56 24.02.2026
98 А сега де
Военните на Запад са напълно наясно с тези неща .
На на ни пишат приказки за лека нощ
Коментиран от #100
12:21 24.02.2026
99 Българин
12:22 24.02.2026
100 Ще ми πръднеш
До коментар #98 от "А сега де":На дедова.
12:25 24.02.2026
101 Теслатъ
12:25 24.02.2026
102 Мишел
Орешник са хиперзвукови ракети с обсег 5500 км.,с бойна глава от 6 разделящи се блока , всеки с по 6 суббоеприпаса с индивидуално насочване. Засега е ползван само с бойни глави от бетон. Това е твърде мощно оръжие за употреба по цели в Украйна. Русия трупа запас от него за война при нападение от НатО. НатО няма ПВО/ ПРО срещу хиперзвукови ракети.
12:31 24.02.2026
103 Укри
До коментар #51 от "Пета година от началото на позора":Какво ти пука за Русия, гледай себе си... Ръсиш акъл без да си виждаш съдраните гащи. Как е Гренландия с 14 франсета срещу САЩ. Така и срещу Русия. Не им стиска на Запада. А пък за теб да не говорим
12:49 24.02.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Анонимен
13:05 24.02.2026