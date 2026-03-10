Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Техеран предупреди Доналд Тръмп: Внимавайте да не бъдете елиминирани!

10 Март, 2026 18:13

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран, които убиха неговия върховен лидер аятолах Али Хаменей и предизвикаха война, която обхвана целия Близък изток

Началникът на службата по сигурността на Иран Али Лариджани отправи завоалирана заплаха към президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава "Франс прес".

Той го предупреди да внимава "да не бъде елиминиран" и заяви, че ислямската република не се страхува от неговите "празни заплахи".

"Иран не се страхува от вашите празни заплахи. Дори по-велики от вас не биха могли да елиминират иранската нация", написа Лариджани в социалната мрежа X.

Той направи коментара си в отговор на публикация на Тръмп, в която той заплаши да удари Иран по-силно, ако спре преноса на петрол през стратегическия Ормузки проток.

"Внимавайте да не бъдете елиминирани!", посъветва Лариджани.

В публикация в Truth Social Тръмп подчерта, че "ако Иран направи нещо, което спира преноса на петрол в Ормузкия проток, те ще бъдат ударени от Съединените американски щати ДВАДЕСЕТ ПЪТИ ПО-СИЛНО, отколкото са били удряни от нас досега".

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран, които убиха неговия върховен лидер аятолах Али Хаменей и предизвикаха война, която обхвана целия Близък изток.

Иран отговори с удари с дронове и ракети, насочени към Израел и страни в региона.

Корабният трафик през Ормузкия проток, през който обикновено преминава близо 20% от световния суров петрол, е сериозно нарушен.

Иранските сили заплашиха да блокират "износа на дори един литър петрол от региона" за съюзниците на Съединените щати и Израел, докато войната продължава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    16 30 Отговор
    За какво да го елиминира някой? То му остават сигурно 10 години живот.

    Коментиран от #8, #91

    18:15 10.03.2026

  • 2 Али,Али, Али

    16 55 Отговор
    Много ще те боли

    Коментиран от #17

    18:15 10.03.2026

  • 3 хехе

    66 7 Отговор
    демек следващата дупка на рижия кукумицин няма да е в ухото, а в челото.

    Коментиран от #29, #30, #60

    18:16 10.03.2026

  • 4 ПРАЗНОГЛАВИЯ ПАЛЯЧО ТРЪМП

    76 9 Отговор
    ВЕЧЕ ГО ВЗЕХА НА ПОДБИВ.МНОГО ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ ГОВОРИ.ОТКАЧЕН

    Коментиран от #11

    18:16 10.03.2026

  • 5 Анонимен

    44 2 Отговор
    Вероятно има пред вид вътрешните врагове на Тръмп.

    Коментиран от #45

    18:16 10.03.2026

  • 6 Мдаа

    76 8 Отговор
    "Факти" защо не пишете, че нощес брата на Нетаняху бе взривен в дома си от иранците...???❓❓❓

    Коментиран от #33

    18:16 10.03.2026

  • 7 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    8 7 Отговор
    Само Джендъра Жена има моралното право да набива в очите на хората че САЩ днес са единствената британска колония 🇬🇧 и осъзнавам че командвам всички мъже и жени момчета и момичета и че някой ден ще умра от Злополука на Атинска земя

    Коментиран от #19

    18:17 10.03.2026

  • 8 оптимист

    29 5 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    5 максимум за тоя деменциален играч на покер

    Коментиран от #38

    18:17 10.03.2026

  • 9 Фаайт фаайт

    47 5 Отговор
    Добре че Президент Трамп спря Войната в Украйна за 24часа

    18:18 10.03.2026

  • 10 име

    55 12 Отговор
    Краварите и ционистите да плащат репарации на Иран, да събират остатъците от базите и да се изнасят.

