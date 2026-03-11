Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Доналд Тръмп коментира участието на Иран на Мондиал 2026

Доналд Тръмп коментира участието на Иран на Мондиал 2026

11 Март, 2026 13:57 1 004 12

  • доналд тръмп-
  • джани инфантино-
  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • иран

По време на разговорите президентът Тръмп заяви, че иранският отбор, разбира се, е добре дошъл да се състезава в турнира в САЩ

Доналд Тръмп коментира участието на Иран на Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на ФИФА Джани Инфантино и лидерът на САЩ Доналд Тръмп се срещнаха, за да обсъдят ситуацията в Иран и бъдещето на националния отбор, който се класира за Мондиал 2026.

„Този следобед се срещнах с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да обсъдим подготовката за предстоящото Световно първенство по футбол и нарастващото вълнение, тъй като сме готови да започнем само след 93 дни“, започна Инфантино.

„Обсъдихме и настоящата ситуация в Иран и факта, че иранският отбор се е класирал за участие на Световното първенство по футбол през 2026 г. По време на разговорите президентът Тръмп заяви, че иранският отбор, разбира се, е добре дошъл да се състезава в турнира в САЩ“, поясни той.

Инфантино обясни: „Всички ние се нуждаем от събитие като Световното първенство по футбол, което да обедини хората сега повече от всякога, и искрено благодаря на президента на САЩ за подкрепата му, тъй като това за пореден път показва, че футболът обединява света“.

Предстои да видим какво решение ще вземе иранската федерация въз основа на последните събития в страната им след бомбардировките на САЩ.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 1 Отговор
    Джендърите завладяха Света ,при Байдън не успяха но днес при Тръмп сме навсякъде и прогресивни

    Коментиран от #3

    13:59 11.03.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 8 Отговор
    тц-ще ходят на световното в Масква!

    14:00 11.03.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 10 Отговор

    До коментар #1 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    вчера видях 1 русофил , с пуловер надпис-СССР , го накъсаха няколко джендъра ,надарени бяха-2 шамара и го почнаха в храстите пред блока...от терасата гледах , как издържа незнам...може би затова копеите сте мъже , ако беше жена , нямаше да издържи

    Коментиран от #6, #9

    14:03 11.03.2026

  • 4 Сталин

    9 0 Отговор
    Двама дърти п€дерунгели

    Коментиран от #12

    14:05 11.03.2026

  • 5 Трол

    10 1 Отговор
    Иран е футболният отбор с най-здрава защита в Азия.

    14:06 11.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Любител на тихоокеанските ценности

    12 1 Отговор
    САЩ е държава на престъпници.

    14:11 11.03.2026

  • 9 Гост

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Халката как е?Работиш ли?

    14:12 11.03.2026

  • 10 здравка клинчева

    3 0 Отговор
    този е хахо № 1 в света

    14:32 11.03.2026

  • 11 9689

    0 1 Отговор
    Джани,глупако американци и евреи -агресори нямат право да участват.

    14:56 11.03.2026

  • 12 Дърти

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Педофили са

    14:57 11.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове