Евгений Кънев: Войната в Иран днес има логични причини и не толкова логичен повод

11 Март, 2026 14:00 907 15

И сега сме в низходяща фаза на цикъла започнал в края на 80-те години на миналия ХХ век

Евгений Кънев: Войната в Иран днес има логични причини и не толкова логичен повод - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Войната в Иран днес има логични причини и не толкова логичен повод - плод на субективни съображения на лидерите на САЩ и Израел (доста чувствителна тема за много хора).

Обикновено обръщам внимание на повода - субективните съображения на лидерите, защото повечето анализатори са в обсесия от причините.

Смятам повода за не по-малко важен - отклонение на вниманието от вътрешните проблеми на Тръмп (Епстийн) и Нетаняху (съдебно преследване за корупция), защото конфликтът като интензитет и продължителност пряко зависят и от тях. Поради това се допускат стратегически грешки като идеята с бомбардировки да се смени режима в Иран - без отчитане на неговата фанатичност, военна лоялност, огромното население и територия и помощта на Русия и Китай да бъде предотвратена промяна на режима.

Но нека да кажа няколко неща за причините.

За да бъдат разбрани в дълбочина - те трябва да бъдат разглеждани като нива от матрьошка.

(1) Най-вътрешната и малка матрьошка на причините е битката за ресурси.

Определено това стои в агресивната стратегия на Тръмп досега в Иран, Венецуела и опита с Гренландия. Чрез тях САЩ искат да компенсират огромните ресурси като собственост на Русия и като достъп на Китай и чрез агресия да се сдобият с лостове за влияние. На първо място - нефта, на чиято търговия в най-голямата степен се крепи силата на долара.

(2) Следващата матрьошка на причините е битката на технологиите.

Всяка нова война обикновено става арена за изпитване на нови технологии - като най-новите са свързани с AI. САЩ са изключително обезпокоени от огромния напредък на Китай - и на неговото военно сътрудничество с Русия и Иран. В момента има огромно напрежение между правителство и частни военни компании в САЩ, които отказват техните технологии да бъдат безразборно използвани във война.

(3) Следващата матрьошка е на финансите.

САЩ искат да разбият оста на БРИКС, в която Иран е ключова брънка (китайския пояс) и формирането на алтернативна финансова система , която ще заплаши целия Запад, налагащ сега правилата по света (спомнете си колко бързо САЩ превзеха Лукойл само със спиране на банковите разплащания).

(4) Следващата матрьошка е битката за оцеляване на САЩ като водеща световна сила,

от която продължава да зависи световният ред. Чрез Тръмп имаше надежда това да стане по радикален начин чрез съчетание на военната, технологичната и финансовата мощ, но неговата характеропатия по-скоро работи за по-бързия залез на САЩ.

(5) Следващото ниво е демографският взрив след ВСВ - от 2.5 на близо 8.5 млрд души само за 80 години!

От тях - 5 млрд души живеят в Азия! Ясно е, че оттук ще изникне движение за смяна на световния ред. Затова САЩ и Европа само заедно могат да защитят своите интереси и ценности. Сега обаче Тръмп по-скоро помага на Азия.

(6) Най-високото ниво и най-голямата матрьошка са дългите цикли (около 40-50 години),

през които закономерно минава светът. Това са икономически, политически и технологични вълни във всеки цикъл.

И сега сме в низходяща фаза на цикъла започнал в края на 80-те години на миналия ХХ век.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    7 2 Отговор
    Още един п€дерунгел,еврогейзер

    14:13 11.03.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    СЛУШАЙТЕ КАК СЕ ПРОМЕНЯ ПЕСЕНТА.НА
    НА АНТИ- БЪЛГАРСКИТЕ ДЖУДЖЕТА ПРИ МИСЪЛТА
    ЧЕ РУМЕН РАДЕВ ЩЕ БЪДЕ МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ
    .. ..
    СКОРО ЩЕ ПОЧНАТ ДА СИ ТАТУИРАТ И ЛЕВСКИ И БОТЕВ :)

    14:17 11.03.2026

  • 3 Пак руски опорки

    2 8 Отговор
    47 години гледаха Иран как заплашва да унищожи една цяла държава! Пак ли за ресурси ставаше въпрос?

    Коментиран от #10

    14:26 11.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Смърфиета

    2 0 Отговор
    След като не много умен, защо Шакти му дават трибуна?
    И все забравят да закачат жълтата шестолъчка. Може и с фотошоп на ревера.
    А иначе, човекът е трябвало да стане стругар и да прави сувенирни матрьошки. Или иконописец, да ги изписва.

    14:44 11.03.2026

  • 8 няколко неща за причините....

    2 0 Отговор
    И всички те се свеждат до престъпната същност на Запада, САЩ и нацисткият коптор Израел.....

    14:45 11.03.2026

  • 9 Циклите вика.

    2 0 Отговор
    изискваме:

    Спрете войната срещу Иран! 

    Изтегляне на всички западни войски от Близкия изток! Не на наборната военна служба! 

    Ние не сме пушечно месо за богатите! Милиарди за образование и социални помощи, вместо за превъоръжаване и война!

    За изграждането на международно антивоенно движение сред работническата класа и младежта!

    14:47 11.03.2026

  • 10 Некой си

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пак руски опорки":

    47 години нито един опит за унищожаване на израел.
    47 години израел врещи, че е заплашен от унищожение.
    Онея с масурите и смешните шапки къде ви намират такива?

    14:48 11.03.2026

  • 11 низходяща фаза на цикъла обаче

    2 0 Отговор
    си е възходящ за Китай примерно. Що ли? А?

    14:49 11.03.2026

  • 12 фаза на цикъла обаче....

    3 0 Отговор
    американско-израелската "офанзива" срещу суверенните демократични държави Венецуела, Иран и Ливан е категорично военнопрестъпление! И не е "офанзива" а брутално и открито нарушение на международното право. Попада в категорията „престъпление срещу мира“, което е и основното обвинение, повдигнато срещу нацистките лидери в процесите в Нюрнберг от 1945-46 г.
    Фашисткото правителство на Тръмп е способно на всякакви престъпления. То провежда външна политика точно по начина, по който го е водил Третият райх на Хитлер.

    14:51 11.03.2026

  • 13 фаза на цикъла обаче....

    2 0 Отговор
    Къв го дирят американските нацисти по света?
    САЩ е Паразит, Вирус, Смърт....
    Доналд Тръмп обяви наскоро, седнал до главния геноциден маниак Бенямин Нетаняху в Белия дом, че следващият бюджет на САЩ ще отпусне рекорден трилион долара за военните. Това е повече от три пъти военните разходи на Китай и приблизително десет пъти повече от тези на Русия. Междувременно САЩ имат над 800 чуждестранни военни бази, запас от около 5500 ядрени бойни глави и огромно разполагане на войски и оръжия по целия свят, все по-концентрирани в съседните на Китай райони.Военните приготовления, включително AUKUS, превъоръжаването на Япония и новите американски бази във Филипините, отразяват нарастващия двупартиен консенсус във Вашингтон в полза на планирането на войната....война след война

    14:52 11.03.2026

  • 14 Този път добре !

    2 0 Отговор
    Съгласни сме с написаното есе Евгений Кънев

    14:54 11.03.2026

  • 15 Да,бе

    3 0 Отговор
    Змията хапе най-силно преди да умре...В случая са две змии, голямата /исраил/ и малката /САЩ/.

    15:01 11.03.2026