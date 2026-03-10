Новини
Редовен участник в Шампионската лига иска Мустафа Сангаре

10 Март, 2026 16:18 311 1

Левски пред дилема за бъдещето на нападателя

Редовен участник в Шампионската лига иска Мустафа Сангаре - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шампионът на Азербайджан, Карабах, е на крачка от осъществяване на трансферна сензация, като води интензивни разговори с Левски за подписа на Мустафа Сангаре. Информацията бе разпространена от авторитетния журналист Фуад Алакбаров, а евентуалната сделка се очаква да се финализира през летния трансферен прозорец.

Макар финансовите параметри на потенциалния трансфер да остават забулени в мистерия, ясно е, че "сините" ще се стремят да извоюват максимално изгодни условия. За Левски това би означавало не само сериозна финансова инжекция, но и предизвикателство – как да компенсират отсъствието на ключовия си таран.

В момента Сангаре се възстановява след операция на коляното. Очакванията са, че ще бъде на линия за решаващите сблъсъци в края на сезона.

През последните месеци ръководството на Левски твърдо отхвърляше оферти за французина, включително и настойчив интерес от тунизийския гранд Есперанс. Въпреки това, евентуален трансфер в Карабах би осигурил на нападателя значително по-високо възнаграждение и възможност за изява на европейската сцена.

Карабах не е непознато име за футболните фенове – тимът редовно се подвизава в груповата фаза на Шампионската лига и през този сезон впечатли с представянето си, достигайки до плейофите, където бе спрян от английския Нюкасъл. Въпреки тежката загуба у дома с 1:6, азербайджанците демонстрираха борбен дух и в реванша, губейки достойно с 2:3.

В Левски вече мислят за бъдещето и не губят време – клубът подсили атаката с две нови попълнения. Колумбиецът Хуан Переа, привлечен от Локомотив Пловдив, и хърватският стрелец Марко Дуганджич, който временно ще замести контузения Сангаре, са призвани да запълнят празнината в предни позиции.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Е,то и друг редовен участник

    1 0 Отговор
    В ШЛ" искаше "Марин Петков.Но нещо нямаше желание.

    16:25 10.03.2026

