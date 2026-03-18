Реал Мадрид отново победи и елиминира Манчестър Сити в Шампионската лига

Реал Мадрид надви Манчестър Сити с 2:1 като гост и си осигури място на четвъртфиналите в Шампионската лига. С общ резултат 5:1 испанският гранд демонстрира класата си и отново показа защо е сред фаворитите за трофея.

Срещата започна с натиск от страна на "гражданите", които владееха топката и диктуваха темпото в първите минути. Въпреки това, съдбата се обърна в полза на домакините още в 18-ата минута. След опасен удар на Винисиус Жуниор, Бернардо Силва спря топката с ръка на голлинията. След намесата на ВАР, португалецът получи директен червен картон, а съдията отсъди дузпа. Винисиус бе безпогрешен от бялата точка и откри резултата за Реал. Въпреки численото си намаление, Манчестър Сити не се предаде.

В 41-ата минута Джереми Доку проби по фланга и центрира остро в наказателното поле. След рикошет в Трент Александър-Арнолд, топката попадна в Ерлинг Халанд, който без проблеми изравни на празна врата.

В 93-ата минута Орелиан Чуамени изведе Винисиус Жуниор, който с хладнокръвен удар оформи крайното 2:1 и подпечата класирането на "лос бланкос" за следващата фаза.

На четвъртфиналите Реал Мадрид ще се изправи срещу победителя от двойката Байерн Мюнхен – Аталанта. Германският колос има сериозно предимство след убедителна победа с 6:1 в първия мач в Италия.