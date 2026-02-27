Новини
Премиерът на Япония се противопоставя на наследяване на трона от жени

27 Февруари, 2026 10:23, обновена 27 Февруари, 2026 10:24 549 7

Санае Такаичи подкрепя запазване на мъжкото потомство като единствени наследници на императорския трон

Премиерът на Япония се противопоставя на наследяване на трона от жени - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Санае Такаичи, премиерът на Япония, заяви категорично, че не подкрепя промяна в правилата за наследяване на японския императорски трон, които в момента изключват жените от династията, предава Франс прес. Това е най-ясната ѝ позиция по темата досега, на фона на засилващите се дебати за бъдещето на императорската приемственост, предава БТА.

По-рано този месец партията на Такаичи - първата жена министър-председател на Япония - спечели убедителна изборна победа.

В изказване пред парламента премиерът посочи, че ще се придържа към заключението на експертна група, според което правото на наследяване трябва да остане изключително за мъжкото потомство на династията. „Правителството и аз уважаваме това становище“, подчерта тя.

Такаичи определи въпроса за преразглеждането на правилата на императорското семейство като „спешен“ и изрази надежда за задълбочаване на дискусиите относно осигуряването на стабилна приемственост. Сред разглежданите варианти е и приобщаването на далечни роднини от мъжки пол чрез своеобразна форма на „осиновяване“.

През септември миналата година Япония отбеляза пълнолетието на принц Хисахито - единствения млад мъжки наследник на трона. Той е племенник на император Нарухито и втори в линията на наследяване след баща си.

В Япония императорът няма политическа власт, но институцията изпълнява важна церемониална роля. По традиция само мъж може да наследи трона, като според преданието императорската династия проследява началото си отпреди около 2600 години.

Проучвания на общественото мнение обаче показват значителна подкрепа за възможността жена да се възкачи на трона. В момента дъщерята на Нарухито - принцеса Айко - е изключена от наследяването според действащите правила.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
