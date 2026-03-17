Атанас Атанасов се завръща начело на Монтана за пети път

17 Март, 2026 23:26 413 1

Целта е една - спасяването на елитния статут на тима

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Монтана направи нов ход в борбата си за оцеляване, като върна на кормилото добре познатото име – Атанас Атанасов. Опитният специалист, наричан още "Орела", поема за пети път треньорския пост на стадион „Огоста“, с надеждата да изведе отбора от незавидната позиция в дъното на класирането.

В екипа си Атанасов ще разчита на досегашния асистент Дилян Иванов, който временно води тима в последния двубой срещу Черно море. Иванов ще продължи да изпълнява функциите си, а треньорът на вратарите Димитър Атанасовски също остава част от щаба – така се запазва приемствеността и стабилността в отбора.

„Нашата основна мисия е да спасим Монтана от изпадане. Вярвам, че това е напълно възможно, но всичко ще се реши в плейофите“, категоричен бе Атанасов при официалното си представяне. Той не крие амбициите си и подчерта, че предстои тежка битка, в която всеки мач ще бъде от решаващо значение.

Любопитен факт е, че "Орела" не е чужд на Монтана – като футболист той защитава цветовете на клуба в края на 90-те години. Сега обаче пред него стои ново предизвикателство – да стабилизира отбора, който вече смени трима треньори през кампанията: Акис Вавалис, Анатоли Нанков и Танчо Калпаков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Серго

    0 0 Отговор
    Удриии Насе Тури ножа у тупаня

    23:39 17.03.2026

