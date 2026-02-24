Новини
Военният експерт от Израел Дейвид Шарп пред ФАКТИ: Русия има инициативата, но пробив не се очертава

24 Февруари, 2026

„Орешник“ е по-скоро инструмент за сплашване на Европа, отколкото фактор, който променя баланса на фронта, казва експертът

Военният експерт от Израел Дейвид Шарп пред ФАКТИ: Русия има инициативата, но пробив не се очертава - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Войната между Русия и Украйна продължава без решителен пробив на бойното поле в четвъртата си годишнина, но с нарастващи рискове от изтощение и стратегическо прегрупиране. Има ли шанс за сериозна промяна на фронта през 2026 г., или конфликтът ще продължи като бавна война на изтощение? Какво е реалното военно значение на новите руски оръжейни системи и доколко те са инструмент за психологически натиск върху Запада? Пред ФХАКТИ по темата говори израелският военен експерт Дейвид Шарп.

- Г-н Шарп, как оценявате текущия етап от войната Русия–Украйна? Навлиза ли конфликтът в стратегическа безизходица, или виждате предпоставки за сериозен пробив от някоя от страните през 2026 г.?
- Виждам конфликта като война на изтощение, в която към настоящия момент инициативата е на страната на Русия. Не виждам ситуация, в която Украйна през тази година би могла да осъществи мащабен пробив или съществено да промени положението на фронта и да започне успешно настъпление. Това е свързано с факта, че Украйна няма достатъчно резерви и изпитва сериозен дефицит на личен състав. Проблемът е в боеспособността на подразделенията и тяхното комплектуване.
Разбира се, има и недостиг на ресурси от гледна точка на военна техника и боеприпаси. Като цяло не виждам перспектива за голямо украинско настъпление. Възможни са контраатаки или локални контранастъпателни операции.
От руска страна шансовете за голям пробив на украинския фронт също не са значителни. Те съществуват, но не са големи. Съдя по стратегията и тактиката на руската армия през последните повече от две години. Първо, руската армия също няма много резерви, а наличните не могат да се нарекат особено боеспособни. Руското командване през последните две години не показа способност да използва едновременно големи сили на тесен участък от фронта с дългосрочни стратегически цели.
Освен това техническата специфика на войната – масовото използване на безпилотни летателни апарати (дронове) както от украинците, така и от руснаците – силно влияе върху хода на бойните действия.

- Дроновете на бойното поле в тази война играят огромна роля и променят стратегическите възможности, включително възможността за дълбок пробив. Използването им просто промени начина на водене на съвременната война?
- Дроновете на бойното поле в тази война наистина играят огромна роля и оставят отпечатък върху стратегията и възможностите на руската армия да направи голям пробив. Но трябва да направя една уговорка. Ако един от участниците беше например армията на Съединените щати със своята военна машина и военновъздушни сили, тогава щяхме да видим, че традиционните подходи – по-специално въздушното превъзходство – продължават да играят решаваща роля. Но това е друг въпрос.

В настоящата ситуация давам малки шансове Русия да постигне съществен и дълбок пробив.

Но тя има инициативата и числено, и огнево превъзходство. Постепенно се придвижва напред по фронта, търси слабите места в украинската отбрана и когато ги открие, концентрира достатъчно сили за пробив в рамките на мащаба на тази война. Паралелно Путин разчита на изтощаването на Украйна и на нейните партньори – че ще възникнат трудности с мобилизацията и че западната помощ, включително от Съединените щати, ще намалее. Това е неговият разчет – паралелно с териториалните придобивки да отслаби Украйна. Путин разсъждава така: ако в бъдеще съпротивата от украинска страна отслабне, украинците може да се съгласят на определени териториални отстъпки – с други думи, да му дадат това, което иска в Донецка област, а именно непревзетата част от нея. Тогава може да се мисли за някакво спиране на войната. Ако това не се случи, ще продължим да наблюдаваме бавно настъпление и Русия може да смята, че за година или дори по-малко ще успее да превземе необходимото ѝ. Отново подчертавам – войната е на изтощение. И тук основният въпрос е кой ще се изтощи по-бързо.

