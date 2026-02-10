Новини
Кристиян Шкварек за "Петрохан": Видях как темата се политизира и превръща в бойно поле между партийните агитки

Кристиян Шкварек за "Петрохан": Видях как темата се политизира и превръща в бойно поле между партийните агитки

10 Февруари, 2026

Колко важно за България се превръща това, хора като Сарафов да изчезнат от институциите

Кристиян Шкварек за "Петрохан": Видях как темата се политизира и превръща в бойно поле между партийните агитки - 1
Снимка: Фейсбук
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Взех решение да не пиша нито ред по случая "Петрохан" в момента, в който видях как темата се политизира и превръща в бойно поле между партийните агитки.

Сега, след злощастния край на аферата си правя само един, основен извод от случилото се - в колко важно за България се превръща това, хора като Сарафов да изчезнат от институциите. Моментално.

През последните дни станах свидетел как присъствието на този човек и другите около него в системата поражда вече такова недоверие в институциите, убеждение за "мафия" и задкулисие, че широки сегменти от обществото достигат до почти шизофренични, откровено невменяеми конспирации около един случай с толкова много доказателства, факти, свидетелства и буквално видео записи.

Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

------------------------------------------------

В момента у нас хиляди хора вярват, че мафията е хакнала профила на Калушев във Фейсбук преди 2 седмици специално, за да публикува стихотворение на Ботев, планирайки нататък да го екзекутира баш на връх Околчица. След това мафията напада хижа Петрохан с 4 черни джипа точно, след като мъжете се сбогуват ритуално. (голям късмет за мафията) Качва кучетата на втория етажа (те кооперират), застрелва ги, подпалва хижата, нарежда тримата мъже един до друг и ги екзекутира, без да оставя следи от съпротива. Мафията не се вижда на видеозаписите от същия ден сигурно, защото е намерила специални дрехи, които правят човека невидим. После мафията преследва из страната Калушев и двете момчета, които той учи на медитация и духовни практики, докато същият бяга от нея в дивото, вместо при полицията, медиите или близките си. Докато мафията го "гони" по горите той има време да спре, да напише дълъг СМС на майка си, и в тоя СМС да не каже, че го гонят, а да ѝ говори как животът е сън. Няма да звънне по телефона на медиите и да им разкаже за случилото се, или на приятел, за това как мафията ги е нападнала, защото са видяло нещо. Просто ще бяга и ще се укрива като извършител.

------------------------------------------------

А пък цялата тая хипер сложна операция, на която според мен никоя тайна служба въобще на Балканите, хеле па в България не е способна, барабар с тоталната омерта на стотици държавни служители и десетки институции - всичко това мафията го е организирала, защото добрите момчета са видяли някой да сече няколко дървета. Или канал за мигранти, или наркотици, или друго подобно нещо, на което у нас ежегодно свидетели стават буквално стотици хора по страната, защото сме разграден двор и на никой вече, дори на мафията, не му пука достатъчно, че да се крие особено.

Тази тотално шизофренична, прерастваща в истерия конспиративна теория в момента е резултат пряко от факта, че хора, ходили по "Осемте джуджета" и клуба на "Нотариуса" са на челни места в институциите. При други обстоятелства в нея щяха да вярват точно 5 ненормалници от най-тясното ядро на сектата около ППДБ. Но понеже страната ни наистина има за главен прокурор човек със снимки на подобни места и връзки с хора като Петьо "Еврото", подобни невменяеми обяснения на елементарни трагедии успяват да придобият широка общественост и да заразят умовете дори на хора, които познавам и смятам за нормални и интелигентни.

