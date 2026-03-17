Арсенал триумфира над Байер Леверкузен и се класира за четвъртфиналите на Шампионската лига

17 Март, 2026 23:51 320 0

В следващата фаза "артилеристите" ще играят със Спортинг Лисабон

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболната магия на стадион "Емирейтс" отново озари феновете на Арсенал, след като "артилеристите" демонстрираха класа и характер, елиминирайки Байер Леверкузен с категорично 2:0 в реванша от осминафиналите на Шампионската лига. С общ резултат 3:1 лондончани заслужено си осигуриха място сред най-добрите осем на Европа.

Още от първия съдийски сигнал домакините наложиха темпото и не оставиха съмнение в превъзходството си. В 36-ата минута Еберечи Езе разпали трибуните, след като получи прецизен пас от Леандро Тросар и с мощен шут от дистанция разпечата вратата на германците – 1:0 за Арсенал.

След почивката "червено-белите" не свалиха крака от педала на газта. В 63-тата минута Деклан Райс се възползва от неразчетено изчистване, напредна уверено и с хладнокръвен удар удвои аванса на своя тим, с което на практика сложи точка на интригата.

С този успех Арсенал се завръща на четвъртфиналната сцена на най-престижния европейски клубен турнир, където ще премери сили със Спортинг Лисабон. Португалците елиминираха Бодьо Глимт с общ резултат 5:3 и също мечтаят за европейска слава.


