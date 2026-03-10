Техеран предупреди Доналд Тръмп: Внимавайте да не бъдете елиминирани!

Началникът на службата по сигурността на Иран Али Лариджани отправи завоалирана заплаха към президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава "Франс прес".
Той го предупреди да внимава "да не бъде елиминиран" и заяви, че ислямската република не се страхува от неговите "празни заплахи".
"Иран не се страхува от вашите празни заплахи. Дори по-велики от вас не биха могли да елиминират иранската нация", написа Лариджани в социалната мрежа X.
Той направи коментара си в отговор на публикация на Тръмп, в която той заплаши да удари Иран по-силно, ако спре преноса на петрол през стратегическия Ормузки проток.
"Внимавайте да не бъдете елиминирани!", посъветва Лариджани.
В публикация в Truth Social Тръмп подчерта, че "ако Иран направи нещо, което спира преноса на петрол в Ормузкия проток, те ще бъдат ударени от Съединените американски щати ДВАДЕСЕТ ПЪТИ ПО-СИЛНО, отколкото са били удряни от нас досега".
ملت عاشورایی ایران، از تهدیدات پوشالی شما نمیترسند.— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 10, 2026
بزرگتر از شما هم نتوانستند ملت ایران را حذف کنند.
مراقب خود باشید حذف نشوید! pic.twitter.com/v1aWLoJk7K
На 28 февруари САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран, които убиха неговия върховен лидер аятолах Али Хаменей и предизвикаха война, която обхвана целия Близък изток.
Иран отговори с удари с дронове и ракети, насочени към Израел и страни в региона.
Корабният трафик през Ормузкия проток, през който обикновено преминава близо 20% от световния суров петрол, е сериозно нарушен.
Иранските сили заплашиха да блокират "износа на дори един литър петрол от региона" за съюзниците на Съединените щати и Израел, докато войната продължава.
1 Българин
Коментиран от #8, #91
18:15 10.03.2026
2 Али,Али, Али
Коментиран от #17
18:15 10.03.2026
3 хехе
Коментиран от #29, #30, #60
18:16 10.03.2026
4 ПРАЗНОГЛАВИЯ ПАЛЯЧО ТРЪМП
Коментиран от #11
18:16 10.03.2026
5 Анонимен
Коментиран от #45
18:16 10.03.2026
6 Мдаа
Коментиран от #33
18:16 10.03.2026
7 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Коментиран от #19
18:17 10.03.2026
8 оптимист
До коментар #1 от "Българин":5 максимум за тоя деменциален играч на покер
Коментиран от #38
18:17 10.03.2026
9 Фаайт фаайт
18:18 10.03.2026
10 име
Коментиран от #25, #40
18:19 10.03.2026
11 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
До коментар #4 от "ПРАЗНОГЛАВИЯ ПАЛЯЧО ТРЪМП":Онзи английски страхливец Стармър не иска да направи Британия Американска Колония
18:22 10.03.2026
12 Нямат край
18:22 10.03.2026
13 слава на Персия
18:22 10.03.2026
14 Бийк
Това е начина да говориш с луд егоцентрик като Дъмб....
Който за разлика от пРосийка в Украйна,
Може буквално да заличи Иран от лицето на земята
18:23 10.03.2026
15 завоалиран намек
"Внимавайте да не бъдете елиминирани!", посъветва Лариджани.
18:24 10.03.2026
16 Цахал мощ и сила
Коментиран от #32
18:24 10.03.2026
17 Мурка
До коментар #2 от "Али,Али, Али":Ситен дъжд валеше само тебе те болеше -беше се харзулнал и падна на
Коментиран от #70
18:24 10.03.2026
18 Да си копейка е Божие наказание
18:25 10.03.2026
19 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #7 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":и съм джженндър, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
Коментиран от #34
18:25 10.03.2026
20 Ами
Така, че "Франс прес" да си намерят добър преводач
от персийски и да престанат да пишат глупости.
18:27 10.03.2026
21 Гого
Коментиран от #31, #41
18:30 10.03.2026
22 Техеран предупреди Доналд Тръмп:
МИШКАТА ПЛАШИ КОТКАТА С ЕЛИМИНАЦИЯ. ЕТО ЗАТОВА И САЩ ГИ НЕУТРАЛИЗИРА. ФАНАТИК ТЕРОРИСТ Е СВЕТОВНО ЗЛО.
18:31 10.03.2026
23 Гост
Коментиран от #49
18:31 10.03.2026
24 пиночет
18:31 10.03.2026
25 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #10 от "име":Вземат те послушат😂🤣
18:32 10.03.2026
26 Тимур
Коментиран от #54
18:32 10.03.2026
27 Жоро
18:32 10.03.2026
28 гост
18:32 10.03.2026
29 Европеец
До коментар #3 от "хехе":Не християнско, но лудия Дончо и лудия Бени заслужават да ги стигне възмездието....
18:33 10.03.2026
30 хахха
До коментар #3 от "хехе":иска им се на копейките с чалми....
