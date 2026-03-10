Новини
Бизнес »
Глобалното търсене на петрол ще нарасне с 1,1 милиона барела на ден

Глобалното търсене на петрол ще нарасне с 1,1 милиона барела на ден

10 Март, 2026 16:21 602 7

  • saudi aramco-
  • прогноза-
  • петрол-
  • барел-
  • производство

Прогнозата е на Saudi Aramco за 2026 година

Глобалното търсене на петрол ще нарасне с 1,1 милиона барела на ден - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Глобалното търсене на петрол ще се увеличи с 1,1 милиона барела на ден (bpd) през 2026 г., достигайки рекордните 107,3 ​​милиона bpd. Това следва от презентация на Амин Насър, ръководител на Saudi Aramco, която той изнесе по време на конферентен разговор с инвеститори.

„Глобалното търсене на петрол поддържа тенденцията си на растеж от 4 години и се очаква да достигне рекордните 107,3 ​​милиона bpd през 2026 г., което отразява увеличение от 1,1 милиона bpd, главно обусловено от транспортните горива и нефтохимикалите“, се казва в презентацията.

Според Насър, търсенето на петрол през 2025 г. е надхвърлило 106 милиона барела на ден, а през 2026 г., според различни оценки, ще нарасне с 1,1 до 1,4 милиона барела на ден. Той отбеляза, че с наближаването на пика на търсенето на петрол през второто и третото тримесечие, използването на рафинериите вече се увеличава, за да се отговори на нарастващото търсене. Насър добави, че глобалните търговски запаси остават на петгодишно дъно. „Предвид настоящата геополитическа ситуация, може да наблюдаваме намаляване на запасите, тъй като доставките от региона намаляват“, добави той.


Саудитска Арабия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 2 Отговор
    Скоро автомобил с пълен резервоар ще се разменя за АК-47 с пълнител.

    16:23 10.03.2026

  • 2 Лост

    3 0 Отговор
    Ти търсенето е едно,но доставянето друго.

    16:25 10.03.2026

  • 3 очевидец

    5 0 Отговор
    "В България парите следват студента. И когато парите следват студента, университетът няма интерес да го скъса на изпит, колкото и да е неграмотен. Така произвеждаме армия от хора с тапии, които са функционално неграмотни, но с големи претенции за заплати и постове!...“

    16:26 10.03.2026

  • 4 незнайко

    1 0 Отговор
    Какво става на световната сцена за БАТЕРИИ които ще "сменят" петрола ?
    Ситуацията още е в УТРОБАТА на тази икономика и не се знае дали няма да се "роди" мъртва ако продължават да се бият по света !

    16:51 10.03.2026

  • 5 Ще тръгне

    0 0 Отговор
    Бизнеса за електричките

    16:56 10.03.2026

  • 6 Петрола

    1 0 Отговор
    Другия петък ще на 200+ и ще се задържи месеци така ефекта е срутването на световната икономика и започване на тотална война всеки срещу всеки имайте си едно на ум да имате пушкало под ръка

    16:58 10.03.2026

  • 7 хаха

    0 2 Отговор
    Байганьовците да сключат сделка с пислямистите... изхвърлят писсраелски посланик, а онези пускат по някой танкер през ормузкия..

    17:13 10.03.2026