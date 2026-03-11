Новини
Свят »
400 милиона барела петрол! Европа отваря нефтените си резерви заради войната срещу Иран

400 милиона барела петрол! Европа отваря нефтените си резерви заради войната срещу Иран

11 Март, 2026 15:16 492 9

  • иран-
  • петрол-
  • нефт-
  • опек-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • втечнен газ

Силна подкрепа за използването на стратегическите резерви идва и от САЩ, както и от редица азиатски държави, които са особено зависими от доставките на петрол от района на Персийския залив

400 милиона барела петрол! Европа отваря нефтените си резерви заради войната срещу Иран - 1
Снимка: Shutterstock
News.bg News.bg

Европейски държави подготвят координирано освобождаване на около 400 милиона барела петрол от стратегическите резерви, за да ограничат рязкото поскъпване на енергията и опасенията за недостиг на доставки на фона на продължаващата война срещу Иран, пише "Политико".

Инициативата се обсъжда в рамките на Международната агенция по енергетика (МАЕ) - международната структура, създадена след петролната криза през 1973 г., която координира енергийната политика и резервите на развитите икономики. Ако бъде одобрено, освобождаването на такъв обем суров петрол ще бъде най-голямото в историята на агенцията, повече от два пъти над количеството от 182 милиона барела, което страните членки освободиха след руската инвазия в Украйна.

Подкрепа за мярката вече са изразили няколко водещи европейски икономики - Франция, Германия, Италия и Великобритания.

Германският министър на енергетиката Катерина Райх заяви, че Берлин ще се включи в инициативата:

"МАЕ поиска освобождаването на петролни резерви в размер на 400 милиона барела. Ние ще изпълним това искане и ще дадем своя принос, защото Германия подкрепя основния принцип на агенцията - взаимната солидарност."

Силна подкрепа за използването на стратегическите резерви идва и от САЩ, както и от редица азиатски държави, които са особено зависими от доставките на петрол от района на Персийския залив.

Въпросът ще бъде обсъден и на виртуална среща на лидерите на Г-7, свикана от френския президент Еманюел Макрон.

Цените на петрола се повишиха рязко през последната седмица и за кратко надхвърлиха 100 долара за барел, след като Иран нанесе удари по енергийна инфраструктура в района на Персийския залив в отговор на американско-израелските въздушни атаки срещу ирански цели. След появата на информация за възможно освобождаване на резерви котировките се понижиха до около 90 долара за барел.

Според дипломати европейските държави подкрепят решението "по принцип", но все още не е ясно какъв точно дял от резервите ще предостави всяка страна. Мярката цели да стабилизира пазара и да предотврати по-сериозен енергиен шок за световната икономика.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хеми значи вазелин

    4 5 Отговор
    До два месеца канибализмът ще се приема като нормален начин на хранене в урсуляшкия райх.

    15:17 11.03.2026

  • 2 Сатана Z

    3 4 Отговор
    Много бързо Урсулите напънаха мазнинките.После ще отварят краката.

    15:18 11.03.2026

  • 3 Да,бе

    1 5 Отговор
    И като свърши резерва ще отваря бузки...

    15:19 11.03.2026

  • 4 си дзън

    4 3 Отговор
    Дали иранците имат папо за 30 дена?

    15:20 11.03.2026

  • 5 Kaлпазанин

    1 3 Отговор
    Това е само началото ,върви на още по зле

    15:24 11.03.2026

  • 6 Браво на Европа!

    1 1 Отговор
    Слава Богу, вече сме пълноправен член на Съюза.

    15:26 11.03.2026

  • 7 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Това няма да повлияе на цената.

    15:26 11.03.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    Глупостите им нямат край! Само край на простотиите и престъпленията на ционистите ще нормализира цените! Освен приказки и общи обещания друго няма да произлезе от това "отпускане"!

    15:29 11.03.2026

  • 9 Чалмосана копейка

    0 0 Отговор
    А аз сега, за кого да викам...

    15:29 11.03.2026