18:33 10.03.2026
31 Пак аз бе
До коментар #21 от "Гого":Карай електрокар.
18:33 10.03.2026
32 Българин
До коментар #16 от "Цахал мощ и сила":Где си австрийски художнико да си прибереш вересиите!
18:34 10.03.2026
33 Тимур
До коментар #6 от "Мдаа":Защото ЛЪЖЕШ. Фейк! Лъжец си!
Коментиран от #44
18:34 10.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Жоро
18:36 10.03.2026
36 Логично е тероризма
И нека стане ясно на всички че ядреният тероризъм на Израел и САЩ, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три държави организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказ
18:36 10.03.2026
37 Хурка майка , хурка за джендърлъка !
Хурка майка , голяма хурка за дженд . европейците !!!!!!
Хурка майка .....много голяма хурка и за нас , че нашите крадливи , продажни политици отново ни хванаха на погрешното хоро , хурка майка голяма хурка !!!!!!!
Коментиран от #43, #53, #67, #74
18:37 10.03.2026
38 Песимист,
До коментар #8 от "оптимист":и пет са му много!
18:37 10.03.2026
39 Фалшиви кадри
😂
18:37 10.03.2026
40 Тимур
До коментар #10 от "име":Чобаните да се прибирате и да сядате пред ракията,стига вицове
Коментиран от #47
18:38 10.03.2026
41 Варна
До коментар #21 от "Гого":Лъжеш бе копейка.1,4€ e литър дизел.
Коментиран от #52
18:38 10.03.2026
42 Аятолах Хохомайни
18:39 10.03.2026
43 Тимур
До коментар #37 от "Хурка майка , хурка за джендърлъка !":Ами чобанино за теб тогава гега. И да си върнеш европейския паспорт,предател
18:40 10.03.2026
44 Историк
До коментар #33 от "Тимур":Ами гледай Тик Ток
Коментиран от #46
18:41 10.03.2026
45 и аз съм анонимен
До коментар #5 от "Анонимен":По принцип вътрешният враг е по-опасен от външният.
18:42 10.03.2026
46 Тимур
До коментар #44 от "Историк":Гледай ну погади
Коментиран от #51
18:42 10.03.2026
47 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #40 от "Тимур":Те нашите копейки "видяха" илюстрации генерирани с ИИ на пленени американски войници от иранците😂
Коментиран от #57
18:43 10.03.2026
48 Хи хи хи . Голям майтап !
Коментиран от #62
18:43 10.03.2026
49 Шопо
До коментар #23 от "Гост":Към 2009 г. последователите на шиитския ислям наброяват над 200 милиона души.
Сега тези 200 милиона искат да убиват Американци.
18:44 10.03.2026
50 Няма добър и лош тероризъм
18:45 10.03.2026
51 Историк
До коментар #46 от "Тимур":Бен Гивир също е дал фира
18:45 10.03.2026
52 Калин Орела
До коментар #41 от "Варна":Ти да не си от Каварна ве турист?
18:48 10.03.2026
53 касата
До коментар #37 от "Хурка майка , хурка за джендърлъка !":Всички знаят, че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил-плъх
18:50 10.03.2026
54 Атина Палада
До коментар #26 от "Тимур":Копейките са бели хора,за какво им да ходят при ч.ерни.лките? Виж,вие ч.ерни лките може,защото ще сте си при себеподобни там из кашоните по теотоарите.:)))
Коментиран от #56, #80, #82
18:50 10.03.2026
55 За кашмер
18:51 10.03.2026
56 ЪХЪ
До коментар #54 от "Атина Палада":Копейкин е баш ариец.
Коментиран от #59
18:52 10.03.2026
57 Атина Палада
До коментар #47 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":Где ЛинкълнА?
18:53 10.03.2026
58 Гнусни престъпници, ....
Коментиран от #64
18:53 10.03.2026
59 Атина Палада
До коментар #56 от "ЪХЪ":И кой е този копейкин?
Коментиран от #63, #65
18:55 10.03.2026
60 Минувач
До коментар #3 от "хехе":Абсолютни цървуланковци заплашват и обиждат Г-н Президента на САЩ и остават нецензурирани от медиите …. Лошо !
18:56 10.03.2026
61 Милен
18:56 10.03.2026
62 Прави впечатление колега
До коментар #48 от "Хи хи хи . Голям майтап !":Че винаги пишеш това (Хи хи хи . Голям майтап !) След 18.00 часа в който раздаваме чашката със веселите хапченца на пациентите. То толкова. След 30 минути почват да действат...
18:58 10.03.2026
63 Панеленият
До коментар #59 от "Атина Палада":Философ е този индивид …. Същият дето не вързва двата края , но се пъчи някакви слабо интелектуални фантазиии …
18:59 10.03.2026
64 А дано и Урсулците
До коментар #58 от "Гнусни престъпници, ....":да го отнесат
19:00 10.03.2026
65 Ми то.....
До коментар #59 от "Атина Палада":Той е зъболекар от Ямбол като теб Кате ....и разбира повече от политика от колкото от креватна гимнастика !!!
