Как се прави класическа имотна… археология

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На остров „Св.св. Кирик и Юлита“ край Созопол ще бъде изградено модерно пристанище за пътнически кораби и яхтена марина. Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов след заседанието на правителството. От думите му разбираме още, че с решение на МС част от острова се прехвърля за управление от Министерството на културата към държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ с цел развитие на туристическата инфраструктура и облекчаване на натоварването на рибарското пристанище в града. Така щото „Пристанищна инфраструктура“ ще модернизира кейовата стена и цялостната инфраструктура, ще изгради терминал за обслужване на пътници и туристически кораби, модерна яхтена марина, както и зона за обществен достъп с възможност за акостиране на атракционни кораби. Министерството на културата ще запази пълен достъп до острова и възможността да развива и опазва археологическата зона. ДП „Пристанищна инфраструктура“ ще подпомага и дейността на Центъра за подводна археология в Созопол – скоро Институт за подводно наследство от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО. В рамките на един месец предстои предаване и приемане на имота, след което ще започне изработването на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) И ИДЕЕН ПРОЕКТ. Очаква се до лятото да бъде обявена обществена поръчка за реализацията. Дотук добре, нещо ще се свърши в „ползу роду“, но какво не чухме.



Докато официалните прессъобщения звучат като химн на културата, археологията и ЮНЕСКО, под повърхността – както винаги в Созопол – нещата се случват по български. С едната ръка държавата обещава „Център на Черноморската цивилизация“, а с другата – тихо и делово – реже имоти, чертае нови идентификатори и разпределя територии, сякаш подробният устройствен план е досадна формалност, а не законово изискване. Министерският съвет дава имота. Министерството на културата го „визионерства“. ЮНЕСКО го благославя. И някъде по трасето, без шум и без дебат, един значим по площ и характеристики поземлен имот се оказва вече… два. БЕЗ ВЛЯЗЪЛ В СИЛА ПУП, НО С ПРОЕКТ ЗА НОВИ ИДЕНТИФИКАТОРИ. Без яснота как се осигуряват лице, достъп, режими на застрояване и съответствие със Закона за устройство на територията на един от новобразуваните имоти. Но с напълно реални кадастрални номера. Магия!

На хартия всичко е прекрасно: „функционална разделеност“, „огледално съобразяване“, „опазване на културното наследство“. В реалността обаче Институтът за недвижимо културно наследство сам признава (б.р. – заявлението до Института е входирано на 5 януари 2026 година, а Институтът се произнася на 6 януари 2026-а, след като по закон има право на произнасяне до 2 месеца след постъпване на съответната документация), че липсват мотиви, липсват графични материали, липсва яснота как и дали обособяването на два нови поземлени имота отговаря на режимите за опазване, но предлага на министъра на културата да съгласува внесената документация за „Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за обект: „Проект за изменение на ККиКР за ПИ 67800.501.577 по КК на гр. Созопол, община Созопол, област Бургас“. Също толкова скорострелно, имайки предвид дългогодишната практика от неспазване на общия законов срок по ЗКН от 4 месеца с много повече, оправомощеният от министъра на културата ресорен заместник-министър подписва окончателното становище по чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Закона за културното наследство, с което „узаконява“ този доста спорен акт…

И най-вече – липсва отговор на простия въпрос: как точно се разделя поземлен имот, когато няма изменение на ПУП-План за регулация поне и действащ ПУП? Грешка - ПУП ще има, защото ще го правят, с което държавата погазва собствените си закони!



Казусът

С одобрен от министъра на културата протокол на междуведомствена комисия от 10.05.2006 г. са определени териториален обхват, граници и предписания за опазване на редица археологически обекти на територията на гр. Созопол, включително и остров „Св. Св. Кирик и Юлита". Тук е намесено и Министерството на отбраната, защото опазването на паметника на културата – разбирай острова, обхваща острова и акватория с ширина 200 метра около него. По темата има протоколи на комисии от 14.01.2010 г., 19.10.2021 г., от 25.10.2022 г., от 25.06.2024 г. и т.н.

