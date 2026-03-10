Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Денис Пушилин се отчете на Путин: Само 15-17% от Донецка област са под контрола на Украйна
  Тема: Украйна

Денис Пушилин се отчете на Путин: Само 15-17% от Донецка област са под контрола на Украйна

10 Март, 2026 16:13

Кремъл има претенции, че цялата Донецка област е част от Русия, заявявайки, че регионът е под нейния т.нар. ядрен чадър

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Назначеният от Русия ръководител на част на украинската Донецка област - Денис Пушилин, каза на руския президент Владимир Путин, че Украйна контролира приблизително между 15% и 17% от региона, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Пушилин е информирал Путин за това по време на среща, излъчена по обществената телевизия днес.

Русия има претенции, че цялата Донецка област е част от Русия, заявявайки, че регионът е под нейния т.нар. ядрен чадър.

Украйна заяви, че никога няма да признае контрола на Русия над част от Донецка област или други региони в Украйна, който са частично или изцяло превзети от Русия.


Украйна
  • 1 За четири години СВО

    8 11 Отговор
    Тва си е живо унижение за...Путин.

    16:15 10.03.2026

  • 2 Карго 200

    7 8 Отговор
    Най-тегавите 15-17% вероятно има предвид

    16:15 10.03.2026

  • 3 Многоходовото

    6 10 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    16:16 10.03.2026

  • 4 Валерий Герасимов, началник щаб

    6 7 Отговор
    Ще асвабадим Курск за Три Дня !!!
    Донецк тоже ☝️😁

    Коментиран от #10

    16:17 10.03.2026

  • 5 Вашето мнение

    8 7 Отговор
    След като господарите на розовите понита, тръмп, нетаняху и мърцуля са станали по-ниски от тревата къде са сега паветните да ни обянснят на нас и на Путин как се провежда СВО? Колко е жалко да си роб на англосаксонци тия дни.

    Коментиран от #15

    16:17 10.03.2026

  • 6 Оксана из Крим

    8 4 Отговор
    Един Иран смаза сащ и исраел, те тръгнали на Русия да се репчат.

    Коментиран от #8, #18

    16:19 10.03.2026

  • 7 ддр

    3 4 Отговор
    Абе кво стана с палновете на великия стратег путйу за демилитаризация на Украйна ?!

    Ами за отблъскване границите на НАТО ?!

    Верно,че е голем стратег тоя путйу :)))

    16:20 10.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Димяща ушанка

    4 4 Отговор
    Пусин в едно успя.Успя да изпроси от американците да направят от Буданов преговарящ ,за да спре да им избива генералите.
    Иначе и този да е изпушил отдавна.

    16:22 10.03.2026

  • 10 Бай Ганьо съчмата

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    За три дня ще превзема Иран. А не ...за две седмици, а не за шест месеца. Куку.

    16:22 10.03.2026

  • 11 Володимир Зеленски, президент

    6 4 Отговор
    Крим цe Укpaiнa, руснаците се омитат ☝️😄

    16:22 10.03.2026

  • 12 да питам

    4 4 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #17

    16:22 10.03.2026

  • 13 Нямат край руското

    3 5 Отговор
    БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    16:23 10.03.2026

  • 14 Гробар

    6 3 Отговор
    Украйна основно контролира гробищните паркове в региона и запълването им с хохохоли ,колегите там под пари останаха !

    Коментиран от #19

    16:23 10.03.2026

  • 15 Розовото пони Путин 🦄

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    И аз съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    16:23 10.03.2026

  • 16 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 4 Отговор
    От руснак войник не става.

    16:24 10.03.2026

  • 17 Ами Нети

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "да питам":

    Объркал си я с м@й касси ,тя работи в маалата на 50% от цената и също на вересия .

    Коментиран от #21

    16:24 10.03.2026

  • 18 Всеки вече се репчи на Русия

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Оксана из Крим":

    Самата Русия се постави в такова унизително и окаяно положение и стана обект на смях и подигравки от всички страни.

    16:25 10.03.2026

  • 19 "Чудовищни руски жертви

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Гробар":

    през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    16:26 10.03.2026

  • 20 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 1 Отговор
    От хохохола само перфектна тор става !Благодаря ви за вниманието 👌 !

    16:26 10.03.2026

  • 21 да питам

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ами Нети":

    А верно ли Беларус и Русия правили морско учение с 6 кораба, но 2 от тях потънали по време на учението ?

    16:27 10.03.2026

  • 22 Въпрос

    1 2 Отговор
    Смърко още ли събира войни по улиците ?

    16:27 10.03.2026

  • 23 А МОЧАТА?

    0 0 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА? А?

    16:28 10.03.2026

