Кристиян Шкварек за "Петрохан": Видях как темата се политизира и превръща в бойно поле между партийните агитки

Взех решение да не пиша нито ред по случая "Петрохан" в момента, в който видях как темата се политизира и превръща в бойно поле между партийните агитки.
Сега, след злощастния край на аферата си правя само един, основен извод от случилото се - в колко важно за България се превръща това, хора като Сарафов да изчезнат от институциите. Моментално.
През последните дни станах свидетел как присъствието на този човек и другите около него в системата поражда вече такова недоверие в институциите, убеждение за "мафия" и задкулисие, че широки сегменти от обществото достигат до почти шизофренични, откровено невменяеми конспирации около един случай с толкова много доказателства, факти, свидетелства и буквално видео записи.
Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.
------------------------------------------------
В момента у нас хиляди хора вярват, че мафията е хакнала профила на Калушев във Фейсбук преди 2 седмици специално, за да публикува стихотворение на Ботев, планирайки нататък да го екзекутира баш на връх Околчица. След това мафията напада хижа Петрохан с 4 черни джипа точно, след като мъжете се сбогуват ритуално. (голям късмет за мафията) Качва кучетата на втория етажа (те кооперират), застрелва ги, подпалва хижата, нарежда тримата мъже един до друг и ги екзекутира, без да оставя следи от съпротива. Мафията не се вижда на видеозаписите от същия ден сигурно, защото е намерила специални дрехи, които правят човека невидим. После мафията преследва из страната Калушев и двете момчета, които той учи на медитация и духовни практики, докато същият бяга от нея в дивото, вместо при полицията, медиите или близките си. Докато мафията го "гони" по горите той има време да спре, да напише дълъг СМС на майка си, и в тоя СМС да не каже, че го гонят, а да ѝ говори как животът е сън. Няма да звънне по телефона на медиите и да им разкаже за случилото се, или на приятел, за това как мафията ги е нападнала, защото са видяло нещо. Просто ще бяга и ще се укрива като извършител.
------------------------------------------------
А пък цялата тая хипер сложна операция, на която според мен никоя тайна служба въобще на Балканите, хеле па в България не е способна, барабар с тоталната омерта на стотици държавни служители и десетки институции - всичко това мафията го е организирала, защото добрите момчета са видяли някой да сече няколко дървета. Или канал за мигранти, или наркотици, или друго подобно нещо, на което у нас ежегодно свидетели стават буквално стотици хора по страната, защото сме разграден двор и на никой вече, дори на мафията, не му пука достатъчно, че да се крие особено.
Тази тотално шизофренична, прерастваща в истерия конспиративна теория в момента е резултат пряко от факта, че хора, ходили по "Осемте джуджета" и клуба на "Нотариуса" са на челни места в институциите. При други обстоятелства в нея щяха да вярват точно 5 ненормалници от най-тясното ядро на сектата около ППДБ. Но понеже страната ни наистина има за главен прокурор човек със снимки на подобни места и връзки с хора като Петьо "Еврото", подобни невменяеми обяснения на елементарни трагедии успяват да придобият широка общественост и да заразят умовете дори на хора, които познавам и смятам за нормални и интелигентни.
Бог да прости жертвите и даде утеха на близките.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #13, #31, #32
12:05 10.02.2026
2 Пич
Коментиран от #28
12:10 10.02.2026
3 Хипотетично
12:12 10.02.2026
4 Анонимен
Коментиран от #6
12:13 10.02.2026
5 Кажи нещо за
12:14 10.02.2026
6 Не е
До коментар #4 от "Анонимен":Дреболия и че Надежда Йорданова натиска здраво за вписването на тази партия, нали?!
12:15 10.02.2026
7 И от къде Шкварек знае
12:16 10.02.2026
8 Ганя Путинофила
12:17 10.02.2026
9 Ми даааа
12:17 10.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ми даааа
12:18 10.02.2026
13 Тити на Кака
До коментар #1 от "Сталин":Твърдиш в прав текст, че полицията не разследва убийството, а се занимава само с оплюване на екзекутираните рейнджъри?
Смях!
12:19 10.02.2026
14 Аз съм на 57 години
Коментиран от #33
12:19 10.02.2026
15 Сила
12:19 10.02.2026
16 не те ли е срам да го кажеш това?
