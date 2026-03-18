Реал Мадрид отново победи и елиминира Манчестър Сити в Шампионската лига

18 Март, 2026 00:04 706 0

"Гражданите" останаха с човек по-малко още в 18-ата минута

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид надви Манчестър Сити с 2:1 като гост и си осигури място на четвъртфиналите в Шампионската лига. С общ резултат 5:1 испанският гранд демонстрира класата си и отново показа защо е сред фаворитите за трофея.

Срещата започна с натиск от страна на "гражданите", които владееха топката и диктуваха темпото в първите минути. Въпреки това, съдбата се обърна в полза на домакините още в 18-ата минута. След опасен удар на Винисиус Жуниор, Бернардо Силва спря топката с ръка на голлинията. След намесата на ВАР, португалецът получи директен червен картон, а съдията отсъди дузпа. Винисиус бе безпогрешен от бялата точка и откри резултата за Реал. Въпреки численото си намаление, Манчестър Сити не се предаде.

В 41-ата минута Джереми Доку проби по фланга и центрира остро в наказателното поле. След рикошет в Трент Александър-Арнолд, топката попадна в Ерлинг Халанд, който без проблеми изравни на празна врата.

В 93-ата минута Орелиан Чуамени изведе Винисиус Жуниор, който с хладнокръвен удар оформи крайното 2:1 и подпечата класирането на "лос бланкос" за следващата фаза.

На четвъртфиналите Реал Мадрид ще се изправи срещу победителя от двойката Байерн Мюнхен – Аталанта. Германският колос има сериозно предимство след убедителна победа с 6:1 в първия мач в Италия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