    Коментиран от #25, #40

    18:19 10.03.2026

  • 11 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    12 14 Отговор

    До коментар #4 от "ПРАЗНОГЛАВИЯ ПАЛЯЧО ТРЪМП":

    Онзи английски страхливец Стармър не иска да направи Британия Американска Колония

    18:22 10.03.2026

  • 12 Нямат край

    14 41 Отговор
    иранската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    18:22 10.03.2026

  • 13 слава на Персия

    33 8 Отговор
    САШ и Исраел на Марс айдие

    18:22 10.03.2026

  • 14 Бийк

    6 32 Отговор
    Да да, точно така!
    Това е начина да говориш с луд егоцентрик като Дъмб....
    Който за разлика от пРосийка в Украйна,
    Може буквално да заличи Иран от лицето на земята

    18:23 10.03.2026

  • 15 завоалиран намек

    24 1 Отговор
    който е откровена заплаха:
    "Внимавайте да не бъдете елиминирани!", посъветва Лариджани.

    18:24 10.03.2026

  • 16 Цахал мощ и сила

    17 36 Отговор
    Иран на бунището при ссср

    Коментиран от #32

    18:24 10.03.2026

  • 17 Мурка

    12 6 Отговор

    До коментар #2 от "Али,Али, Али":

    Ситен дъжд валеше само тебе те болеше -беше се харзулнал и падна на

    Коментиран от #70

    18:24 10.03.2026

  • 18 Да си копейка е Божие наказание

    13 32 Отговор
    Русия вече не е фактор нито в България,нито на Балканите,нито в Европа.

    18:25 10.03.2026

  • 19 Розовото пони Путин 🦄

    9 26 Отговор

    До коментар #7 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    и съм джженндър, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #34

    18:25 10.03.2026

  • 20 Ами

    30 3 Отговор
    Във Френския халифат има много араби но малко персийци.
    Така, че "Франс прес" да си намерят добър преводач
    от персийски и да престанат да пишат глупости.

    18:27 10.03.2026

  • 21 Гого

    15 10 Отговор
    Във Варна Дизела е вече 1.85 €

    Коментиран от #31, #41

    18:30 10.03.2026

  • 22 Техеран предупреди Доналд Тръмп:

    9 27 Отговор
    Техеран предупреди Доналд Тръмп: Внимавайте да не бъдете елиминирани!
    МИШКАТА ПЛАШИ КОТКАТА С ЕЛИМИНАЦИЯ. ЕТО ЗАТОВА И САЩ ГИ НЕУТРАЛИЗИРА. ФАНАТИК ТЕРОРИСТ Е СВЕТОВНО ЗЛО.

    18:31 10.03.2026

  • 23 Гост

    27 9 Отговор
    Оказаха се доста жилави тия иранци. Тръмпа май няма да се справи с тях. Поне не виждам как засега.

    Коментиран от #49

    18:31 10.03.2026

  • 24 пиночет

    10 28 Отговор
    Този път терористите -палячовци аятоласи от Хизбула и Хамас в Иран и подкрепяни от Кремълските отрепки, ще бъдат занулени изцяло.

    18:31 10.03.2026

  • 25 Тц,тц,тц 😂😂😂

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Вземат те послушат😂🤣

    18:32 10.03.2026

  • 26 Тимур

    12 18 Отговор
    Ако Тръмп обяви конкурс за зелена карта само за копейки ще настане погром. Копейките ще се изпотъпчат да тичат всеки първи да пусне документи

    Коментиран от #54

    18:32 10.03.2026

  • 27 Жоро

    9 16 Отговор
    Вече се пробвахте нещастници!Тръмп ви показа как се прави!

    18:32 10.03.2026

  • 28 гост

    15 5 Отговор
    Какво толко-убийство за убийство!Рижият няма да липсва на никого а и ще се затвърди една отколешна президентска традиция в САЩ.С елиминирането на Тръмп има голяма вероятност за край на войната.