12:20 10.02.2026
17 Достоверна ли е тази информация
До коментар #10 от "Тодор":За теьи 4-те джипа които са отишли към хижата в нощта на убийството?
12:20 10.02.2026
18 Тити на Кака
ТъППопитеците са в кратък ступор докато се организират за следващата отбранителна кампания, обзаведени с лозунги по адрес на Шиши, дървената му мафия и четири джипа😂😂😂
12:21 10.02.2026
19 4 джипа
12:23 10.02.2026
20 И Петьо "Еврото"
12:23 10.02.2026
21 Отврат
12:23 10.02.2026
22 Ако
12:23 10.02.2026
23 Зелените НПО пречат на олигарсите
Коментиран от #24
12:27 10.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Зелените НПО пречат на олигархията
Периодът е от 11 септември 1973 г. до 11 март 1990 г. 14 юли 2009 г. – това е реалният старт на присъствието на ГЕРБ в парламента.
От 14 юли 2009 г. до днес (10 февруари 2026 г.) са минали:
6 056 дни
12:31 10.02.2026
27 дядо Петър
12:34 10.02.2026
28 дядо Петър
До коментар #2 от "Пич":Наистина си Пич, дедовото! Браво!
12:35 10.02.2026
29 Мими Кучева🐕
12:36 10.02.2026
30 едни и същи
12:37 10.02.2026
31 Данъкоплатец
До коментар #1 от "Сталин":БОРИСОВ, КАЖИ!
Кой премести кемпера от Петрохан до Околчица
с труповете на разстреляните в хижата Милушев и двамата юноши?
Случайно разкрили наркоканала ти между България и Сърбия.
12:37 10.02.2026
32 Данъкоплатци
До коментар #1 от "Сталин":БОРИСОВ, КАЖИ!
Чий са черните джипове,
обикалящи край хижата,
преди да бъдат разстреляни рейнджърите?
Коментиран от #53
12:42 10.02.2026
33 версия хх
До коментар #14 от "Аз съм на 57 години":Елементарните пАрично-следствени връзки в мозъка се разследват и информацията от разследващите е оскъдна за гузно треперещите.
12:47 10.02.2026
34 Инж1
12:50 10.02.2026
35 Кумчо Локумчо
Змей Горянин зърна и се влюби хубавата девойка от Петрохан и като видя, че е заобикокена от толкова мъже, реши да измисли план, как да я открадне. Прати 1 таласъм да самоубие кучетата, 2 горски трола да самоубият тримата мъже, после хала да запали хижата, а след това прати караконджоли да преследват другите трима, а накрая да ги самоубият. И самодиви им връзваха лютите рани, но службите дойдоха и ги спряха, щото и те ги за нещо търсили.
После всички си тръгнаха с 4 джипа, понеже момичето го нямаше, а те в заринатата от боклуци София, казаха че няма да стъпят. Те са все пак са горски създания, разбирайте - био, еко-френдли, свикнали са на чиста природа, не на кочината в която Васко превърна Столицата.
После извънземни дойдоха и разказаха всичко на ДАНС, понеже видели от техния кораб, всичко което се случило, но там решиха, че никой нема да поверва и казаа: "А, не! Стига с тези истории Тилилейски! Пишете ги: самоубили се, поради разочарования от положението и живота в БГ!".
Така поне, простолюдието ще ги рабере, ще им почувства болката и ще се върже!"
Що ми не вервате?!?
12:54 10.02.2026
36 000
12:55 10.02.2026
37 За първи път
Абсолютно точно и премерено.
12:57 10.02.2026
38 Версия
13:02 10.02.2026
39 Версия продължение
13:06 10.02.2026
40 Я съм мало ПИТБУЛ
13:08 10.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Б.си бokлyka !
13:09 10.02.2026
43 ГРОБНИЦАТА НА БАСТЕТ
Хора, не оставяйте това да се потули и този път!
