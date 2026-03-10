Жената, стреляла по дома на Риана, е с богато криминално минало и психични проблеми (СНИМКИ)

Жена, която според властите е открила огън по имението на Риана в Бевърли Хилс, е идентифицирана като 35-годишната Ивана Ортис, потвърдиха от полицията в Лос Анджелис пред Page Six. Заподозряната е била задържана в неделя следобед и срещу нея е повдигнато обвинение за опит за убийство.

По данни на полицията Ортис е задържана от служители на Полицейското управление на Лос Анджелис (LAPD) и в момента се намира в ареста на Metropolitan Detention Center. Определената ѝ гаранция възлиза на 10,225 милиона долара.

The LAPD has identified the suspect who fired multiple shots at Rihanna’s home, while she and her kids were inside, as 35-year-old Ivanna Lisette Ortiz.



The woman, who had a history of erratic social media posts targeting Rihanna, has been booked for attempted murder with bail… pic.twitter.com/AMgL7bfvj6 — Pop Crave (@PopCrave) March 9, 2026

Разследването сочи, че заподозряната е използвала полуавтоматична пушка от типа AR-15, с която е стреляла по имота на певицата. Става дума за луксозното жилище на стойност около 14 милиона долара, в което Риана живее със своя партньор – рапъра A$AP Rocky – и трите им деца: Риза, на три години, Райът Роуз, на две години, и петмесечното им момиченце Роки Айриш Майърс.

Полицията е получила сигнал за стрелбата в 13:21 часа местно време в неделя и бързо е задържала предполагаемата извършителка. Според информация на Los Angeles Times, в полицейската комуникация се съобщава за приблизително десет произведени изстрела, изстреляни от автомобил – бяла Tesla, паркирана от другата страна на улицата срещу дома на изпълнителката.

Говорител на полицията е потвърдил пред California Post, че един от куршумите е пробил външна стена на къщата. След стрелбата автомобилът е напуснал района в южна посока по Coldwater Canyon Drive, показва запис от полицейските радиокомуникации.

Към момента мотивът за нападението остава неясен. Въпреки това в социалните мрежи Ивана Ортис е публикувала десетки клипове срещу певицата обвинявайки я, че краде мислите ѝ, че е вещица и когато певицата умре, нападателката ѝ ще започне да живее живота си. По информация на източници от семейството, цитирани от New York Post, Риана е била в дома си по време на инцидента, но A$AP Rocky не е присъствал. Източникът уточнява, че всички членове на семейството са невредими.

More videos of Ivanna Ortiz.



She claims:



-Rihanna stole her thoughts.

-Rihanna is jealous of her

-Rihanna was in her dreams.

-When Rihanna is gone, God will take her to her future.

-Rihannas spirit holds no purpose https://t.co/1RrxRJ8uUj pic.twitter.com/IMKlOaSoLA — ۟ (@headnavy) March 9, 2026

Разследващите също потвърждават, че Ивана Ортис има предишни проблеми със закона. Според съдебни архиви тя е била задържана в родния си щат Флорида по обвинения за опасно шофиране, домашно насилие и нарушаване на условията на предварително освобождаване.

Към момента представители на Риана и A$AP Rocky не са коментирали публично случая.

Ivanna Lisette Ortiz, was charged with attempted murder for shooting at Rihanna & ASAP Rocky home. She is being held on a $10.2 million bail. pic.twitter.com/InRL5kbalt — Los Angeles Journalist 📸 (@slausongirlnews) March 9, 2026

Инцидентът не е първият тревожен случай, свързан с имоти на певицата в Калифорния. През 2018 г. 27-годишният Едуардо Леон беше арестуван, след като проникна в дома ѝ в квартала Холивуд Хилс. Според прокуратурата на окръг Лос Анджелис мъжът е прескочил ограда и е влязъл в къщата, докато Риана е била извън страната. Той е останал в имота около 12 часа, преди да бъде открит от асистент на певицата.

По-късно Леон се призна за виновен по обвинение в преследване и получи съдебна заповед да стои на разстояние от изпълнителката за период от 10 години.

Риана, чието истинско име е Робин Риана Фенти, е една от най-успешните поп звезди на последните две десетилетия. Освен музикалната си кариера тя ръководи и мултимилиардната козметична компания Fenty Beauty и модния бранд Savage X Fenty, като в последните години се фокусира основно върху бизнеса и семейството си. Разследването по случая със стрелбата продължава.