    18:32 10.03.2026

  • 29 Европеец

    22 4 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Не християнско, но лудия Дончо и лудия Бени заслужават да ги стигне възмездието....

    18:33 10.03.2026

  • 30 хахха

    9 14 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    иска им се на копейките с чалми....

    18:33 10.03.2026

  • 31 Пак аз бе

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "Гого":

    Карай електрокар.

    18:33 10.03.2026

  • 32 Българин

    17 7 Отговор

    До коментар #16 от "Цахал мощ и сила":

    Где си австрийски художнико да си прибереш вересиите!

    18:34 10.03.2026

  • 33 Тимур

    8 11 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа":

    Защото ЛЪЖЕШ. Фейк! Лъжец си!

    Коментиран от #44

    18:34 10.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Жоро

    7 6 Отговор
    Утрепете го бе.Тогава верно ще се запомни като най-великия президент в историята!Ванс ако мислите,че е по мек!Хахахахах!

    18:36 10.03.2026

  • 36 Логично е тероризма

    15 8 Отговор
    който Запада толерира от години, и при него да дойде. И Европа естествено да залее ..  .....писахме, и писахме, и писахме ...
    И нека стане ясно на всички че ядреният тероризъм на Израел и САЩ, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три държави организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказ

    18:36 10.03.2026

  • 37 Хурка майка , хурка за джендърлъка !

    12 6 Отговор
    Хурка майка голяма хурка за краварите !!!!!!!!
    Хурка майка , голяма хурка за дженд . европейците !!!!!!
    Хурка майка .....много голяма хурка и за нас , че нашите крадливи , продажни политици отново ни хванаха на погрешното хоро , хурка майка голяма хурка !!!!!!!

    Коментиран от #43, #53, #67, #74

    18:37 10.03.2026

  • 38 Песимист,

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "оптимист":

    и пет са му много!

    18:37 10.03.2026

  • 39 Фалшиви кадри

    8 12 Отговор
    заляха социалните мрежи след атаките на Иран. Стари видеа, манипулирани изображения и съдържание, генерирано с изкуствен интелект, се разпространяват в социалните мрежи като кадри от предполагаеми ирански удари срещу Израел или САЩ.

    😂

    18:37 10.03.2026

  • 40 Тимур

    6 6 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Чобаните да се прибирате и да сядате пред ракията,стига вицове

    Коментиран от #47

    18:38 10.03.2026

  • 41 Варна

    8 4 Отговор

    До коментар #21 от "Гого":

    Лъжеш бе копейка.1,4€ e литър дизел.

    Коментиран от #52

    18:38 10.03.2026

  • 42 Аятолах Хохомайни

    8 4 Отговор
    Дончо, ще ти подарявам обечки за рожденния ден. Пази ущоте, че наведнъж двете ще пробием...

    18:39 10.03.2026

  • 43 Тимур

    4 6 Отговор

    До коментар #37 от "Хурка майка , хурка за джендърлъка !":

    Ами чобанино за теб тогава гега. И да си върнеш европейския паспорт,предател

    18:40 10.03.2026

  • 44 Историк

    7 3 Отговор

    До коментар #33 от "Тимур":

    Ами гледай Тик Ток

    Коментиран от #46

    18:41 10.03.2026

  • 45 и аз съм анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    По принцип вътрешният враг е по-опасен от външният.

    18:42 10.03.2026

  • 46 Тимур

    5 7 Отговор

    До коментар #44 от "Историк":

    Гледай ну погади

    Коментиран от #51

    18:42 10.03.2026

  • 47 Тц,тц,тц 😂😂😂

    5 7 Отговор

    До коментар #40 от "Тимур":

    Те нашите копейки "видяха" илюстрации генерирани с ИИ на пленени американски войници от иранците😂

    Коментиран от #57

    18:43 10.03.2026

  • 48 Хи хи хи . Голям майтап !

