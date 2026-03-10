Новини
България »
Янкулов: Необходима е по-голяма прозрачност по разследванията за „Осемте джуджета“

10 Март, 2026 17:22 544 13

  • андрей янкулов-
  • осемте джуджета-
  • борислав сарафов

Самите материали съдържат крайно смущаващи факти относно разследването от изключително висок обществен интерес

Янкулов: Необходима е по-голяма прозрачност по разследванията за „Осемте джуджета“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

По повод „Институционална позиция във връзка с политически атаки срещу българската и Европейската прокуратура“, публикувана днес на ведомствената интернет страница на Прокуратурата на Република България, министърът на правосъдието Андрей Янкулов намира за необходимо да заяви следното:

„На първо място адмирирам демонстрираната прозрачност от страна на ръководството на Прокуратурата на Република България да сподели информация за съществуването на разследване от изключително висок обществен интерес, касаещ мрежата за паралелно правосъдие „Осемте джуджета“ и твърдяното корупционно участие в нея на високопоставен магистрат от правосъдната система на Европейския съюз, включително преразказ на показанията на трима свидетели от делото.

Апелирам към ръководството на Прокуратурата на Република България да прояви същия стандарт на прозрачност по отношение на свидетелските показания и други доказателствени материали от всички разследвания на мрежата „Осемте джуджета“, касаещи всички други високопоставени магистрати, в това число административни ръководители на ключови прокуратури.

Прави впечатление обаче скриването на съществени обстоятелства като номера на воденото наказателно производство, името на наблюдаващия прокурор, част от датите на съответната комуникация и статуса на разследването към настоящия момент.

Самите материали съдържат крайно смущаващи факти относно разследването от изключително висок обществен интерес.

В публикуваната справка от прокурор от Софийска градска прокуратура (СГП), изпратена на 3 юни 2025 г. до европейския главен прокурор г-жа Лаура Кьовеши от тогава и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов, се съдържа твърдението: „Към настоящия момент от проведените разпити до момента, са налице доказателства обосноваващи наличието на обосновано предположение за съпричастност на г-жа Теодора Георгиева към престъпното деяние насочено към генериране на определени финансови облаги по неправомерен начин, приемайки нерегламентирани парични суми в размер на 10 000 лв., като „гост“ на Петров на всяко 25-то число от месеца от 2019 г. до 2020 г.“

При това писмено изявление, изпратено на вниманието на европейския главен прокурор, остава напълно неясно защо лицето, за което се твърди наличие още към юни 2025 г. на обосновано предположение за извършено корупционно престъпление, и досега не е привлечено в качеството на обвиняем?

Защо тогава се събират въпросните доказателства, след като не се използват по предназначението си в наказателния процес за ангажиране на наказателна отговорност, при положение, че сочат на извод за авторство на престъпление и този извод изрично се споделя с европейския главен прокурор? Остава изключително притеснителното впечатление, че подобен тип наказателни производства се използват за други цели, като например злепоставяне, сплашване, дискредитиране и др.

Публикуваните материали от ръководството на Прокуратурата на Република България всъщност подкрепят моята теза за спешна необходимост от качествена промяна в управлението на посочената институция в интерес на правосъдието“.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    4 8 Отговор
    Това с "Осемте джуджета" е една измислена история! Прокуратурата винаги е била към ДС и винаги ще бъде! Това е основата на държавата и няма някакъв кюорав смотльо да промени това!

    Коментиран от #10

    17:24 10.03.2026

  • 2 да бе

    2 3 Отговор
    а какво ще говори, ако при детайлното разследване отнякъде видим него в "Осемте джуджета"??Каута съвсем не е изключено може би

    17:29 10.03.2026

  • 3 Фют

    2 0 Отговор
    Снежанка е джудже :)) колко по-прозрачно да е :)

    17:30 10.03.2026

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 3 Отговор
    Сарафов трябва да бъде изхвърлен незабавно! Магдалинчевците също! Това повече не може да се търпи!

    17:30 10.03.2026

  • 5 хаха

    2 1 Отговор
    пеевски не харесва това.

    Коментиран от #12

    17:35 10.03.2026

  • 6 ОСЕМТЕ ВИ ДЖУДЖЕТА

    5 1 Отговор
    СА ТОЛКОВА ПРОЗРАЧНИ ,КОЛКОТО И ПЕТРОХАН,Т.Е. САМО ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТ.

    17:35 10.03.2026

  • 7 Хеми значи вазелин

    4 0 Отговор
    Лама Янкулов е пълен псиxаpoид, точно като всички остнали сектанти от НПО ППДБ.

    17:36 10.03.2026

  • 8 Да но

    1 2 Отговор
    сикаджииската герберска мутра , магнитския с-и-чуг и сарафа няма да кажат къде е пепи -еврака

    17:49 10.03.2026

  • 9 Душевен оргазъм

    3 0 Отговор
    Хайде повече прозрачност и за "Петрохан" и "Околчица".Щом изискваш нещо от някой,трябва и ти да даваш същото.

    17:50 10.03.2026

  • 10 Гласоподавател

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Темида

    17:51 10.03.2026

  • 11 Като Тодър колев

    0 0 Отговор
    Говори само с лозунги, недоучен пед...л

    17:54 10.03.2026

  • 12 Толкова просто

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    Темида без компромис. Толкова просто.

    17:55 10.03.2026

  • 13 Интелигентна мастурбация

    0 0 Отговор
    Красавецо,хайде едно разследване ,защо аджеба мунчо разреши да се подпише Боташ,и дали някой сложи много парички в джобчето.Когато кажеш А,трябва да кажеш и Б.

    17:55 10.03.2026

