Жената, стреляла по дома на Риана, е с богато криминално минало и психични проблеми (СНИМКИ)

10 Март, 2026 16:01 441 2

Съдът ѝ определени гаранция от над 10 милиона долара

Жената, стреляла по дома на Риана, е с богато криминално минало и психични проблеми (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Жена, която според властите е открила огън по имението на Риана в Бевърли Хилс, е идентифицирана като 35-годишната Ивана Ортис, потвърдиха от полицията в Лос Анджелис пред Page Six. Заподозряната е била задържана в неделя следобед и срещу нея е повдигнато обвинение за опит за убийство.

По данни на полицията Ортис е задържана от служители на Полицейското управление на Лос Анджелис (LAPD) и в момента се намира в ареста на Metropolitan Detention Center. Определената ѝ гаранция възлиза на 10,225 милиона долара.

Разследването сочи, че заподозряната е използвала полуавтоматична пушка от типа AR-15, с която е стреляла по имота на певицата. Става дума за луксозното жилище на стойност около 14 милиона долара, в което Риана живее със своя партньор – рапъра A$AP Rocky – и трите им деца: Риза, на три години, Райът Роуз, на две години, и петмесечното им момиченце Роки Айриш Майърс.

Полицията е получила сигнал за стрелбата в 13:21 часа местно време в неделя и бързо е задържала предполагаемата извършителка. Според информация на Los Angeles Times, в полицейската комуникация се съобщава за приблизително десет произведени изстрела, изстреляни от автомобил – бяла Tesla, паркирана от другата страна на улицата срещу дома на изпълнителката.

Говорител на полицията е потвърдил пред California Post, че един от куршумите е пробил външна стена на къщата. След стрелбата автомобилът е напуснал района в южна посока по Coldwater Canyon Drive, показва запис от полицейските радиокомуникации.

Към момента мотивът за нападението остава неясен. Въпреки това в социалните мрежи Ивана Ортис е публикувала десетки клипове срещу певицата обвинявайки я, че краде мислите ѝ, че е вещица и когато певицата умре, нападателката ѝ ще започне да живее живота си. По информация на източници от семейството, цитирани от New York Post, Риана е била в дома си по време на инцидента, но A$AP Rocky не е присъствал. Източникът уточнява, че всички членове на семейството са невредими.

Разследващите също потвърждават, че Ивана Ортис има предишни проблеми със закона. Според съдебни архиви тя е била задържана в родния си щат Флорида по обвинения за опасно шофиране, домашно насилие и нарушаване на условията на предварително освобождаване.

Към момента представители на Риана и A$AP Rocky не са коментирали публично случая.

Инцидентът не е първият тревожен случай, свързан с имоти на певицата в Калифорния. През 2018 г. 27-годишният Едуардо Леон беше арестуван, след като проникна в дома ѝ в квартала Холивуд Хилс. Според прокуратурата на окръг Лос Анджелис мъжът е прескочил ограда и е влязъл в къщата, докато Риана е била извън страната. Той е останал в имота около 12 часа, преди да бъде открит от асистент на певицата.

По-късно Леон се призна за виновен по обвинение в преследване и получи съдебна заповед да стои на разстояние от изпълнителката за период от 10 години.

Риана, чието истинско име е Робин Риана Фенти, е една от най-успешните поп звезди на последните две десетилетия. Освен музикалната си кариера тя ръководи и мултимилиардната козметична компания Fenty Beauty и модния бранд Savage X Fenty, като в последните години се фокусира основно върху бизнеса и семейството си. Разследването по случая със стрелбата продължава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Но тя не е улучила Риана,за съжаление!🦧😪🦧

    16:03 10.03.2026

  • 2 Анита от почивка

    0 0 Отговор
    Задължително сто грама сперма на гладно от негър

    16:24 10.03.2026