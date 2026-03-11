Новини
Сълзи, страх и надежда: Ирански футболистки преживяха драматични мигове на летището в Сидни

11 Март, 2026 15:15 556 2

  • иран-
  • женски национален отбор-
  • футбол-
  • политическо убежище-
  • сидни-
  • австралия-
  • човешки права-
  • спорт-
  • драма-
  • протест-
  • визи-
  • фифа-
  • международни отношения

Пет от състезателките получиха хуманитарни визи и възможност да останат в страната

Сълзи, страх и надежда: Ирански футболистки преживяха драматични мигове на летището в Сидни - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Емоции на ръба, сълзи и напрежение белязаха заминаването на женския национален отбор по футбол на Иран от Австралия, след като част от състезателките потърсиха политическо убежище. Случаят разтърси спортната и международната общност, а драмата на летището в Сидни се превърна в символ на борбата за свобода и човешки права.

Мълчалив бунт на терена

Всичко започна по време на Азиатското първенство, когато иранските футболистки избраха да не изпълнят националния химн преди първия си мач – ясен знак на протест срещу политическия режим в Техеран и в контекста на напрегнатите отношения между Иран, Израел и САЩ. Този тих, но категоричен акт на неподчинение привлече вниманието на световните медии и предизвика вълна от съпричастност.

Бягство към свободата: частичен успех

След отпадането на отбора от турнира, опасенията за съдбата на спортистките при завръщането им в Иран нараснаха. Австралийските власти реагираха бързо – пет от футболистките получиха хуманитарни визи и възможност да останат в страната. За останалите обаче вратата към нов живот остана затворена, а принудителното им отпътуване обратно към родината премина под засилено медийно внимание.

Последни минути на надежда и отчаяние

Драмата достигна своя връх в последните мигове преди излитането. Местни източници съобщават, че още две състезателки са се опитали да получат убежище в последния момент, като са се присъединили към вече одобрените пет. Според The Sydney Morning Herald, една от футболистките е отказала да се качи на самолета, но е била принудена от придружителите си. Свидетели разказват за сълзи, прегръдки и отчаяни викове на летището – сцени, които разтърсиха присъстващите.

Реакции и политически отзвук

Случаят предизвика бурни реакции както в Австралия, така и в Иран. Членове на австралийско-иранската общност се събраха на летището, за да окажат подкрепа на спортистките, докато в Техеран официалните власти реагираха остро. Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Бакай отправи обвинения към САЩ и Запада, наричайки действията им „арогантни и лицемерни“, и призова футболистките да се завърнат в родината си.

Какво следва за иранските футболистки?

Съдбата на женския национален отбор по футбол на Иран остава неясна. Международната футболна федерация (ФИФА) вече е предупредила, че Иран може да бъде изключен от бъдещи турнири, ако продължат подобни инциденти. Междувременно светът следи с тревога и надежда развитието на тази човешка драма, превърнала се в символ на стремежа към свобода и достойнство.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    1 1 Отговор
    Останалите махнаха веднага забрадките.

    15:17 11.03.2026

  • 2 В страната им падат бомби

    0 0 Отговор
    А треньорката? Която облечена като хлебарка се хилеше гадничко по време на химна, а момичетата бяха доста тъжни и омърлушени, явно инструктирани. Цинично е наистина, когато състезатели създадени от държава се държат неблагодарно и продажно, за съжаление голяма част от нашите състезатели са такива.

    15:29 11.03.2026