Бог да прости жертвите и даде утеха на близките.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    18 3 Отговор
    Само забележете цялото "разследване" на хижата Петрохан се изразяваше в това разни експерти ,специалисти ,ченгета и Деветото джудже да оплюват убитите цял ден по медиите,все едно колко големи престъпници са били и заслужавали да бъдат убити,и нито веднъж да не се говори за възможните убиици,Едно е ясно всичко което казват от МВР е лъжа.Само си представете мащабите на криминалната хунта във високите етажи на властта,щом корумпираните държавни служби убиват хора които се борят срещу корупцията ,в България всеки който се бори срещу корупцията влиза в затвора или бива убит ,и всичко това е със съдействието на корумпираната съдебната власт в България,не случайно почти всички съдии и прокурори са жени ,това са държанки и проститутки на бандитите които са ги назначили на тези постове да упражняват чадър над криминалната дейност на тези бандити .Само си помислете в каква държава живеем щом корумпираните държавни служби могат да убиват всеки който пречи на криминалната дейност на властта,за 30 години западна демокрация България беше трансформирана от правова държава в политически криминален картел който убива ,корумпира и тероризира всеки който пречи на тези бандити.Демокрацията е проказа която бавно убива България.

    Коментиран от #13, #31, #32

    12:05 10.02.2026

  • 2 Пич

    21 2 Отговор
    Ами не !!! Единствените към които има насоки, които насоки са подплатени със самопризнания са ПП и ДБ !!! Ако имаше и най малко нещо срещу ГЕРБ и Бойко, вреслювците от ПП и ДБ да бяха уревали орталъка. Не адвокатствам на Бойко, а на справедливостта!!! Защото това деяние е толкова възмутително, че всеки опит за разсейване и изместване трябва да се парира, и да се върви по същество!!! Да предположим и на кого са джиповете обслужващи ПП и ДБ ! Въпреки че не се сещам за "Ало, Маджо".....

    Коментиран от #28

    12:10 10.02.2026

  • 3 Хипотетично

    10 1 Отговор
    Дейността на хората от НАКЗТ се оказват свързани с една гласовита ПП партия, затова и коментарите разбираемо са по посока на спонсорите им.

    12:12 10.02.2026

  • 4 Анонимен

    10 2 Отговор
    Не е ли проблем, че една партия е регистрирала частно НПО с име от сорта на "Национална агенция..." и че са финансирали същата тази организация? Какво се е случило не знаем и може би никога няма да разберем, но не е някаква дреболия, която да сметем под килима.

    Коментиран от #6

    12:13 10.02.2026

  • 5 Кажи нещо за

    9 3 Отговор
    Терзиев и останалите от праида Петрохан от подмяната.

    12:14 10.02.2026

  • 6 Не е

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Дреболия и че Надежда Йорданова натиска здраво за вписването на тази партия, нали?!

    12:15 10.02.2026

  • 7 И от къде Шкварек знае

    11 3 Отговор
    че това е "край на аферата" ?

    12:16 10.02.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    2 7 Отговор
    Петроханският партизанин е видял, че путен губи войната и е написал на майка си стихотворение на Ботев.

    12:17 10.02.2026

  • 9 Ми даааа

    5 1 Отговор
    мафията е хакнала профила на Калушев във Фейсбук преди 2 седмици специално, за да публикува стихотворение на Ботев...

    12:17 10.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ми даааа

    6 0 Отговор
    Осемте джуджета" и клуба на "Нотариуса" са на челни места в институциите

    12:18 10.02.2026

  • 13 Тити на Кака

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Твърдиш в прав текст, че полицията не разследва убийството, а се занимава само с оплюване на екзекутираните рейнджъри?
    Смях!

    12:19 10.02.2026

  • 14 Аз съм на 57 години

    21 1 Отговор
    И по-нагласен сценарий не съм виждал през живота си! Би било добре мафията да плати на по-нормални, по-умни или поне по-адекватни сценаристи. Това, което ни поднасяте като версия е абсолютно неприемливо за всеки нормален човек с елементарни причинно-следствени връзки на мозъка!

    Коментиран от #33

    12:19 10.02.2026

  • 15 Сила

    8 1 Отговор
    Много странно гледа тоя младеж , уж страшно , но всъщност е измъчено , нещо го напряга ?!? ....трябва да пие сок от сливи , сигурно е запечен ...!??!

