Кристиян Шкварек за "Петрохан": Видях как темата се политизира и превръща в бойно поле между партийните агитки

Взех решение да не пиша нито ред по случая "Петрохан" в момента, в който видях как темата се политизира и превръща в бойно поле между партийните агитки.

Сега, след злощастния край на аферата си правя само един, основен извод от случилото се - в колко важно за България се превръща това, хора като Сарафов да изчезнат от институциите. Моментално.

През последните дни станах свидетел как присъствието на този човек и другите около него в системата поражда вече такова недоверие в институциите, убеждение за "мафия" и задкулисие, че широки сегменти от обществото достигат до почти шизофренични, откровено невменяеми конспирации около един случай с толкова много доказателства, факти, свидетелства и буквално видео записи.

В момента у нас хиляди хора вярват, че мафията е хакнала профила на Калушев във Фейсбук преди 2 седмици специално, за да публикува стихотворение на Ботев, планирайки нататък да го екзекутира баш на връх Околчица. След това мафията напада хижа Петрохан с 4 черни джипа точно, след като мъжете се сбогуват ритуално. (голям късмет за мафията) Качва кучетата на втория етажа (те кооперират), застрелва ги, подпалва хижата, нарежда тримата мъже един до друг и ги екзекутира, без да оставя следи от съпротива. Мафията не се вижда на видеозаписите от същия ден сигурно, защото е намерила специални дрехи, които правят човека невидим. После мафията преследва из страната Калушев и двете момчета, които той учи на медитация и духовни практики, докато същият бяга от нея в дивото, вместо при полицията, медиите или близките си. Докато мафията го "гони" по горите той има време да спре, да напише дълъг СМС на майка си, и в тоя СМС да не каже, че го гонят, а да ѝ говори как животът е сън. Няма да звънне по телефона на медиите и да им разкаже за случилото се, или на приятел, за това как мафията ги е нападнала, защото са видяло нещо. Просто ще бяга и ще се укрива като извършител.

А пък цялата тая хипер сложна операция, на която според мен никоя тайна служба въобще на Балканите, хеле па в България не е способна, барабар с тоталната омерта на стотици държавни служители и десетки институции - всичко това мафията го е организирала, защото добрите момчета са видяли някой да сече няколко дървета. Или канал за мигранти, или наркотици, или друго подобно нещо, на което у нас ежегодно свидетели стават буквално стотици хора по страната, защото сме разграден двор и на никой вече, дори на мафията, не му пука достатъчно, че да се крие особено.

Тази тотално шизофренична, прерастваща в истерия конспиративна теория в момента е резултат пряко от факта, че хора, ходили по "Осемте джуджета" и клуба на "Нотариуса" са на челни места в институциите. При други обстоятелства в нея щяха да вярват точно 5 ненормалници от най-тясното ядро на сектата около ППДБ. Но понеже страната ни наистина има за главен прокурор човек със снимки на подобни места и връзки с хора като Петьо "Еврото", подобни невменяеми обяснения на елементарни трагедии успяват да придобият широка общественост и да заразят умовете дори на хора, които познавам и смятам за нормални и интелигентни.

Бог да прости жертвите и даде утеха на близките.