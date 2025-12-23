Новини
Мнения »
Ръководство за обществена опасност: шеф на районно – нисък риск, кмет – заплаха за държавата

Ръководство за обществена опасност: шеф на районно – нисък риск, кмет – заплаха за държавата

23 Декември, 2025 09:00 1 334 17

  • арест-
  • съдия-
  • съд-
  • решение-
  • благомир-
  • коцев-
  • варна-
  • кмет-
  • полицай-
  • дрога

Миналото се занулява, паметта на институциите – също

Ръководство за обществена опасност: шеф на районно – нисък риск, кмет – заплаха за държавата - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В България явно има нова скала за „обществена опасност“. Ако си шеф на районно с обвинения за групи, палежи и дрога – опасен си до довечера, после си безопасен и си ходиш у дома. Ако си митичен контрабандист, укривал се 20 години – пак безопасен, щом ти се е допил чай и ти се е приискало лечение. Миналото се занулява, паметта на институциите – също.

Но ако си кмет, публична фигура, без оръжие, без бягство, без 20 години укриване – тогава си смъртна заплаха за държавата. Пет месеца арест, защото някъде в делото се мярка подкуп от банички и чай. Очевидно това е върхът на организираната престъпност.

Ако се анализират публичните публикации от последните месеци, се очертава дълбоко противоречие в начина, по който българската съдебна система оценява риска, обществената опасност и нуждата от арест. Това противоречие вече не може да бъде обяснено с „преценка по конкретен случай“, а изглежда като устойчив модел на селективно правоприлагане.

Според медийни публикации, началникът на Пето районно управление – Пламен Максимов – е разследван по твърдения за ръководене на организирана група, свързвана с палежи и наркотрафик, както и за контакти с фигури от подземния свят, известни с прякори като Железара и Стъкларя. Това са твърдения, които по всички класически критерии попадат в категорията „висок обществен риск“. И въпреки това, арестът трае символично – едно денонощие – след което следва освобождаване с аргумента, че няма опасност.

От аналитична гледна точка тук възниква първият ключов въпрос: как институциите дефинират „опасност“, когато става дума за човек с дългогодишна позиция в МВР, професионални контакти, вътрешна информация и предполагаемо влияние? Ако подобен профил не попада в категорията „риск за разследването“, тогава самата категория губи смисъл.

Контрастът става още по-остър, когато се постави редом случаят с кмета на Варна – Благомир Коцев. Публична фигура, с постоянен адрес, политическа отговорност и висока разпознаваемост, която по дефиниция затруднява укриване. И въпреки това – продължителен арест, мотивиран с „обществена опасност“, по дело с ограничен финансов мащаб, поне според публично известната информация.

Тук вече не става дума за конкретни личности, а за институционална логика. Когато според публикации началник на районно с тежки твърдения около себе си е третиран като минимален риск, а избран кмет – като заплаха за обществото, проблемът не е в отделния казус, а в стандарта.

Анализът на тези случаи показва, че арестът в България все по-често функционира не като процесуална мярка, а като инструмент за контрол на публичния наратив. При едни – мълчаливо омекотяване и бързо освобождаване. При други – демонстративна строгост и продължително задържане. Това поражда логично съмнение, че „обществената опасност“ не се измерва с факти, а с институционална принадлежност.

Когато съдът и прокуратурата прилагат различни аршини спрямо сходни или дори несъизмерими по тежест случаи, доверието в правосъдието неизбежно ерозира.

В този смисъл призивът „време е да изтрием правосъдието и да започнем наново“ не е емоционална хипербола, а аналитично заключение за система, която е загубила най-важното си качество – предвидимостта. А когато правосъдието е непредвидимо, то престава да бъде правосъдие и се превръща в инструмент за селективно въздействие.

Б.р. - снимката не е грешно поставена.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    1 13 Отговор
    Абе, що сте провесили за краката Темида?
    Пусто пиене, а?

    09:06 23.12.2025

  • 2 1488

    8 10 Отговор
    Целият Православен свят, посреща Рождество Христово на 7.01!!!
    Не сме католици, а ПРАВОСЛАВНИ !!!

    Коментиран от #10, #14

    09:06 23.12.2025

  • 3 Трол

    16 1 Отговор
    Ако си директор на училище с нестандартни предпочитания към непълнолетни, срещу пет бона излизаш на свобода.