- Какво е военното значение на използването на ракетната система „Орешник“ от Русия – по-скоро демонстрация на възпиране ли е, или реален опит за промяна на баланса на бойното поле?
- Що се отнася до системи като „Орешник“, тяхното военно значение в тази война е практически нулево. Всяка система, независимо дали е „Орешник“ или друга, има значение, когато е налична в достатъчно голямо количество. Единични образци, дори и технологично интересни, рядко решават нещо, освен ако не изпълняват уникална задача. „Орешник“ не може да реши такава уникална задача.
Освен това за войната с Украйна не е необходима толкова голяма далекобойност. Русия може да поразява цели в Украйна и с други ракети – например „Искандер“, „Кинжал“ или крилати ракети.

Ние дори не знаем точните характеристики на „Орешник“.

Известно е само, че обсегът ѝ е около 5–5,5 хиляди километра. Смята се, че ракетата има шест бойни глави в разделящ се боен блок, но дори това не е напълно потвърдено. Затова „Орешник“ към настоящия момент се произвежда в единични бройки. Това по същество е експериментална ракета. Макар че вече два пъти беше изстреляна по Украйна, тя не променя съществено ситуацията, защото всеки ден по Украйна се изстрелват десетки и стотици други боеприпаси, които нанасят много по-големи щети.

„Орешник“ е по-скоро медийно и пропагандно оръжие – инструмент за сплашване на Европа с посланието, че Русия при необходимост може да достигне до всяка столица на континента.

- Да разбирам, че използването на „Орешник“ е сигнал от Русия към страните от ЕС и НАТО: „Можем да стигнем до вас“?
- Да, това е част от медийната война – сигнал към НАТО и ЕС. Стратегията на Путин още от началото на войната е да сплаши страните от НАТО, за да ограничат помощта си и да бъдат по-внимателни със санкциите срещу Русия.

Затова се използва и т.нар. ядрен шантаж. „Орешник“ е един от инструментите в тази стратегия.

Когато ракетата беше използвана в района на Лвов, задачата ѝ беше не само да сплаши украинците, но и поляците. Самата близост до границите на НАТО беше послание, че подобна ракета теоретично може да бъде използвана срещу Париж или Лондон. Ако говорим за ядрена бойна глава – тя не би променила баланса. Русия разполага с много други ядрени средства. Дори появата на няколко ядрени „Орешника“ не би имала съществено значение.
При конвенционален конфликт с НАТО ракетата би могла да достигне западни цели, но въпросът е колко такива ракети има и какви са реалните им характеристики и точност. При ограничен брой значението им е сравнимо с ефекта на няколко авиобомби.
--------------------------------
Дейвид Шарп е роден през 1974 г. в СССР, на територията на днешна Украйна. Служил е 3,5 години в израелската армия. В продължение на много години редовно сътрудничи на водещи руско- и украиноезични медии като военен коментатор и анализатор. Освен това повече от 20 години работи като военен анализатор в различни медии в Израел.


Следва продължение…


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 30 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    17 42 Отговор
    Руската армия 4 година се мъчи в Донбас

    Коментиран от #30, #32

    09:06 24.02.2026

  • 2 Атина Палада

    17 43 Отговор
    От векове се знае ,че от руснака войник не става .....

    Коментиран от #12, #63

    09:06 24.02.2026

  • 3 военните не са много умни

    2 21 Отговор
    учения . грешки . а то 2 умрели и 5 ранени на ден . проба и грешка . това им е тактиката . отделни победи . за 4 г не е малко . опасно е положението . с нови танкове и пушки са си добре . тая ситуация е заради 140 умници . вземат власта в киев . правят санкции . и нищо .

    Коментиран от #90

    09:07 24.02.2026

  • 4 Перо

    28 15 Отговор
    Един ционист прави оценка на други ционисти, в друг регион! И каква е очакваната “обективна” истина?

    09:09 24.02.2026

  • 5 Уникално

    17 36 Отговор
    Ясно стана, че смисъл от тази война няма освен кефа на кремълския педофил. Два братски народа ще се мразят за поколения напред. Каква трагедия пред очите ни

    Коментиран от #7, #8

    09:11 24.02.2026

  • 6 Пета година от началото на поzора

    13 35 Отговор
    Докато ВСУ не утилизират 5 милиона орки Пусин няма да спре.Сега е пратил повиквателни на 2,5 милиона резервисти,че тези 700 000 руснаци на фронта до края на годината няма да оцелеят.