    12:19 10.02.2026

  • 16 не те ли е срам да го кажеш това?

    11 2 Отговор
    абе кристианчо мамин подложкосъвсем нормално е когато се разкрие че имало нпо което се ползва с протекция от високо равнище във властта и извършва видимо незаккони заграждания и охранявания на държавни територии когато се покажат спонсорите им народа ги нападне !!! защо всичко около тази групировка води към ПП-партията на подлогите???

    12:20 10.02.2026

  • 17 Достоверна ли е тази информация

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тодор":

    За теьи 4-те джипа които са отишли към хижата в нощта на убийството?

    12:20 10.02.2026

  • 18 Тити на Кака

    1 4 Отговор
    Поредно попадение на Шварек.
    ТъППопитеците са в кратък ступор докато се организират за следващата отбранителна кампания, обзаведени с лозунги по адрес на Шиши, дървената му мафия и четири джипа😂😂😂

    12:21 10.02.2026

  • 19 4 джипа

    13 0 Отговор
    Защо двете прасета се покриха така дълбоко след убийството - никакви ги няма. А преди това не слизаха от първите страници на медиите ИМ ?

    12:23 10.02.2026

  • 20 И Петьо "Еврото"

    5 0 Отговор
    Ли е ходил на хижата? Ай ситир бре

    12:23 10.02.2026

  • 21 Отврат

    11 0 Отговор
    Службите активираха още един геребрастки по ми я р да плюва убитите.

    12:23 10.02.2026

  • 22 Ако

    11 0 Отговор
    В този случай има намесен будизъм, то е единствено по линията на агент Буда!

    12:23 10.02.2026

  • 23 Зелените НПО пречат на олигарсите

    1 1 Отговор
    Тунелът Петрохан е поредната жертва на зоните по Натура 2000. Всичките трасета на АМ Черно море са получили негативни становища от Министерството на околната среда и водите, заради преминаването им през Натура, сега става ясно, че същата съдба очаква и тунелът Петрохан. Този път, освен, че трасето засега местообитания, то нарушава и Директивата за птиците. По тази причина още през 2021г. служебният министър на екологията Асен Личев прекратява процедурата за Оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС). По идеен проект тунелът под Петрохан има три трасета, които са с дължина от 4 и 7 километра. Всичките обаче са отхвърлени от Министерството на околната среда и водите. Тоест екоминистерството и министерството на регионалното развитие и благоустройството все още не са стигнали до консенсус за избор на трасета. Няма и процедура за задание и изработване на ОВОС. Разработване на Оценката за въздействие върху околната среда и Оценката за съвместимост със зоните по Натура са процеси, които изискват много време, както и анализи и теренни проучвания, които трябва да обхванат четири сезона. Докато се стигне до тези процеси обаче трябва да се извърви и тромавата административна процедура, която е заложена в екологичното законодателство. Най-големият проблем обаче са зелените неправителствени организации. (Има в бЮджетът над 400 милиона за този тунел, тази година. Готви се инвестиране от пенсионните фондове с пари на народът. После концесия към началниците на Бой

    Коментиран от #24

    12:27 10.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Зелените НПО пречат на олигархията

    3 0 Отговор
    Докато се стигне до тези процеси обаче трябва да се извърви и тромавата административна процедура, която е заложена в екологичното законодателство. Най-големият проблем обаче са зелените неправителствени организации. (Има в бЮджетът над 400 милиона за този тунел, тази година. Готви се инвестиране от пенсионните фондове с пари на народът. После концесия към началниците на Бойко от БКП) но Вашингтон удари по ръчичките Бойко, за показанията на Паскал срещу А. Василев и Рашков, и наредиха протестите и пускане на кметът на Варна. Та последната дума е на Вашингтон, дали да сменява своя к-у-чи син с нов чистичък пар---цал. ........ Пиночет е бил на власт 17 години, което е 6 209 дни.
    Периодът е от 11 септември 1973 г. до 11 март 1990 г. 14 юли 2009 г. – това е реалният старт на присъствието на ГЕРБ в парламента.

