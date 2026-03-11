Гръцки товарен кораб е сред засегнатите при атаката край Ормузкия проток

Един от трите търговски кораба, поразени от снаряди с неизвестен произход в по-широкия район на Ормузкия проток, е гръцки плавателен съд, съобщава EfSyn, предава Фокус.
Според компании за морска сигурност, цитирани от Naftemporiki, два кораба за превоз на насипни товари са били атакувани на различни места в Персийския залив, като единият от тях е гръцки.
Компанията за управление на риска Vanguard посочва, че гръцкият кораб е Star Gwyneth - плавателен съд с капацитет 83 000 тона, построен през 2006 г. и плаващ под флага на Маршаловите острови. Той е бил ударен от снаряд с неизвестен произход на около 50 морски мили северозападно от Дубай, като поражението е било в корпуса. Екипажът е в безопасност, а противно на първоначалните съобщения корабът не се е наклонил и не е предизвикал замърсяване на морската среда.
Другият засегнат кораб за насипни товари, плаващ под флага на Тайланд, е бил атакуван на около 11 морски мили северно от Оман. След удара на борда е избухнал пожар, което е наложило повечето от около 50-те членове на екипажа временно да напуснат кораба по съображения за безопасност.
По-късно United Kingdom Maritime Trade Operations съобщи, че пожарът е потушен и не е установено замърсяване на околната среда. Част от екипажа е останал на борда, за да се справи със ситуацията.
По-рано контейнеровозът One Majesty, плаващ под флага на Япония, също е бил атакуван с ракета с неизвестен произход на около 25 морски мили северозападно от Рас ал-Хайма в Обединените арабски емирства, според морски източници. Екипажът е невредим, а корабът се насочва към безопасно място за акостиране.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #2, #4
15:18 11.03.2026
2 11032026
До коментар #1 от "си дзън":А обратното не може ли да бъде
15:21 11.03.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СИ Е НАПРАВО ПРАЗНИК :)
15:22 11.03.2026
4 смотл.о
До коментар #1 от "си дзън":персите не са араби набий си го в дънната платка.
15:24 11.03.2026
5 Сатана Z
15:27 11.03.2026