    09:13 24.02.2026

  • 8 честен ционист

    6 23 Отговор

    До коментар #5 от "Уникално":

    Руснаците мразят също и Ганчо от има-нема вече 20г. Викат му, че е предател и във всяка война е против Русия, която му е направила държавата.

    Коментиран от #11

    09:15 24.02.2026

  • 9 Иван Пепеляшков

    51 9 Отговор
    Тя голямата беда в Украйна е на лице !
    Не съм сигурен, че на руснаците им трябва голям пробив ! Така бавно и полека ни показаха как ЕС е изоставал с няколко века, под "мъдрото управление" на розови понита на сорос ясли !

    09:16 24.02.2026

  • 10 Гориил

    38 7 Отговор
    Русия иска да види вашия пробив в Иран.Предстои ти тежка работа.

    Коментиран от #97

    09:16 24.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Въй

    13 1 Отговор
    Русия може и има инициативата, но пробив с атомни ракети за сега не се начертава. Защото таварищ Путин още не е решил.

    09:20 24.02.2026

  • 15 Дон Корлеоне

    7 17 Отговор
    Хаяско е още жив благодарение на милоста на запада.

    Коментиран от #25

    09:20 24.02.2026

  • 16 Фантазйор

    20 4 Отговор
    Сигурно тоя експерт е проспал досегашните пробиви и затова плещи глупости!Тоест има много сериозен проблем тоя експерт разминават се действителността и мислите му за нея.Аз лично залагам на действителността.

    Коментиран от #18

    09:22 24.02.2026

  • 17 Zaxaрова

    14 2 Отговор
    Гуведа къде сте??

    Коментиран от #24

    09:22 24.02.2026

  • 18 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 19 Отговор

    До коментар #16 от "Фантазйор":

    От руснак войник не става.В това е проблема.

    09:23 24.02.2026

  • 19 Чорбара

    4 3 Отговор
    Е Бльо!

    09:23 24.02.2026

  • 20 Викам да поизбессим стотина комунета

    8 11 Отговор
    По случай 4 години велики пабеди на ботокса

    Коментиран от #75

    09:25 24.02.2026

  • 22 бушприт

    10 3 Отговор
    Военният експерт от държавата Израел - Дейвид Шарп ...

    09:27 24.02.2026

  • 24 Учуден

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Zaxaрова":

    Тук сме!Кво да лъжем?

    09:27 24.02.2026

  • 26 бушприт

    2 6 Отговор
    Военният експерт от държавата Израел - Дейвид Шарп ...

    09:27 24.02.2026

  • 29 az СВО Победа 80

    12 4 Отговор
    И този "експерт" ни обяснява, че гроздето е кисело! 🤣🤣🤣

    Значи всеки който е минал казарма става военен "експерт"....

    Коментиран от #37, #38, #41, #71

    09:29 24.02.2026

  • 30 Пробив?

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    За какво и е на Русия пробив? Пак ли ще превзема Берлин? Няма нужда. Проблема е на територията на самата Украйна, която е арена на сблъсъка между западния олигархичен капитал и руския народ. Дано по скоро да има мир!

    09:29 24.02.2026

  • 32 Фон Молтке

    7 13 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Войната винаги се познава в числа. Всичко което трябва да се знае заднешната война миже да се изрази със следните числа : 40, 41, 4 и 1260000. 40 - това е разсоянито в киломенри по права линия от руската граница до Купянск от където руската армия беше изтласкана преди почти 2 месеца. 41 - това е разсоянито в киломенри по права линия от линията на разграничение на 23 февруари 2022 г. до многострадалния Покровск който почти падна , украинската армия все ище има позиции в промишлената зона на североизток от града. 4- това са годинте за който руската армия постигно тези """""""невероятни"""""""" или по друг начин казано тези """"""защеметяващи""""""" """""успехи""""""". А над 1260000 ( милион и двеста хиляди) това е ценатя която плати за тях в оркски животи. От тях около 450 000 убити останалите трайно инмалидизирани или осакатени доживот

    Коментиран от #49

    09:32 24.02.2026

  • 33 Да обобщим

    4 10 Отговор
    Пусята превзе Киев през април 2022 .През октомври същата година превзе Варшава,а през декември Берлин.През март 2023 превзе Париж,с през юни и Лисабон.Даже успя да смени тапетите в бункера...

