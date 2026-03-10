Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Българската федерация по борба погаси стари задължения към НАП

10 Март, 2026 17:21 446 0

Сумата е в размер на малко над 72 000 евро

Българската федерация по борба погаси стари задължения към НАП - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската федерация по борба (БФ Борба) погаси стари задължения към държавния бюджет, установени с ревизионен акт на Националната агенция за приходите (НАП), издаден заради финансовата дейност на предходното ръководство на федерацията, съобщиха от централата.

Ревизионният акт с № Р-22221025000-203-092-001 от 10.10.2025 г. е свързан с изплащани през 2022 г. възнаграждения по трудови и извънтрудови правоотношения.

На 9 март 2026 г. БФ Борба преведе към НАП дължимата сума в размер на малко над 72 000 евро, с което задължението към държавния бюджет е изцяло погасено. Средствата за плащането са осигурени по проект към Министерството на младежта и спорта, предназначен за олимпийска подготовка.

Ръководството на федерацията изразява голямото си съжаление, че вместо да бъдат насочени към пълноценната подготовка на българските олимпийци в борбата, тези средства е трябвало да покрият задължения, които са резултат от непрозрачните финансови практики на предходното ръководство на федерацията. В същото време сегашните ръководители на БФ Борба са категорични, че ще продължат да работят за финансова дисциплина, прозрачност и стриктно спазване на нормативните изисквания в дейността на организацията.