    От 14 юли 2009 г. до днес (10 февруари 2026 г.) са минали:

    6 056 дни

    12:31 10.02.2026

  • 27 дядо Петър

    7 0 Отговор
    Кристиянчо, глей ся дедовото, хората искат да знаят защо институциите не са си свършили работата и са допуснали тази касапница. Тя можеше и да не се случи, но предварително трябваше да се работи, да се вземат мерки, а не сега да разследват и проучват. Подир дъжд качулка! Според теб политиците трябва да си мълчат и да не вземат отношение по случая. Тъй ли? Ами нали някой трябва да задава въпросите, които вълнуват обществото?! Ама ти не искаш да коментираш. Разбираемо е! Твоята любима политическа сила "Продължаваме промяната"-"Демократична България" сериозно е сгазила лука,защото точно нейни кадри са свързани със случая. Тарикатска работа, не искаш да коментираш с надеждата,че шумът ще утихне и на изборите твоите хора няма да пострадат. И си мислиш, че ние понеже сме от село доматите с коловете ги ядем; демек за тия неща не се сещаме.

    12:34 10.02.2026

  • 28 дядо Петър

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Наистина си Пич, дедовото! Браво!

    12:35 10.02.2026

  • 29 Мими Кучева🐕

    3 7 Отговор
    България загуби шест педала.🌈😰🌈

    12:36 10.02.2026

  • 30 едни и същи

    4 0 Отговор
    Русия съобщи, че Украйна и Полша стоят зад покушението срещу Владимир Алексеев

    12:37 10.02.2026

  • 31 Данъкоплатец

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    БОРИСОВ, КАЖИ!

    Кой премести кемпера от Петрохан до Околчица
    с труповете на разстреляните в хижата Милушев и двамата юноши?
    Случайно разкрили наркоканала ти между България и Сърбия.

    12:37 10.02.2026

  • 32 Данъкоплатци

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    БОРИСОВ, КАЖИ!

    Чий са черните джипове,
    обикалящи край хижата,
    преди да бъдат разстреляни рейнджърите?

    Коментиран от #53

    12:42 10.02.2026

  • 33 версия хх

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Аз съм на 57 години":

    Елементарните пАрично-следствени връзки в мозъка се разследват и информацията от разследващите е оскъдна за гузно треперещите.

    12:47 10.02.2026

  • 34 Инж1

    2 0 Отговор
    Какви ти партийни агитки!?!?!?! Това е резултатът от "Прехода", режисиран от ДС/КГБ!!!! Превзети институции, съчетано с непрекъснато случващи се трагедии и погроми!!!! То не е войната по пътищата, в здравеопазването, и какво ли още да изброя!?!?! Ако не вземем мерки, ще става и по-лошо!!!!

    12:50 10.02.2026

  • 35 Кумчо Локумчо

    3 0 Отговор
    Аз, ся ше ви разкажа, кво стана:
    Змей Горянин зърна и се влюби хубавата девойка от Петрохан и като видя, че е заобикокена от толкова мъже, реши да измисли план, как да я открадне. Прати 1 таласъм да самоубие кучетата, 2 горски трола да самоубият тримата мъже, после хала да запали хижата, а след това прати караконджоли да преследват другите трима, а накрая да ги самоубият. И самодиви им връзваха лютите рани, но службите дойдоха и ги спряха, щото и те ги за нещо търсили.
    После всички си тръгнаха с 4 джипа, понеже момичето го нямаше, а те в заринатата от боклуци София, казаха че няма да стъпят. Те са все пак са горски създания, разбирайте - био, еко-френдли, свикнали са на чиста природа, не на кочината в която Васко превърна Столицата.
    После извънземни дойдоха и разказаха всичко на ДАНС, понеже видели от техния кораб, всичко което се случило, но там решиха, че никой нема да поверва и казаа: "А, не! Стига с тези истории Тилилейски! Пишете ги: самоубили се, поради разочарования от положението и живота в БГ!".
    Така поне, простолюдието ще ги рабере, ще им почувства болката и ще се върже!"
    Що ми не вервате?!?

