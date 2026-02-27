Новини
Никола Цолов оптимист: Уверени сме за Австралия

27 Февруари, 2026 10:28 455 1

Младият пилот, който вече се подготвя усилено за старта на сезона в Австралия, сподели впечатленията си от изпитанията, които определи като значителен успех за него и отбора

Никола Цолов оптимист: Уверени сме за Австралия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската надежда във Формула 2 Никола Цолов изрази своя оптимизъм и увереност след края на предсезонните тестове.

Цолов подчерта, че тестовете са преминали "много добре и позитивно".

Екипът е успял да изпробва множество настройки по болида и да събере ключова информация, която ще бъде важна за предстоящите състезания.

"Смятам, че аз и отборът се представяхме добре взаимно. И се чувстваме доста уверени за Австралия като цяло," заяви Цолов за предаването „Формула 1 токшоу“ по DIEMA SPORT 3.

Относно симулациите на квалификационни обиколки, Цолов разкри, че е имал по един комплект меки гуми на ден, които е използвал ефективно.

"На този първи сет аз бях с най-добро време. Така че това ми даде много увереност," допълни той.

Особено силно представяне екипът е показал в дългите серии обиколки, симулиращи състезателно темпо.

"Направих няколко изпреварвания, така че малко загрях, така да се каже, за сезона," пошегува се пилотът, добавяйки, че това го кара да се чувства още по-подготвен за старта.

Цолов не спести похвали и за новия си съотборник, когото определи като "може би най-бързия съотборник, който съм имал досега."

Преди заминаването си за Австралия, Никола Цолов ще има симулаторни тренировки във вторник и физическа подготовка в кампуса в четвъртък и петък, след което ще отпътува, за да се адаптира към часовата разлика.

Първият старт във Формула 2 е в Мелбърн на 6-8 март.


