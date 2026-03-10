Глобалното търсене на петрол ще нарасне с 1,1 милиона барела на ден

Глобалното търсене на петрол ще се увеличи с 1,1 милиона барела на ден (bpd) през 2026 г., достигайки рекордните 107,3 ​​милиона bpd. Това следва от презентация на Амин Насър, ръководител на Saudi Aramco, която той изнесе по време на конферентен разговор с инвеститори.

„Глобалното търсене на петрол поддържа тенденцията си на растеж от 4 години и се очаква да достигне рекордните 107,3 ​​милиона bpd през 2026 г., което отразява увеличение от 1,1 милиона bpd, главно обусловено от транспортните горива и нефтохимикалите“, се казва в презентацията.

Според Насър, търсенето на петрол през 2025 г. е надхвърлило 106 милиона барела на ден, а през 2026 г., според различни оценки, ще нарасне с 1,1 до 1,4 милиона барела на ден. Той отбеляза, че с наближаването на пика на търсенето на петрол през второто и третото тримесечие, използването на рафинериите вече се увеличава, за да се отговори на нарастващото търсене. Насър добави, че глобалните търговски запаси остават на петгодишно дъно. „Предвид настоящата геополитическа ситуация, може да наблюдаваме намаляване на запасите, тъй като доставките от региона намаляват“, добави той.