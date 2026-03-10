Техеран предупреди Доналд Тръмп: Внимавайте да не бъдете елиминирани!

Началникът на службата по сигурността на Иран Али Лариджани отправи завоалирана заплаха към президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава "Франс прес".

Той го предупреди да внимава "да не бъде елиминиран" и заяви, че ислямската република не се страхува от неговите "празни заплахи".

"Иран не се страхува от вашите празни заплахи. Дори по-велики от вас не биха могли да елиминират иранската нация", написа Лариджани в социалната мрежа X.

Той направи коментара си в отговор на публикация на Тръмп, в която той заплаши да удари Иран по-силно, ако спре преноса на петрол през стратегическия Ормузки проток.

"Внимавайте да не бъдете елиминирани!", посъветва Лариджани.

В публикация в Truth Social Тръмп подчерта, че "ако Иран направи нещо, което спира преноса на петрол в Ормузкия проток, те ще бъдат ударени от Съединените американски щати ДВАДЕСЕТ ПЪТИ ПО-СИЛНО, отколкото са били удряни от нас досега".

ملت عاشورایی ایران، از تهدیدات پوشالی شما نمی‌ترسند.

بزرگتر از شما هم نتوانستند ملت ایران را حذف کنند.

مراقب خود باشید حذف نشوید! pic.twitter.com/v1aWLoJk7K — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 10, 2026

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран, които убиха неговия върховен лидер аятолах Али Хаменей и предизвикаха война, която обхвана целия Близък изток.

Иран отговори с удари с дронове и ракети, насочени към Израел и страни в региона.

Корабният трафик през Ормузкия проток, през който обикновено преминава близо 20% от световния суров петрол, е сериозно нарушен.

Иранските сили заплашиха да блокират "износа на дори един литър петрол от региона" за съюзниците на Съединените щати и Израел, докато войната продължава.