    09:34 24.02.2026

  • 34 Гориил

    14 3 Отговор
    Украйна поглъща мозъците и сърцата ви. Но Европа няма шанс.Пазете се от нашествие в Иран. Ще се сблъскате с ужас и поражение.

    09:34 24.02.2026

  • 37 Следвай инструкциите!

    3 10 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 80":

    Обличаш рубашката, ватеката,шала,слагаш фуражката (или ушанката,че в Москвича нямаш парно),обуваш два чифта вълнени чорапи,ботушите и газ с Москвича към Дунав, че оня дето 4 години чакаше орките бил изяден от чакалите.

    09:39 24.02.2026

  • 39 Тоя Дейвид Шарп

    9 3 Отговор
    Къв го е дирил в Петрухан ? А?

    09:40 24.02.2026

  • 40 Възраждане

    11 1 Отговор
    Русия си играе на котка и мишка с нейната, повтарям нейната територия, за да отслаби колективния нацистки Запад и изтощи НАТО. Иначе тази чутовна мощ, щеше да прегази Украйна за няколко дни и да е вече в Берлин или Париж

    Коментиран от #42

    09:41 24.02.2026

  • 41 Тихо пръдлю!

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 80":

    Не си компетентенТихо.

    09:41 24.02.2026

  • 42 Ачо

    3 11 Отговор

    До коментар #40 от "Възраждане":

    Говори се че и тази нощ над 1000; руснаци са окобзончени.

    Коментиран от #55

    09:43 24.02.2026

  • 43 от Европейска федерация на рейнджърите

    7 1 Отговор
    е тоя заедно с другият там Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard

    Коментиран от #64, #87

    09:43 24.02.2026

  • 44 Баба ти

    7 2 Отговор
    Репортерът Калин Каменов, автор - чист критоевреин. Добре се разбирате по братски. Общо взето давидчо е прав.

    09:44 24.02.2026

  • 45 Пред ФХАКТИ говори

    3 0 Отговор
    И фъ ХАКТИ ....

    09:45 24.02.2026

  • 46 Дон Корлеоне

    3 5 Отговор
    Всеки ден война е още един ден живот за Хаяско.

    09:45 24.02.2026

  • 47 Чфутъ

    5 2 Отговор
    Къде го откри Репортерът? А? Изпълзя от тунела ли ?

    09:47 24.02.2026

  • 48 Давидчо мама

    13 2 Отговор
    Руснаците се оправят в Украйна и без да извършват геноцид над местното население, а евреите как се справят в Палестина тавариш Давид Шарп?

    09:47 24.02.2026

  • 49 Числата са важни

    11 3 Отговор

    До коментар #32 от "Фон Молтке":

    Русия няма нужда от тотална война, нито пък от територии. И от двете страни воюва един народ. Цифрите са достатъчно жестоки. Целта е да се минимизират жертвите сред цивилното население.

    Коментиран от #58

    09:47 24.02.2026

  • 50 Гориил

    12 2 Отговор
    Иран споделя обширна морска граница с Русия. Хиляди кораби от най-голямата речна система в света ще отплават на помощ на Иран. Иран не е просто богата страна. Иран е фантастично богата страна, притежаваща цялата периодична таблица и успешно изнасяща това богатство за най-големите страни в света – Китай, Русия и Индия. Вие просто не го знаете.Не нахлувайте в Иран. Очакват ви позор и поражение.Ще трябва да умолявате Москва на колене за мирно споразумение с Иран. Не забравяйте, че Русия вече започна масирани доставки на най-добрите оръжия в света за Техеран.

    09:48 24.02.2026

  • 51 Пета година от началото на позора

    3 6 Отговор
    Няма край путинският позор.

