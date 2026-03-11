Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Гръцки товарен кораб е сред засегнатите при атаката край Ормузкия проток

Гръцки товарен кораб е сред засегнатите при атаката край Ормузкия проток

11 Март, 2026 15:15, обновена 11 Март, 2026 15:20

Три търговски съда са ударени от снаряди с неизвестен произход в Персийския залив, но няма данни за жертви или екологични щети

Гръцки товарен кораб е сред засегнатите при атаката край Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Един от трите търговски кораба, поразени от снаряди с неизвестен произход в по-широкия район на Ормузкия проток, е гръцки плавателен съд, съобщава EfSyn, предава Фокус.

Според компании за морска сигурност, цитирани от Naftemporiki, два кораба за превоз на насипни товари са били атакувани на различни места в Персийския залив, като единият от тях е гръцки.

Компанията за управление на риска Vanguard посочва, че гръцкият кораб е Star Gwyneth - плавателен съд с капацитет 83 000 тона, построен през 2006 г. и плаващ под флага на Маршаловите острови. Той е бил ударен от снаряд с неизвестен произход на около 50 морски мили северозападно от Дубай, като поражението е било в корпуса. Екипажът е в безопасност, а противно на първоначалните съобщения корабът не се е наклонил и не е предизвикал замърсяване на морската среда.

Другият засегнат кораб за насипни товари, плаващ под флага на Тайланд, е бил атакуван на около 11 морски мили северно от Оман. След удара на борда е избухнал пожар, което е наложило повечето от около 50-те членове на екипажа временно да напуснат кораба по съображения за безопасност.

По-късно United Kingdom Maritime Trade Operations съобщи, че пожарът е потушен и не е установено замърсяване на околната среда. Част от екипажа е останал на борда, за да се справи със ситуацията.

По-рано контейнеровозът One Majesty, плаващ под флага на Япония, също е бил атакуван с ракета с неизвестен произход на около 25 морски мили северозападно от Рас ал-Хайма в Обединените арабски емирства, според морски източници. Екипажът е невредим, а корабът се насочва към безопасно място за акостиране.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    4 3 Отговор
    Тежки времена предстоят за арабите в Европа.

    Коментиран от #2, #4

    15:18 11.03.2026

  • 2 11032026

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    А обратното не може ли да бъде

    15:21 11.03.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    А АКО ЕКИПАЖА Е БИЛ ОТ УКРАИНЦИ
    СИ Е НАПРАВО ПРАЗНИК :)

    15:22 11.03.2026

  • 4 смотл.о

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    персите не са араби набий си го в дънната платка.

    15:24 11.03.2026

  • 5 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Тия Американци не спряха да потапят Иранския флот и сега зачаткаха и Гръцкия

    15:27 11.03.2026