19:02 10.03.2026
66 Гаджева
Коментиран от #71
19:03 10.03.2026
67 Българин
До коментар #37 от "Хурка майка , хурка за джендърлъка !":Ей кат та метна на хурката, ще преда от косатата ти само лъжи!
Браво на Тръмп: Тръмп е против танца на трансжендърството по площадите! Тръмп каза: На света има два пола - Мъж и Жена! На света има две икономики - мъжка и женска! Толкоз по дискусия за джендърската икономика!
19:04 10.03.2026
68 Друго не знам
19:06 10.03.2026
69 Който нож вади от нож умира
19:08 10.03.2026
70 Черен дъжд вали в Иран
До коментар #17 от "Мурка":„Черен дъжд“ в Иран - опасен за живота, въздухът е отровен След атаките срещу енергийните обекти: Киселинни валежи, наситени с петрол, застрашават дихателните пътища на милиони в Техеран.(СЗО) предупреди във вторник, че „черният дъжд“, който пада над Иран след ударите срещу петролни съоръжения, може да причини много тежки респираторни проблеми. дъждове, наситени с петролни частици. Техеран бе задушен от гъст черен дим, след като петролни рафинерии и хранилища бяха взривени от САЩ и Израел.“
Коментиран от #75
19:09 10.03.2026
71 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #66 от "Гаджева":И ние не сме ходили😘✌️👯♂️
Коментиран от #87
19:12 10.03.2026
72 Тръмп
Коментиран от #81
19:12 10.03.2026
73 На капчето на Слънчев бряг пишело
19:13 10.03.2026
74 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #37 от "Хурка майка , хурка за джендърлъка !":И аз съм дженндърр, но даже ме избраха за президент на РФ🌈 🦄 🇷🇺 🤣
19:15 10.03.2026
75 Мурка
До коментар #70 от "Черен дъжд вали в Иран":в ТЕЛ А ВИВ ЗЛАТЕН ЛИ Е?
Коментиран от #90
19:15 10.03.2026
76 Не четем Евангилието както Дявола
Иранците не се занимават с подли терористични акции а воюват честно!
"Иран не се страхува от вашите празни заплахи. Дори по-велики от вас(САЩ) не биха могли да елиминират иранската нация, Внимавайте вие(САЩ) да не бъдете елиминирани!""
19:16 10.03.2026
77 А пък като свърши войната в Украйна
19:17 10.03.2026
78 Българин
След всички песни накрая преди да напуснеш Слънцето заставаш бос с лице към него и правиш следното:
1) Издигаш ръцете нагоре и казваш:
Да пребъде Божият мир.
2) Смъкващ ръцете надоло покрай лицето и казваш:
И да изгрее Божията Радост.
3) Продължаваш да смъкваш ръцете надолу минавайки покрай сърцето и казваш:
И Божието веселие в нашите сърца.
3 пъти – обливане.
Коментиран от #83
19:17 10.03.2026
79 Българин
19:19 10.03.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Стига лицемерие
До коментар #72 от "Тръмп":Такива като тебе се радвахте на Тръмп, а сега пишете такива глупости.
Аз ви предупреждавах, че Байдън пред Тръмп е бяло агънце. Вие "Тръмп", "Тръмп", "Тръмп"... яжте му на Тръмп сега и мълчете.
Коментиран от #89
19:21 10.03.2026
82 Тъмен балкански субект
До коментар #54 от "Атина Палада":Евразийците не са бели хора....
19:23 10.03.2026
83 А ти знаеш ли
До коментар #78 от "Българин":Защо го "прокудиха" Шаха на Иран в чужбина ? А? И впрочем пич никой не го е прокудил а той открадна над 1,5 милиарда долара тогавъшни пари и избяга със самолета в САЩ където си купи къща като замък която е над 9000 кв.м в Мериленд близо до Белият дом. Нашата Кристалинка и тя си купи къща пак там на 1,5 километра от него ...ъхъъъ... Иран си искаха парите от САЩ ама се сещаш...
19:24 10.03.2026
84 Патриот
19:25 10.03.2026
85 УдоМача
19:25 10.03.2026
86 Терористите убиха Аятолаха
Коментиран от #92
19:30 10.03.2026
87 Варна
До коментар #71 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":Копейката ходи. Беше ухо и дyxaч на старшинката .
19:30 10.03.2026
88 Херлок Шолмс
19:30 10.03.2026
89 К00ПЕЙКИте
До коментар #81 от "Стига лицемерие":Трамп наш ну паГади
19:31 10.03.2026
90 Нищо общо няма
До коментар #75 от "Мурка":Там си вари нормален дъжд, като навсякъде.
19:31 10.03.2026
91 Бат Венце Сикаджията
До коментар #1 от "Българин":На дали и толкова.
19:31 10.03.2026
92 Чиба, северно-азиатски ибpик !
До коментар #86 от "Терористите убиха Аятолаха":И защо трябва да охраняват тези слуги на Сатаната и поп Киро КГБ-то ???!!!
19:31 10.03.2026