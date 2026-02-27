Новини
Мнения »
Правен спор или институционална празнота по казуса „Сарафов“?

Правен спор или институционална празнота по казуса „Сарафов“?

27 Февруари, 2026 09:07 632 16

  • сарафов-
  • янкулов-
  • всс-
  • прокурор-
  • решение-
  • съдия

Липсата на ясен механизъм за временно заместване и контрол върху главния прокурор подкопава доверието в системата

Правен спор или институционална празнота по казуса „Сарафов“? - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Решението на Висш съдебен съвет (ВСС) единодушно да остави без разглеждане искането на служебния правосъден министър Андрей Янкулов за отстраняване на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и да препрати въпроса към Прокурорската колегия изглежда на пръв поглед като процедурно решение. В действителност обаче то е симптом на по-дълбок институционален проблем – продължаващата неяснота кой и при какви условия упражнява властта на главен прокурор в България.
Според мотивите на министър Янкулов, базирани на становище на Наказателната колегия на Върховен касационен съд (ВКС), след 21 юли 2025 г. страната реално няма легитимно изпълняващ функциите главен прокурор. Тази позиция стъпва върху тълкуване на законовите ограничения за временното изпълнение на функциите и върху принципа, че временното не може да се превръща в безсрочно.

Контрапозицията, защитена от представители на Прокурорската колегия, е, че именно тя е компетентният орган да определя временно ръководител на прокуратурата, по аналогия с избора на административни ръководители в системата. От тази гледна точка пленумът няма основание да се намесва.

Тук спорът вече не е просто процедурен, а концептуален: дали изпълняващият функциите главен прокурор е обикновен „временно изпълняващ длъжността“ административен ръководител, или фигура със специфичен конституционен статус, приравнен по значение на т.нар. „трима големи“ в съдебната власт.

Различни стандарти за „тримата големи“?

Представители на Съдийската колегия логично поставят въпроса: след като председателите на върховните съдилища се избират от пленума на ВСС, защо за главния прокурор да важи различна процедура? Това поставя проблема за симетрията в институционалния модел.

Българската конституционна рамка (чл. 129 от Конституцията) предвижда, че главният прокурор се назначава от президента по предложение на пленума на ВСС. Макар тук да става дума за титуляр, а не за временно изпълняващ функциите, трудно може да се игнорира фактът, че и.д. главен прокурор упражнява почти същия обем правомощия – включително кадрови и дисциплинарни.

Именно това подчертава и Янкулов: когато един временно изпълняващ функциите разполага на практика с пълната власт на титуляра, въпросът за легитимността не е формалност, а същностен проблем на правовата държава.

По-големият контекст
Случаят със Сарафов не е изолиран, защото той е част от по-широкия дебат за отчетността и контрола върху прокуратурата – тема, по която България е обект на критики от европейски институции през последните години. Липсата на ясен механизъм за временно заместване и контрол върху главния прокурор подкопава доверието в системата.
Решението на ВСС да препрати казуса към Прокурорската колегия може да бъде тълкувано като опит за институционално „отдръпване“ от политически чувствителен въпрос. Но така се отлага, а не се решава проблемът: кой носи отговорност за легитимността на най-висшия обвинител в държавата?
В крайна сметка дебатът не е персонален – той е структурен. Ако законът допуска продължително временно управление без ясна процедура и срокове, тогава самата нормативна рамка се нуждае от прецизиране. А докато това не се случи, всяко решение ще изглежда като временна конструкция върху нестабилна правна основа.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    10 3 Отговор
    Нефелниците педофили от НПО ППДБ толкова си могат.

    09:08 27.02.2026

  • 2 Телефонист

    4 3 Отговор
    Има система и тя е в телефона на ДСП и ББ.

    09:11 27.02.2026

  • 3 Пич

    9 2 Отговор
    Само истински паветен глупак не може да схване, че Сарафов не е проблем!!! Проблема е системата!!! Над 30 години всеки дембел иска да си постави свой собствен главен прокурор !!! И сега паветниците искате те да си поставят техен главен прокурор, на никой не му дреме за правосъдието!!!

    Коментиран от #7

    09:12 27.02.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 4 Отговор
    МНОГО ПО ПРОСТИ СА НЕЩАТА - ПРИМЕР
    - ЕДИН ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР - БРАТ МУ В НАТО БРЮКСЕЛ ОТ ГЕРБ,
    ЖЕНА МУ В НПО НА ПАШАТА ОТ СИК :)

    09:12 27.02.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Предишния РЕДОВЕН главен прокурор го отстраниха буквално ЗА ДВА ДНИ❗
    Този дето е временно изпълняващ длъжността НЕ МОГАТ ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ ГОДИНИ да го освободят❗
    А той самият бе заявил, че не иска да застава на мястото на Сарафов 🤔

    Коментиран от #8

    09:13 27.02.2026

  • 6 Реалист

    4 5 Отговор
    Сарафов може и да се заиграва с Мафията, но те Променкаджиите на Фатмака и самият Мунчо са част от нея! От къде накъде някакво си министърче от служебно правитлество ще има права да свбаля главен прокурор?! Не им стигнаха сменените областни управители...СРАМ е това правителство Гюрово! Спам е, защото е Фатмашко и обслужва именно Мафията и нейните интереси в лицето на Черепа, Цветан Василев и Бобокови!

    Коментиран от #9

    09:14 27.02.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Всички са С ИЗТЕКЪЛ СРОК❗

    Коментиран от #12, #13, #14, #15

    09:14 27.02.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А той самият Сарафов бе заявил, че не иска да застава на мястото на Гешев❗

    09:16 27.02.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Реалист":

    Реалисти, реално погледнато Сарафов НЕ Е главен прокурор❗

    09:18 27.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 дьикас

    1 1 Отговор
    Когато правото не е силата, силата е правото. Така се опитва някои да бъта българите в ямата. Били независими тези дърти пръдльовци във ВСС??? Независими сте ама от кого бре некадърници??? Кой ви изкарва и ви плаща заплатите, и за какво ви плащат заплатите и бонусите и любовниците и секретарките??? Как мислите кои плаща??? И този боклук Боби, и той за каквъ се мисли??? И да обслужаваш мафията е до време. След това в затвора, барабар с мафията. На какво си играете??? Огън ли палите или си мислите че ще се правите на "много умни" дълго време??? Ами като ви запукат със тоягите??? Като стане пожар какво ще правите??? Нали всичко дето сте ограбили ще изгори??? Глупаци. Нямате май страх Божии??? Слава на Господ Иисус Христос цяла България ви гледа какви ги вършите. Ще изядете тоягите накрая.

    09:19 27.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нали знаеш как се чака чудо? Чакаш, чакаш, а накрая пиеш три ракии, и нещата се оправят!

    09:22 27.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Колелото тъче както само пожелае

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Така е, благодарение на неумните и кресливите, чиято "грамотност" и "компетентност" са с галактически размери и системно рушат държавността.

    09:28 27.02.2026

  • 16 Артилерист

    3 0 Отговор
    Според мен сегашната ситуация е удобна на мафията, дълбоката държава или задкулисието, които всъщност управляват държавата. От познат, който е работил със Сарафов знам, че той е неподготвен, склонен на снишаване и бягство от отговорност. Изобщо не струва ...

    09:37 27.02.2026