    12:54 10.02.2026

  • 36 000

    1 0 Отговор
    България е в сферата на влияние на международния либерален интернационал с вкички произтичащи от това последствия за местното туземно население. Толкова!

    12:55 10.02.2026

  • 37 За първи път

    3 4 Отговор
    За първи път да прочета нещо смислено по темата.
    Абсолютно точно и премерено.

    12:57 10.02.2026

  • 38 Версия

    2 0 Отговор
    Никой не поставя камера със SD карта на нея на външния охранителен периметър, тъй като от нея не би имало смисъл. Всеки проникващ от вън ще унищожи, както камерата така и записа. Още по странното е наличието на насочен микрофон към камерата. Кой има интерес да записва какво си говорят обитателите на хижата пред входа и. Снощи майката на един от убитите каза, че там камера не е имало. Може и да не я е видяла, но може и да е била камуфлирана. Предполагам, че записите са от СРС на ДАНС, които са разработвали групата. Това обяснява твърденията на кмета на Гинци за пристигането на екип на ДАНС, преди криминалистите. Просто е трябвало да си извадят техниката, защо при огледа е щяла да бъде открита. Самият кмет няма как да хвърля боб за да познае служителите на ДАНС и най-вероятно те от мърлявщина са дошли със специфичната си брандировка. Най- вероятно това СРС е съвсем законно, със съответните разрешения от съдия или прокурор. Използването на стара и не особенно ефективна технология, като насочения микрофон говори за това, че е по-вероятно оперативните да не са успели да проникнат в хижата и да я обезпечат технически. Наличието на кучета също би ги затруднило. Ако труповете са разположени в обхвата на камерата, разследващите знаят какво точно се е случило. Явно им липсва мотива. Ако труповете са извън обхвата, означава, че нищо със сигурност не знаят и разполагат само със следите и уликите от местопрестъплението. Версията за СРС на ДАНС се подкрепя и от една от

    13:02 10.02.2026

  • 39 Версия продължение

    1 0 Отговор
    Версията за СРС на ДАНС се подкрепя и от една от прокурорките на брифинга снощи, която измърмори нещо от рода, че "записите са направени така както са били направени." Съвсем отделен е въпроса защо са били разработвани от ДАНС. Използването на такива средства говори, че не е за нещо дребно и незначително. Друг нюанс е, че такива средства не се оставят без контрол и наблюдение. Допускам, че една от първите три жертви е бил човек на ДАНС. Още по загадъчно става, ако тези средства не са на оперативно техническата служба на ДАНС. Тогава всичко би могло да е възможно.

    13:06 10.02.2026

  • 40 Я съм мало ПИТБУЛ

    3 0 Отговор
    Извод: гледайте само питбули! Тези кучета подушват злото, още докато е през 9 планини в десета, нямат страх от нищо, не се оставят да бъдат хванати, не се спират пред нищо за да ви защитят и винаги ще ви предупредят навреме, че нещо идва и трябва да се спасявате.

    13:08 10.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Б.си бokлyka !

    2 1 Отговор
    Остана ли герберастка oтpenka, която да не сподели (потвърди версията на незаконния Прокурор, пишман милиционерите и тройкаджията от ДАНС) своя професионален опит по криминални романи ?