    7 4 Отговор
    Бай дончо е уплашен , ходел да му леят куршум и ония евреи го весили ама не за врата и не му помогнали да го излекуват ит уплахата !!! Споминал се неговия голям авер във близкия изток и не могли евреите да го намерят изобщо , след бомбите на Иран ....да не се е преродил във господ бог ????

    Коментиран от #62

    18:43 10.03.2026

  • 49 Шопо

    6 3 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    Към 2009 г. последователите на шиитския ислям наброяват над 200 милиона души.
    Сега тези 200 милиона искат да убиват Американци.

    18:44 10.03.2026

  • 50 Няма добър и лош тероризъм

    3 4 Отговор
    Той е само тероризъм... и е съвсем логично и само въпрос на време, тероризма който Запада от години толерира да прояви и при него и то в мащаби за които не можем дажи да си представим даже ....

    18:45 10.03.2026

  • 51 Историк

    5 3 Отговор

    До коментар #46 от "Тимур":

    Бен Гивир също е дал фира

    18:45 10.03.2026

  • 52 Калин Орела

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Варна":

    Ти да не си от Каварна ве турист?

    18:48 10.03.2026

  • 53 касата

    6 2 Отговор

    До коментар #37 от "Хурка майка , хурка за джендърлъка !":

    Всички знаят, че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил-плъх

    18:50 10.03.2026

  • 54 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "Тимур":

    Копейките са бели хора,за какво им да ходят при ч.ерни.лките? Виж,вие ч.ерни лките може,защото ще сте си при себеподобни там из кашоните по теотоарите.:)))

    Коментиран от #56, #80, #82

    18:50 10.03.2026

  • 55 За кашмер

    3 3 Отговор
    Езикът и тонът към Сащ се промениха драстично... Това означава, че авторитета пада

    18:51 10.03.2026

  • 56 ЪХЪ

    5 2 Отговор

    До коментар #54 от "Атина Палада":

    Копейкин е баш ариец.

    Коментиран от #59

    18:52 10.03.2026

  • 57 Атина Палада

    1 4 Отговор

    До коментар #47 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Где ЛинкълнА?

    18:53 10.03.2026

  • 58 Гнусни престъпници, ....

    6 4 Отговор
    Нацистка сган и хунта ръководена от сбърканяци. Че толкова за „реда, основан на правила“, за който САЩ поучават всички през последните три десетилетия. Това, което го е заменило, е твърдението, че Съединените щати могат да убиват когото пожелаят, където пожелаят, когато пожелаят и че самият акт на убийство е достатъчно оправдание. „Тиха смърт“, нарече го Хегсет. И нали никой не си мисли че „реда, основан на правила“ ще е само за другите? ....Всеки вече може да убива когото си пожелае и където си пожелае и няма как да бъде упрекван за това. Виновни са Запада ,САЩ и Израел

    Коментиран от #64

    18:53 10.03.2026

  • 59 Атина Палада

    3 6 Отговор

    До коментар #56 от "ЪХЪ":

    И кой е този копейкин?

    Коментиран от #63, #65

    18:55 10.03.2026

  • 60 Минувач

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Абсолютни цървуланковци заплашват и обиждат Г-н Президента на САЩ и остават нецензурирани от медиите …. Лошо !

    18:56 10.03.2026

  • 61 Милен

    5 3 Отговор
    Иранеца е пътник, но не го знае!

    18:56 10.03.2026

  • 62 Прави впечатление колега

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    Че винаги пишеш това (Хи хи хи . Голям майтап !) След 18.00 часа в който раздаваме чашката със веселите хапченца на пациентите. То толкова. След 30 минути почват да действат...

    18:58 10.03.2026

  • 63 Панеленият

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Атина Палада":

    Философ е този индивид …. Същият дето не вързва двата края , но се пъчи някакви слабо интелектуални фантазиии …

    18:59 10.03.2026

  • 64 А дано и Урсулците

    4 3 Отговор

    До коментар #58 от "Гнусни престъпници, ....":

    да го отнесат

    19:00 10.03.2026

  • 65 Ми то.....

