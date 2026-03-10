Деми Ловато за връзката с 12 години по-възрастния си бивш: Това не беше нормално (ВИДЕО)

Певицата Деми Ловато намекна, че връзката ѝ с актьора Уилмър Валдерама, който е с 12 години по-възрастен от нея, не е била здравословна. Коментарът беше направен по време на участието ѝ в подкаста „Baby, This Is Keke Palmer“, воден от актрисата и телевизионна водеща Кики Палмър.

В разговора 33-годишната изпълнителка говори открито за трудностите, през които е преминала в ранните години на кариерата си. „Днес съм благодарна за всичко, което съм преживяла“, каза Ловато, като отбеляза, че периодът е бил изключително предизвикателен и че в онези години не е имала много възможности да живее безгрижно.

Кики Палмър сподели сходен опит от собствената си младост, отбелязвайки, че като тийнейджър е излизала с много по-възрастни мъже. „Бях на 15 години и си задавах въпроса защо приятелят ми е на 20“, каза тя.

В отговор Деми Ловато направи реплика, която мнозина възприеха като препратка към бившия ѝ партньор. „Защо моят приятел беше на 30?“, каза певицата, без да споменава името на актьора. Уилмър Валдерама в момента е на 46 години.

Demi Lovato shaded her ex Wilmer Valderrama on Keke Palmer’s podcast. 👀 pic.twitter.com/3glzHekIxA — Page Six (@PageSix) March 4, 2026

Двамата започват връзката си през 2010 г., когато Ловато е на 18 години, а Валдерама – на 30. Отношенията им продължават шест години, преди двойката да се раздели през 2016 г.

По време на разговора двете актриси обсъдиха и трудностите, пред които са изправени много млади звезди, израснали в светлината на прожекторите. Според тях връзките с по-възрастни партньори често са били начин да намерят разбиране за преживяванията си.

„Хората на нашата възраст не можеха да разберат през какво минавахме“, каза Ловато. „Но когато погледнеш назад… когато навърших 30 години, си казах: това не е било нормално.“

Кики Палмър добави, че много хора осъзнават едва по-късно, че са били поставени в ситуации, в които са могли да бъдат използвани. Ловато се съгласи, отбелязвайки, че подобни ситуации могат да се случат особено когато млад човек е възприеман като по-зрял за възрастта си.

Певицата потвърди също, че песента ѝ „29“, издадена през 2022 г., е вдъхновена от връзката с по-възрастен партньор. В текста на песента тя прави директни препратки към възрастовата разлика между двамата, включително редове, които намекват за това, че е била „твърде млада дори да пие вино“, когато връзката им е започнала.

In a new interview, Demi Lovato reflected on her age gap relationship with Wilmer Valderrama. Demi was 18 and Wilmer was 30 when they started dating.



Demi stated:



“But then you look back in hindsight, when I turned 30 I was like, ‘That’s not OK'” pic.twitter.com/yXrA3Sq7Sw — MR. POP (@MrPopOfficial) March 4, 2026

В документалния филм „Simply Complicated“ от 2017 г. Деми Ловато разказва, че се е запознала с Валдерама през януари 2010 г. в дома му. Тогава тя е била на 17 години и по думите ѝ актьорът първоначално е отказал да започне връзка с нея. „Каза ми да стоя далеч от него“, спомня си певицата, като уточнява, че отношенията им са започнали едва след като навършва 18 години.

Въпреки раздялата през 2016 г., двамата запазват сравнително добри отношения. Уилмър Валдерама дори е посетил Деми в болница след тежката ѝ свръхдоза през 2018 г., която постави началото на нов период на възстановяване в живота ѝ.

В последните години личният живот на двамата пое в различни посоки. Уилмър Валдерама е сгоден за Аманда Пачеко, с която има две деца. След тежки битки в личния си живот Деми Ловато се омъжи за канадския музикант Джутс (истинско име Джордан Лутс) през май миналата година на церемония в Калифорния.