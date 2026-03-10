Министър Шарков: Ще направя всичко по силите си българите да дадат гласа си в едни честни и прозрачни избори

Когато приех предложението на служебния премиер Андрей Гюров да стана министър на електронното управление, го уверих, че ще направя всичко по силите си българите да получат възможност да дадат своя глас в едни честни и прозрачни избори. Това заяви министърът на електронното управление Георги Шарков по време на събитие, в което бяха изтеглени на случаен принцип серийните номера на машините за гласуване, които предстои да преминат удостоверяване за предстоящия вот.

„Искрено вярвам, че машинното гласуване повишава сигурността и прозрачността на вота, а благодарение на видеонаблюдението се установяват нарушения, които иначе биха убегнали на органите“, каза Георги Шарков. Министърът увери, че Министерството на електронното управление ще осигури максимална публичност на всички етапи от подготовката на изборите, за които отговаря.



На случаен принцип бяха изтеглени номерата на десет от общо 11 528 машини, предоставени от ЦИК. С това се поставя началото на процедурата по удостоверяване на устройствата за гласуване, при която ще се провери дали те отговарят на всички технически и законови изисквания на Изборния кодекс.

Проверката ще бъде извършена от експерти на Министерството на електронното управление съвместно с представители на Българския институт по стандартизация и Българския институт по метрология, както и с участието на външни специалисти. Целта е процесът да бъде проведен професионално и при пълна прозрачност.

„Министерството на електронното управление отговаря за техническата част на изборния процес – удостоверяването на машините, подготовката на софтуера, както и осигуряването на система за видеонаблюдение и видеозаснемане при преброяването на бюлетините в края на изборния ден“, допълни Георги Шарков.

Министърът подчерта, че подготовката на изборите изисква координирани усилия между различни институции, сред които ЦИК, МВР, МВнР, МРРБ, както и областните и общинските администрации.

В отговор на журналистически въпрос за киберсигурността по време на изборния процес Георги Шарков подчерта, че неслучайно е министър на електронното управление и неслучайно премиерът Андрей Гюров го е поканил.

„Не само той, но и всички, които ме познават, са убедени в моя проферсионализъм. Можете да бъдете уверени, че съм напълно наясно с процедурата, възможностите и архитектурата на машините за гласуване. Всеки един изчислителен процес има контроли и на входа, и на изхода. И всяко нещо може да бъде проверено поне от два източника,“ подчерта министърът.

Той призова гражданите да участват активно в изборите, като изтъкна, че доверието в демократичния процес се изгражда не само чрез работата на институциите, но и чрез масовото участие на избирателите.