    Коментиран от #103

    09:48 24.02.2026

  • 52 Читател

    9 1 Отговор
    "Военният експерт от Израел Дейвид Шарп"

    Абе от къде ги копате тези "военни експерти" и от къде ги копате тези мисирки които името на медията си не могат да напишат правилно "Пред ФХАКТИ"

    09:49 24.02.2026

  • 53 И тоя Калин Каменов

    9 2 Отговор
    И той ли чфут бре? Кво е тва чудо медийно

    09:49 24.02.2026

  • 54 Логично

    2 1 Отговор
    Интересен анализ. Като версия.

    Коментиран от #59

    09:49 24.02.2026

  • 55 Антитрол

    6 5 Отговор

    До коментар #42 от "Ачо":

    "Говори се че и тази нощ над 1000; руснаци са окобзончени"

    В посолството ли се говори - а не ти ли казаха защо укрите отстъпват и защо зеления реве за мир.

    Коментиран от #61

    09:51 24.02.2026

  • 56 Омазана ватенка

    3 6 Отговор
    След като им спряха Старлинк и Телеграм руснаците са на прицел като дървени патици. Шат!

    Коментиран от #62

    09:52 24.02.2026

  • 57 На фона на геноцида

    8 1 Отговор
    и военните престъпления извършени от нацистки Израел не е ли малко гнусно глупостите на "Военният експерт от Израел" да четем ? А?

    09:53 24.02.2026

  • 58 Ха ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Числата са важни":

    Блажени сте че ви има подлите и глупавите защото вие ще горите в Ада

    Коментиран от #95

    09:53 24.02.2026

  • 59 Читател

    7 1 Отговор

    До коментар #54 от "Логично":

    Да като опит за пропаганда е много интересно - тоя "експерт" ходил ли е в Украйна да види как "мобилизират" хората.

    09:53 24.02.2026

  • 60 Гориил

    5 1 Отговор
    Войната в Иран ще бъде ад за Европа. Изтощената, измъчена и разрушена страна ще се превърне в газова камера за американската и европейските армии. Никой в ​​тази война няма да избяга в безопасността на мира или да се върне у дома.Русия ви желае успех на вулкана.

    09:53 24.02.2026

  • 62 Учуден

    6 2 Отговор

    До коментар #56 от "Омазана ватенка":

    И защо ли зеления реве за мир тогава

    09:54 24.02.2026

  • 63 реал

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    За разлика от нас в днешни дни ,руснака има имперско самосъзнание за него държавата и семейството е над всичко.Това го знаят всичките им управляващи било то царе или президенти и го използват.

    09:55 24.02.2026

  • 64 Всичко ще си кажат

    6 1 Отговор

    До коментар #43 от "от Европейска федерация на рейнджърите":

    Израелските терористи. Това им е слабото място. Обичат да се хвалят

    09:57 24.02.2026

  • 65 Антитрол

    6 1 Отговор

    До коментар #61 от "Учуден":

    Къде ви е "силното и сплотено НАТО"
    Къде ви е "проспериращия ЕС" и защо Урсула се моли на Индия на която щеше да налага санкции.
    Къде ви е Гренландия

    "Успехите" на нашите козячета са че успяха да съборят един паметник в замяна на разпадането на НАТО-то им и фалирането на ЕС.

    09:58 24.02.2026

  • 66 А тъй ....

    2 0 Отговор
    (Пред ФХАКТИ по темата говори израелският военен експерт Дейвид Шарп.)...ФХАКТИ дее

    09:59 24.02.2026

  • 67 Гориил

    2 2 Отговор
    Доскоро Русия умилостивяваше Иран и го убеждаваше да приеме ядрената сделка. Сега всички руски преговарящи напуснаха Техеран и спряха да се намесват в атаките на аятоласите срещу вас. Колкото по-дълго протакате войната с Украйна, толкова по-голям ад ще ви бъде отприщен от персийската нация.Не забравяйте, че иранският народ е фанатичен.

    10:01 24.02.2026

  • 68 И какво прави в България

    5 0 Отговор
    Военният експерт от Израел ? Планински туризъм?