От 25.10.2022 г. със заповед на заместник-министъра на културата, публикувана в Д.В. бр.54/25.06.2024 г., следва да се следват предписания за опазване на територията на остров „Св. Св. Кирик и Юлита", защото:

- Определя се като територия за археологическо и геофизическо проучване, консервация, реставрация, експониране и социализиране на архитектурни и археологически недвижими културни ценности.

- Изискват се спешни консервационно-реставрацииии работи за сградата на училището (сграда с идентификатор 67800 501.577.1), както и за другите сгради с потенциал за предоставяне на статут на архитектурно-строителни недвижими културни ценности (сгради с идентификатори 67800.501.577.4 и 67800.501.577.5)

(б.р. – Всички те попадат в имот 67800.501.577, който има своите производни)

- Допуска се ново строителство при необходимост, както и строително-монтажни работи (ремонт реконструкция, и др.) по част от останалите съществуващи сгради в имоти, само след изготвянето на съответната проектна документация се изисква да функционират в съответствие с предназначението на територията.

- ДОПУСКА СЕ ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЕДИНСТВЕНО ЗА СРОКА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ СЪБИТИЯ, БЕЗ СЪЩИТЕ ДА СА ТРАЙНО СВЪРЗАНИ С ТЕРЕНА, ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ.

- ДОПУСКА СЕ ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЕДИНСТВЕНО ЗА СРОКА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ СЪБИТИЯ, БЕЗ СЪЩИТЕ ДА СА ТРАЙНО СВЪРЗАНИ С ТЕРЕНА, ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ И ПРЕДПИСАНИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА.

- Допуска се адаптация на проучени пространства, в които не е установено наличие на археологически структури, за временни изложби, лапидарни експозиции, всякакъв вид културни изяви.

- Допуска се използването на съществуващия бетонен път (неотразен в кадастралната карта) в близост до югоизточната кейова стена за осъществяване на достъп до поземлен имот с идентификатор 67800.501.578 и прилежащата зона, предоставена за ползване от кораби на ГДГП-МВР (брегова охрана) по протежение на 66 линейни метра кейова стена.



Интерестното

Със Становище с изх. № 33-00-0327/10.11.2010 г. на заместник-министъра на културата е съгласувано Задание за изработване на ПУП-ПРЗ за имот 67800.501.577 находящ се в гр. Созопол, остров „Св. Св Кирик и Юлита", а със становище с изх. № 33-00-014/20.01.2011 г. на заместник-министъра на културата е съгласуван ПУП-План за застрояване за имот 67800.501.577, но няма данни дали такъв е одобрен.

Какво се случва

Министерството на културата иска съгласуване от Института за недвижимо културно наследство, а като основание за съгласуване е посочен чл. 83 от Закона за културното наследство. Оказва се обаче, че не е приложено Заявление по чл. 84, ал. 5 от ЗКН.

ПРЕДСТАВЕНА Е ОБАЧЕ СКИЦА-ПРОЕКТ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ (ДЕЛБА) НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 67800.501.577 С ДАТА 15.12.2025 Г. И СКИЦА-ПРОЕКТ № 15-3271187 - 15.12.2025 (Б.Р. – КАБИНЕТЪТ „ЖЕЛЯЗКОВ“ ВЕЧЕ Е В ОСТАВКА, НО КАЗУСЪТ С ОСТРОВА, КОЙТО Е ОТ 2010-А, НАМИРА РАЗВРЪЗКА ТОЧНО СЕГА???) НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67800.501.621 ВЪЗ ОСНОВА НА УДОСТОВЕРЕНИЕ № 25-380187-15.12.2025 Г.

Съгласно данните от кадастъра поземлен имот с идентификатор 67800.501.577 (б.р. - вече не съществува по кадастралната карта на гр. Созопол, а се виждат двата нови имота) ВЕЧЕ Е РАЗДЕЛЕН КЪМ ДНЕШНА ДАТА (23.12.2025 Г.) НА ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА: 67800.501.621 с HTП ... „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение" и 67800.501.622 с НТП „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение".

ОКАЗВА СЕ, ЧЕ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ДВАТА НОВООБРАЗУВАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА С НТП „ДРУГ ВИД ПОЗЕМЛЕН ИМОТ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНО СТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ" НЕ ОТГОВАРЯ НА РЕЖИМИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ.