    13:09 10.02.2026

  • 43 ГРОБНИЦАТА НА БАСТЕТ

    2 1 Отговор
    Разбра се, че са имали карта с пещерата в която са пренесени и скрити, изнесените от Гробницата на Богинята Бастет - артефакти, може би дори и саркофагът й. Предвид това, колко много хора бяха избити преди години по тоя повод, включително и Людмила, а Кръстю Мутафчиев хвърлен в лудница и затвор, където са издевателствали над него, едва ли има изненадани, че всички замесени и този път са ликвидирани.
    Хора, не оставяйте това да се потули и този път!

    Будизмът е клон на Ведическата религия. Хората, които следват различните й клонове - шиваизъм, вайшнавизъм, кришнари, будисти и т.н. - НИКОГА не извършват сек.уални действия, освен ако не са женени и то само, ако целта е дете. Не може да са п..фили, давам ви 100% гаранция. Такива хора никога не играят хазарт, не пушат, не пият, не приемат наркотици, не участват в измами, не крадат и т.н. Те никога не биха застреляли и кучетата си. Има основно положение във Ведическата религия: АСИМХА - ненасилие над животни. В тази религия убийството на дърво се разглежда като убийство на животно, а убийството на животно като убийство на човек. Защото Ведите ясно учат, че всички сме дживи (= на бг "живи") - т.е. - души, вечно живи души, частици от Бог. Те не са убили кучетата си. Оттам, те не са се и самоубили. ПРИКЛЮЧИХА ИМ ЖИВОТА! Всички гнусни тролове и медии плюха по тях и ги квалифицираха, плюха и по религията им, защото им беше поръчано и платено.
    На тях ще им кажа само едно:
    КАРМАТА НИКОГА НЕ ГУБИ АДРЕС!

    13:10 10.02.2026

  • 44 ГРОБНИЦАТА НА БАСТЕТ

    3 0 Отговор
    Имали са къща в село Българи, което е в Странджа. Приятелят им също каза: купили тази хижа защото много си мечтаели да намерят една пещера за която всички са чували, но никой не я е намерил...

    13:12 10.02.2026

  • 45 Монк

    0 1 Отговор
    Интересен е факта с четирите джипа! В колко часа са видени, явно в светлата част на деня! Как точно тази близка ги видяла и с какъв кураж свидетелства! Ако е истина тя много добре знае че ще бъде подгонена и едва ли ще свидетелства! Знае ли тази госпожа че подвеждане на разследване е наказуемо! А ако е толкова смела то тя е в опасност едва ли ще я оставят да се сети за номерата на колите!

    13:16 10.02.2026

  • 46 Държавни ОПГ-та

    3 1 Отговор
    Защо нещо в тази история ми напомня на филма: "Трите дни на кондора" ("Three Days of the Condor" 1975) с Робърт Редфорд?!?
    Ако не сте гледали този филм, гледайте го задължително!
    Вътрешно разчистване на службите...

    13:19 10.02.2026

  • 47 Тиква енд Пра се

    3 1 Отговор
    Единият даже два пъти се е самоубил с две различни оръжия.

    13:22 10.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Горски

    3 0 Отговор
    По горите, мойте деца, едно нещо е най-страшно и се пазете, да не ви срещне!
    Не е мечката, не е вълкът, не е горски дух, не е самодива, не е вила, не е Баба Яга, не е Торбалан, не е и джуджето Дългоноско.
    Злите хора, те са най-страшното, което броди у гората.

    13:28 10.02.2026

  • 50 Хижар

    1 1 Отговор
    Кристяне, след 2010 год хижата се стопанисва от Искра Фидосова хижата се посещава от Бойко Борисов и Цветан Цветанов не един път депутати на Герб я посещават събота и неделя и си правеха шокерица с Герб-лелки тук съм виждал Деси от Дулово с Лъчо Мозъка!

    13:32 10.02.2026

  • 51 Баш Майстора

    0 2 Отговор
    Това е най добрия коментар по темата до сега

    13:34 10.02.2026

  • 52 Терзиев

    0 1 Отговор
    Дадох му пари за да си смени пола,а той стана Лама педофил

    13:39 10.02.2026

  • 53 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Данъкоплатци":

    И кога ги сънува тези черни джипове?