    Коментиран от #76

    10:01 24.02.2026

  • 70 Що не пише?

    5 0 Отговор
    Тоя Дейвид Шарп къв го е дирил в Петрухан ? А?

    10:03 24.02.2026

  • 72 Ъъъъ

    3 3 Отговор

    До коментар #69 от "Учуден":

    Путин ще свърши като Саддам.

    Коментиран от #77, #104

    10:04 24.02.2026

  • 73 Антитрол

    2 2 Отговор

    До коментар #69 от "Учуден":

    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като бити кучета,сърдят се,пенявят се и си плюят в пазвата?

    10:06 24.02.2026

  • 76 Пратили са го

    4 0 Отговор

    До коментар #68 от "И какво прави в България":

    Да откара караваната в Румъния !

    10:09 24.02.2026

  • 77 Учуден

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Ъъъъ":

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - и като не стига мозъчето копи-пейст на едно и също под всяка статия. Последно кога Русия ЩЕ се разпада и ЩЕ фалира че преди 4 години обещавахте да е до 3 месеца.

    10:10 24.02.2026

  • 78 от Европейска федерация на рейнджърите

    3 0 Отговор
    Е тоя заедно с другият там Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ! .....

    10:11 24.02.2026

  • 81 Левски

    5 2 Отговор
    Пикл...о, ако Путин действа като вас и Щатите, отдавна да си беше взел измислената"Украйна". Нагли неблагодарници.

    10:14 24.02.2026

  • 82 А ДАНС разпитаха ли го

    3 0 Отговор
    Тоя Дейвид Шарп ?

    10:14 24.02.2026

  • 83 Избирател

    3 0 Отговор

    До коментар #79 от "Спете спокойно деца":

    "и присъединяване към РФ"

    С тази ли опорка ще плашите народа сега - ако изберете Радев ще станем част от РФ.

    Мъка, мъка .....

    10:15 24.02.2026

  • 84 „Орешник“ на Иран

    4 1 Отговор
    Трябва да се даде че да го видят от близко любопитковците в нацистки Израел

    10:17 24.02.2026

  • 85 Зевзек

    3 1 Отговор

    До коментар #79 от "Спете спокойно деца":

    "Ще имате възможност да биете бандеровци не само по форума на Факти"

    Че козячетата и сега имат възможност да бият руснаците не само по форума на Факти обаче защо ли нито едно не се е записало доброволец във ВСУ или поне една заплатка да е заделило - някое ще ми каже ли?

    10:18 24.02.2026

  • 86 Много е яко тва

    3 0 Отговор
    ФХАКТИ.....

    10:20 24.02.2026

  • 87 Има му снимката

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "от Европейска федерация на рейнджърите":

    И на конференцията на НПО-то в Румъния ...

    10:28 24.02.2026

  • 88 На Моссад

    2 0 Отговор
    Военни експерти от Израел ли им викаме вече?

    10:31 24.02.2026

  • 89 Върти сучи

    1 0 Отговор
    И все около ракетната система „Орешник“...

    10:37 24.02.2026

  • 90 Ами то не ти трябва да си много умен

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "военните не са много умни":

    за да се сетиш, че на никой не му се мре особено пък в младежка възраст, в каквато набират войници за реални бойни действияронта. Дали знаеш как са тръгвали войниците през Втората световна? 200 грама водка на екс преди атаката и политкомисарят със зареден пистолет в ръка върви отзад и се сещаш какво се случва на този, който реши да се обърне да бяга назад. Това в героичните филми, които ни прожектираха го няма. Войната е нещо ужасно и въобще не ти трябва да си умен за да го проумееш. Лесно се разбира. Лошото е че тези новите политици не го разбират, не си дват сметка, че от 1878г. до 1944г. България е участвала в пет войни, а от 1944 до 1989г. в нито една, а това ще доведе до последствия неминуемо и какви ще са те предстои да видим.

    10:50 24.02.2026

  • 91 Ъхъъъъ....

    1 3 Отговор
    Дейвид Шарп е роден през 1974 г. в СССР, на територията на днешна Украйна... роден е обаче където вече НЕ е "днешна Украйна" да допълним ....