Не е мотивирана необходимостта от обособяването на поземлен имот със самостоятелен идентификатор в контекста на необходимостта от дейности свързани с бъдещия музеен и културен център на острова.

ОТ ПРЕДСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ МОМЕНТА НЕ СТАВА ЯСНО КАК ЩЕ БЪДЕ ОСИГУРЕН ДОСТЪПЪТ ДО НОВООБРАЗУВАНИЯ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 67800.501.621 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. СОЗОПОЛ.

Предложените контури на новообразуваните поземлени имоти не взимат предвид разположението на археологическите структури в имот с идентификатор 67800.501.577 по кадастралната карта на гр. Созопол. Част от тях остават в 67800.501.621 и 67800.501.622 по кадастралната карта на гр. Созопол.

Всички бъдещи дейности, свързани с нарушаването целостта на земния пласт в новообразуваните имоти с идентификатори 67800.501.621 и 67800.501.622 по кадастралната карта на гр. Созопол, следва да ce извършват след археологическо проучване и разрешение от Община Созопол, Господ, кадастър, РДНСК и т.н. отговарящи по реда институции.

При изготвянето на Изменение на плана за регулация (б.р. – такъв ще се прави тепърва, поне така е обещано) по реда (б.р. – без план за регулация не би трябвало законно да може да се раздели имотът) на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за имоти 67800.501.621 и 67800.501.622 (б.р. – вече вписани в кадастъра???) с цел определяне на функционалното им предназначение и регулационни граници на поземлените имоти, същите следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ИМАТ ЛИЦЕ (ИЗХОД) КЪМ УЛИЦА или към път по смисъла на чл. 14, ал.4 от ЗУТ. (б.р. – вижте имот 67800.501.621)



Имот 621 е в синьо, а 622 в бяло

Отреждането на двата нови поземлени имота да се предвиди за „Музей, обслужващи дейности, експониране на археологически недвижими културни ценности и озеленяване".

Бъдещата проектна документация относно поземлен имот с идентификатор 67800.501.577 (нови 67800.501.621/ 67800.501.622) по кадастралната карта на гр. Созопол подлежи на съгласуване съгласно чл. 80 на основание чл. 83 и чл. 84 от ЗКН.

Какво казва чл. 80 от ЗКН

Чл. 80. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) С устройствените планове се определят целите, задачите и начините за устройство на защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство, обвързано с режимите за опазване.

(2) Общи и подробни устройствени планове за защитените територии и специфичните правила и нормативи към тях се изготвят в съответствие с режимите за опазване на недвижимите културни ценности.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Устройствените планове по чл. 78 и специфичните правила и нормативи към тях, заданията за тяхното изготвяне и скиците с предложенията по чл. 135, ал. 2 от Закона за устройство на територията преди одобряването им се съгласуват по реда на чл. 84.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) НЕ СЕ СЪГЛАСУВАТ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ КЪМ ТЯХ, КОИТО НЕ СА СЪОБРАЗЕНИ С РЕЖИМИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ.)

Снимка: Факти.бг



В заключение

Отговорът как се прави всичко е очевиден – „административно“ и по желание на високопоставени в управлението на държавата ни лица - синхронно, със съгласието на всички и въпреки действащото законодателство!!! Със скица-проект. С входящ номер. С бързо „обособяване“ в последните дни на поредната „власт“. Без да се проучи дали археологическите структури попадат в единия или в другия нов имот. Без да се обясни как част от културна ценност остава в единия идентификатор, а друга – в другия. Без да се зачита Законът за културното наследство и режимите за опазване на груповата недвижима археологическа, архитектурна и историческа недвижима културна ценност - „остров Св. Св. Кирик и Юлита“, с категория „национално значение“. Без да се каже кой ще носи отговорност, ако утре се окаже, че „пристанищният“ имот е по-важен от „културния“ и си останем с още едно яхтено пристанище вместо територия за култура.

Държавата говори за подводна археология, а на сушата върви класическа имотна археология – разкопаване и поголовно зариване на законите, пласт по пласт, докато се стигне до желаната имотна конфигурация. Всичко това – под благородния лозунг за култура, наука и международно признание.

И какво от всичко това - важното е да сме живи и здрави, нали така!