Будизмът е клон на Ведическата религия. Хората, които следват различните й клонове - шиваизъм, вайшнавизъм, кришнари, будисти и т.н. - НИКОГА не извършват сек.уални действия, освен ако не са женени и то само, ако целта е дете. Не може да са п..фили, давам ви 100% гаранция. Такива хора никога не играят хазарт, не пушат, не пият, не приемат наркотици, не участват в измами, не крадат и т.н. Те никога не биха застреляли и кучетата си. Има основно положение във Ведическата религия: АСИМХА - ненасилие над животни. В тази религия убийството на дърво се разглежда като убийство на животно, а убийството на животно като убийство на човек. Защото Ведите ясно учат, че всички сме дживи (= на бг "живи") - т.е. - души, вечно живи души, частици от Бог. Те не са убили кучетата си. Оттам, те не са се и самоубили. ПРИКЛЮЧИХА ИМ ЖИВОТА! Всички гнусни тролове и медии плюха по тях и ги квалифицираха, плюха и по религията им, защото им беше поръчано и платено.
На тях ще им кажа само едно:
КАРМАТА НИКОГА НЕ ГУБИ АДРЕС!
13:10 10.02.2026
44 ГРОБНИЦАТА НА БАСТЕТ
13:12 10.02.2026
45 Монк
13:16 10.02.2026
46 Държавни ОПГ-та
Ако не сте гледали този филм, гледайте го задължително!
Вътрешно разчистване на службите...
13:19 10.02.2026
47 Тиква енд Пра се
13:22 10.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Горски
Не е мечката, не е вълкът, не е горски дух, не е самодива, не е вила, не е Баба Яга, не е Торбалан, не е и джуджето Дългоноско.
Злите хора, те са най-страшното, което броди у гората.
13:28 10.02.2026
50 Хижар
13:32 10.02.2026
51 Баш Майстора
13:34 10.02.2026
52 Терзиев
13:39 10.02.2026
53 Анонимен
До коментар #32 от "Данъкоплатци":И кога ги сънува тези черни джипове?
13:40 10.02.2026
54 Факт
13:45 10.02.2026
55 Хижара
Всичко започва в хижата. Ивайло и неговата група („патрулите“) засичат нещо с дроновете си – вероятно мащабна нелегална сеч или трансферен пункт на мафията. Тъй като теренът е висок и недостъпен за камиони, там вероятно се е случвало нещо друго – прехвърляне на „стока“ (наркотици или оръжие) през билото. Професионални килъри (охрана на канала) нападат хижата. На Петрохан са оставени три трупа и три пистолета за „декорация“, за да изглежда като вътрешна престрелка.
2. Заложниците и Кемперът (Понеделник)
Ивайло, Николай и 15-годишният Алекс не „бягат“, те са отвлечени със собствения им кемпер. Килърите ги отвеждат на юг, към къщата на Ивайло в Странджа. Защо? Защото професионалистите търсят нещо конкретно – записите от дроновете, пароли за криптирани устройства или парите от касата. СМС-ът до майката е изпратен под дулото на пистолет, за да се спечели време и полицията да тръгне по фалшива следа за „семейна драма“.
3. „Невидимият“ рейд (Вторник – Събота)
В Странджа групата е държана в плен, докато килърите разчистват следите в къщата му (която съседите виждат разбита). След като получават каквото им трябва, те решават да „върнат“ труповете там, където започна всичко, за да затворят случая удобно за МВР. Кемперът се качва на платформа/автовоз (за да не го хванат камерите) и се транспортира обратно към Врачанския Балкан. Шофьорът е засечен от ТОЛ камерите на отиване, според форуми, но е бил с маска и очила и по
Коментиран от #59
13:56 10.02.2026
56 Следете фейса
13:58 10.02.2026
57 Сто по Сто
Основата на проблема е в самозабравата в която изпадат хората, когато влязат във властта. Това най-ясно пролича в записа който Радостин Василев изнесе от вътрешната среща на ППДБ. Тези хора наистина си помислиха, че всички трябва да им се кланят, само защото те казват мантрата: "Ние ще борим мафията". И продължението е, че обществото има търпимост, даже не малка част от него харесва тези хора.
Сектата ППДБ - тук уцелихте 10-ката. Да, те в това се превърнаха.
14:23 10.02.2026
58 бай Ставри
14:25 10.02.2026
59 актуално
До коментар #55 от "Хижара":Във в-к Актуално /има и видео в ютюб/ ще намерите отговорите на всичките въпроси по случая, но тук бота прихваща явно забранени думичи.ки ми трие коментарите, да видим този така завоалиран ще мине ли. Интервю е, още топло, от политически анализатор и енергиен експерт, стефан гамизов, чието лично мнение като че ли е най-близо до истината.
15:20 10.02.2026