    13:40 10.02.2026

  • 54 Факт

    0 3 Отговор
    Шкварек е прав.Дървената мафия няма да се занимава с 5-6 маниака.Звънят където трябва и утре ще са следствени барабар с лъковете и пушките си за пейнтбол А ако е нарко-канал пак ще е с протекция от службите и пак щяха да отсъмнат с няколко обвинения в районното.Изпозастреляли са се откачалките ами за кучетата ме е яд.Толкова се радваха на снега Ами пуснете ги,бе.

    13:45 10.02.2026

  • 55 Хижара

    2 0 Отговор
    1. Сблъсъкът (Петрохан, събота срещу неделя)
    Всичко започва в хижата. Ивайло и неговата група („патрулите“) засичат нещо с дроновете си – вероятно мащабна нелегална сеч или трансферен пункт на мафията. Тъй като теренът е висок и недостъпен за камиони, там вероятно се е случвало нещо друго – прехвърляне на „стока“ (наркотици или оръжие) през билото. Професионални килъри (охрана на канала) нападат хижата. На Петрохан са оставени три трупа и три пистолета за „декорация“, за да изглежда като вътрешна престрелка.
    2. Заложниците и Кемперът (Понеделник)
    Ивайло, Николай и 15-годишният Алекс не „бягат“, те са отвлечени със собствения им кемпер. Килърите ги отвеждат на юг, към къщата на Ивайло в Странджа. Защо? Защото професионалистите търсят нещо конкретно – записите от дроновете, пароли за криптирани устройства или парите от касата. СМС-ът до майката е изпратен под дулото на пистолет, за да се спечели време и полицията да тръгне по фалшива следа за „семейна драма“.
    3. „Невидимият“ рейд (Вторник – Събота)
    В Странджа групата е държана в плен, докато килърите разчистват следите в къщата му (която съседите виждат разбита). След като получават каквото им трябва, те решават да „върнат“ труповете там, където започна всичко, за да затворят случая удобно за МВР. Кемперът се качва на платформа/автовоз (за да не го хванат камерите) и се транспортира обратно към Врачанския Балкан. Шофьорът е засечен от ТОЛ камерите на отиване, според форуми, но е бил с маска и очила и по

    Коментиран от #59

    13:56 10.02.2026

  • 56 Следете фейса

    1 0 Отговор
    на бащата на момчето. Написал е, че пресконференцията на полицията е инсценировка и манипулация на най-високо държавно ниво.

    13:58 10.02.2026

  • 57 Сто по Сто

    1 1 Отговор
    Като цяло сте прав г-н Шкварек, но не е правилно да се съсредоточите само върху Сарафов. Той не е в основата на този проблем, но е част от проблема.
    Основата на проблема е в самозабравата в която изпадат хората, когато влязат във властта. Това най-ясно пролича в записа който Радостин Василев изнесе от вътрешната среща на ППДБ. Тези хора наистина си помислиха, че всички трябва да им се кланят, само защото те казват мантрата: "Ние ще борим мафията". И продължението е, че обществото има търпимост, даже не малка част от него харесва тези хора.

    Сектата ППДБ - тук уцелихте 10-ката. Да, те в това се превърнаха.

    14:23 10.02.2026

  • 58 бай Ставри

    0 1 Отговор
    Деградацията на революционното движение в балкана: Хайдути, после партизани, а сега ППпедофили.

    14:25 10.02.2026

  • 59 актуално

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Хижара":

    Във в-к Актуално /има и видео в ютюб/ ще намерите отговорите на всичките въпроси по случая, но тук бота прихваща явно забранени думичи.ки ми трие коментарите, да видим този така завоалиран ще мине ли. Интервю е, още топло, от политически анализатор и енергиен експерт, стефан гамизов, чието лично мнение като че ли е най-близо до истината.

    15:20 10.02.2026