    09:07 23.12.2025

  • 4 За зависимите

    20 0 Отговор
    магистратчета ли говорите? Тези с многото имоти на тяхно име и на името на родата им!

    09:10 23.12.2025

  • 5 Гост

    16 0 Отговор
    Така е в територията Тиквостан, подгъзуваща на една свинчуга... А всичко това е подготвено преди десетилетия от ДС и БКП метастазите, които на практива управяват и до днес.

    09:14 23.12.2025

  • 6 ?????

    6 7 Отговор
    Ни най-малко не ми се защитават продажни ченгета, но в случая с кмета на Варна Благомир Коцев е пропусната най-важната характеристика - той е от бандата на правилните, които по дефиниция са си добри и не са рушветчии.
    Та авторът е донесъл от девет дерета вода само и само да ни разкаже каква "публична фигура, с постоянен адрес, политическа отговорност и висока разпознаваемост" е евентуалният кандидат президент на ПП-тата.

    Коментиран от #9

    09:15 23.12.2025

  • 7 Всичко е по план😜

    5 9 Отговор
    Това ръководство е заимствано от братята ни руснаци, наши "освободители" 🙊, приложено акуратно от руските слуги, безродници, майцепродавци и българофоби които безчинстват из България вече 140 години.

    09:18 23.12.2025

  • 8 000

    10 1 Отговор
    Сдс на костов взе преди 25 години съдебната система. Няма какво да ревете. Ще носите хомота и толкова. С тази съдебна система ни набутаха в ес, нато и еврозоната.

    09:26 23.12.2025

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "?????":

    В случая с кмета на Варна, който не е Светец, мафията не успя да СЪЧИНИ нито едно годно доказателство, а само "една жена каза , че чула някой да казва, че...." ❗
    Срещу Иванчева, също нямаха нищо, номпоне ИЗФАБРИКУВАХА една голяма постановка и дори я осъдиха и тя лежа‼️

    09:27 23.12.2025

  • 10 Фин

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Нова година е между Рождество и Богоявление на 6 януари, а това означава, че трябва да посрещаме Нова година на 14 януари и Богоявление на 19 януари. Годината не е точно 365дни и затова е промяната в календара. Не е лесно да си невеж май. Иначе Рождество е три дни след зимното слънцестоене -голяма мистерия е това(непобедимото слънце)

    09:30 23.12.2025

  • 11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 0 Отговор
    Това са аршините на голямото Д, сега по Коледа е в отпуск, цял месец ще се крие!

    09:31 23.12.2025

  • 12 Ломския

    4 1 Отговор
    Поздравления за автора.МНОГО ТОЧНО И ВЯРНО НАПИСАНО.

    09:39 23.12.2025

  • 13 Фен

    1 1 Отговор
    Ако си от ПП, или си престъпник, или малоумен.

    09:40 23.12.2025

  • 14 Българската църква приема

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Григорианския календар през 1968г. по който Рождество Христово се чества на 25-ти декември.Сигурно си чувал за стар и нов стил на религиозните празници у нас.

    09:42 23.12.2025

  • 15 МВР ново начало

    3 0 Отговор
    А какво става с министъра Сю и шефа на индианците в Русенското полицейско управление. Добре ли са, не се чуват напоследък?

    09:44 23.12.2025

  • 16 !!!

    5 0 Отговор
    Защо никой не търси сметка за тези безобразия, корупция и престъпления на полицаи, дори на висши полицаи, които се гаврят с невинни хора, гаврят се и се подиграват и с "провосъдието", и с държавата ни? Защо никой не търси сметка от Къдравата Сю - най-голямото падение и най-големия позор въобще в истороята на МВР! Политически номад, "основател" на ДСБ, заместник на Иван Костов, ладеше като червей в краката му, но пък "Вечната Амбър" на политическата проституция - ПРъмовата Меглена си направи една партийка и Къдравият Дани веднага се завря под полата й, за да го направи външен имнистър и после го извика в Брюксел, кодето тя се беше уредила с високо платена служба, като междувременно заряза и партията си и "Граяжданите", и Бългаиря! Да, ама и това свърши и тогава Къдравият Митов, нищожество от най-висока скласа, взе че припълзя в двора в Банкя и се настани на трапезата Боко пък го назначи МВР - министър и простащината, безобразията и престъпленията в МВР вече станаха ежедневие!

    09:46 23.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.