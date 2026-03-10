Денис Пушилин се отчете на Путин: Само 15-17% от Донецка област са под контрола на Украйна

Назначеният от Русия ръководител на част на украинската Донецка област - Денис Пушилин, каза на руския президент Владимир Путин, че Украйна контролира приблизително между 15% и 17% от региона, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Пушилин е информирал Путин за това по време на среща, излъчена по обществената телевизия днес.
Русия има претенции, че цялата Донецка област е част от Русия, заявявайки, че регионът е под нейния т.нар. ядрен чадър.
Украйна заяви, че никога няма да признае контрола на Русия над част от Донецка област или други региони в Украйна, който са частично или изцяло превзети от Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За четири години СВО
16:15 10.03.2026
2 Карго 200
16:15 10.03.2026
3 Многоходовото
16:16 10.03.2026
4 Валерий Герасимов, началник щаб
Донецк тоже ☝️😁
Коментиран от #10
16:17 10.03.2026
5 Вашето мнение
Коментиран от #15
16:17 10.03.2026
6 Оксана из Крим
Коментиран от #8, #18
16:19 10.03.2026
7 ддр
Ами за отблъскване границите на НАТО ?!
Верно,че е голем стратег тоя путйу :)))
16:20 10.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Димяща ушанка
Иначе и този да е изпушил отдавна.
16:22 10.03.2026
10 Бай Ганьо съчмата
До коментар #4 от "Валерий Герасимов, началник щаб":За три дня ще превзема Иран. А не ...за две седмици, а не за шест месеца. Куку.
16:22 10.03.2026
11 Володимир Зеленски, президент
16:22 10.03.2026
12 да питам
Коментиран от #17
16:22 10.03.2026
13 Нямат край руското
16:23 10.03.2026
14 Гробар
Коментиран от #19
16:23 10.03.2026
15 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #5 от "Вашето мнение":И аз съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
16:23 10.03.2026
16 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
16:24 10.03.2026
17 Ами Нети
До коментар #12 от "да питам":Объркал си я с м@й касси ,тя работи в маалата на 50% от цената и също на вересия .
Коментиран от #21
16:24 10.03.2026
18 Всеки вече се репчи на Русия
До коментар #6 от "Оксана из Крим":Самата Русия се постави в такова унизително и окаяно положение и стана обект на смях и подигравки от всички страни.
16:25 10.03.2026
19 "Чудовищни руски жертви
До коментар #14 от "Гробар":през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."
16:26 10.03.2026
20 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
16:26 10.03.2026
21 да питам
До коментар #17 от "Ами Нети":А верно ли Беларус и Русия правили морско учение с 6 кораба, но 2 от тях потънали по време на учението ?
16:27 10.03.2026
22 Въпрос
16:27 10.03.2026
23 А МОЧАТА?
16:28 10.03.2026