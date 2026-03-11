Евгений Кънев: Войната в Иран днес има логични причини и не толкова логичен повод

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Войната в Иран днес има логични причини и не толкова логичен повод - плод на субективни съображения на лидерите на САЩ и Израел (доста чувствителна тема за много хора).

Обикновено обръщам внимание на повода - субективните съображения на лидерите, защото повечето анализатори са в обсесия от причините.

Смятам повода за не по-малко важен - отклонение на вниманието от вътрешните проблеми на Тръмп (Епстийн) и Нетаняху (съдебно преследване за корупция), защото конфликтът като интензитет и продължителност пряко зависят и от тях. Поради това се допускат стратегически грешки като идеята с бомбардировки да се смени режима в Иран - без отчитане на неговата фанатичност, военна лоялност, огромното население и територия и помощта на Русия и Китай да бъде предотвратена промяна на режима.

Но нека да кажа няколко неща за причините.

За да бъдат разбрани в дълбочина - те трябва да бъдат разглеждани като нива от матрьошка.

(1) Най-вътрешната и малка матрьошка на причините е битката за ресурси.

Определено това стои в агресивната стратегия на Тръмп досега в Иран, Венецуела и опита с Гренландия. Чрез тях САЩ искат да компенсират огромните ресурси като собственост на Русия и като достъп на Китай и чрез агресия да се сдобият с лостове за влияние. На първо място - нефта, на чиято търговия в най-голямата степен се крепи силата на долара.

(2) Следващата матрьошка на причините е битката на технологиите.

Всяка нова война обикновено става арена за изпитване на нови технологии - като най-новите са свързани с AI. САЩ са изключително обезпокоени от огромния напредък на Китай - и на неговото военно сътрудничество с Русия и Иран. В момента има огромно напрежение между правителство и частни военни компании в САЩ, които отказват техните технологии да бъдат безразборно използвани във война.

(3) Следващата матрьошка е на финансите.

САЩ искат да разбият оста на БРИКС, в която Иран е ключова брънка (китайския пояс) и формирането на алтернативна финансова система , която ще заплаши целия Запад, налагащ сега правилата по света (спомнете си колко бързо САЩ превзеха Лукойл само със спиране на банковите разплащания).

(4) Следващата матрьошка е битката за оцеляване на САЩ като водеща световна сила,

от която продължава да зависи световният ред. Чрез Тръмп имаше надежда това да стане по радикален начин чрез съчетание на военната, технологичната и финансовата мощ, но неговата характеропатия по-скоро работи за по-бързия залез на САЩ.

(5) Следващото ниво е демографският взрив след ВСВ - от 2.5 на близо 8.5 млрд души само за 80 години!

От тях - 5 млрд души живеят в Азия! Ясно е, че оттук ще изникне движение за смяна на световния ред. Затова САЩ и Европа само заедно могат да защитят своите интереси и ценности. Сега обаче Тръмп по-скоро помага на Азия.

(6) Най-високото ниво и най-голямата матрьошка са дългите цикли (около 40-50 години),

през които закономерно минава светът. Това са икономически, политически и технологични вълни във всеки цикъл.

И сега сме в низходяща фаза на цикъла започнал в края на 80-те години на миналия ХХ век.