    10:52 24.02.2026

  • 92 Аз вярвам само

    1 1 Отговор
    На ФХАКТИ. На никой друг

    10:54 24.02.2026

  • 93 Тоя Дейвид Шарп

    1 1 Отговор
    Къв го е дирил в Петрухан ? А?

    10:56 24.02.2026

  • 94 роден през 1974 г. в СССР

    1 1 Отговор
    на територията на днешна Украйна ама е служил е 3,5 години в израелската армия нали? Щото е украинец

    10:58 24.02.2026

  • 95 Кой решава?

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ха ха ха":

    Аз не решавам кой, къде ще гори, ти също.
    Относно цифрите. То се вижда къде е СВИ и къде е война.
    Пример за разрушителна, съкрушителна война е Газа.
    Ти това ли искаш за Украйна?
    Няма да се учудя ако е така.
    Има и не-хора у нас, които се радват еднакво на руските и украинските жертви. Защо ли?

    11:23 24.02.2026

  • 96 И те така

    0 1 Отговор
    На практика Русия воюва с Европа, която дава пари и оръжия, Украйна осигурява украинци, които намаляват!

    11:51 24.02.2026

  • 97 Мишел

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Гориил":

    Войната с Иран се отлага. Най модерният , най-нов и най- голям американски самолетоносач "Джералд Форд" се връща от Персийско море в САЩ под благовиден предлог: нужда от спешен ремонт на запушени тоалетни. Екипажът на кораба е над 4000 човека, работят само 40 тоалетни. Опашките за ползване са почти по час, което означава небоеспособност на кораба.

    11:56 24.02.2026

  • 98 А сега де

    1 1 Отговор
    Ами ако й сложат бойна глава на Отешника ? Последният път без взрив замина цял завод . Ако има взрив ще замине цял град .
    Военните на Запад са напълно наясно с тези неща .
    На на ни пишат приказки за лека нощ

    Коментиран от #100

    12:21 24.02.2026

  • 99 Българин

    0 0 Отговор
    Зеленски им развинти главите.

    12:22 24.02.2026

  • 100 Ще ми πръднеш

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "А сега де":

    На дедова.

    12:25 24.02.2026

  • 101 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Ква "инициатива", бе! Започна Пета година позиционна война, Путин "тъпче" на едно място, още не може да освободи Донбаска област, Белгород е под постоянен обстрел, удари по руските Енерго хранилища, по обекти на ВПК във вътрешноста на страната, успешни диверсии срещу Висшето военно ръководство на МО на РФ, за Курск забравихте ли??? Путин гарантираше на хората в областа, че са в безопастност...., е резултата 9 месеца клане на местното гражданско население, още намират масови гробове на тела, ввключително и детски! Е.... ти "инициативата"!!!!

    12:25 24.02.2026

  • 102 Мишел

    0 0 Отговор
    Русия произвежда от 4 до 5 комплекса Орешник месечно ( Милитари уоч магазин).
    Орешник са хиперзвукови ракети с обсег 5500 км.,с бойна глава от 6 разделящи се блока , всеки с по 6 суббоеприпаса с индивидуално насочване. Засега е ползван само с бойни глави от бетон. Това е твърде мощно оръжие за употреба по цели в Украйна. Русия трупа запас от него за война при нападение от НатО. НатО няма ПВО/ ПРО срещу хиперзвукови ракети.

    12:31 24.02.2026

  • 103 Укри

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Пета година от началото на позора":

    Какво ти пука за Русия, гледай себе си... Ръсиш акъл без да си виждаш съдраните гащи. Как е Гренландия с 14 франсета срещу САЩ. Така и срещу Русия. Не им стиска на Запада. А пък за теб да не говорим

    12:49 24.02.2026

  • 105 Анонимен

    0 0 Отговор
    Господинът е сънародник на президентът на Украина Зеления.Израел има ламаринен купол,който се преодолява от Орехотрошач(Орешник).Всичко изречено от него не отговаря на действителността,като изкривяването и е уникална тяхна способност.Въпросът е как неговият род е успял някак да избегне превръщането им в дим през комина в годините на ВСВ.Личните им документи са удостоверявали чужда самоличност.

    13:05 24.02.2026