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Атина Палада":

    Той е зъболекар от Ямбол като теб Кате ....и разбира повече от политика от колкото от креватна гимнастика !!!

    19:02 10.03.2026

  • 66 Гаджева

    4 0 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #71

    19:03 10.03.2026

  • 67 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хурка майка , хурка за джендърлъка !":

    Ей кат та метна на хурката, ще преда от косатата ти само лъжи!
    Браво на Тръмп: Тръмп е против танца на трансжендърството по площадите! Тръмп каза: На света има два пола - Мъж и Жена! На света има две икономики - мъжка и женска! Толкоз по дискусия за джендърската икономика!

    19:04 10.03.2026

  • 68 Друго не знам

    1 1 Отговор
    Но на круйзни кораби собственост на корпорации от САЩ, Великобритания и Израел, вчера Китай предупреди гражданите си да не се качват в никакъв случай. Групи китайци от Карибите вчера са почнали да се връщат. Че въобще не е весело

    19:06 10.03.2026

  • 69 Който нож вади от нож умира

    1 2 Отговор
    Който е терорист като САЩ и Израел от тероризъм е логично

    19:08 10.03.2026

  • 70 Черен дъжд вали в Иран

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мурка":

    „Черен дъжд“ в Иран - опасен за живота, въздухът е отровен След атаките срещу енергийните обекти: Киселинни валежи, наситени с петрол, застрашават дихателните пътища на милиони в Техеран.(СЗО) предупреди във вторник, че „черният дъжд“, който пада над Иран след ударите срещу петролни съоръжения, може да причини много тежки респираторни проблеми. дъждове, наситени с петролни частици. Техеран бе задушен от гъст черен дим, след като петролни рафинерии и хранилища бяха взривени от САЩ и Израел.“

    Коментиран от #75

    19:09 10.03.2026

  • 71 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Гаджева":

    И ние не сме ходили😘✌️👯‍♂️

    Коментиран от #87

    19:12 10.03.2026

  • 72 Тръмп

    3 1 Отговор
    Цял живот е живял под кристален похлупак, той е глупак , който не е живял реален живот! Живее в някаква измишльотинa и не разбира истинският живот! Иранците могат да му направят много добро, като го приземят на земята много болезнено, което може да му струва живота! Тръмп е един нарцистичен глупак, който е и много кръвожаден!

    Коментиран от #81

    19:12 10.03.2026

  • 73 На капчето на Слънчев бряг пишело

    1 0 Отговор
    "Само ни елате чфути.." има и снимки !

    19:13 10.03.2026

  • 74 Розовото пони Путин 🦄

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хурка майка , хурка за джендърлъка !":

    И аз съм дженндърр, но даже ме избраха за президент на РФ🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    19:15 10.03.2026

  • 75 Мурка

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "Черен дъжд вали в Иран":

    в ТЕЛ А ВИВ ЗЛАТЕН ЛИ Е?

    Коментиран от #90

    19:15 10.03.2026

  • 76 Не четем Евангилието както Дявола

    0 1 Отговор
    който го е разяснил на журналистите си, изкривявайки смисъла удобна посока!

    Иранците не се занимават с подли терористични акции а воюват честно!
    "Иран не се страхува от вашите празни заплахи. Дори по-велики от вас(САЩ) не биха могли да елиминират иранската нация, Внимавайте вие(САЩ) да не бъдете елиминирани!""

    19:16 10.03.2026

  • 77 А пък като свърши войната в Украйна

    1 1 Отговор
    И като Европа я напълзят обучените от нея украински терористи и убийци ей тогава вече ще стане много хубавичко .....

