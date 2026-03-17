ПСЖ разгроми Челси насред Лондон и продължава уверено към четвъртфиналите на Шампионската лига

Пари Сен Жермен разби Челси с категоричното 3:0 на „Стамфорд Бридж“ и си осигури място сред най-добрите осем в Европа. С общ резултат 8:2 френският шампион продължава защитата на трофея си в Шампионската лига, оставяйки лондончани без шанс за отговор.

Още в самото начало на двубоя ПСЖ даде ясен сигнал, че няма намерение да оставя нищо на случайността. Само шест минути след първия съдийски сигнал, Матвей Сафонов изрита топката напред, а след неразбирателство в защитата на домакините, Хвича Кварацхелия се възползва хладнокръвно и откри резултата – 1:0 за гостите.

Динамиката на срещата не стихна и в 15-ата минута Ашраф Хакими проби по десния фланг и центрира прецизно към Брадли Баркола. Оставен непокрит, младият нападател на ПСЖ не сгреши и с мощен удар удвои преднината на парижани, хвърляйки домакините в шок.

След почивката Челси опита да се върне в мача, но Жоао Педро пропусна отлична възможност, след като Марк Кукурея го намери в наказателното поле. Ударът му обаче не намери целта.

В 61-ата минута ПСЖ окончателно сложи точка на спора. След бърза контраатака, Кварацхелия отново бе в центъра на събитията, проби по крилото и подаде към Ашраф Хакими. Той пък с едно докосване предостави топката на Сени Маюлу, който с безапелационен шут оформи крайното 3:0.

До последния съдийски сигнал лондончани така и не намериха сили да отговорят на френската доминация.

Пари Сен Жермен напуска Лондон с високо вдигната глава и вече гледа към следващото си предизвикателство – четвъртфиналите, където ще се изправи срещу победителя от двойката Галатасарай – Ливърпул.