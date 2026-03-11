Доналд Тръмп коментира участието на Иран на Мондиал 2026

Президентът на ФИФА Джани Инфантино и лидерът на САЩ Доналд Тръмп се срещнаха, за да обсъдят ситуацията в Иран и бъдещето на националния отбор, който се класира за Мондиал 2026.
„Този следобед се срещнах с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да обсъдим подготовката за предстоящото Световно първенство по футбол и нарастващото вълнение, тъй като сме готови да започнем само след 93 дни“, започна Инфантино.
„Обсъдихме и настоящата ситуация в Иран и факта, че иранският отбор се е класирал за участие на Световното първенство по футбол през 2026 г. По време на разговорите президентът Тръмп заяви, че иранският отбор, разбира се, е добре дошъл да се състезава в турнира в САЩ“, поясни той.
Инфантино обясни: „Всички ние се нуждаем от събитие като Световното първенство по футбол, което да обедини хората сега повече от всякога, и искрено благодаря на президента на САЩ за подкрепата му, тъй като това за пореден път показва, че футболът обединява света“.
Предстои да видим какво решение ще вземе иранската федерация въз основа на последните събития в страната им след бомбардировките на САЩ.