    19:17 10.03.2026

  • 78 Българин

    1 0 Отговор
    А аятоласите, като дойдоха на власт, защо избиха толкова народ в Иран, през 90 те години на миналия век и прокудиха родата на Шаха на Иран в чужбина и толкова много иранци за да се спасят от тая пагубна за народа на Иран Аятоласка Мюслю религия? Истинската религия на Иранския народа е "Зороастризъм" - вяра в Космоса и Звездите. Така както и нашата Истинска Българска религия на нас ХОРАТА е вяра в "Загрея" - "Слънцето" - "Исус" като играеме Рано сутрин ХОРО и пееме заедно в ХОР:
    След всички песни накрая преди да напуснеш Слънцето заставаш бос с лице към него и правиш следното:
    1) Издигаш ръцете нагоре и казваш:
    Да пребъде Божият мир.
    2) Смъкващ ръцете надоло покрай лицето и казваш:
    И да изгрее Божията Радост.
    3) Продължаваш да смъкваш ръцете надолу минавайки покрай сърцето и казваш:
    И Божието веселие в нашите сърца.

    3 пъти – обливане.

    Коментиран от #83

    19:17 10.03.2026

  • 79 Българин

    0 0 Отговор
    Сорос командва в Иран от 5 десетилетия. Вече дори си позволява открити заплахи срещу най-уважавания политик в света!

    19:19 10.03.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Стига лицемерие

    5 1 Отговор

    До коментар #72 от "Тръмп":

    Такива като тебе се радвахте на Тръмп, а сега пишете такива глупости.

    Аз ви предупреждавах, че Байдън пред Тръмп е бяло агънце. Вие "Тръмп", "Тръмп", "Тръмп"... яжте му на Тръмп сега и мълчете.

    Коментиран от #89

    19:21 10.03.2026

  • 82 Тъмен балкански субект

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "Атина Палада":

    Евразийците не са бели хора....

    19:23 10.03.2026

  • 83 А ти знаеш ли

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Българин":

    Защо го "прокудиха" Шаха на Иран в чужбина ? А? И впрочем пич никой не го е прокудил а той открадна над 1,5 милиарда долара тогавъшни пари и избяга със самолета в САЩ където си купи къща като замък която е над 9000 кв.м в Мериленд близо до Белият дом. Нашата Кристалинка и тя си купи къща пак там на 1,5 километра от него ...ъхъъъ... Иран си искаха парите от САЩ ама се сещаш...

    19:24 10.03.2026

  • 84 Патриот

    1 1 Отговор
    Сега ако можеш да се върна години назад, щях да пресека американската граница нелегално, щях да си взема гражданство, да стана пилот на В-2 Спирит и да ръся бомби по евразиатците.

    19:25 10.03.2026

  • 85 УдоМача

    1 0 Отговор
    Откровено и честно казано!!

    19:25 10.03.2026

  • 86 Терористите убиха Аятолаха

    2 0 Отговор
    НСО сега трябва да охранява Патриарха и Светият Синод. Като нищо терористите от САЩ и Израел ще ги избият и тях. И Рилският манастир също могат да взривят

    Коментиран от #92

    19:30 10.03.2026

  • 87 Варна

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    Копейката ходи. Беше ухо и дyxaч на старшинката .

    19:30 10.03.2026

  • 88 Херлок Шолмс

    0 0 Отговор
    Не се прави така !Сега янките ще гътнат Перукан и ще го пишат на Иран .

    19:30 10.03.2026

  • 89 К00ПЕЙКИте

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Стига лицемерие":

    Трамп наш ну паГади

    19:31 10.03.2026

  • 90 Нищо общо няма

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Мурка":

    Там си вари нормален дъжд, като навсякъде.

    19:31 10.03.2026

  • 91 Бат Венце Сикаджията

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    На дали и толкова.

    19:31 10.03.2026

  • 92 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Терористите убиха Аятолаха":

    И защо трябва да охраняват тези слуги на Сатаната и поп Киро КГБ-то ???!!!

    19:31 10.03.2026

