400 милиона барела петрол! Европа отваря нефтените си резерви заради войната срещу Иран

Европейски държави подготвят координирано освобождаване на около 400 милиона барела петрол от стратегическите резерви, за да ограничат рязкото поскъпване на енергията и опасенията за недостиг на доставки на фона на продължаващата война срещу Иран, пише "Политико".

Инициативата се обсъжда в рамките на Международната агенция по енергетика (МАЕ) - международната структура, създадена след петролната криза през 1973 г., която координира енергийната политика и резервите на развитите икономики. Ако бъде одобрено, освобождаването на такъв обем суров петрол ще бъде най-голямото в историята на агенцията, повече от два пъти над количеството от 182 милиона барела, което страните членки освободиха след руската инвазия в Украйна.

Подкрепа за мярката вече са изразили няколко водещи европейски икономики - Франция, Германия, Италия и Великобритания.

Германският министър на енергетиката Катерина Райх заяви, че Берлин ще се включи в инициативата:

"МАЕ поиска освобождаването на петролни резерви в размер на 400 милиона барела. Ние ще изпълним това искане и ще дадем своя принос, защото Германия подкрепя основния принцип на агенцията - взаимната солидарност."

Силна подкрепа за използването на стратегическите резерви идва и от САЩ, както и от редица азиатски държави, които са особено зависими от доставките на петрол от района на Персийския залив.

Въпросът ще бъде обсъден и на виртуална среща на лидерите на Г-7, свикана от френския президент Еманюел Макрон.

Цените на петрола се повишиха рязко през последната седмица и за кратко надхвърлиха 100 долара за барел, след като Иран нанесе удари по енергийна инфраструктура в района на Персийския залив в отговор на американско-израелските въздушни атаки срещу ирански цели. След появата на информация за възможно освобождаване на резерви котировките се понижиха до около 90 долара за барел.

Според дипломати европейските държави подкрепят решението "по принцип", но все още не е ясно какъв точно дял от резервите ще предостави всяка страна. Мярката цели да стабилизира пазара и да предотврати по-сериозен енергиен шок за световната икономика.