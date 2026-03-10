Новини
Калояна Налбантова си осигури място в основната схема на престижния турнир в Базел

10 Март, 2026 17:01 445 0

Българката се наложи над представителката на Тайван Ю-по Пай

Калояна Налбантова си осигури място в основната схема на престижния турнир в Базел - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската бадминтон звезда Калояна Налбантова си осигури участие в основната схема на силния турнир от сериите World Tour Super 300, провеждащ се в швейцарския град Базел. След драматична и оспорвана битка в квалификациите, продължила близо час, Налбантова демонстрира характер и воля, надделявайки над представителката на Тайван Ю-по Пай с резултат 21:16, 16:21, 21:13.

С този успех талантливата българка заслужено си извоюва място сред най-добрите в надпреварата. Очаква се по-късно днес да стане ясно коя ще бъде първата съперничка на Налбантова в основната схема, където конкуренцията е изключително силна.

Междувременно, европейските шампионки на двойки жени – Габриела и Стефани Стоеви, които са поставени под номер 5 в турнира, ще се изправят срещу малайзийската двойка Кармен Тин и Син Е Онг.


